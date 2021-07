–

De parte de SAS Madrid July 4, 2021 23 puntos de vista

Funci贸n P煤blica contempla distintas compensaciones econ贸micas a quienes participen o no en la oferta p煤blica de empleo.

El Ministerio de Pol铆tica Territorial y Funci贸n P煤blica, liderado por Miquel Iceta, ha elaborado un borrador del Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones p煤blicas que ha presentado a las comunidades aut贸nomas y los municipios. En el documento, al que ha tenido acceso Redacci贸n M茅dica, se establecen una serie de compensaciones econ贸micas para aquellos trabajadores sanitarios interinos que se presenten a las convocatorias de empleo p煤blico previstas hasta 2024.

Los profesionales sanitarios que sean funcionarios interinos y que no superen el proceso selectivo tendr谩n derecho a una “compensaci贸n econ贸mica de veinte d铆as de sus retribuciones fijas por a帽o de servicio, prorrate谩ndose por meses los per铆odos inferiores a un a帽o, hasta un m谩ximo de doce mensualidades”. El derecho a esta compensaci贸n, establece, “nacer谩 a partir de la fecha del cese efectivo”.

No obstante, “la no participaci贸n en el proceso selectivo no generar谩 compensaci贸n alguna”, remarca el Ministerio de Funci贸n P煤blica. En el caso del personal laboral temporal, “la compensaci贸n consistir谩 en la diferencia entre el m谩ximo de veinte d铆as y la indemnizaci贸n que le correspondiera percibir por la extinci贸n de su contrato, prorrate谩ndose por meses los per铆odos inferiores a un a帽o, hasta un m谩ximo de doce mensualidades”, establece el borrador redactado por el ministerio.

Sin compensaci贸n tras tres a帽os como interino

El texto tambi茅n contempla una reforma de la normativa b谩sica en materia de empleo p煤blico, especificando los escenarios en los que se contempla la incorporaci贸n de personal interino a la sanidad p煤blica. En este contexto, tambi茅n especifica en qu茅 circunstancias los profesionales sanitarios deber谩n recibir una compensaci贸n econ贸mica.

Cuando desaparezca la causa del nombramiento o llegado el t茅rmino previsto en el mismo, o por la cobertura por personal funcionario de carrera de la plaza para la que fue nombrado, o por razones organizativas debidamente justificadas y motivadas que impliquen la supresi贸n o amortizaci贸n de la plaza o puesto, “la Administraci贸n de oficio dar谩 por finalizada la relaci贸n de servicio del personal funcionario interino, sin que se genere derecho a compensaci贸n econ贸mica”, advierte.

“Una vez que finalice la relaci贸n de servicios del personal interino por el cumplimiento del t茅rmino m谩ximo de tres a帽os para permanecer como tal, esa plaza solo podr谩 cubrirse por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo hubiera quedado desierto, en cuyo caso se podr谩 efectuar otro nombramiento por interinidad”. No obstante, se帽ala, el personal funcionario interino podr谩 permanecer en la plaza que ocupa temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria, dentro del plazo de los tres a帽os a contar desde la fecha de nombramiento del funcionario interino. “En este supuesto podr谩 permanecer hasta la resoluci贸n de la convocatoria y su cese no dar谩 lugar a compensaci贸n econ贸mica”.

Indemnizaciones previstas por Iceta

El texto, sin embargo, s铆 contempla una compensaci贸n econ贸mica para el personal funcionario interino ante el incumplimiento del plazo m谩ximo por parte de las adminitraciones. Este ser谩 “equivalente a veinte d铆as de sus retribuciones fijas por a帽o de servicio, prorrate谩ndose por meses los per铆odos de tiempo inferiores a un a帽o, hasta un m谩ximo de doce mensualidades”.

El derecho a esta compensaci贸n “nacer谩 a partir de la fecha del cese efectivo y estar谩 referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento”. No obstante, “no habr谩 derecho a compensaci贸n en caso de que la finalizaci贸n de la relaci贸n de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria”.

Por su parte, “el personal laboral temporal tendr谩 derecho a percibir una compensaci贸n econ贸mica en los casos de incumplimiento de los plazos m谩ximos de permanencia como contratado temporal y siempre que suponga vulneraci贸n de lo establecido en la normativa espec铆fica laboral de aplicaci贸n”.

Dicha compensaci贸n consistir谩 en “la diferencia entre el m谩ximo de veinte d铆as y la indemnizaci贸n que le correspondiera percibir por la extinci贸n de su contrato, prorrate谩ndose por meses los per铆odos inferiores a un a帽o, hasta un m谩ximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensaci贸n nacer谩 a partir de la fecha del cese efectivo y estar谩 referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento”. Tampoco tendr谩n derecho a compensaci贸n en caso de que el despido sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.

Bolsas de interinos “espec铆ficas”

Para conseguir una temporalidad menor del 8 por ciento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), Iceta contempla un nuevo proceso de estabilizaci贸n en el que “se respetar谩n los principios de igualdad, m茅rito, capacidad, publicidad y libre concurrencia”, subraya. Estos se desarrollar谩n a trav茅s de concurso-oposici贸n y con una valoraci贸n de la fase de concurso de un 40 por ciento, en la que se tendr谩 en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categor铆a o equivalente”.

Este proceso de estabilizaci贸n en sanidad afectar谩 “a todas las plazas de car谩cter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres a帽os anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilizaci贸n de previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo P煤blico de los a帽os 2017 y 2018”, limita Iceta.

Tal y como se especifica en el borrador remitido a CCAA y municipios y que ma帽ana se dar谩 a conocer a los sindicatos; “las convocatorias de estabilizaci贸n que se publiquen podr谩n prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusi贸n en bolsas de interinos espec铆ficas o su integraci贸n en bolsas ya existentes“. En dichas bolsas, aclara, “se integrar谩n aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente y no habiendo superado 茅ste, s铆 hayan obtenido la puntuaci贸n que la convocatoria considere suficiente“.

Enlace relacionado Redaci贸nM茅dica.com 01/07/2021.