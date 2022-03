–

El 8 de octubre del a帽o 2018, en la madrugada, ocurri贸 una lluvia muy fuerte, nada fuera de lo normal, aqu铆 en los pueblos zapotecos del valle decimos que cada temporada de lluvia siempre se despide con una lluvia fuerte, nuestros antepasados nos enseriaron eso y claro, a respetar a nuestras deidades que con el paso del tiempo y despu茅s de la conquista pa9aron a tener otro nombre, otro rostro pero con el mismo significado y con la misma esencia, nuestros y nuestras protectoras, y como en toda relaci贸n afectiva y espiritual nos protegemos mutuamente.

Esto no lo entienden los nuevos invasores y a esa lluvia de despedida que siempre resulta una bendici贸n para nuestro Valle, esos invasores, (ahora canadienses), le llamaron lluvia at铆pica y la convirtieron en una maldici贸n.

Fueron 1 516 metros c煤bicos (1 516 000 litros) de jales mineros, lodos de residuos mineros, las que fueron derramados en el Rio Coyote. Rio que nace justo a unos metros de la presa de jales de la asquerosa empresa minera Cuzcatl谩n-Fortuna Silver Mines y atraviesa la misma.

La criminal empresa minera tuvo que entubar el causee del rio para y desviarlo por debajo da la presa, eso es lo qua dice la minera, para que siga su cauce hasta desembocar en el Rio Atoyac, pero, antes de llegar al Rio Atoyac tiene que recorrer 17 km y atravesar varias comunidades; San Jos茅 del Progreso, Magdalena Ocotl谩n, San Mat铆as Chilazoa, San Pedro Ap贸stol, San Felipe Ap贸stol, Tejas de Morelos y La Barda Paso de Piedras.

Desde el 2018 esos 1 516 000 litros de lodos contaminados, est谩n recorriendo los 17 km de cauce del rfo y contaminando la tierra y el agua de esas 7 comunidades pero, la mentirosa y criminal empresa minera Cuzcatl谩n-Fortuna Silver Mines desde el primer d铆a ha dicho que no contamin贸, primero negando el derrame, despu茅s diciendo que sus jales-lodos no son contaminantes y ahora, el pasado 28 de diciembre del a帽o pasado, en un escueto comunicado sin ning煤n argumento m谩s que su simple palabra, si es que una empresa criminal puede tener palabra, hablan y dicen que el agua del Valle est谩 limpia:

芦Compa帽铆a Minera Cuzcatl谩n a trav茅s de monitoreos del agua realizados trimestralmente en cuerpos superficiales y subterr谩neos ubicados en comunidades aleda帽as a su Unidad San Jos茅, da certeza de que su operaci贸n no genera un impacto negativo sobre el recurso h铆drico ubicado en estas zonas y confirma que desde el inicio de su operaci贸n no compite por este recurso con las comunidades vecinas, ni utiliza el agua que fue monitoreada, pera sus actividades mineras.

Extracto del comunicado: http://mineracuzcatlan.com/2021/12/28/compania-minera-cuzcatlan-da-certeza-a-comunidades-con-cumplimiento-de-monitoreos-de-agua-en-2021/

Los y las que estamos ahora sufriendo las consecuencias, no solo del derrame sino de todo lo que significa estar a un lado de una de las industrias m谩s destructivas que existen en el mundo, como es la miner铆a, no podemos permitir que todav铆a despu茅s de todo el da帽o que hace un proyecto minero siga de una forma c铆nica enga帽ando y queriendo legitimar un acto de destrucci贸n.

Con este documento queremos denunciar a la empresa minera Cuzcatl谩n- Fortuna Silver Mines, vamos a desmontar sus mentiras, vamos a desenmascararlos ante la opini贸n p煤blica, pero tambi茅n vamos a denunciar a las instancias que son c贸mplices de estos actos de ecocidio, corrupci贸n y de los da帽os a las salud humana y animal que ya estamos presentando.

