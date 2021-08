En Agosto Negro 2021, Mumia escribe sobre Afganistán.

Con la dramática caída de Kabul impulsada por las fuerzas del Talibán, las lágrimas de cocodrilo de la clase política se derraman, deplorando los costos del retiro de Estados Unidos de Afganistán.

Lo que ha sido totalmente olvidado, sin embargo, es el nivel sin precedente de las protestas masivas que ocurrieron en febrero, 2003, antes del principio de la guerra, cuando la tierra tembló con el fervor anti-guerra en países alrededor del mundo.

El entonces presidente George W. Bush hizo caso omiso de las protestas al insistir que eran las de un grupo focal. Sus palabras: grupo focal.

En el libro publicado en 2004, The Citizens of the Empire (Los Ciudadanos del Imperio), el autor y crítico Robert Jensen relató que “las acciones globales del 15 de febrero de 2004 constituyeron la manifestación política más grande de la historia”.

Millones de personas en el mundo entero se lanzaron a las calles con la intención de estropear la alocada estampida a la guerra del gobierno de Bush, hijo.

¿Cómo es posible que en una supuesta democracia el gobierno puede ignorar con tanta facilidad los puntos de vista de millones de personas? Pues es lo que pasó y el caos llegó a Afganistán para causar estragos durante más de 20 años.

¿Qué tal si la ola de protestas hubiera triunfado?

Nunca lo sabremos.

—(c)’21 maj

17 de agosto de 2021

