November 20, 2022

El presidente de la patronal de la sanidad privada reconoce en esta entrevista que peligra uno de sus principales valores: la accesibilidad.

– Estamos en un momento de “asfixia” y el sector asegurador deber铆a tenerlo en cuenta, reclama.

– “Nosotros no nos dedicamos a reparar coches, nos dedicamos a tratar a personas, esto tiene su l铆mite”, denuncia Carlos Rus.

El ambiente de la sanidad est谩 “enrarecido” asegura Carlos Rus (Sevilla, 1976). Licenciado en derecho, es presidente de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Espa帽ola, desde noviembre de 2019, justo antes de que estallara la pandemia. Fueron meses “muy duros”, asegura. Meses en los que el sector p煤blico y privado se pusieran mano a mano para hacer frente a la urgencia sanitaria. Ahora la situaci贸n es bien distinta, denuncia, porque el Gobierno quiere poner fin a esta colaboraci贸n con pol铆ticas como la ley de equidad sanitaria propuesta por la ministra Carolina Darias. Una norma con la que el Ejecutivo, asegura, pretende fortalecer la sanidad p煤blica, consolidando la “equidad, la universalidad y la cohesi贸n en el Sistema Nacional de Salud”.

Carlos Rus no tiene dudas de que la sanidad es utilizada como arma pol铆tica. “Antes de que lo dijera Ayuso ya lo asegur谩bamos nosotros”, explica en esta entrevista en la que repasa los principales desaf铆os de la sanidad privada espa帽ola, empezando por su colapso. Sus urgencias tambi茅n est谩n saturadas y no solo es por el efecto domin贸 de la p煤blica, argumenta, sino por unas p贸lizas de seguros m茅dicos de bajo coste. 驴La soluci贸n? Precios razonables por parte de las aseguradoras, mayor flexibilidad de los profesionales y un pacto de estado en sanidad, reclama el presidente de la patronal de la sanidad privada.

Pregunta: 驴Por qu茅 considera que el ambiente est谩 enrarecido?

Respuesta: Hemos pasado de una situaci贸n de reconocimiento que logramos durante la covid, atendiendo al 30% de los pacientes, a una situaci贸n con el ambiente un poco m谩s enrarecido. Las 煤ltimas iniciativas pol铆ticas como la Ley de Equidad, tambi茅n denominada ley Darias, pretende acabar con esa colaboraci贸n p煤blico-privada, cosa que, teniendo en cuenta la disponibilidad que han tenido siempre las empresas privadas, consideramos que carece de todo sentido. La privada realiza el 40% de la actividad sanitaria que se hace en Espa帽a.

P. 驴La relaci贸n no es buena?

R. Hay que diferenciar entre dos realidades. A nivel auton贸mico, hay una realidad muy cercana, la covid ha acercado posiciones y todas las comunidades aut贸nomas tienen colaboraci贸n p煤blico-privada. Despu茅s tenemos la realidad nacional donde la sanidad privada es un arma arrojadiza, donde hay una batalla permanente program谩tica por parte de Podemos. El socio del Gobierno quiere acabar con la colaboraci贸n p煤blico-privada y la mal denominada privatizaci贸n.

La convivencia de la sanidad p煤blica y la privada siempre ha sido muy positiva, reconociendo nuestro car谩cter complementario. La dificultad con la que nos encontramos ahora es que se quiere levantar un muro de Berl铆n entre el 谩mbito p煤blico y el 谩mbito privado y que esa colaboraci贸n pase de ser complementaria a algo absolutamente excepcional, y eso en muchos casos es imposible. De hecho, estamos viendo c贸mo se tramita una norma para establecer este muro, pero al mismo tiempo comunidades como Baleares o Valencia est谩n lanzado planes de choque para hacer frente a las listas de espera contando con la privada.

P. Pero las urgencias de la privada tambi茅n empiezan a saturarse.

R. Han crecido mucho las listas de espera en lo p煤blico y esto ha hecho tambi茅n que se polarice la situaci贸n: los de la privada son m谩s de la privada y los de la p煤blica, m谩s de la p煤blica. Todo lo que afecta al Sistema Nacional de Salud afecta a lo p煤blico y lo privado, eso es obvio. Antes el usuario de la sanidad privada hac铆a, en muchos casos, un uso mixto, pero ahora, con la saturaci贸n de la p煤blica cada vez hay m谩s gente que opta solo por lo privado.

Adem谩s, se est谩n incrementando mucho las p贸lizas low cost, de precio muy bajo, que permiten que toda la familia tenga acceso a consulta por 30 euros al mes. En Espa帽a hay ya 12 millones de personas con seguro m茅dico, est谩 creciendo mucho el n煤mero de usuarios, pero, sin embargo, las p贸lizas tienen, en muchos casos, precios irrisorios. Todo ello hace que tengamos picos en el 谩rea de urgencias, con unas esperas muy superiores a lo habitual, que eran de una media hora.

