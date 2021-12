–

Este mes se cumplen dos a帽os de la firma del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Ponemos que dio lugar al autodenominado Gobierno m谩s progresista de la historia. El 30 de diciembre de 2019, dentro del primer bloque de compromisos pactados, en el punto tercero, ambos partidos afirmaban que 鈥Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012鈥. Unos meses despu茅s, y ya con un escenario muy distinto al tratarse de la negociaci贸n de la primera prorroga del estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus, volv铆a a prometerse la derogaci贸n. Derogaci贸n, que seg煤n el texto del acuerdo suscrito con EH Bildu, ser铆a 铆ntegra, o al menos as铆 se recog铆a en el acuerdo firmado entre los dos partidos de la coalici贸n gubernamental y el vasco de 20 de mayo de 2020: 鈥Las fuerzas pol铆ticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera 铆ntegra la reforma laboral del a帽o 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogaci贸n deber谩 ser efectiva antes de la finalizaci贸n de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia econ贸mica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19鈥. Pero, como en el refr谩n, poco dur贸 la alegr铆a en la casa del pobre: a la pocas horas, el PSOE se desdijo de lo firmado y manifest贸 que solo se tocar铆an tres aspectos: el despido por ausencias justificadas, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y la duraci贸n de los convenios.

A pesar de las protestas y amenazas de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente y l铆der de Podemos, y de una pasividad asombrante del partido abertzale (deben estar m谩s acostumbrados a las traiciones del PSOE), la derogaci贸n ya no ser铆a 铆ntegra ni inmediata. Desde ese d铆a de mayo de 2020, seguimos sin ning煤n cambio normativo pero con miles de declaraciones de los partidos de coalici贸n intentando apuntarse el tanto de ser los reformadores de la reforma laboral.

Pues va a ser que no

Una de las 煤ltimas declaraciones que hace unos d铆as llamaron la atenci贸n pero que fueron enterradas r谩pidamente por la vor谩gine informativa, fueron las de Yolanda D铆az, ministra de Trabajo y sucesora en la vicepresidencia y liderazgo de Pablo Iglesias. Con una argumentaci贸n que pretend铆a ser muy jur铆dica, arroj贸 un jarro de agua fr铆a a los (pocos) que a煤n cre铆an que Unidas Podemos pretend铆an derogar 铆ntegramente la reforma laboral: 芦驴T茅cnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afect贸 a m谩s de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas禄. Estas palabras nos sorprendieron, no porque alejaran de manera definitiva la vuelta a los derechos laborales arrebatados por el PP en 2012 (las que aqu铆 escribimos cont谩bamos ya con ello), sino por la nueva excusa puesta por la ministra de Trabajo y antigua abogada laboralista. De acuerdo con la RAE, derogar nos es m谩s que 鈥淒ejar sin efecto una norma jur铆dica o cambiar parte de ella鈥, por lo que nos cuesta entender qu茅 impide, teniendo la mayor铆a necesaria en el Parlamento anular una norma que ha extendido la precariedad, la reducci贸n salarial, el miedo y la desmovilizaci贸n entre las trabajadoras. Por eso, acudimos a gente que sabe y nos topamos con un art铆culo en El Diario de Garbi帽e Biurrun, profesora y magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco en el que afirmaba que 鈥渜ue no se diga que 芦t茅cnicamente la reforma no se puede derogar禄. Claro que se puede. El BOE lo aguanta todo, incluso lo que es m谩s justo, algo que no siempre ocurre. Y podr铆a 鈥搉o digo que sea lo mejor a estas alturas鈥 retomarse en su literalidad el Estatuto de los Trabajadores vigente el 9 de febrero de 2012 y preverse una transitoriedad que evite problemas aplicativos. E incluso volverse a los 45 d铆as de indemnizaci贸n por a帽o trabajado para el caso del despido improcedente o injusto, algo que t茅cnicamente carece de cualquier complejidad. Pero, por lo escuchado y le铆do, esto parece no estar ya, incomprensiblemente, en el 谩nimo del Gobierno鈥

En estos tiempos de incertidumbre, nos gustar铆a que se mantuvieran las costumbres. Queremos ser enga帽adas como siempre, con el PSOE haci茅ndolo sin verg眉enza ni escr煤pulos alguno y con su izquierda escud谩ndose en la correlaci贸n de fuerzas o en que no es el momento, pero no que utilizando tecnicismos legales m谩s falsos que una promesa electoral.

驴Y entonces?

En el momento de escribir estas l铆neas, pasado el plazo de 1 de diciembre que se hab铆a autoimpuesto la ministra de Trabajo, seguimos sin el texto que (no) derogar谩 la reforma laboral de 2012. Pero las distintas declaraciones y las pol铆ticas laborales de los dos a帽os de Gobierno de coalici贸n nos permiten hacernos una idea de poco va a cambiar.

鈥淣o vamos a tocar el despido鈥 dec铆a Yolanda D铆az hace un mes. Eso significa que no se van a cambiar las causas que justifican los despidos objetivos (por lo que se podr谩 seguir alegando una previsi贸n de p茅rdidas o reducci贸n de ingresos para echarte a la calle) y que los despidos improcedentes seguir谩n teniendo una indemnizaci贸n reducida lo que supondr谩 que las empresas podr谩n quitarse de en medio de manera barata a quienes traten de hacer efectivos sus escasos derechos en el curro.