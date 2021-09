–

De parte de SAS Madrid September 28, 2021 6 puntos de vista

Las camareras de piso de Benidorm han amanecido en un nuevo D铆a Internacional del Turismo en el que sus demandas siguen sin cumplirse. Tambi茅n en el que deciden mostrar que contin煤an del mismo modo, sobre todo teniendo en cuenta que pr贸ximamente arrancar谩 la negociaci贸n del convenio colectivo de hosteler铆a en la Costa Blanca, que regir谩 sus derechos laborales los pr贸ximos cuatro a帽os. El anterior caduc贸 en 2020, aunque por la pandemia qued贸 congelado. Sus exigencias se resumen en dos puntos: que cese la externalizaci贸n y que se cumpla la ley de prevenci贸n de riesgos laborales. Es lo que pedir谩n esta tarde en una nueva concentraci贸n contra la sobrecarga de trabajo: 鈥淣o se puede pretender abanderar o hablar de c贸digos 茅ticos del turismo sin ponerle freno a la precariedad de miles de sus trabajadoras y trabajadores鈥, exponen Las Kellys en su comunicado.

El problema es que vienen repitiendo estos puntos, lamentan, desde hace a帽os, mucho antes de la pandemia. Por eso no se muestran optimistas con la negociaci贸n del nuevo convenio, en cuya mesa han pedido participar de alguna forma aunque sepan que legalmente no pueden hacerlo: la ley sindical enuncia que solo los representantes de los trabajadores votados legalmente pueden formar parte de esta mesa; en este caso UGT, con un 60%, y CC OO, con un 40%, se帽ala Yolanda Garc铆a, portavoz de Las Kellys Benidorm-Marina Baixa. 鈥淪abemos que esto es as铆, pero s铆 exig铆amos que pudi茅ramos participar de alguna forma en las mesas por el di谩logo social sobre el turismo en la Comunitat Valenciana por nuestra labor representativa鈥, expone.

Silencio sindical y administrativo

En verano, detalla Yolanda Garc铆a, la asociaci贸n mantuvo una reuni贸n con Elvira R贸denas, directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana, para explicarle que quer铆an participar en las mesas de di谩logo social, conformadas por gobierno auton贸mico, sindicatos mayoritarios y patronal. 鈥淣os dijo que lo ten铆a en cuenta aunque remiti贸 a las limitaciones de la ley, y nos pidi贸 que se lo record谩ramos en septiembre para ver c贸mo podr铆amos participar. Le escribimos el 3 de septiembre pero a煤n no nos ha contestado, as铆 que lo damos un poco por perdido鈥.

Quienes s铆 han respondido finalmente, contin煤a la portavoz de la asociaci贸n, son los sindicatos mayoritarios. 鈥淰amos a poner encima de la mesa que no nos pueden volver a firmar cuatro a帽os m谩s [la duraci贸n del convenio] y exigimos dos puntos b谩sicos, dos l铆neas rojas que tienen que ser s铆 o s铆: ponerle fin a la externalizaci贸n por convenio y que se cumpla la ley de prevenci贸n de riesgos laborales鈥. Sobre el primer punto, las camareras de piso citan los convenios de Tenerife y de las Islas Baleares como ejemplo, pues proh铆ben la externalizaci贸n al especificar que las actividades principales de los hoteles 鈥攃omo es el departamento de pisos鈥 deben estar contratadas directamente por el establecimiento. 鈥淪i en estos convenios es posible, 驴por qu茅 nos dicen que aqu铆 no? Hay una forma de poner fin a la externalizaci贸n y es a trav茅s del convenio, pero a ellos empresarialmente les viene bien seguir teniendo esa opci贸n鈥.

Para la vinculada al cumplimiento de la ley de prevenci贸n de riesgos laborales, exigen estudios ergon贸micos y psicosociales que aborde la sobrecarga de trabajo. 鈥淗asta ahora, en el convenio pone de una manera muy general que se debe cumplir la legislaci贸n, pero lo que nosotras exigimos es que especifique claramente la obligatoriedad de hacer estudios鈥, matiza Garc铆a. Vuelve a remitirse al convenio de las islas, donde 鈥減one que a los comit茅s de salud laboral se les debe proporcionar cada tres meses los partes de trabajo de camareras para ver si se ha incrementado n煤mero de habitaciones, etc茅tera; aqu铆 no especifica nada de eso, m谩s que una disposici贸n que invita 鈥榓 negociar con el hotel鈥 el n煤mero de habitaciones鈥. Quieren, por tanto, un texto 鈥渆n el que esa ley quede mascada para que nosotras tengamos algo a lo que aferrarnos y para que el empresario sepa lo que implica una ley de prevenci贸n de relaciones laborales鈥.