La SEMARNAT se ha convertido en un instrumento de legitimaci贸n de la empresa minera, la PROFEPA y la CONAGUA se han vuelto c贸mplices y por consecuencia son responsables directos de las atrocidades que comete y que seguir谩 cometiendo la minera canadiense y con mucha pena y verg眉enza tambi茅n se帽alaremos a algunos integrantes de la autoridad municipal de San Jos茅 del Progreso, porque siendo nuestros hermanos est谩n siendo c贸mplices de la destrucci贸n de nuestro Valle y de nuestra madre tierra, con mucha pena lo decimos y todo aquel individuo o personaje que se preste para lavarle a la cara a Cuzcatl谩n, as铆 sea hablando a favor de la empresa criminal sin conocer lo que pasa o recibiendo dinero para sus proyectos personales as铆 sean art铆sticos o proyectos productivos, sepan que est谩n recibiendo dinero sucio manchado de sangre y muerte.

Haremos una cronolog铆a y anexamos a este comunicado los documentos y las pruebas que los respaldan.

El 8 de octubre en la ma帽ana con un llamada telef贸nica personal de la minera Cuzcatl谩n daba aviso que una pileta de recolecci贸n de lo que ellos llaman presa de jales s贸lidos y que en realidad es una monta帽a de lodos t贸xicos, se hab铆a derramado por lo que denominaron lluvia at铆pica.

Primera inspecci贸n. ORDEN DE INSPECCI脫N No. PFPA/26.2/2C.27.170031-18 10 octubre 2018. Inicia el recorrido a las 10:30 AM Calle Venustiano Carranza No. 7 San Jos茅 del Progreso. Inspectores federales; Diana Avenda帽o Avenda帽o, Jil L贸pez Toledo y Jorge Toledo Orozco con credenciales 02, 13 y 24. Trayecto del recorrido 4.5 km aprox. del inicio del derrame, presa de jales, a el pozo de agua potable de Magdalena Ocotl谩n. Seg煤n la versi贸n de los inspectores hubo presencia de vecinos de Magdalena. P谩gina 9 del EXP. ADMVO. No. PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL e/ que llamaremos expediente PROFEPA.

De acuerdo al expediente PROFEPA y de acuerdo a la entrega del informe resultado de la inspecci贸n con orden No. PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18, se pueden ver una serie de omisiones de parte de minera Cuzcatl谩n, as铆 como una gran cantidad de incumplimientos a la regulaci贸n ambiental que seg煤n el propio informe debe ser sancionado, pero, sobre todo, ha generado un desequilibrio ecol贸gico, esto se puede constatar en el documento que anexamos.

El expediente PROFEPA consta de 1,077 fajas y fue solicitado desde el 23 de septiembre del a帽o 2020, la SEMARNAT tard贸 m谩s de un a帽o en entregarlo argumentando incluso que no pod铆a por cuestiones de seguridad 驴seguridad de qui茅n? 驴De minera Cuzcatl谩n?

Claro, el expediente muestra adem谩s de todos los incumplimientos de esta criminal empresa tambi茅n; su manipuleo de documentaci贸n, el enga帽o que se hace a la SEMARNAT a trav茅s de la PROFEPA y sobre todo la complicidad de la SEMARNAT y por consecuencia su responsabilidad con este ecocidio.

La respuesta que dio minera Cuzcatl谩n a la primera inspecci贸n de PROFEPA es una joya de cinismo, tambi茅n la anexamos, pero, como muestra, la empresa ah铆 todav铆a dec铆a no haber derramado ning煤n material o sustancia t贸xica al R铆o Coyote y argumentaba que c贸mo contaba con la autorizaci贸n del proyecto minero del 19 de octubre del 2009 no violaba ninguna Ley o disposici贸n, aunque no cuente con todos los estudios que se mencionan en el expediente PROFEPA (Estudio de caracterizaci贸n de sitio, programa de remediaci贸n de sitios, estudios de evaluaci贸n de riesgo ambiental, investigaciones hist贸ricas y la propuestas de remediaci贸n, entre otros).

