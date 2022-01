–

The Economist

Hemingway, Orwell, Joyce, Turgu茅niev: son muchos los grandes escritores extranjeros que han encontrado inspiraci贸n en Francia. Ahora bien, por lo que hace a influencia duradera, hay un autor que destaca por encima de todos ellos. Viaj贸 por toda Francia a lo largo de nueve a帽os observando las costumbres locales y relatando lo que ve铆a con una prosa 谩gil y vigorosa. Tambi茅n mat贸, seg煤n sus propias estimaciones, a un mill贸n de aut贸ctonos, conquist贸 su territorio e impuso en 茅l una civilizaci贸n que, de un modo u otro, ha durado m谩s de dos mil a帽os.

Sus Comentarios a la guerra de las Galias son una excelente obra literaria. Cicer贸n dijo de sus comentarios: “son escuetos, directos y llenos de encanto, desprovistos de todo adorno de estilo, como un cuerpo al que se ha quitado su ropaje”. La Guerra de las Galias es tambi茅n el 煤nico relato de primera mano de una campa帽a antigua escrito por un general de semejante talla. Constituye una fuente de inestimable valor para los historiadores, pero tambi茅n una obra de propaganda poco fiable. Una frase que se atribuye ap贸crifamente a Winston Churchill tambi茅n podr铆a atribuirse con facilidad a C茅sar: “La historia ser谩 amable conmigo, porque me propongo escribirla”.

Con un ejemplar de la Guerra de las Galias en la mano (aunque en una tablet, no en una tablilla de piedra), The Economist ha reseguido algunos de los pasos de C茅sar utilizando para ello los r谩pidos trenes franceses en lugar de hacerlo con carros de bueyes por unos caminos galos que a煤n no se hab铆an beneficiado de la ingenier铆a romana. No se ha tratado s贸lo de volver a contar la sangrienta y dram谩tica historia de C茅sar, sino de ver c贸mo la han puesto en cuesti贸n los historiadores modernos. Y tambi茅n de preguntarnos qu茅 podemos aprender del escritor-soldado-estadista m谩s importante de la historia europea. Tambi茅n nosotros vivimos en un mundo en el que hombres con ej茅rcitos se comportan mal, los pol铆ticos tergiversan la verdad y no est谩 claro qu茅 cultura ser谩 la dominante en las pr贸ximas d茅cadas. Estudiar a C茅sar puede ayudarnos a comprender mejor nuestra propia 茅poca.



Un lector perspicaz enseguida se da cuenta de que C茅sar difundi贸 noticias falsas dignas de cualquier demagogo moderno. En una batalla, afirma haber destrozado a un ej茅rcito de 430.000 germanos sin perder un solo legionario. Dado que no dispon铆a de bombas at贸micas, eso parece dudoso.

C茅sar no intentaba escribir una historia objetiva. Su objetivo era aumentar el propio poder. En 58 a. C., en el momento de comenzar la acci贸n, a煤n no era el amo de Roma. Formaba parte, junto con Pompeyo (un general) y Craso (un plut贸crata), de un triunvirato de hombres fuertes. Tras haber derrochado grandes sumas de dinero entre los romanos para obtener popularidad, C茅sar se encontr贸 muy endeudado. Adem谩s, se enfrentaba a un posible juicio por los delitos cometidos como c贸nsul el a帽o anterior, como usar sus soldados para intimidar a oponentes pol铆ticos.

Una campa帽a militar supon铆a una oportunidad para saldar, gracias a los saqueos, todas esas deudas. Y los informes enviados desde la Galia bru帽eron su reputaci贸n de brillante caudillo militar. Es probable que, como Charles Dickens, publicara su obra por entregas. Todos los a帽os enviaba un cap铆tulo al Senado y lo hac铆a circular por Roma.

A diferencia de otros autores romanos, se interes贸 por los no romanos. Ofrece informaci贸n sobre las culturas que no han dejado relatos escritos propios. “Los funerales son magn铆ficos y suntuosos en relaci贸n a la civilizaci贸n de los galos”, observa. “Los varones tiene poder de vida y muerte sobre las esposas as铆 como sobre los hijos”.

