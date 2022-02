–

por J. Kim

19 de febrero de 2022 (1 y 2)

Sobre el explosivo crecimiento del mercado ONRRP, o 驴por qu茅 NADIE habla de un mercado que ha crecido SESENTA VECES en menos de un a帽o?

Antes de hablar de un mercado que ha crecido sesenta veces en tama帽o en menos de un a帽o, perm铆tanme brindar un poco de contexto a este crecimiento con una breve introducci贸n y presentaci贸n. Literalmente, no hay nadie que haya conocido en la comunidad Bitcoin que est茅 de acuerdo con mi an谩lisis de que el Bitcoin fue una creaci贸n patrocinada por el Banco Central/Estado para desviar dinero del oro para ayudar a apuntalar el d贸lar estadounidense. Esto no significa que esta persona hipot茅tica que entiende mi historia de origen de Bitcoin no exista. Siento como si hubiera conocido a varios inversores en Bitcoin a lo largo de los a帽os que parec铆an querer una historia con un origen tipo “sentirse bien” (鈥渇eel-good鈥) adjunta a. Bitcoin, como si fuera una invenci贸n del cypherpunk m谩s altruista para caminar por el planeta Tierra (como “Satoshi” (el supuesto creador de Bitcoin, AyR) nunca ha cobrado un solo satoshi de su enorme fortuna multimillonaria en Bitcoins) para liberar a la humanidad de las cadenas de las monedas fiduciarias, sin embargo, sabe en el fondo que esta historia de origen es probablemente falsa. Tal creencia es necesaria para contrarrestar la codicia incesante que reina sobre la comunidad de criptomonedas mostrada por los jugadores m谩s grandes y para validar el meme HODL (“hold on for dear life”/aguantar toda la vida, el lema de los entusiastas de las criptomonedas, AyR), y esa historia de origen de cuento de hadas es exactamente lo que se necesita para convencer a los inversores de HODL en contra de sus mejores intereses.

Por ejemplo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC) ha sido una de las organizaciones m谩s citadas con respecto al comportamiento humano, respecto al calentamiento global impulsado por las emisiones de carbono en todo el mundo. Esta es una historia para sentirse bien que fue r谩pidamente asimilada por las masas debido en gran parte a los art铆culos del IPCC porque, 驴qui茅nno querr铆a participar en 鈥渟alvar la Tierra鈥? Desafortunadamente, uno de los suyos, el Sr. Ottmar Edenhofer, copresidente conjunto del Grupo de Trabajo III Mitigaci贸n del Cambio Clim谩tico del Panel Intergubernamental sobre Cambio Clim谩tico (IPCC), resumi贸 el enfoque de medio siglo de la ONU sobre la histeria del cambio clim谩tico de la siguiente manera: 鈥淯no tiene que liberarse de la ilusi贸n de que la pol铆tica clim谩tica internacional es pol铆tica ecol贸gica. Esto ya no tiene casi nada que ver con la pol铆tica ambiental, con problemas como la deforestaci贸n o el agujero de ozono鈥 Lo que hacemos de facto es redistribuir la riqueza mundial mediante la pol铆tica clim谩tica鈥.

El cambio clim谩tico es un ox铆moron, porque con el tiempo, el clima siempre est谩 cambiando y nunca est谩tico. Sin embargo, si unimos la narrativa de la pol铆tica de cambio clim谩tico a la necesidad de cambiar el comportamiento humano debido a la idea no comprobada de que el comportamiento humano est谩 causando el cambio clim谩tico, adem谩s del cambio clim谩tico que ocurre naturalmente y que siempre ocurre, entonces obtenemos un origen tipo “sentirse bien”, una historia que puede usarse para imponer pol铆ticas que redistribuyan la riqueza y crean multimillonarios de cr茅ditos de carbono como Al Gore para enriquecer a los ricos sin 茅tica a expensas de la clase media y los pobres.