Hay algunas cuestiones que para nosotros en los pueblos es dif铆cil comprender, la PROFEPA se enfoc贸 a la contaminaci贸n de suelo y la CONAGUA a la contaminaci贸n del agua, ambas por separado y sin tener una coordinaci贸n para dar un resolutivo conjunto; cada quien por su Iado en un problema que debi贸 ser tratado de manera integral como si la SEMARNAT fuera un florero, cosas de la maldita burocracia que no entendemos.

As铆, Cuzcatl谩n present贸 estudios de suelo que por arte de magia est谩n casi limpios del laboratorio ABC Analitic Intertek Testing Services de M茅xico, ah铆 en esos estudios, que tambi茅n se anexan, se encuentra un elemento arriba de la norma, el talio, un metal altamente venenoso y mortal.

La empresa, primero intent贸 a toda costa demostrar que no ten铆a que ver con la presencia del talio en el suelo y segundo, lo m谩s terrible, que el laboratorio se retract贸 de su estudio, un laboratorio de prestigio con todos los permisos y las certificaciones avaladas por SEMARNAT dec铆a que se hab铆a equivocado en detectar un elemento que pod铆a causar la muerte de cualquier ser viviente que tuviera contacto con 茅l, incluyendo a un ser humano.

Y es as铆, que con esta serie de argumentos se resuelve a favor de la empresa teniendo como principales responsables de esta farsa a M. en C. Jil L贸pez Toledo Manzo. Subdelegado de Auditor铆a Ambiental e Inspecci贸n Industrial de PROFEPA Delegaci贸n Oaxaca y a Gil Carre贸n Rodr铆guez responsable de los trabajos de muestreo de suelo empleado del laboratorio, eso no quita responsabilidad a los dem谩s integrantes de PROFEPA que fueron comparsa de esta mentira.

驴Qu茅 pas贸 con CONAGUA y sus estudios?

El caso de CONAGUA es pat茅tico, esta instancia inicia un procedimiento administrativo EXPEDIENTE PNI-2018-PSU-147 y el 26 de noviembre hace un muestreo de agua, se anexa tambi茅n croquis del muestreo, sus estudios de agua fueron hechos en lo que ellos denominaron, su laboratorio regional pacifico sur, se anexa resultados de los estudios de agua.

Los resultados de estos estudios fueron tremendos, seg煤n la propia CONAGUA hay 13 elementos qu铆micos arriba de las normas oficiales de calidad del agua en alguno de los puntos muestreados y hay 5 metales arriba de las normas en todos los puntos muestreados.

Con base en estos estudios hay 5 elementos en todo el cauce de r铆o en proporciones totalmente desproporcionadas arriba de las normas oficiales que seg煤n la propia CONAGUA hace que el agua del tal arroyo sea imposible de usar para cualquier uso de tipo agr铆cola o humano. Los elementos son: niquel, aluminio manganeso, hierro y plomo.

La CONAGUA determina que el Rio se encuentra contaminado ya que contiene contaminantes arriba de las normas; NOM-001-SEMARNAT-1996 los Criterios Ecol贸gicos de Calidad del Agua (CECA) que califican los cuerpos de agua para riego agr铆cola y uso pecuario y se dictamina que no se puede usar para estas actividades.

驴Qu茅 pas贸 despu茅s?

Hasta el d铆a de hoy la SEMARNAT no nos ha entregado el expediente

EXPEDIENTE PNI-2018-PSU-147 y su Oficio No. B00.810.02.2455/2018 donde

se habla de los estudios de agua que despu茅s present贸 la mentirosa empresa Cuscatl谩n realizada varios meses despu茅s por un laboratorio contratado por ella y donde claro, y todo est谩 limpio sin rastro de contaminaci贸n, esos estudios ama帽ados de Cuzcatl谩n tuvieron m谩s peso que los propios estudios del laboratorio regional de CONAGUA para determinar que no hubo contaminaci贸n.