Como las demandas no son nuevas, no se muestran muy optimistas con respecto a que queden reflejadas en el nuevo convenio. 鈥淓llos han cogido el tema de la pandemia y del cierre de los hoteles para que vaya por delante de todo: que si la falta de empleo, que si el IMSERSO llega o no llega, que si se van a cerrar hoteles… Sabemos que van a usar ese discurso a la hora de las negociaciones, y que, como los sindicatos no hagan mucha presi贸n, va a hacer que la balanza de las negociaciones vaya hacia la patronal鈥, apunta Garc铆a.

Sindicato propio

Ante esta situaci贸n, la asociaci贸n retoma una idea a la que, en realidad, llevan mucho tiempo d谩ndole vueltas: montar su propio sindicato, como ya hicieron antes sus compa帽eras de Barcelona. 鈥淐reemos que es el siguiente paso, porque como asociaci贸n tenemos diferentes l铆mites: no podemos ir a hablar a elecciones sindicales dentro de los hoteles, tenemos limitaciones legales para nuestras exigencias…鈥, explica Garc铆a, que a帽ade que han hecho llamamientos p煤blicos a abogados laboralistas de la provincia que quieran colaborar con la asociaci贸n para que la idea siga adelante, pues 鈥渆l delegado de salud laboral dentro del hotel es el que, en 煤ltima instancia, puede hacer cumplir la ley de prevenci贸n de riesgos laborales鈥.

鈥淣osotras estamos haciendo labor de sindicato sin ser un sindicato, as铆 que, 驴por qu茅 no hacer un sindicato de verdad?鈥, comenta Yolanda Garc铆a, portavoz de Las Kellys Benidorm-Marina Baixa

El deseo de las kellys es que el sindicato empiece a rodar el a帽o que viene, y tener as铆 un 鈥渁rma m谩s鈥 en los 谩mbitos en los que se pueden exigir cambios, como por ejemplo este tipo de mesas de negociaci贸n. 鈥淣osotras podemos hablar con los sindicatos mayoritarios, pero tenemos que confiar en que van a intentar cumplir nuestras demandas, y hace cuatro a帽os ya estuvimos en ese proceso: siempre nos dicen que pueden llegar hasta aqu铆鈥, lamenta la portavoz de la asociaci贸n de camareras de piso. 鈥淣osotras estamos haciendo labor de sindicato sin ser un sindicato, as铆 que, 驴por qu茅 no hacer un sindicato de verdad?鈥.

Yolanda Garc铆a advierte de que en la concentraci贸n que se celebrar谩 hoy en Benidorm para exigir un convenio de hosteler铆a justo 鈥攓ue, recuerda, afecta a todos los trabajadores de hosteler铆a, como cocineros, camareros y recepcionistas, con lo que invita a que expongan sus demandas鈥 habr谩 carteles referidos a la huelga que lleva tambi茅n tiempo rondando por el colectivo, pero para la que, de nuevo, requieren del apoyo de sindicatos. 鈥淵o s茅 que si nosotras pudi茅ramos entrar en los hoteles para explicarnos quiz谩s fuera posible la huelga, pero cuando hemos hablado de huelga con los sindicatos mayoritarios siempre nos han retorcido el morro, tienen miedo a un fracaso鈥.

鈥淓n este tiempo que queda de negociaciones, vamos a ser muy insistentes y vamos a estar donde haga falta con el tema del convenio, porque es lo que nos va a regir cuatro a帽os m谩s鈥, comenta Garc铆a sobre la negociaci贸n del convenio de hosteler铆a en la Costa Blanca

El problema es que el tiempo pasa 鈥測 las cosas siguen igual鈥. 鈥溌縋ara qu茅 hemos ido a la mesa por la reconstrucci贸n y a la Generalitat? No es que no haya mejorado nada, es que encima el discurso se ha enfocado en el 鈥榩obrecitos, la hosteler铆a no encuentra trabajadores鈥, y por eso somos esc茅pticas con la negociaci贸n鈥. Los vientos, lamenta Garc铆a, soplan en una direcci贸n, sobre todo en un contexto en el que se cierne la amenaza de la p茅rdida de empleo. Y si no hay un sindicato en esos espacios que cambie el enfoque del discurso, argumenta la portavoz, no se conseguir谩 nada. 鈥淧or eso nosotras, en este tiempo que queda de negociaciones, vamos a ser muy insistentes y vamos a estar donde haga falta con el tema del convenio, porque es lo que nos va a regir cuatro a帽os m谩s鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiaio.com (27/09/2021).