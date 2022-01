–

“Las revacunaciones frecuentes podr铆an terminar siendo insostenibles desde un punto de vista econ贸mico y de seguimiento de la vacunaci贸n”, explica la investigadora del Centro Nacional de Biotecnolog铆a Isabel Sola.

Las vacunas tienen dos funciones principales. La primera consiste en impedir la entrada de los virus directos a nuestras c茅lulas y evitar as铆 que se reproduzcan en el cuerpo. La segunda es impedir que, una vez contagiados, el caso termine siendo grave. 脫micron ha puesto sobre la mesa la efectividad de las vacunas en torno a la primera funci贸n, la de cerrarle las puertas a la infecci贸n. No as铆 la segunda parte: en la ola m谩s contagiosa de la pandemia, los datos de hospitalizaci贸n y muertes est谩n muy por debajo de lo que sucedi贸 hace un a帽o. Que los hospitales no est茅n colapsados y que, en la mayor parte de los casos, el proceso viral sea leve es gracias a las inyecciones contra la COVID-19. El papel de las vacunas de refuerzo es esencial para seguir combatiendo al virus con una estrategia que se sabe que funciona, la de acumular inmunidad, pero que no se sabe hasta cu谩ndo continuar谩. Este jueves, Sanidad y las comunidades aprobaron administrar la tercera dosis a todos los mayores de 18 a帽os.

La inmunidad puede acumularse a base de vacunas o pasando la infecci贸n. Despu茅s de esta sexta ola, cientos de miles de personas en Espa帽a atesorar谩n inmunidad h铆brida, esto es, la que se genera despu茅s de haber recibido la pauta completa de la vacuna y de haber tenido coronavirus. “Cada proceso de recuerdo de la inmunidad mejora lo que tenemos y hace que la respuesta sea mucho m谩s r谩pida y m谩s potente”, explica la investigadora del Centro Nacional de Biotecnolog铆a (CSIC-UAMC) y codirectora del grupo de coronavirus Isabel Sola.

“La 煤nica diferencia 鈥揷ontin煤a la bi贸loga鈥 es que en la infecci贸n lo que entra es el virus y el virus tiene muchas cosas extra帽as que van a activar muchas m谩s c茅lulas” que con la vacuna, con la que solo se van a activar las “que reconocen la prote铆na de la superficie del virus, la esp铆cula”. Cada vez que una persona recibe una vacuna o supera una infecci贸n, multiplica su n煤mero de anticuerpos (que son los que desaparecen con el paso del tiempo) y perfecciona la reacci贸n de las c茅lulas para repeler la enfermedad.

驴C贸mo funciona una vacuna de recuerdo? “Cuando nacemos nuestro sistema inmune tiene toda una serie de c茅lulas con capacidad para reconocer aquello que no es propio, que puede ser un virus o cualquier elemento extra帽o”, explica Sola. Una vez que las c茅lulas reconocen a un cuerpo extra帽o se activa la respuesta inmune y suceden dos cosas: “que esa c茅lula que se ha seleccionado prolifera” y “un proceso de perfeccionamiento” para dar respuesta ante una amenaza.

As铆, cuando vuelva a aparecer ese virus o ese elemento extra帽o por segunda vez, ya se habr谩 generado una memoria y “la respuesta que se va a desencadenar no es la versi贸n cero, sino la versi贸n uno, mucho m谩s mejorada y potente”.

El refuerzo ideal: una vacuna contra 贸micron

Lo ideal, reconoce Sola, ser铆a que los refuerzos vacunales ya estuvieran modificados para la nueva variante predominante. “Eso ser铆a lo ideal porque entonces tendr铆amos una vacuna hecha a medida de 贸micron. Los anticuerpos que producir铆a ser铆an espec铆ficos y tendr铆an su m谩xima potencia desde el principio, impidiendo la entrada”, a帽ade la cient铆fica, que espera que para marzo o abril ya est茅n listas las nuevas inyecciones.