P. 驴Solo en urgencias?

R. Pasa en urgencias que es, por as铆 decirlo, nuestra atenci贸n primaria, pero no pasa en la consulta del especialista; tampoco en camas o en quir贸fano. Con ciertos especialistas de mucho renombre, s铆 que hay importantes listas de espera, aunque siempre vas a tener otra opci贸n. Es en la urgencia donde s铆 se est谩 viendo m谩s saturaci贸n.

P. 驴Se puede tener una sanidad privada de calidad pagando un seguro de 30 euros al mes?

R. Los seguros suponen para nosotros el 65% de facturaci贸n media de los hospitales, es muy importante, pero hay una batalla de precios en el 谩mbito de la salud muy similar al que se da en el del autom贸vil, y nosotros no nos dedicamos a reparar coches, nos dedicamos a tratar a personas. Esto tiene su l铆mite, no se puede seguir yendo a p贸lizas de 30 euros para dar cobertura a una familia, estamos hablando que una p贸liza razonable ser铆an unos 60 euros mensuales. Este ser铆a un buen precio como punto de partida, teniendo en cuenta el volumen del sector y de que no todos los que tienen un seguro enferman. En pa铆ses como Alemania el precio medio del seguro est谩 cerca de los 300 euros al mes.

P. 驴Es rentable la sanidad privada? 驴Se puede hacer negocio con la salud?

R. Estamos en un contexto de costes multiplicados por 10, incrementos del IPC y con muy poca posibilidad de repercutir ese incremento a nuestros pacientes, as铆 que nos encontramos en un momento de asfixia de la sanidad privada y tenemos que pedir a nuestro principal aliado, que es el sector asegurador, que sea sensible a la situaci贸n. Los incrementos de las tarifas a nuestros profesionales tienen que estar conforme al IPC. Es un negocio que al final el peso de la plantilla es muy alto, con profesionales de alt铆sima cualificaci贸n.

P. 驴Ustedes tambi茅n sufren falta de personal?

R. Tenemos un problema con la enfermer铆a, que se ha puesto de manifiesto con la pandemia. En el caso de los m茅dicos s铆 que es un problema m谩s estructural que nos preocupa a medio plazo. Hay falta de m茅dicos en ciertas especialidades: anestesia, oncolog铆a, cirug铆a pedi谩trica o dermatolog铆a, por eso pedimos al Ministerio que cuando se oferten las plazas MIR se tengan en cuenta tambi茅n las necesidades de la privada. Ahora mismo, solo el 3% de los m茅dicos residentes se forman en la privada y deber铆amos subir esa cifra, s铆 o s铆.

P. Vuelve a coincidir con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

R. Mucho antes de que lo dijera la se帽ora Ayuso, nosotros ya dec铆amos que la sanidad era un tema pol铆tico y que no hay un pacto de Estado porque no interesa, porque da mucho juego. Por eso no hay acuerdo en algo tan importante que se lleva el 40% de los presupuestos de las comunidades aut贸nomas. El an谩lisis est谩 hecho, el problema es qui茅n le pone el cascabel al gato.

P. 驴Est谩 de acuerdo con la propuesta de Ayuso?

R. Lo que se est谩 pretendiendo es flexibilizar el modelo para hacer frente a una situaci贸n concreta en una comunidad que fue de las m谩s golpeadas por la covid, pero cada vez que se intenta hacer un cambio, los gremios defienden sus derechos y no admiten esos cambios, y es esa falta de flexibilidad lo que estamos viendo en Madrid. 驴Que luego se puede entrar en el detalle y hay cosas que pueden ser mejorables? Sin ning煤n g茅nero de duda, pero cada vez que se intenta modificar el statu quo tenemos este tipo de reacciones y las tenemos mayoritariamente en Madrid. Con circunstancias similares en otras comunidades aut贸nomas no pasa nada y esto es el uso pol铆tico de la sanidad.

P. 驴Y cu谩l es su propuesta?

R. La primera, dotar de mayor flexibilidad al 谩mbito p煤blico. En este pa铆s solo existe un estatuto propio para los esp铆as del CNI y para los m茅dicos, y esto genera falta de flexibilidad. Adem谩s, fomentar la competencia. No puede haber un caf茅 para todos. Es muy dif铆cil que el que quiera hacer haga cuando ve que el vecino no hace. No hay que tener miedo a publicar los resultados de cada centro y ser transparentes. Competir es sano y nos hace mejorar. Hay que medir los datos y publicarlos; dotar al sistema de flexibilidad y recompensar a aquel que m谩s hace. Normas que en el 谩mbito privado funcionan.

