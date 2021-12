–

De parte de Indymedia Argentina December 26, 2021

Las recientes elecciones en Chile motivaron interesantes debates, sin s铆ntesis posibles. Cada an谩lisis parte de una combinaci贸n de supuestos y perspectivas irreconciliables. 驴Es posible ir en contra y m谩s all谩 del capitalismo? Es el interrogante que motiva mis reflexiones desde hace tiempo.

A prop贸sito del resultado electoral chileno se帽al茅 en redes al d铆a siguiente:

鈥淕abriel Boric ser谩 Presidente de Chile por la movilizaci贸n social electoral de ayer 19/12/2021. Una movilizaci贸n antecedida de otras: a) por una Constituyente con pretensi贸n plurinacional, en pleno desarrollo y con expectativas importantes para revertir el atraso y la derechizaci贸n pinochetista; b) otras previas, en octubre del 2019 y, la rebeli贸n de los 鈥減ing眉inos鈥 del 2011. El eje y el futuro para analizar la coyuntura chilena y regional est谩 en la organizaci贸n y la lucha popular.鈥

El mensaje trajo pol茅mica y es que cada quien lee seg煤n sus propios pareceres o, si se quiere, se opina sobre la base de 鈥減rejuicios鈥, anticipando, tal cual, o profec铆a reformista o revolucionaria. En el centro de mi opini贸n est谩 el proceso de 鈥渙rganizaci贸n y lucha鈥, en este caso, del pueblo chileno, pero extensible al 谩mbito mundial en el marco de las condiciones de la lucha de clases en la coyuntura.

Si quieren, la experiencia reciente en Argentina, del pueblo de Chubut, que oblig贸 a 鈥渄erogar鈥 La ley minera a menos de una semana de aprobada por la Legislatura local; igual que lo ocurrido en Mendoza, en diciembre del 2019, sobre el uso del agua para la mega miner铆a a cielo abierto.

El pueblo movilizado en torno a reivindicaciones construidas colectivamente puede modificar la realidad, aun cuando no se avance en transformaciones estrat茅gicas. No es menor decir que No es No. Ese camino puede conducir a rumbos estrat茅gicos, que no son producto de un solo acontecimiento y menos de elucubraciones individuales, aisladas del accionar colectivo.

La realidad es como es, no como quisi茅ramos, por eso es imprescindible potenciar las luchas para transformar la realidad. Se trata de pensar que los proyectos estrat茅gicos surgen de acumulaciones de luchas populares, de sujetos que se construyen en la lucha. El Manifiesto empezaba aludiendo al 鈥渇antasma del comunismo鈥, que no era otro que el proletariado en lucha constituy茅ndose como sujeto hist贸rico de las transformaciones en contra y m谩s all谩 del capitalismo.

驴Qu茅 coyuntura?

La coyuntura a que remito es larga, por cierto, se remonta a 1973, como fecha s铆mbolo del inicio de la contraofensiva del 鈥渃apital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad鈥, para restaurar la din谩mica de explotaci贸n y saqueo que sustenta al orden capitalista en crisis.

Sin muchas precisiones intelectuales, se denomina a este tiempo el de la hegemon铆a 鈥渘eoliberal鈥 del orden capitalista, que no es m谩s que la recreaci贸n de la 鈥渓iberalizaci贸n鈥 m谩s radicalizada impulsada por los capitales trasnacionales m谩s concentrados.

No olvidar que el libre cambio (libre comercio, libre competencia) fue la voz inicial del r茅gimen del capital. La mercantilizaci贸n y la ley del valor y el plusvalor en el origen y desarrollo del capitalismo, aun hoy.

La coyuntura se aceler贸 entre 1989 y 1991, con la ruptura de la bipolaridad y el fuera de juego del 鈥渟ocialismo鈥 en el imaginario popular mundial. La alternativa anticapitalista qued贸 en off-side.

Apunto al 鈥渋maginario social鈥 construido desde 1848 y al Manifiesto, con todas las derivas hist贸ricas que conocemos, de procesos revolucionarios con el objetivo de la transici贸n del capitalismo al socialismo, una asignatura pendiente que convoca a la praxis imaginativa de la lucha y la organizaci贸n popular alternativa.

El cambio de siglo vino con novedades de cambio pol铆tico y emergencias de propuestas estrat茅gicas de transformaci贸n social, muchas de las cuales remiten al territorio latinoamericano y caribe帽o. Del 鈥渃aracazo鈥 al levantamiento 鈥渮apatista鈥; del Presupuesto Participativo al Foro Social Mundial; de la pueblada argentina del 2001 a las movilizaciones populares recientes de Chile, Hait铆 o Colombia, en estos a帽os, junto al empecinamiento hist贸rico de la revoluci贸n cubana.

Solo bajo esas condiciones de luchas masivas por tres d茅cadas es que se recrearon propuestas estrat茅gicas por el socialismo, del 鈥淪iglo XXI鈥, 鈥渃omunitario鈥 o las propuestas de recreaci贸n temporal por transformaciones civilizatoria inspiradas en el 鈥渧ivir bien鈥 o el 鈥渂uen vivir鈥 que recogen las nuevas Constituciones de Bolivia o Ecuador.

La ofensiva capitalista liberalizadora nos conduce al presente de convergencia de problemas sanitarios y econ贸mico sociales, con mayor desigualdad y un ostensible privilegio a la ganancia por encima de la satisfacci贸n de amplias necesidades sociales.

El reseteo del capitalismo es proyecto de los que dominan, para lo que reestructuran las relaciones entre el capital y el trabajo, en desmedro de los ingresos populares; resignifican el lugar del Estado capitalista en el sostenimiento de los objetivos por la ganancia y la acumulaci贸n y, propenden a sustentar una juridicidad favorable al movimiento internacional de capitales.

Objetivos estrat茅gicos

Sobran los diagn贸sticos al respecto, y el problema es la alternativa o los rumbos estrat茅gicos que animan la voluntad colectiva de lucha reivindicativa, por derechos democr谩ticos (alimentaci贸n, educaci贸n, salud, vivienda, recreaci贸n, entre otros), y aquellos que definen la revoluci贸n, contra la explotaci贸n de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes, contra la subsunci贸n del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.

La experiencia de los pueblos es lo que vale, en la construcci贸n de una subjetividad transformadora, revolucionaria, que sea s铆ntesis de una conciencia colectiva que asuma la demanda de derechos como programa por las transformaciones; que en el camino construya los instrumentos pol铆ticos adecuados para hacer realidad el imaginario por una sociedad sustentada en la emancipaci贸n de las trabajadoras, los trabajadores y los pueblos.

Nuestra historia est谩 abierta a los debates, sustentados en luchas cotidianas por reconstruir rumbos estrat茅gicos, en la perspectiva de transformaci贸n social profunda por la liberaci贸n de los pueblos y la defensa del planeta y el h谩bitat.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2021