As铆, a finales de marzo del 2019 CONAGUA notific贸 a Cuzcatl谩n que no ten铆a que hacer remediaci贸n del R铆o Coyote, el mill贸n y medio de litros de lodos t贸xicos se podr铆a quedar ah铆 y solo ten铆a que pagar una multa de 806 mil pesos por no haber prevenido el 鈥渄errame鈥.

Hoy en d铆a, las comunidades de Magdalena Ocotl谩n y San Pedro Ap贸stol estamos reportando graves afectaciones en nuestro medio ambiente, ciudadanos de Magdalena ante la falta de atenci贸n y apoyo de sus autoridades locales nos est谩n documentando de manera particular la muerte de animales, la muerte de 谩rboles, principalmente frutales, pozos que est谩n bajando su nivel de agua y varios, hasta el momento 3, que ya se secaron por completo, adem谩s de problemas en la salud; en la piel, irritaci贸n de los ojos, en garganta, muchos problemas de las v铆as respiratorias y de manera alarmante tumores en ni帽os, abortos prematuros y un crecimiento de los casos de c谩ncer, principalmente, en ancianos y ancianas.

En San Pedro Ap贸stol hemos detectado desde el a帽o pasado muerte masiva de animales, primero peces y tortugas (fauna acu谩tica) despu茅s aves de corral (gallinas y guajolotes), gatos, perros, borrego y a final cerdos, que de acuerdo a el diagn贸stico de veterinarios de la regi贸n tiene que ver con el colapso del sistema nervioso que podr铆a ser por consumo de metales pesados, principalmente fl煤or.

La muerte de ganado y 谩rboles frutales en San Pedro Ap贸stol es ya muy alarmante, nuestros campesinos est谩n sumamente consternados y tambi茅n molestos por la falta de atenci贸n de las instancias federales y de su tortuguismo.

Queremos desmentir con resultados de 4 estudios, que se han hecho en la regi贸n en diferentes momentos y en diferentes lugares, que coinciden en los elementos contaminantes que tienen que ver con la actividad minera.

El primero que obtuvimos fue el que nos dieron integrantes del comit茅 de agua potable de Magdalena Ocotl谩n y que fueron realizados por algunas organizaciones. Estos estudios que, aunque se trataron de ocultar por un tiempo, se puede ver la presencia de aluminio, hierro y manganeso por arriba de las normas oficiales.

Los segundos estudios son los que tenemos del laboratorio regional de CONAGUA y que fueron hechos solo con unos d铆as de diferencia con 茅l que nos proporcion贸 el comit茅 de agua de Magdalena, Ocotl谩n. En estos estudios, oficiales, el resultado no solo confirma el primero, sino que lo hace ver todav铆a m谩s grave.

El tercero fue un estudio del a帽o 2020 que hicimos en San Pedro Ap贸stol, despu茅s de la aparici贸n de peces y tortugas muertas en un ret茅n, ah铆 encontramos presencia de metales pesados relacionados con la actividad, minera, aunque no todos estaban arriba de la norma oficial, si estaban bastante cerca y seg煤n expertos esto podr铆a explicar la muerte de los peces y tortugas.

El cuarto, es un estudio de hace unos d铆as que nos entreg贸 el reci茅n desaparecido Instituto Mexicano de Tecnolog铆a del Agua IMTA, donde se encontraron fluoruros arriba de las normas oficiales, as铆 como hierro en niveles muy altos.

La empresa minera ha reportado, de acuerdo a su 煤ltimo reporte t茅cnico del 22 de febrero del 2019, lo siguiente:

The recently discovered presence of elevated fluorine in the concentrate resulting in unexpected penalties to sales. Limited information is currently available to understand the orogenesis, dynamics, and distribution of fluorine within the deposit, although preliminary sampling suggests it is focused in the Trinidad vein with a limited spatial extent. However, a risk exists that fluorine levels my be elevated in other veins and areas of the deposit.

