Fuente: Tierra Roja

La reciente puesta en escena de Las manos sucias en el Teatro San Mart铆n de Buenos Aires nos permite revisitar la emblem谩tica figura de Jean-Paul Sartre, su fascinante literatura y su pensamiento provocador. Los personajes mentados por el fil贸sofo franc茅s dejan dudas por todos lados, cosas sin acabar y obligan a quien asiste al teatro a elaborar sus propias conjeturas sobre la cuesti贸n. Cada uno de ellos no expresa m谩s que un punto de vista entre muchos.

Un teatro en situaci贸n

T茅cnicamente hablando, Las manos sucias (1948) es una 鈥渃omedia dram谩tica que emplea la lengua com煤n鈥. As铆 la defini贸, en declaraciones a Le Figaro, el propio Jean-Paul Sartre. All铆, el fil贸sofo franc茅s explica que busc贸 poner en escena 鈥渆l conflicto que opone a un joven burgu茅s idealista a las necesidades de la pol铆tica鈥. La acci贸n de la obra est谩 situada en un pa铆s imaginario llamado Illiria. Y tal como su propio autor aclar贸 en su momento ante el peri贸dico Combat, todo el dilema se dirime por entero al interior del partido proletario.

Algo de eso puede respirar el espectador, la espectadora, al ingresar al Teatro San Mart铆n de Buenos Aires y ver en una de las paredes los retratos de Marx, Trotsky y del propio Sartre. 鈥淧ens茅 al Hall como un 谩gora y, en esa repetici贸n dentro del escenario, tambi茅n como una pesadilla y un laberinto sin salida鈥, dijo la directora Eva Halac en una entrevista concedida recientemente a la agencia T茅lam.

La escena de tres personas en un sitio sin salida nos remite, a su vez, a otra obra sartreana: A puerta cerrada, estrenada en 1944, en la que los personajes permanecen atrapados, sin darse cuenta 鈥損or largo rato鈥 de que est谩n en el purgatorio, y de que el infierno ser谩, para cada uno, permanecer junto a los otros eternamente. Seg煤n supo aclarar Sartre a partir de la popularizaci贸n de la frase 鈥渆l infierno son los otros鈥, que se desprende de dicha pieza, una obra acerca de 鈥渓a imposibilidad de quebrar, muchas veces, el c铆rculo infernal en el que nos encontramos鈥.

Los siete actos de Las manos sucias trabajan sobre otro dilema. A saber: si en nombre de la eficacia, un revolucionario se puede arriesgar a comprometer su ideal y 鈥渆nsuciarse las manos鈥. Sostiene tambi茅n, de todos modos, esa atm贸sfera de tensi贸n en el encierro entre los tres personajes.

Sartre no brinda respuestas al dilema planteado, puesto que, para 茅l, el teatro 鈥渄ebe plantear los problemas y no resolverlos鈥. Tal como argumenta en Teatro popular y teatro burgu茅s, lo que importa en su dramaturgia es 鈥渟ituar los conflictos humanos en situaciones hist贸ricas y demostrar c贸mo dependen de ellas鈥. En ese caso, la pregunta que atraviesa la obra es si el partido proletario debe sacrificar 300.000 vidas humanas o si, en esa coyuntura, debe pactar t谩cticamente con sus enemigos, a sabiendas de que 鈥渓a liberaci贸n鈥 est谩 cerca, con el Ej茅rcito Rojo a poco de ingresar a la ciudad.

鈥淓l revolucionario est谩 en situaci贸n鈥, argumentar谩 el autor tiempo despu茅s en otro texto, el ensayo titulado 鈥淢aterialismo y revoluci贸n鈥 (reunido en Situations III), donde vuelve sobre la idea 鈥搕an presente en esta obra de teatro鈥 de que la verdadera exigencia revolucionaria consiste en 鈥渦nir pensamiento y realismo鈥, y que es en la acci贸n que se produce el descubrimiento de la realidad. Una realidad que se 鈥渄escubre鈥 al mismo tiempo que se 鈥渕odifica鈥.

A m谩s de setenta a帽os de su estreno, la reciente puesta en escena de Las manos sucias en el Teatro San Mart铆n nos permite no s贸lo asistir a ese m谩gico mundo de las puestas en escena, sino tambi茅n volver a releer y recomendar la literatura de Sartre, quiz谩s el lugar m谩s potente en donde se expresa su pensamiento filos贸fico y pol铆tico.

Parecen ser piezas de museo sus palabras sobre el compromiso de la escritura, en donde expresa que la literatura arroja al escritor, a la escritora, a la batalla y que en su ejercicio se busca revelar determinados aspectos del mundo, para producir determinados cambios con esa revelaci贸n. Sin embargo, tal como expresa en Situaci贸n del escritor en 1947, esas obras que supo construir presentan personajes situados, que dejan dudas por todos lados, cosas sin acabar y que obligan a quien asiste al teatro a elaborar sus propias conjeturas sobre la trama planteada. Los personajes no expresan m谩s que un punto de vista entre muchos.

