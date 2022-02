–

De parte de Nodo50 February 15, 2022 77 puntos de vista

La incidencia de las Infecciones de Transmisi贸n Sexual (ITS) se ha duplicado en los 煤ltimos a帽os entre la adolescencia. Seg煤n los datos del 煤ltimo informe del Centro Nacional de Epidemiolog铆a, entre 2016 y 2019 la incidencia de gonococo, clamidia y s铆filis se ha duplicado en los j贸venes de 15 a 19 a帽os en Espa帽a. Y, desde la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a (AEP) alertan de la responsabilidad del porno en la propagaci贸n de pr谩cticas de riesgo sin protecci贸n al tiempo que los recursos para abordar la salud sexual son cada vez m谩s limitados.

As铆, el pediatra F茅lix Notario, presidente de la Sociedad Espa帽ola de Medicina de la Adolescencia (SEMA), advierte de que m谩s del 50 % de los adolescentes de entre 14 y 17 a帽os suelen ver regularmente porno en internet. Algo que considera que les familiariza con las pr谩cticas de riesgo y contribuye a una descontextualizaci贸n de la sexualidad.

鈥淟os adolescentes tienen m谩s informaci贸n que nunca pero entre sus conocimientos y su conducta existe una gran contradicci贸n. Carecen de una informaci贸n legitimada por la familia, la escuela y los profesionales de la salud, no se sienten c贸modos para hablar de sexualidad con su entrono y eso no favorece una conducta responsable鈥, explica este doctor.

Preocupa el aumento de VIH

Entre las ITS, el virus del papiloma humano sigue siendo la infecci贸n con mayores tasas de transmisi贸n durante los dos primeros a帽os de relaciones sexuales, con una prevalencia de entre el 50 y el 60%. Y, tras este virus, se encuentran la clamidia y el gonococo. 鈥淓n torno a un 30% de los diagn贸sticos de clamidia y un 25% de gonococo corresponden a j贸venes menores de 19 a帽os, de acuerdo a los datos de los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC, sus siglas en ingl茅s) de Estados Unidos鈥, destaca la doctora Cristina Epalza Ibarrondo, miembro del grupo de trabajo de VIH e ITS de la Sociedad Espa帽ola de Infectolog铆a Pedi谩trica (SEIP).

鈥淟os adolescentes constituyen uno de los pocos grupos de poblaci贸n a nivel mundial en los que no se ha conseguido un descenso en los nuevos diagn贸sticos de VIH. En ellos, adem谩s, el diagn贸stico tard铆o es una realidad preocupante, ya que afecta al 30%鈥

Desde la AEP ponen el acento, especialmente, en enfermedades que a煤n no tienen cura y cuya transmisi贸n no deja de incrementarse, como el VIH. 鈥淟os adolescentes constituyen uno de los pocos grupos de poblaci贸n a nivel mundial en los que no se ha conseguido un descenso en los nuevos diagn贸sticos. En ellos, adem谩s, el diagn贸stico tard铆o es una realidad preocupante, ya que afecta al 30%鈥, apunta esta doctora.

El aumento en el uso de anticonceptivos orales tambi茅n podr铆a estar influyendo en el aumento de pr谩cticas de riesgo. Un estudio del Servicio de Promoci贸n de la Salud de Asturias de 2019, apunta que en los 煤ltimos a帽os se ha producido un aumento de las relaciones sexuales coitales en la adolescencia del 2%, un descenso del uso del preservativo del 10% y un aumento del uso de la p铆ldora anticonceptiva de un 7%.

Carencias en educaci贸n sexual

鈥淓s urgente garantizar los derechos sexuales, con intervenciones integrales, efectivas y universales, tales como la educaci贸n sexual obligatoria en las escuelas y la atenci贸n sanitaria de la salud sexual鈥, concluyen en este estudio

Para la doctora Tal铆a Sainz Costa, pediatra especializada en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y miembro de la SEIP, la pandemia ha venido a complicar la situaci贸n de la educaci贸n sexual, tanto en los centros escolares como en las consultas, donde se debiera hacer un seguimiento rutinario tambi茅n de estos aspectos. As铆, los especialistas insisten en el papel fundamental que juegan los pediatras, las familias y las escuelas en este sentido y advierten de que la educaci贸n sexual sigue siendo la gran asignatura pendiente en Espa帽a.

鈥淪i las posibilidades de abordaje en las consultas ya eran escasas, la pandemia las ha reducido hasta hacerlas pr谩cticamente desaparecer. En los 煤ltimos a帽os, han sido insuficientes los esfuerzos por eliminar las barreras de acceso al sistema sanitario y son escasas tambi茅n las oportunidades formativas para profesionales en el manejo de la sexualidad con los adolescentes鈥, lamenta esta doctora.