Traducci贸n: La presencia recientemente descubierta de fl煤or elevado en el concentrado ha resultado en multas inesperadas a las ventas. Actualmente hay informaci贸n limitada disponible para comprender la orog茅nesis, la din谩mica y le distribuci贸n del fl煤or dentro del dep贸sito, aunque un muestreo preliminar sugiere que se centra en la veta Trinidad con una extensi贸n espacial limitada. Sin embargo, existe el riesgo de que los niveles de fl煤or elevado en otras venas y dreas del dep贸sito.

P谩gina 26 de dicho reporte. hffpa:/Wrfunasi/ver comi贸 assefs4i/e J8fi7san-iose-mins-teahniceI- reporf-affbctive-date-/e贸ruary-22-20f9-28merJ9.p l

Como se puede ver, todo apunta a que la criminal empresa Cuzcatl谩n-Fortuna Silver Mines es la responsable de estas afectaciones y cambios bruscos en nuestra tierra y territorio, para nosotros y nosotras, zapotecas que conocemos nuestro territorio, que lo hemos habitado, trabajado y cuidado por generaciones y por tiempos ancestrales, nadie nos puede enga帽ar.

Por esta raz贸n DENUNCIADOS:

A la criminal empresa Cuzcatl谩n-Fortuna Silver Mines de estar contaminando, saqueando y exterminando nuestro Valle, adem谩s y con todo cinismo, enga帽ando a quienes no tienen acceso a esta informaci贸n y a quienes se dejan enga帽ar.

A la PROFEPA por su colusi贸n y el servilismo, adem谩s de la complicidad con la empresa minera, son corresponsables del ecocidio de nuestro Valle.

A CONAGUA por su cobard铆a de no sostener sus criterios ante la presi贸n de la compa帽铆a minera, su enorme corrupci贸n interna que lejos de terminar se acrecienta d铆a con d铆a.

A la SEMARNAT, por su claudicaci贸n a loa intereses mineros, su falsedad y su cinismo, vaya compa帽eros y aliados tenemos ah铆. Ahora entendemos porque funcionarios del IMTA en reuniones pasadas se empecinaban en no respetar acuerdos de c贸mo realizar los estudios de agua de acuerdo a nuestra propuesta de plan de muestreo, c贸mo buscaban desviar hacia otro lado el origen de las afectaciones ambiental y a la salud que vivimos en el Valle, lejos de la minera Cuzcatl谩n, este cad谩ver que ahora es el IMTA ya apestaba desde antes de morir.

A los funcionarios p煤blicos aqu铆 mencionados por ser unos traidores y vendepatrias, ecocidas c贸mplices de la criminal empresa minera Cuzcatl谩n-Fortuna Silver Mines.

A los que se dicen 鈥檔uestros representantes populares鈥, politiquillos, entre ellos diputados y senadores que son arrastrados de la empresa minera.

De paso, denunciamos a las autoridades municipales de los pueblos que se han vendido a la minera, a ellos les decimos que est谩n asesinando a sus futuras generaciones, a sus hermano,as, hijo,as, nieto,as, estan matando su futuro y no les vamos a decir que son porque eso ya e艂 pueb艂o lo sabe.

A todo,as las personas que por ignorancia o ambici贸n se acercan a Cuzcat艂谩n pidiendo y recogiendo dinero para realizar sus proyectos art铆sticos, culturales y/o sociales. A esos personajes les decimos que est谩n vendiendo su alma al diablo y ser谩n juzgados en sus pueblos como lo que son.

Les decimos y lo ratificamos:

Aqu铆 no pasar谩n

La tierra y el territorio no se venden, se respetan, se aman, se trabajan y se trabajan y se defienden

Fuera mineras de la muerte del Valle de Ocotl谩n

Articulaci贸n por la Vida, contra la miner铆a del Valle de Ocotl谩n,

Valle zapoteco de Ocotl谩n, marzo del 2022