En cualquier caso, este art铆culo no trata sobre la falsa ciencia que ha dominado los informes del IPCC, a pesar de la realidad del cambio clim谩tico, as铆 que volvamos al tema que nos ocupa. La digresi贸n anterior simplemente pretend铆a mostrar lo f谩cil que es vender a millones de personas una idea, incluso si la idea puede ser completamente inventada, siempre que la idea est茅 envuelta en un papel bonito y atada con un lazo bonito. Tanto si es cierto como si no la especulaci贸n de que el Bitcoin se cre贸 con el prop贸sito de liberar a la humanidad de la esclavitud de las monedas fiduciarias, eso no resta valor al hecho de que esta narrativa ha servido bastante bien desde su creaci贸n para desviar el dinero del antiguo Enemigo P煤blico n煤mero uno de las monedas fiduciarias, el oro f铆sico.

un porcentaje significativo del total del mercado de oro global. Y aunque casi la mitad de esa capitalización de mercado se eliminó a fines de enero de 2022, hasta los 1,7 billones de dólares, eso aún representa un porcentaje significativo de la capitalización estimada del mercado global, incluso si es muy probable que esta capitalización de mercado sea mucho más baja que la real (según la explicación proporcionada aquí).

La puesta en marcha

S铆, esta ha sido una larga introducci贸n, y puede preguntarse por qu茅 esta larga preparaci贸n para responder a la pregunta: “驴Qu茅 mercado m谩s de sesenta veces en los 煤ltimos diez meses?”. Primero, quer铆a establecer lo absurdo de este crecimiento del mercado al se帽alar que, por mucho que Bitcoin haya estado en los titulares de los medios de comunicaci贸n sin parar durante los 煤ltimos cuatro a帽os, su capitalizaci贸n de mercado solo ha crecido un poco m谩s de ocho veces en m谩s de cuatro a帽os, en comparaci贸n con el crecimiento de este mercado de sesenta veces en s贸lo diez meses. Adem谩s, quer铆a se帽alar que en temas de finanzas (y el calentamiento global definitivamente ha sido un negocio rentable durante d茅cadas), casi siempre se adjunta una narrativa propagand铆stica desde el primer d铆a, adoptada y aceptada por todo el mundo, que contribuye a crecimiento masivo de tales mercados. Sin embargo, el crecimiento de este mercado refleja todo lo contrario.

La revelaci贸n

En los 煤ltimos diez meses, desde abril pasado hasta el presente mes, la capitalizaci贸n de mercado de las criptomonedas ha crecido unas diez veces. Entonces, de cualquier manera que dividamos una tasa de crecimiento de sesenta veces en diez meses, esta tasa de crecimiento es masiva y extremadamente importante. 驴Qu茅 es este mercado? Es el mercado de recompra inversa durante la noche (overnight reverse repurchase, ONRRP), y la tasa de crecimiento de sesenta veces es evidente en los gr谩ficos a continuaci贸n. El tama帽o del mercado ONRRP alcanz贸 un asombroso m谩ximo de casi 2 billones de d贸lares el 煤ltimo d铆a del a帽o pasado. Desde entonces, el mercado ONRPP se ha asentado levemente, pero a煤n permanece extremadamente elevado en una marca diaria de 1.7 billones de d贸lares a partir de febrero de 2022. Esta cifra es sesenta veces mayor que los 30.000 millones de d贸lares que se negociaban diariamente en abril del pasado a帽o.

La explosi贸n del mercado ONRRP en el 煤ltimo a帽o

MMF (Money Market Fund), (fondos que invierten en títulos de deuda a corto plazo, como letras del Tesoro de EEUU, AyR) eran reservas de dinero en efectivo (a pesar de que muchos estadounidenses siguen creyendo erróneamente que el RRR (Reserve Requirement Ratio) (el dinero en efectivo que por ley los bancos deben tener disponible para poder hacer frente a un pánico bancario y proteger el sistema financiero, AyR) es del 10 % para los bancos de EEUU), especialmente desde el 15 de marzo de 2020, la Reserva Federal redujo en la práctica el RRR de los bancos de EEUU al 0%, como indicó en este comunicado de prensa, según el cual se han "reducido los índices de requisitos de reserva a cero por ciento que serán efectivos a partir del 26 de marzo, al comienzo del próximo periodo de mantenimiento de reservas". Y aunque me doy cuenta de que, en comparación con el tamaño de los activos de algunas de las instituciones financieras más grandes como Goldman Sachs, 1,7 billones de dólares no es una cifra enorme, es una cantidad enorme si uno se da cuenta de que todos los banqueros saben que mantener esa cantidad en efectivo en sus libros es neto negativo debido a las elevadas tasas de inflación real, y que a ningún banquero le gusta mantener grandes cantidades de efectivo en sus libros si es posible. Aunque la cifra de mediados de 2021 para el total de depósitos bancarios de EEUU creció hasta más de 18,1 billones de dólares a fines del año pasado, esta cifra no es representativa del efectivo total en el sistema bancario de EEUU y, de hecho, normalmente menos del 1 % de los depósitos de los

