Las frecuentes inundaciones en Nafarroa nos invitan a hacer un an谩lisis complejo de sus causas y a proponer soluciones rotundas de cambio en la ocupaci贸n del territorio.Ladera de inundaci贸n del Ebro utilizada como plantaci贸n de arbolado (I帽aki Red铆n Arrasate)11 FEB 2022 06:50

Las inundaciones son un fen贸meno natural peri贸dico, proporcionan fertilidad a las vegas desempe帽ando funciones en la din谩mica fluvial y en el estado ecol贸gico de los sistemas acu谩ticos. El clima es la fuente motriz que desencadena los episodios normales y t铆picos de elevada pluviometr铆a, que se agravan como consecuencia del cambio clim谩tico, pero son las presiones del modelo socioecon贸mico sobre el Dominio P煤blico Hidr谩ulico, junto con la erosi贸n y la p茅rdida de cobertura vegetal de la cuenca hidrogr谩fica, las que inducen en 煤ltima instancia sus efectos catastr贸ficos.

Edificaciones e infraestructuras ocupan e invaden las llanuras de inundaci贸n en muchas zonas de Navarra, reduciendo dr谩sticamente la capacidad de desag眉e de los cauces y haciendo que personas y bienes queden expuestos a las crecidas. La vegetaci贸n natural de ribera disipa de forma natural la energ铆a del agua, por tanto, minimiza sus efectos destructivos. Esta funci贸n atenuadora desaparece cuando la vegetaci贸n es eliminada. Por otra parte, los encauzamientos cl谩sicos aceleran el paso de las aguas en las zonas en las que se construyen, pero trasladan el problema, normalmente agravado, aguas abajo.

Una cuenca que dispone de cobertura vegetal adecuada, unos r铆os con vegetaci贸n de ribera natural, un Dominio P煤blico Hidr谩ulico liberado de ocupaciones urban铆sticas y un territorio fluvial de expansi贸n con usos compatibles disponen de los mecanismos necesarios para, al menos, reducir las consecuencias catastr贸ficas de las inundaciones.

Figura 1. La Rochapea en 1895. Fuente: Archivo Municipal. Colecci贸n Arazuri.

El barrio de la Rochapea

Para la ciudad de Pamplona, el barrio m谩s indicativo del impacto de las inundaciones es la Rochapea. De las inundaciones vividas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y especialmente lo que llevamos de XXI, podemos distinguir tres tipos de afecciones: el nivel m谩s leve se produce cuando las aguas inundan las huertas, fen贸meno frecuente, y es aprovechado para su fertilizaci贸n natural. El segundo nivel de mayor impacto, viene cuando las aguas entran en calles m谩s pr贸ximas al cauce. El tercer nivel alcanza calles interiores y suele decirse que nada igual se ha visto.

鈥淟a planificaci贸n territorial determina la vulnerabilidad y se apost贸 consciente o inconscientemente por aumentar la exposici贸n al peligro de la riada鈥

Las mayores inundaciones se produjeron en 1959-60, 1980-81, 2013, 2015, 2018 y 2021. Tambi茅n fueron destacables las del 1992-93 y 2003. Las zonas siempre m谩s afectadas son las antiguas piscinas de San Pedro, hoy parque Runa. Nada m谩s comenzar el siglo XXI se calcularon los per铆odos de retorno (el tiempo estimado en que se repite un evento de crecida equivalente) para tomar decisiones 煤tiles. Para las del 4 febrero de 2003 fue de 15 a帽os. Las de marzo de 2006, 5 a帽os y las de febrero de 2009, unos 10-15 a帽os. Podemos ver que, con la ocupaci贸n antr贸pica del territorio fluvial, la exposici贸n y el riesgo han aumentado. La planificaci贸n territorial determina la vulnerabilidad y se apost贸 consciente o inconscientemente por aumentar la exposici贸n al peligro de cada riada.

Figura 2. Evoluci贸n urban铆stica de la llanura de inundaci贸n en la Rochapea, de 1927 a 2008. Fuente: SITNA y Google.

