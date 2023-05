–

De parte de ANRed May 23, 2023 139 puntos de vista

Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, Elia Espen, que deberían ser siempre las homenajeadas, increíblemente se propusieron, una vez más, distinguir a “compañeras militantes de la vida”. Trabajadoras de fábricas recuperadas, una hermana, trabajadoras de la salud, una hija de genocida que rechaza los crímenes de su padre, y una integrante de La Retaguardia estuvieron entre las distinguidas. Por La Retaguardia.

La iniciativa se sostiene desde hace muchos años, junto a la Asociación Cultural IMPA La Fábrica, con el motor amoroso de Alicia Unzalu militante de la vida, de la cultura y de los derechos humanos. Mirta, Elia y Norita son quienes abrazan esta vez, como tantas otras veces. La cita fue en la sede de la CTA Autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Fue el 29 de abril, unas horas antes de que volvieran a la plaza, como cada 30, a recordar aquella primera vez frente al Monumento a Belgrano. Baravalle envió sus saludos, y por supuesto participó de la elección de cada una de las distinguidas. Con la presencia de Nora Cortiñas y Elia Espen, el acto comenzó con la alegría y emoción que ellas siempre generan. Margarita Noia, Secretaria de DDHH de la CTA Capital e integrante de Herman@s, está sentada junto a las Madres para ir recibiendo a cada una de las homenajeadas. Allí estuvo La Retaguardia, transmitiendo en vivo y acompañándolas. A la vez con una emoción especial: entre las militantes de la vida elegidas este año se encontraba nuestra compañera Eugenia Otero. Retomar la actividad después de la pandemia generó mucha ansiedad en el grupo que la impulsa. Fue la primera vez que el acto no se realizó en la fábrica recuperada IMPA.

9 homenajeadas

“¿Por qué Militantes de la Vida? Porque no solo asumen un compromiso sobre un tema que se cruzó e impactó en sus vidas, sino que su hacer abarca diversos aspectos de la vida misma, que es sino luchar por la libertad, resistir a la opresión, usar el arte como medio de transformación, ejercer la docencia, comunicar, generar pensamiento crítico o destacarse por su solidaridad como bandera. Y casi siempre son militantes de la vida porque hacer todo eso a la vez…”, dijo Unzalu en el comienzo. Luego, fueron recibiendo de a una a las nueve elegidas.

Edith Pereyra – Farmacoop

“Acá en esta ciudad hay una empresa recuperada por sus trabajadores/as que es única en el mundo, nos referimos al laboratorio medicinal Farmacoop, no fue una lucha fácil como la de todas las recuperadas pero en este caso se trató de enfrentar a un poder que hasta volteo un presidente en nuestro país, perseveraron y ganaron, desde los inicios una militante de la vida estuvo junto a sus cumpas y hoy la homenajeamos”.

Alejandra Angriman – Sec. Gremial de la CTA Autónoma

“Según sus compañeres no se siente muy cómoda con los micrófonos y el público, pero esa timidez no ha impedido que haya sido electa la primera mujer en ocupar la Secretaría Gremial de la CTA Autónoma, Presidenta del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas e integrar el Consejo General mundial de Mujeres de la Confederación Sindical Internacional. Tal vez el secreto entre su timidez y estos cargos de los que no hace alarde, este en su accionar porque dicen de ella que busca favorecer siempre la participación abriéndoles caminos a las nuevas generaciones, que abre el debate, que organiza, y sobre todo en estos tiempos, solo compite con el enemigo, tiene muy claro que un compañero o compañera del campo popular puede por diferencias ser un adversario pero nunca el enemigo”.

Eugenia Otero – La Retaguardia

“Ella es psicóloga social, docente y muchas cosas más, suele decir refiriéndose a los colectivos en los que interactúa “me llenan de orgullo” y no es para menos, uno es el Postítulo Especialización en Educación Sexual Integral que coordina en el profesorado público y gratuito Joaquín V González que se realiza desde hace 15 años. Y el otro del cual es cofundadora hace 20 años, es La Retaguardia, y justamente hablando de este medio de comunicación compañero dice: “sostenemos una memoria que está viva, que cuestiona este presente de mierda y lucha por cambiarlo”. Sus cumpas suelen decir de ella que es la persona más dulce y generosa del planeta”.