Los hechos

mercados de recompra (REPO markets) para proporcionar liquidez al sector bancario estadounidense en los 煤ltimos a帽os. De hecho, en octubre de 2020, escrib铆 en He hablado, con bastante frecuencia en mi web de noticias , de la importancia de lospara proporcionar liquidez al sector bancario estadounidense en los 煤ltimos a帽os. De hecho, en octubre de 2020, escrib铆 en este art铆culo la siguiente observaci贸n:

鈥淓n los primeros dos meses de 2020, los banqueros centrales de EEUU redujeron el l铆mite de operaci贸n agregado de cada operaci贸n de 30.000 millones de d贸lares a 120.000 millones, lo que llev贸 a los medios de comunicaci贸n financieros de masas a informar falsamente que el sistema bancario de EEUU hab铆a apuntalado sus problemas. Sin embargo, a principios de marzo de este a帽o, los banqueros centrales de EEUU aumentaron el l铆mite de operaci贸n agregado de cada operaci贸n hasta 500.000 millones de d贸lares, donde se ha mantenido desde octubre de 2020鈥.

Sin embargo, como puede ver en el gr谩fico a continuaci贸n, el aumento masivo en el l铆mite operativo por instituci贸n en los mercados de recompra durante la noche (ONRP) fue simplemente una t谩ctica de distracci贸n utilizada por la Reserva Federal para distraer a la gente del ONRRP en el que los l铆mites operativos explotaron. y, lo que es m谩s importante, se utilizaron. Claramente, podemos observar que los aumentos masivos en los l铆mites operativos en los mercados de ONRP fueron innecesarios ya que la utilizaci贸n nunca aument贸.

El l铆mite de la operaci贸n del mercado de recompra durante la noche aument贸 en 2020

Para quienes no entienden qu茅 papel juegan los mercados ONRRP, proporcionar茅 una breve explicaci贸n de las diferencias entre los mercados ONRP y ONRRP. El mercado de repo nocturno (ONRP) permite que diferentes participantes del mercado intercambien bonos del Tesoro u otros valores como MBS (Mortgage Backed Securities, valores respaldados por hipotecas) emitidos o totalmente garantizados por agencias federales, con la Reserva Federal encargada de suministrar efectivo para cubrir las necesidades de efectivo a corto plazo. En los mercados ONRRP, como su nombre lo indica, estas transacciones se revierten. La Reserva Federal de Nueva York compra valores, normalmente bonos del Tesoro de EEUU, a los bancos, a cambio de la recepci贸n de reservas de efectivo en poder de los bancos en transacciones que drenan la liquidez de los bancos durante la noche.

La explicaci贸n simple del explosivo crecimiento del mercado ONRRP

el mercado ONRRP se disparó más de sesenta veces en menos de un año es la siguiente: Debido a la implacable política de QE (Expansión Cuantitativa) y las bajas tasas de interés durante trece años después de la crisis financiera mundial de 2008, los bancos comerciales de EEUU tienen un exceso de enormes reservas de efectivo y prefieren estacionarlas durante la noche con la Reserva Federal en el mercado ONRRP en lugar de usar este exceso de reservas de efectivo para invertir en acciones como hacen normalmente o para comprar criptomonedas, como predijeron erróneamente los analistas de Bitcoin después de que se introdujeron los ETF (exchange-traded fund) y ETP (Exchange-traded products) de Bitcoin. Traducido simplemente, esto significa que los bancos comerciales preferirían conformarse con un rendimiento mínimo en lugar de invertir en activos en los que no favorecen el riesgo actual: el pago de recompensas. Como expliqué aquí, la introducción de nuevos ETF de Bitcoin conducirá a una mayor volatilidad de los precios y a una disminución masiva de los precios de Bitcoin, en contradicción directa con la narrativa de consenso proporcionada que afirma que provocará precios de Bitcoin mucho más altos.

La explicaci贸n m谩s compleja del explosivo crecimiento del mercado ONRRP

A partir de febrero de 2022, estos son los siguientes rendimientos de las letras del Tesoro estadounidenses a corto plazo.