Para Sola podr铆a tener sentido que la poblaci贸n general esperase a las nuevas vacunas para ponerse los refuerzos, no as铆 en los grupos vulnerables. “En estos casos, hay que dar dosis de refuerzo, aunque no sean de la vacuna perfecta, aunque sea de la vacuna que tenemos, ya un poco anticuada”.

Pese al gran n煤mero de contagios que se han producido en los dos 煤ltimos meses, los expertos coinciden en que hay que seguir vacunando, pero tambi茅n continuar mejorando las vacunas. “En cada oleada del virus nos hemos enfrentado a un reto diferente. En este caso lo que nos toca es aprender a integrar una poblaci贸n ya inmunizada con el comportamiento de un virus que adem谩s muta y adquiere nuevas propiedades”, explica el epidemi贸logo e investigador predoctoral en la UAM Javier del 脕guila. “Qu茅 representa ahora la incidencia, qu茅 representan los casos graves, qu茅 representan los casos en vacunados y no vacunados, qu茅 riesgo de transmisi贸n hay entre unos y otros”. Del 脕guila considera que es momento de estudiar c贸mo escapa el virus de la inmunidad y para eso necesitan tiempo y algo m谩s de calma.

Una de las principales inc贸gnitas de esta estrategia de vacunaci贸n contra el coronavirus es saber hasta cu谩ndo seguiremos vacun谩ndonos. 驴Cu谩ntos recuerdos habr谩 que inyectarse? “Sigue siendo una inc贸gnita cu谩l es la duraci贸n de la protecci贸n que dan las vacunas”, admite Sola. “Parece que los anticuerpos, que son fundamentalmente los que impiden que nos infectemos, decaen hacia los seis meses, pero la inmunidad celular se mantiene por m谩s tiempo”, argumenta. Como la inmunidad celular es la que protege de la parte m谩s severa de la enfermedad, argumenta la cient铆fica, “no ser铆a necesario recibir una dosis de refuerzo a los seis meses, sino que podr铆amos estar protegidos durante un a帽o o m谩s”.

“驴Hasta cu谩ndo estaremos vacun谩ndonos frente a la COVID-19? Es muy dif铆cil de saber”, asegura tambi茅n Alfredo Corell, catedr谩tico de Inmunolog铆a en la Universidad de Valladolid. “Aunque los anticuerpos pueden decaer con el tiempo, las c茅lulas T parece que tienen mucha m谩s robustez. De hecho, del SARS-Cov-1, 18 a帽os despu茅s hay personas que tienen memoria para esta infecci贸n”, a帽ade. Corell considera que, al tratarse de un coronavirus de la misma familia, podr铆a esperase una memoria de las c茅lulas T igualmente “robusta y duradera”.

El futuro de la estrategia de vacunaci贸n tambi茅n depender谩 del comportamiento del virus. “La vacuna va a ser tanto m谩s eficaz cuanto menos casos circulen en ese momento”, dice Del 脕guila. “Cada encuentro que una persona vacunada tiene con el virus es una ocasi贸n en la que hay una probabilidad de que la vacuna falle. Nunca son 100% perfectas”, a帽ade.

“Como sucede con otras vacunas, tres o cuatro dosis podr铆a ser suficientes para alcanzar una inmunidad muy duradera”, admite Sola. Pero esto todav铆a no se sabe. Tampoco se sabe cu谩l es la pauta ideal y hay que tener en cuenta que siempre habr谩 excepciones dirigidas a personas m谩s vulnerables. “La estrategia de revacunaciones frecuentes podr铆a terminar siendo insostenible desde un punto de vista econ贸mico y de seguimiento de la vacunaci贸n”, a帽ade. “Desde un punto de vista de la efectividad de la respuesta inmune, no se sabe muy bien cu谩l ser铆a el efecto de las vacunaciones repetidas”.

Corell piensa algo similar. “No con tres o cuatro dosis, pero s铆 con una pauta reiterada podr铆amos estar produciendo una patolog铆a a algunas personas”, admite. “Por tanto, hay que revisar estos protocolos de inmunizaci贸n peri贸dica porque no es la soluci贸n a largo plazo. La soluci贸n a largo plazo es tener antivirales que puedan detener la enfermedad”, concluye.