Vilma Ripoll – referente política

“Se recibió de licenciada en enfermería en Rosario, durante la dictadura trabajo en sanatorios y hospitales, ya en democracia fue delegada gremial del hospital Italiano y mientras adentro del hospital se realizaba su elección ella estaba fuera porque no la dejaban entrar… allá la vimos en los 2001 enfrentando a la represión en las calles y cuando fue electa legisladora en la ciudad también la vimos en las cercanías de la legislatura alcanzándole un medicamento, o aconsejando sobre salud a personas en situación de calle o vendedores ambulantes, continuado su militancia y compromiso con los trabajadores y trabajadoras”.

Elsa Oshiro – integrante de Herman@s

“Hablaremos ahora de una compañera profesora de historia, que como muchas mantiene un perfil bajo pero una militancia constante, es integrante de la conducción de la Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, colabora además con otros organismo o siendo parte de ellos: Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Agrupación de Familiares de Desaparecidos Japoneses de la Colectividad Japonesa, Agrupación Anahí. Como hermana de Jorge Eduardo, su hermano que fue militante del PST y que se encuentra desaparecido, ella ha dicho en un reportaje “… la paz viene por conocer la verdad y condenar a los culpables para que nunca más se repita lo que pasó” y por eso nos sumamos a su reclamo de que se abran los archivos”.

Andrea Beltrán – enfermera

“Durante la pandemia surgió el agradecimiento al personal de la salud traducido en aplausos nocturnos, pero aun hoy en el caso del personal de enfermería sigue luchando por la falta de reconocimiento a su profesión, hoy acá tenemos a una de esas luchadoras, es Delegada del Hospital Rivadavia, se suele decir de ella que es sinónimo de solidaridad, de empatía. La mujer con la sonrisa siempre por delante de todo, con corazón de leona, es la chispa que enciende la llama , la que abraza y acompaña siempre, luchadora incansable para proteger nuestra salud física pero mucho más la del alma”.

Andrea Zilbersztain – Bachillerato popular IMPA

“La experiencia de los bachilleratos populares de la cual IMPA ha sido pionera, ha resultado una herramienta formidable sobre todo cuando viene de la mano guía, del gran maestro Paulo Freire, para que muches puedan hacer su secundario o terminarlos sin importar la edad. En plena la pandemia se recibieron en IMPA 51 estudiantes y allí estaba ella. Una docente dueña de una energía que desborda, que está siempre ahí, poniendo el cuerpo, la cabeza, el corazón en cada una de las cosas que hace, porque fue aprendiendo a militar militando, fue creciendo y soñando mundos junto a otres, transformando las pequeñas cosas en motivos de celebración y de alegría compañera, de palabras que se dicen sin freno, pero que se sueñan, se palpan, se sienten”.

Eva Analía de Jesús (Higui) (Recibió en su nombre Gabriela Conder)

“Ella es una persona humilde y con una inteligencia pocas veces vista… es la que vas a una reunión y se pone a jugar con los más chiquitos ella dice que va a jugar pero los va a cuidar “los pone pillos”. Ese es su motivo vital: cuidar…cuidar a los más chiquitos y a las más vulnerables… . Y bien sabemos las mujeres, cuidar es una cuestión política. Ella ha llegado hasta aquí después de haber sobrevivido no una vez sino mil veces… Desde chiquita sobrevivió a abuso, maltrato y explotación. Trabaja desde los 8 años como los y las pibas de los barrios, ella se deslomó laburando porque a la gente de los barrios le dan los trabajos más duros y más horribles y hasta son explotadas por la doña de la esquina o por quien tenga una moneda que les de apenas un poquito de poder. De cada batalla que libró le han quedado cicatrices, las cicatrices engrosan la piel y ella está llena de esas, pero de tanto golpe no se le ha endurecido el cuero. Ella es como nuestro pueblo, ella es la que se defiende, la que acompaña y ella es como muches de los barrios, es la portadora y representante de “la ternura de nuestro pueblo” que apuesta a generar espacios de creación para los más desposeídos”.

Lili Furió – Asamblea desobediente

“Alguna vez dijo, ´cada ser humano es un mundo y hace lo que puede con lo que le es dado´ y pudo muchas cosas con lo que le fue dado. Le fue dado un padre genocida y fue co fundadora de Historia Desobedientes, colectivo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y militó en los barrios por el feminismo y las diversidades, teniendo claro como alguna vez ha dicho que ´la red es fundamental para cuidarnos entre nosotres´ y por si esto fuera poco es directora de cine documental.

Luego participaron las Copleras IMPA Filo UNA y Las Cajas, y cantó Amalia Fernández. Norita y Elia, fueron el cierre perfecto para una jornada más que emotiva, inolvidable.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/05/las-madres-volvieron-a-homenajear-a-companeras-militantes-de-la-vida.html