P. Hay quien considera que eso se podr铆a traducir en una peor asistencia, donde primen los n煤meros y no los pacientes.

R. De lo que se est谩 hablando no es de escatimar recursos. En ning煤n caso, si no de dotar de flexibilidad. En el 谩mbito privado los profesionales desempe帽an distintos roles, no est谩 tan segmentado como en la p煤blica. De hecho, la ley lo permite. La ley permite a las enfermeras desempe帽ar funciones que pueden ser del m茅dico, siempre que lo haga bajo la supervisi贸n de un profesional m茅dico y esto en el 谩mbito privado se aplica cada vez m谩s. Esto no va en contra de la calidad, sino en funci贸n de las circunstancias. Tenemos una poblaci贸n muy envejecida y, por tanto, mucho paciente cr贸nico que requiere un seguimiento y que puede hacerse en el 谩mbito de la enfermer铆a, 驴por qu茅 no?

Por encima de los 60 a帽os, consumimos el 80% del gasto que hacemos en Sanidad, tenemos que ir prepar谩ndonos para ese modelo y adapt谩ndonos, y hacer esto es tremendamente complejo en el 谩mbito p煤blico. No hablamos de quitar calidad, sino de dar respuesta. Estas batallas de gremios las hemos visto durante la covid. Protestaron por llevar medicamentos a los domicilios o porque se pudiese vacunar en farmacias. Hay falta de flexibilidad.

P. 驴Podr铆a sobrevivir la sanidad privada sin la p煤blica?

R. Tenemos 337.000 profesionales y llevamos a cabo el 42% de las intervenciones quir煤rgicas que se realizan en Espa帽a. Atendemos el 30% de las altas y las urgencias, y el 50% de las resonancias magn茅ticas. Yo creo que podr铆amos decir que un 33% de la poblaci贸n espa帽ola es usuaria de la sanidad privada. Hasta ahora, el 11% del presupuesto sanitario se destinaba a la sanidad privada, pero en los dos 煤ltimos a帽os el porcentaje se ha reducido hasta el 10%. La colaboraci贸n p煤blico-privada, en estos a帽os excepcionales, se ha reducido. Para la sanidad privada, la colaboraci贸n con la p煤blica supone el 15% de su facturaci贸n, no vivimos del 谩mbito p煤blico. La sanidad privada tiene vida por s铆 misma, porque as铆 lo deciden m谩s de 15 millones de ciudadanos. Costar铆a adaptarnos sin ese 15% de colaboraci贸n p煤blico-privada, pero estoy convencido que ser铆amos capaces de sobrevivir.

En todo caso, por mucho que no quieran contar con nosotros, la realidad es muy tozuda. No es f谩cil prescindir de un recurso que cuesta la mitad que el p煤blico y que adem谩s soluciona problemas. La ley Darias supone acabar con el modelo de funcionamiento sustitutorio y eso elevar铆a los costes, aumentar铆a los presupuestos de manera muy importante. Acabar con el sistema de colaboraci贸n p煤blico-privada har铆a inviable el Sistema Nacional de Salud.

P. Pero no todo el mundo se puede pagar un seguro m茅dico privado.

R. No creo que tengamos un modelo que no sea f谩cilmente accesible. En Holanda, por ejemplo, toda la poblaci贸n est谩 asegurada y tiene la obligaci贸n de tener un seguro m茅dico de salud como si fuera un seguro de coche. El estado solo lo cubre para aquellas personas que no se lo pueden permitir. La sanidad privada espa帽ola es una de las m谩s accesibles de Europa. Una p贸liza en Espa帽a tiene un precio medio de 36 euros, 400 euros al a帽o. La sanidad privada en este pa铆s es tremendamente accesible y siempre tiene que existir ese papel garantista del 谩mbito p煤blico. Aqu铆 nunca entender铆amos un modelo que no atendiera una urgencia porque no disponga de tarjeta de cr茅dito.

P. 驴Cu谩l es para usted la principal diferencia entre la sanidad privada y la p煤blica?

R. Lo que el paciente quiere es que se le atienda bien, lo que quiere es buena medicina, le importa muy poco cu谩l es la titularidad del centro. Cuando estamos malos lo que pretendemos es que nos den una soluci贸n, que la n贸mina del m茅dico la pague el estado o una empresa, no creo que sea un hecho diferencial ni importante. Al final son los pacientes los que eligen y nos eligen fundamentalmente por la accesibilidad, porque el mantra antiguo de la diferencia de la calidad ya no es cierto. La apuesta por la tecnolog铆a y la calidad en el 谩mbito privado es indudable, por eso nos preocupa que la accesibilidad se mantenga en buenas condiciones y que no proliferen este tipo de p贸lizas que al final no generan satisfacci贸n en el paciente.

Nuestra apuesta tiene que ser con estar disponibles. En Espa帽a hay una lista de espera de m谩ximos hist贸ricos, con m谩s de 700.000 ciudadanos esperando una intervenci贸n y m谩s de tres millones esperando una consulta. Nosotros podr铆amos dar respuesta a esas listas de espera y juntos podr铆amos eliminarla, as铆 que nuestra propuesta es que no se tomen decisiones basadas en la ideolog铆a, sino en los datos, en los resultados, en la calidad y en la satisfacci贸n del paciente.