Entre Lenin y Dostoyevski

Podr铆amos pensar Las manos sucias como una obra donde Dostoyevski se cruza con Lenin. Hugo Barine es un joven veintea帽ero que se acerca a un maduro l铆der partidario, Hoederer (Daniel Hendler) con la intenci贸n de matarlo. Logra quedar como su secretario personal, habitando una casa junto a Jessica, su mujer (Flor Torrente), el m谩ximo dirigente y sus escoltas armados, con lo cual la relaci贸n que se establece entre ellos es muy estrecha. Esta situaci贸n provoca en el muchacho fuertes contradicciones.

En la puesta en escena porte帽a, el Hugo de la actualidad de la historia es interpretado por un actor (Guido Botto Fiora), mientras que el Hugo del pasado est谩 encarnado por otro (Ramiro Delgado). Como en un juego de m谩scaras, los personajes de Hugo asumen diferentes perspectivas que se expresan, a su vez, en un cruce de rostros y temporalidades. Retomando el propio gui贸n de Sartre (que se sostiene pr谩cticamente al pie de la letra durante toda la obra), Hugo hace referencia expl铆cita al nombre que hab铆a adoptado durante algunos momentos de su vida pol铆tica:

Hugo: 鈥撀緾贸mo te llamas?

Iv谩n: 鈥揅landestinamente, soy Iv谩n. 驴Y t煤?

Hugo: 鈥揜askolnikov.

Iv谩n (riendo): 鈥揤aya nombrecito.

Hugo: 鈥揈s mi nombre en el Partido.

Iv谩n: 鈥撀緿贸nde lo pescaste?

Hugo: 鈥揈s un tipo de una novela que se llama as铆.

Iv谩n: 鈥撀縌u茅 hace?

Hugo: 鈥揗ata.

Iv谩n: 鈥撀h! 驴Y t煤 has matado?

Hugo: 鈥揘o.

No todav铆a, podr铆amos agregar, puesto que finalmente Hugo ejecuta a Hoederer, justo en el momento en que hab铆a decidido no hacerlo (momento parcialmente spoiler, incitamos al lector a que vaya a ver la obra, o la lea, y descubra por s铆 mismo los motivos de esa dubitaci贸n). Y este 鈥減referir铆a no hacerlo鈥 (para decirlo en los t茅rminos del 鈥淏artleby, el escribiente鈥, de Melville), es el que liga la pregunta leninista del 驴Qu茅 hacer? con el sentimiento de culpa de los personajes dostoievskianos, sobre todo los de la emblem谩tica novela Crimen y castigo, donde Raskolnikov termina entreg谩ndose a la polic铆a luego de haber asesinado a la viejita de la pensi贸n donde viv铆a, y atravesado el per铆odo tormentoso producto de la culpa que le carcome el alma.

El hacer hace al ser, esa es la cuesti贸n

Uno de los di谩logos entre Hoederer y Hugo, hacia el final de la obra, resulta fundamental a la hora de experimentar esa sensaci贸n que busca provocar la literatura existencialista: que no hay una posici贸n que est谩 bien y otra que est谩 mal, sino que ambas tienen sus luces y sombras y que es en ese dilema que cada quien debe resolver qu茅 hacer (nada que se parezca al relativismo actual: en los personajes sartreanos lo que se pone en juego es una b煤squeda de la verdad a trav茅s de la acci贸n, en la que cada quien se compromete).

En ese caso, ese momento decisivo se produce en torno a uno de los di谩logos entre Hoederer y Hugo, donde el primero dice que si no se quiere correr riesgos no se debe hacer pol铆tica. A lo que el segundo retruca que no a cualquier precio est谩 dispuesto a entrar en ese juego.

Entre los argumentos de Hugo aparecen las ideas que se sostienen desde la militancia de izquierda, por la que han muerto ya otros camaradas; en Hoederer, la insistencia en que el partido es un medio que hace pol铆tica de y para los vivos, con el objetivo de tomar el poder y cambiar la situaci贸n. Hugo rescata la honestidad, el hecho de no mentir 鈥揷ontrariamente a lo que ha visto en su familia burguesa desde que era un ni帽o鈥 pero r谩pidamente el personaje se da cuenta de que le est谩 mintiendo a Hoederer, haci茅ndose pasar por su fiel secretario y, tambi茅n, que est谩 por cometer un crimen con el que no solo se ensuciar谩 las manos, sino que convertir谩 a las 贸rdenes del partido en un medio para otros fines que se reclaman superiores (al fin y al cabo har谩 todo lo contrario a lo que sostiene en sus palabras). Hugo acusa a Hoederer de traidor, por negociar con el gobierno y 茅ste le retruca, a su vez, que el partido lo desaprueba por considerarlas inoportunas, no por una cuesti贸n de principios.

La conversaci贸n se torna estremecedora. Hugo afirma que entr贸 al Partido porque consideraba su causa justa (la palabra aparece en it谩licas en el texto del libreto) y que se ir铆a si dejara de serlo.

Hugo: 鈥揈n cuanto a los hombres, lo que me interesa no es lo que son, sino lo que podr铆an llegar a ser.