En este tiempo, por ejemplo, ya en 2009, el grupo municipal de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento declar贸 estar 鈥渁larmado鈥 por la falta de un 鈥減lan homologado de actuaci贸n para casos de inundaciones y crecidas del r铆o鈥, mostrando su preocupaci贸n 鈥減or la forma en que se realiz贸 la urbanizaci贸n de las calles cercanas al r铆o Arga en la Rochapea鈥.

Tras las inundaciones de 2013, que el Consistorio calific贸, como ahora, en diciembre de 2021, de 鈥渉ist贸ricas鈥, la ciudadan铆a ya se preguntaba c贸mo 鈥攃on valores de precipitaciones ya vividos en otras ocasiones鈥 su efecto hab铆a sido tan desastroso; hasta tres veces se vivi贸 el fen贸meno en aquel lluvioso 2013. Entonces, con la participaci贸n del Colegio de Ge贸logos comenzaron a considerarse m谩s seriamente las actividades del ser humano en la modificaci贸n del territorio.

Figura 3. Imagen de la llanura de inundaci贸n el 9 de junio de 2013. Foto: Gobierno de Navarra.

En 2015 concluyen las obras de protecci贸n frente a inundaciones en la zona del Faro de Errotazar y Runa. Se ejecutaron con la pretensi贸n de proteger ese tramo frente a crecidas que, estad铆sticamente, solo se producir铆an en intervalos de 50 a帽os (T 50). Tambi茅n se extiende el sistema de alertas por tel茅fono m贸vil, se construyen muretes, nueva pavimentaci贸n, se hacen modificaciones en el mobiliario urbano y trabajos de protecci贸n del arbolado. Aquella crecida extraordinaria de junio de 2013 fue de las que, seg煤n las estad铆sticas, solo se dan cada 100 a帽os (T 100).

En noviembre de 2016 se presenta un 鈥減lan contra las inundaciones en el entorno de la Magdalena鈥. Un objetivo com煤n que uni贸 a todos los grupos pol铆ticos en el Ayuntamiento de Pamplona. Se aprob贸 por unanimidad redactar un programa de trabajo que minimizase las consecuencias c铆clicas de las crecidas. Y en 2018 se presenta un estudio que busca mejorar el estado ecol贸gico del r铆o Arga y minimizar el riesgo de inundaci贸n: un diagn贸stico integral para sentar bases de un futuro plan fluvial que prime la restauraci贸n del r铆o Arga (tambi茅n Elorz y Sadar) a su paso por Pamplona, redefiniendo sus relaciones con la ciudad, sus usos y promoviendo el impulso de las medidas necesarias para hacer frente a las crecidas.

鈥淟as medidas tomadas hasta ahora agravan el problema y con cada nueva inundaci贸n se producen m谩s da帽os porque el riesgo no se reduce鈥

En este estudio se reflexiona con mayor profundidad que nunca sobre el uso del espacio fluvial y se cataloga el sistema de defensas hist贸rico con una propuesta de restauraci贸n. Entonces se evidencia que el r铆o Arga, a su paso por Pamplona, es un r铆o lleno de obst谩culos, especialmente las 鈥渄efensas鈥 que impiden la circulaci贸n del flujo de agua. El grado de naturalidad del canal fluvial es puntuado con un cero y la calidad del bosque de ribera es calificada como 鈥渕ala鈥 en el 74% de los tramos: no hay conexi贸n entre las riberas del Arga y el sistema forestal lateral.

Seg煤n el informe, las defensas, motas, azudes, rellenos y escolleras 鈥渘o han servido para reducir el riesgo de inundaci贸n, sino que, por el contrario, lo han acrecentado鈥. Se subraya que 鈥渓as medidas estructurales responden a un modelo obsoleto e insostenible鈥. En a帽os y d茅cadas el problema del riesgo de inundaciones 鈥渟e ha agravado al aumentar la exposici贸n y la vulnerabilidad鈥 por la invasi贸n humana del territorio fluvial, espacio que el r铆o ha dise帽ado para extender su l谩mina de agua en crecidas.

Este espacio se crey贸 domesticado, especialmente con la urbanizaci贸n del meandro en la Rochapea mediante infraestructuras de regulaci贸n y defensa. Pero lo que provoc贸 fue m谩s invasi贸n del espacio fluvial y una especulaci贸n urban铆stica que lideraron las administraciones, generando falsa sensaci贸n de seguridad. Estas medidas agravan el problema y con cada nueva inundaci贸n se producen m谩s da帽os porque el riesgo no se reduce, sino que aumenta y produce una alta degradaci贸n ambiental, funcional y social.