Rendimientos de las letras del Tesoro de EEUU, febrero de 2022

La web de la Reserva Federal afirma que la tasa de oferta actual en el mercado ONRRP es de un insignificante 0,05% anual, un rendimiento muy por debajo de todos los rendimientos actuales de letras del Tesoro a corto plazo que se muestran arriba. Esto plantea la siguiente pregunta: 驴Por qu茅 los bancos elegir铆an estacionar su dinero durante la noche en un mercado ONRRP con un rendimiento del 0,05% cuando podr铆an comprar bonos del Tesoro a 3 meses (casi seis veces m谩s alto) o a 6 meses con un rendimiento mucho mayor (con un rendimiento m谩s de diez veces mayor)? Si las letras del Tesoro son realmente instrumentos financieros que no sufren de incumplimiento de pagos y no tienen riesgos, como los banqueros siempre dicen, entonces, 驴por qu茅 los banqueros comerciales simplemente no depositar铆an su efectivo en Letras del Tesoro con un rendimiento mucho m谩s alto en lugar de estacionar cantidades masivas en el mercado ONRRP?

Miedo

Esta es una posible respuesta. Si las tasas de inter茅s aumentan, los bonos con rendimientos m谩s bajos, tambi茅n conocidos como Letras del Tesoro a corto plazo, ser谩n rechazados en favor de Bonos del Tesoro a m谩s largo plazo con tasas de inter茅s m谩s altas. De hecho, el bono UST (del Tesoro de EEUU, AyR) a 10 a帽os recientemente super贸 un rendimiento anual del 2% por primera vez en muchos meses, aunque este rendimiento a煤n se traduce en un rendimiento negativo neto cuando se tienen en cuenta las tasas de inflaci贸n reales. A pesar de los rendimientos absurdamente bajos de los bonos UST a largo plazo, en un entorno de tasas de inter茅s al alza, las Letras del Tesoro a corto plazo se vender谩n y sus precios bajar谩n. A la luz de la incesante propaganda de la Reserva Federal respecto a la ejecuci贸n de m煤ltiples aumentos de tasas de inter茅s este a帽o, y con los analistas del Bank of America prediciendo siete rid铆culos aumentos de tasas de inter茅s este a帽o, los banqueros comerciales tienen miedo de inmovilizar su efectivo durante tres a seis meses en Letras del Tesoro y, por lo tanto, est谩n dispuestos a aceptar fracciones de los rendimientos en el mercado ONRRP.

Sin embargo, 驴es el miedo a la disminuci贸n de los valores nominales de los Bonos del Tesoro completamente responsable de la explosi贸n del mercado ONRRP en los 煤ltimos diez meses? Como sabemos, el miedo y la codicia son las dos emociones que impulsan los mercados y los precios de los activos. 驴Est谩 la Reserva Federal utilizando la amenaza de m煤ltiples aumentos de las tasas de inter茅s este a帽o para mantener a los banqueros como rehenes, chantaje谩ndolos psicol贸gicamente para que respalden el extremo corto de la curva de rendimiento del UST que, de lo contrario, podr铆a haber implosionado? Parece razonable que el miedo sea en gran parte responsable de las decisiones de los banqueros comerciales sobre c贸mo desplegar sus enormes reservas de efectivo. Pero, 驴qu茅 pasa con la parte de la codicia de la ecuaci贸n “miedo y codicia”?

Tasa de fondos federales, efectiva frente a objetivo, febrero de 2022

Codicia

Todos sabemos que todas las decisiones bancarias comerciales irresponsables que causaron la crisis financiera mundial de 2008 no fueron impulsadas por el miedo, sino por una codicia excesiva e incontrolable. Es muy poco probable que este rasgo de car谩cter de la industria bancaria se haya recuperado desde entonces. De hecho, el crecimiento en los mercados globales de derivados desde entonces (si entiende c贸mo revertir los trucos contables que se usaron para reducir artificialmente el tama帽o del mercado global de derivados desde 2008) sugiere que la codicia no s贸lo no se ha visto afectada, sino que ha continuado creciendo.