Hoederer: 鈥撀贸mo te importa tu pureza chico! 隆Qu茅 miedo tienes de ensuciarte las manos! 隆Bueno, sigue siendo puro! 驴A qui茅n le servir谩 y para qu茅 vienes con nosotros? La pureza es una idea de faquir y de monje. A vosotros, los intelectuales, los anarquistas, burgueses, os sirve de pretexto para no hacer nada. No hacer nada, permanecer inm贸viles, apretar los codos contra el cuerpo, usar guantes. Yo tengo las manos sucias. Las he metido en excremento y sangre. 驴Y qu茅? 驴Te imaginas que puedes gobernar inocentemente?

El espectador, la espectadora (o el lector/ lectora), puede sentir como son los propios argumentos de Hoederer, sostenidos en una posici贸n realista que apela a la eficacia (鈥渢odos los medios son buenos cuando son eficaces鈥), los que pueden condenarlo a muerte.

Legado

Las manos sucias fue estrenada por primera vez en 1948. Para entonces, Sartre no s贸lo hab铆a publicado su primera novela, La n谩usea (1938), y su primer libro de cuentos, El muro (1938), junto a su monumental obra filos贸fica, El ser y la nada (1943), sino tambi茅n su ensayo 驴Qu茅 es la literatura? (1948), en el que argumenta su postulado de 鈥渃ompromiso鈥 del escritor (鈥淧ero c贸mo 鈥揹icen- 驴es que eso de escribir compromete?禄).

Son los a帽os inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial y Sartre tiene a煤n una d茅cada larga en la que su figura y su obra gozar谩n de una buena salud, no s贸lo en Francia y Europa, sino en muchos lugares del mundo (en Argentina, por ejemplo, la editorial Losada tradujo y public贸 tempranamente sus libros). Tiempo despu茅s, otras grandes figuras del pensamiento franc茅s, como Michel Foucault o Louis Althusser, ocupar谩n la escena y ser谩n reacios al viejo existencialista, con excepciones c贸mo las de Gilles Deleuze y, sobre todo, F茅lix Guattari.

En nuestro pa铆s, Sartre cont贸 con tempranos e importantes simpatizantes y lectores, como John William Cooke, David Vi帽as o el joven Oscar Masotta, pero la dictadura de 1976 barrer谩 con cualquier tipo de sartrismo y su obra no ser谩 estudiada en ninguna carrera universitaria. Con excepci贸n de los trabajos de divulgaci贸n filos贸fica en medios de comunicaci贸n realizados por Jos茅 Pablo Feinmann (o la reivindicaci贸n que siempre ha realizado el soci贸logo Eduardo Gr眉ner), su figura no ser谩 rescatada ni en medios literarios, ni filos贸ficos, ni pol铆ticos.

鈥淣os ve铆amos sumergidos por las circunstancias de nuestro tiempo鈥, escribe Sartre, como dejando en esas palabras un testamento, un legado, que como sucede en esta obra, plantea nuevos dilemas ante otros contextos, pero que sostiene sin embargo una misma tensi贸n: la de tener que tomar posici贸n, decidir con cu谩l de las posiciones en pugna se siente mayor afinidad, cu谩l produce repulsi贸n y c贸mo sobrellevar la angustia de saber que toda decisi贸n implica dejar atr谩s la posibilidad alternativa de aquello que hubiese podido ser. Pero experimentando a su vez el goce por saber que ese dilema es la existencia humana misma

Como dijo en su conferencia de 1955, El existencialismo es un humanismo, para Sartre la existencia precede a la esencia. Es decir que, en 煤ltima instancia, cada quien puede decidir si resignarse ante las crueldades e inmundicias de este mundo, como el que actualmente habitamos, o resiste, se rebela. Y, en esa rebeli贸n, construye la imagen de un tipo humano para el cual el envilecimiento no puede ser naturalizado al punto de ser soportado, porque entiende a la experiencia humana abierta a las mil y una posibilidades de experimentaci贸n singular o colectiva; algo que este capitalismo niega cada d铆a a millones de personas, porque se perpet煤a condenando a millones 鈥揷omo dice Joseph K, el personaje de Franz Kafka en El proceso鈥 a tener que morir como un perro.

En la apuesta por que las y los hacedores de literatura nos coloquemos 鈥渁l lado de quienes quieren cambiar a la vez la condici贸n social del hombre y la concepci贸n que el hombre tiene de s铆 mismo鈥 (hoy ya no decimos el Hombre, sino la humanidad), el legado sartreano cuenta con su mayor vigencia. Las manos sucias, qu茅 duda cabe, nos remontan al dilema del qu茅 hacer concreto del contexto hist贸rico espec铆fico que plantea la obra, pero tambi茅n al nuestro, tensionando entre los principios que buscamos sostener, y la capacidad de ensuciarnos las manos para comprometernos en una empresa real y no imaginaria de transformaci贸n social, que siempre es econ贸mica pero tambi茅n pol铆tica, y por supuesto, subjetiva, cultural.

Ilustraci贸n: Juan Puerto