Figura 4. Arriba, a la izquierda, una imagen de Navarra Televisi贸n, de las inundaciones del 10 de diciembre de 2021. A la derecha, la zona afectada en 2013 y las curvas de inundabilidad con per铆odo de retorno de 100 a帽os en verde y 500 en azul. Abajo, una delimitaci贸n de la zona inundada en diciembre de 2021. Se tratar铆a de una inundaci贸n extraordinaria de esta zona entre T 100 y T 500.

Afectados y propuestas

Cuando se visita una zona en la que se han producido da帽os por inundaci贸n y se acompa帽a sobre el terreno a los damnificados es m谩s f谩cil comprender, aunque no siempre se est茅 de acuerdo, las declaraciones que despu茅s los medios de comunicaci贸n amplifican. As铆, la atenci贸n se centra durante unos pocos d铆as tanto en mostrar los da帽os producidos como en reflejar las exigencias, hechas en caliente, por las personas afectadas y los responsables pol铆ticos que aspiran a representarles. Y se piden soluciones aparentemente sencillas que no impliquen cambios en los usos del terreno. La repetida cantinela de que hay que 鈥渓impiar el r铆o鈥.

El estudio hidrogeomorfol贸gico profundo y la adaptaci贸n de los usos y actuaciones a las necesidades reales no se deber铆an sustituir con una ejecuci贸n indiscriminada de dragados, escolleras y motas y la eliminaci贸n de vegetaci贸n de ribera por el mero hecho de sacar a relucir m谩quinas, gastando as铆 de modo mal planificado y con poco control, el dinero p煤blico en obras 鈥渦rgentes鈥.

鈥淎l r铆o le tenemos que devolver el espacio que le hemos robado y permitir que los campos se inunden鈥

Se han construido kil贸metros de escolleras, motas, encajonando y canalizando los r铆os, con gran gasto de recursos y p茅rdida de valores naturales. Se ha alterado completamente el espacio fluvial aumentando la peligrosidad, especialmente para poblaciones que contin煤an siendo muy vulnerables a las crecidas, a pesar de la construcci贸n de diferentes embalses con capacidad de laminaci贸n (esto 煤ltimo siempre que los embalses tengan espacio libre, como ha sucedido con Itoiz y Yesa en 2021, algo que no hay que dar siempre por hecho. La gesti贸n del riesgo por inundaciones es fundamentalmente una cuesti贸n de ordenaci贸n del territorio (Directiva 2007/60).

En la localidad de Arruazu, su alcalde, Jes煤s Mar铆a Gamboa, hab铆a trabajado durante 40 a帽os ejecutando obras en r铆os, la mayor铆a de 鈥渓impieza鈥 y canalizaci贸n, para el Gobierno de Navarra. Arruazu, pueblo del valle de la Sakana, ha sido especialmente afectado por las inundaciones. Jes煤s se centr贸 en su prevenci贸n y aporta un testimonio muy revelador ya que posee una experiencia pr谩ctica y directa de lo que supone la intervenci贸n humana en el territorio fluvial y de los intereses que se mueven a su alrededor. Su lema es que al r铆o le tenemos que devolver el espacio que le hemos robado, que no hacen falta grandes actuaciones.

El Valle de la Sakana siempre ha convivido con inundaciones, alguna vez, catastr贸ficas. En los a帽os 70, el r铆o Burunda y el Arakil fueron enteramente canalizados. Las numerosas regatas que bajan de las monta帽as (Urbasa-And铆a, Aralar) fueron rectificadas en las obras de concentraci贸n parcelaria. A lo cual se a帽ade la presencia de carreteras secundarias, autov铆as y v铆as de tren, que cortan zonas inundables.

Al principio, la canalizaci贸n y dragado del r铆o Arakil pareci贸 funcionar, pero las aguas llegaban sin freno, tanto de los barrancos como del cauce principal. En el caso de Arruazu, la poblaci贸n queda entre el r铆o y las infraestructuras paralelas de la autov铆a y la v铆a del tren, que parten las zonas inundables y hacen que la l谩mina de agua alcance demasiada altura aguas arriba, anegando el pueblo a su paso.