Si observamos el gr谩fico de la EFFR (Effective Fed Funds Rate, tasa efectiva de fondos federales) frente a la tasa de fondos federales objetivo, vemos que la EFFR actual, como lo ha sido durante bastante tiempo, es significativamente m谩s baja, con solo 0.08%, que el 0.125 % de la tasa mediana del rango objetivo de fondos federales de 0,00 % a 0,25 % que ha existido desde marzo de 2020. Cuando la tasa EFFR tiende hacia los niveles m谩s bajos -el fondo- de la zona objetivo de la tasa de fondos federales, el apetito de los bancos por el mercado ONRRP generalmente ha crecido desde 2008, pero esto se debe solo a que los rendimientos de las letras del Tesoro a corto plazo, “sin incumplimientos” y “sin riesgos” generalmente han sido m谩s bajos que la tasa de oferta del mercado ONRRP debido a los largos per铆odos de ZIRP (Zero Interest Rate Policy, pol铆tica de tasa de inter茅s cero). Sin embargo, como expliqu茅 anteriormente, esta explicaci贸n no tiene validez actualmente para explicar el tama帽o absurdamente grande del mercado ONRRP, porque los banqueros ya no reciben rendimientos m谩s altos que los bonos del Tesoro con vencimiento a corto plazo, sino rendimientos que son varias veces m谩s bajos que los bonos del Tesoro con vencimiento a corto plazo.

Adem谩s, la opini贸n consensuada de los analistas sobre los mercados burs谩tiles de EE. UU. en noviembre pasado, cuando la Reserva Federal anunci贸 que reducir铆a los mercados ONRRP, fue que se trataba de un suceso provocado por la aversi贸n al riesgo y que los mercados burs谩tiles de EEUU continuar铆an subiendo. Este punto es importante, porque si vuelve al inicio de este art铆culo y observa el gr谩fico ONRRP anterior, la “reducci贸n” anunciada por la Fed de los mercados ONRRP fue pura propaganda, como de costumbre, aunque se interpret贸 como un “hecho” en ese momento, ya que el mercado ONRRP se “redujo” de 1,585 billones de d贸lares en un 8,2% a $ 1,455 billones antes de aumentar mucho m谩s nuevamente. 驴Qu茅 reducci贸n m谩s curiosa, verdad? Y es por eso que afirmo repetidamente que nadie deber铆a tomar la palabra de los banqueros centrales como “verdad”.

La promesa de la Fed de reducir el mercado de repos inversos durante la noche nunca se cumpli贸

La conclusi贸n alucinante

Si, despu茅s de que los federales prometieran reducir el mercado ONRRP, en realidad lo redujeron en un 25% ahora con una tasa de reducci贸n constante y continua, entonces interpretar铆a esto como una se帽al de salud de los mercados. El hecho de que no solo no lograsen reducir el mercado, sino que en realidad hicieran que creciera el mercado ONRRP significa para m铆 que existe un riesgo enorme en los mercados estadounidenses que est谩 siendo completamente ignorado por los medios de comunicaci贸n financieros de masas. Y creo que este riesgo puede ser tan grande como la debacle de MBS (Mortgage-Backed Security), cuyas consecuencias provocaron la destrucci贸n de una riqueza estimada en 13 billones de d贸lares en Estados Unidos (se refiere a la implosi贸n de la burbuja inmobiliaria en EEUU en 2007/8, AyR).

Para m铆 est谩 claro que el crecimiento masivo en el mercado ONRRP significa que se avecina otra crisis financiera mundial como la de 2008, pero en una escala mucho mayor. Simplemente no hay nada de las opciones existentes, incluidas BTC y otras criptomonedas, que los bancos comerciales encuentren suficientemente atractivo para invertir en este momento, dadas sus enormes reservas de efectivo y el pago potencial en relaci贸n con el riesgo. Por supuesto, el hecho de que los banqueros comerciales crean que este es el caso no significa necesariamente que sea as铆, pero los banqueros no son conocidos por su postura conservadora, sino m谩s bien por su codicia y sus apuestas de alto riesgo, similares a las de los fondos de cobertura (hedge fund). A mediados de la d茅cada de 2000, los banqueros ignoraban en gran medida la calidad de basura del mercado de MBS y continuaron invirtiendo en ellos como si fueran merecedores de sus calificaciones crediticias AAA. El hecho de que los banqueros de hoy se nieguen a asignar sus enormes reservas de efectivo a productos de mucho mayor rendimiento debido a problemas que ya han identificado es una situaci贸n mucho m谩s aterradora que la codicia inducida por la ignorancia, porque esto significa que los banqueros simplemente est谩n esperando que caiga la primera ficha de domin贸. Ser铆a muy recomendable prestar atenci贸n a las advertencias silenciosas proporcionadas por el mercado ONRRP.