El equipo municipal de Arruazu, con Jes煤s al frente, tuvo la iniciativa de emprender un proyecto de restauraci贸n del cauce con el fin de defender el pueblo. Principalmente se trataba de quitar las motas que proteg铆an los campos y ampliar la secci贸n del cauce. Encargaron un estudio hidrogeol贸gico, solicitaron ayudas para la ejecuci贸n de la obra y consiguieron llevar a cabo los trabajos.

鈥淗ay que empezar por trabajar en la Monta帽a para que las inundaciones en la Ribera no sean tan da帽inas鈥

La finalidad de este proyecto ha sido conseguir que la l谩mina de agua en crecida no alcance tanta altura como antes y que el agua normalmente entre desde aguas abajo o 鈥渁 la par鈥 (no desde aguas arriba) y salga por el mismo lugar, que es el modo de evitar los da帽os por arrastre. Estos objetivos se han logrado y en los 煤ltimos a帽os se ha observado una buena mejor铆a, aunque no han sido suficientes para evitar que en la gran crecida de finales de 2021 el agua entrase desde aguas arriba por la autov铆a inundando el pueblo.

Tal como lo ve Jes煤s Mar铆a Gamboa con toda claridad, para evitar en lo posible los da帽os de inundaci贸n ser铆a necesario trabajar pueblo por pueblo a lo largo de toda la cuenca. Y no s贸lo los pueblos de la Sakana se ver铆an beneficiados si se extendiesen m谩s este tipo de actuaciones. Para que en la Ribera las inundaciones no sean tan da帽inas hay que empezar a trabajar en la Monta帽a.

Despu茅s de tantos a帽os en que las administraciones han llevado a cabo rutinariamente dragados, escolleras y motas, defendiendo los campos, resulta muy dif铆cil desde un ayuntamiento decir a los propietarios de terrenos que deben ceder espacio al r铆o y permitir que el campo se inunde. Pero es el camino a seguir por el inter茅s general. Se deber铆a promover que los cultivos en zonas inundables sean aquellos compatibles con las inundaciones (al contrario de lo que se ha hecho en el Canal de Navarra, con 700 hect谩reas inundables y graves da帽os). En palabras de Jes煤s, el problema es que se ha ninguneado al r铆o. Pero mientras haya personas como 茅l, y pueblos como Arruazu, hay esperanza.

Inundaciones m谩s frecuentes y profundas

Al recrecer las defensas, cada vez m谩s altas, se comprime el flujo y se inyecta agua con m谩s presi贸n en las capas subterr谩neas. As铆, la crecida se expande mucho antes hacia los laterales por debajo del suelo (la grava cuaternaria es la m谩s permeable) que en superficie. De este fen贸meno geol贸gico se ha pasado a la equivocada interpretaci贸n de que 鈥渃ada vez con menos caudal se llega m谩s alto porque el r铆o est谩 sucio鈥.

Figura 5. Mantener el caudal alto durante d铆as a causa de las regulaciones aumenta la inundaci贸n fre谩tica bajo las urbanizaciones, huertas y negocios. Y hace llegar mucho m谩s lejos aquella parte del r铆o que no vemos: la subterr谩nea.

Recordemos que la permeabilidad de las vegas es alta. La permeabilidad es un par谩metro que se mide en longitud/tiempo, como m/s, una velocidad. Nos enfrentamos as铆 a uno de los diversos problemas derivados de la regulaci贸n: cuanto m谩s lenta sea la crecida (dado que es regulada para evitar picos, dilatando 茅sta en el tiempo) el proceso durar谩 m谩s, tal y como vimos, desde Eugui hasta Tudela, del 9 al 19 de diciembre pasados.

En los grandes r铆os como el Ebro se juega ya tanto con la gesti贸n y optimizaci贸n del desembalse en cada subcuenca que las crecidas no son naturales. Para evitar que coincidan las puntas de cada uno de los afluentes se termina generando una crecida con el menor pico posible. Es una manera efectiva, con la que se evitan ciertos da帽os en poblaciones, pero el proceso se dilata mucho m谩s en el tiempo, con varios d铆as de altos caudales, algo bastante m谩s perjudicial para la agricultura que satura las zonas fre谩ticas en mayor extensi贸n, como vimos en 2013.

鈥淓n Navarra hemos visto que siguen en aumento los impactos extremos debidos al calentamiento global y la conquista de las llanuras aluviales鈥

Fue a partir de la devastadora crecida de 1961 cuando proliferaron las motas o diques para proteger zonas de cultivo. Sin embargo, lo m谩s necesario es revisar los retornos en el tiempo en el que los r铆os vuelven a inundar su llanura. Estos retornos se tratan de forma probabil铆stica. En el caso del Ebro, a su paso por la Comunidad Foral, seg煤n el IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra, se estima que las inundaciones se producir谩n en algunas zonas de las afectadas en un periodo de entre 50 y 100 a帽os. Pero en lo que va de siglo XXI ya se han registrado siete.

Desde 2003, tenemos crecidas mayores que demuestran que las motas no son una soluci贸n y s铆, muchas veces, un problema. En Navarra hemos visto tambi茅n que, tal y como se adelant贸 desde la ciencia ambiental, clim谩tica y geol贸gica, siguen en aumento los impactos extremos debidos a los dos factores fundamentales indicados en la Directiva Marco del Agua (DMA, 2007): calentamiento global y conquista de las llanuras aluviales. El incremento de caudales, frecuencias y, por tanto, de da帽os, es cada vez mayor. Un ejemplo lo podemos visualizar en los primeros 22 a帽os de este siglo en los 14 eventos sucedidos con caudales que superaron las 1500 toneladas de agua cada segundo en Castej贸n, seis de ellos entre 2000 y 2011 y ocho de 2011 a 2022.

Figura 6. A pesar de haber disminuido las precipitaciones, estos eventos crecen en frecuencia y en cantidad en torno a 100 toneladas de agua por segundo cada d茅cada.

La pregunta frecuente es si este incremento de frecuencias y caudales tiene que ver con el cambio clim谩tico. El calentamiento global est谩 reteniendo m谩s agua en la atm贸sfera, provocando precipitaciones puntualmente m谩s intensas. Esto afecta a las cuencas hidrogr谩ficas llegando tambi茅n hasta la costa. El cambio clim谩tico ya est谩 afectando a las comunidades de todo el mundo. Los debates sobre su impacto en el medio humano tratan de averiguar qu茅 hacer al respecto. Una estrategia es alejarse de los peligros, no exponerse. Es la m谩s antigua y efectiva, pero a menudo se pasa por alto.

El Informe mundial sobre desarrollo de los recursos h铆dricos 2019. No dejar a nadie atr谩s, de la UNESCO, advierte que de mantenerse el ritmo actual de degradaci贸n del medio ambiente natural y las presiones insostenibles sobre los recursos h铆dricos mundiales el 45% del PIB global, el 52% de la poblaci贸n mundial y el 40% de la producci贸n de cereales estar谩 en riesgo para 2050.

Retirarse del r铆o

La ancestral estrategia de la retirada cobr贸 importancia tras las inundaciones de Tafalla de 2019. Es la expresi贸n definitiva del desarrollo integral de la Directiva Marco del Agua de 2007. Recogida en el estudio El caso del retiro clim谩tico estrat茅gico y gestionado, elaborado por investigadores liderados por la profesora A. R.Siders, de Harvard, y publicado en Science, aboga por que las poblaciones se retiren de las 谩reas cercanas al r铆o que fueron ocupadas de manera irreflexiva con el boom inmobiliario. De esta forma, se insta a las comunidades y gobiernos 鈥漚 reconceptualizar el retiro como parte del conjunto de herramientas utilizadas para lograr los objetivos sociales deseados y el bienestar de las comunidades”. Esta perspectiva la desarrollamos tambi茅n en el libro Hasta aqu铆 lleg贸 la pen煤ltima riada. Las ense帽anzas del Zidacos (2019) escrito por varios expertos y afectados de diferentes sectores profesionales y econ贸micos, de la academia y de las administraciones tras las inundaciones catastr贸ficas de julio de 2019 en la Zona Media de Navarra.