Se帽ala que los germanos rehu铆an la agricultura y que prefer铆an alimentarse de leche, queso y carne; que los hombres se esforzaban en permanecer c茅libes el m谩ximo de tiempo posible, creyendo que los har铆a m谩s fuertes, y que la mayor gloria era “devastar al m谩ximo los territorios a su alrededor y mantenerlos deshabitados” para eliminar de ese modo todo “temor de una incursi贸n repentina”. Sin embargo, eran hospitalarios con los invitados.

C茅sar hace generalizaciones escandalosas: “as铆 como el 谩nimo de los galos es impetuoso y pronto para emprender guerras”, escribe, su car谩cter es “sumamente poco resistente para soportar desgracias”. Algunas de sus afirmaciones se basan en escritores anteriores o en rumores. 驴Quemaban de verdad los druidas 铆dolos de mimbre con v铆ctimas humanas en su interior? No hay pruebas arqueol贸gicas de semejante calumnia. Hoy se cree ampliamente eso s贸lo porque C茅sar lo escribi贸. Y no hablemos de su creencia de que los unicornios viv铆an en Germania…

No pas贸 el tiempo suficiente en Gran Breta帽a para observar gran cosa de sus pobladores, aparte de que eran 谩giles aurigas que, “sin provocaci贸n”, atacaban al ej茅rcito que los invad铆a.

Dec铆a que los belgas eran los m谩s valientes de los pueblos galos. Pensaba que eso se deb铆a a que “ning煤n acceso a ellos hab铆a para los mercaderes; que no soportaban que nada de vino ni de las restantes cosas referentes al lujo fueran importadas”. Puede que se refiriera al vino romano, tan apreciado entre los otros galos que un 谩nfora pod铆a ser canjeada por un esclavo. Era un precio asombroso, lo cual daba a entender que para un galo rico una buena bebida val铆a toda una vida de trabajo ajeno.

A los romanos, dicho sea de paso, les molestaba la costumbre gala de beber el vino solo, en lugar de mezclarlo con agua como los civilizados. Al llegar a Lutecia (“ciudad situada en una isla del Sena”), quien esto escribe se dispuso a comprobar la persistencia de esa b谩rbara costumbre. Por suerte, no se ha perdido.



El rollo suizo

La guerra comenz贸 con una crisis migratoria. Hoy en d铆a, los nacionalistas suelen describir la llegada de inmigrantes en t茅rminos de “invasi贸n”. Aquella s铆 lo fue. Los helvecios, una tribu de lo que hoy es Suiza, consideraron que en su territorio “era excesivamente peque帽o”. Quemaron las aldeas para no poder retroceder, reunieron harina para tres meses y partieron con sus carros hacia la Galia transalpina, una provincia romana en lo que hoy es el sur de Francia.

C茅sar vio su oportunidad. O, como 茅l mismo dijo, “comprendi贸 que ser铆a muy peligroso para la provincia tener un pueblo belicoso, hostil a Roma, establecido cerca de sus ricos maizales”. (C茅sar siempre se refer铆a a s铆 mismo en tercera persona.) Cruz贸 los Alpes, aplast贸 a los helvecios en la batalla de Bibracte y deport贸 a los supervivientes, 110.000 de los 368.000 emigrantes originales.

A lo largo de los siguientes nueve a帽os, conquist贸 la Galia, una zona que abarcaba la mayor parte de la actual Francia y que hacia el este se extend铆a hasta el Rin. Tambi茅n combati贸 a los germanos e invadi贸 brevemente Gran Breta帽a. Fue un magn铆fico estratega, met贸dico a la hora de asegurar suministros y un h谩bil forjador de alianzas. Sin embargo, no siempre gan贸. The Economist visit贸 el lugar de su derrota m谩s famosa.

Fue en Gergovia en 52 a. C. Vercinget贸rix, un joven jefe de los arvernos, hab铆a convencido a varias tribus galas para que se unieran a una revuelta. Su victoria ha sido celebrada en el arte y la literatura franceses, en las cajetillas de cigarrillos Gauloises y por los galos irreductibles de los libros de Ast茅rix.

Desde la fortaleza situada en la cima de su colina, es f谩cil comprender la raz贸n de la victoria de Vercinget贸rix. Como dice C茅sar, “puesta en un monte alt铆simo, ten铆a todos los accesos dif铆ciles”. Los guerreros galos ocupaban “todos los cerros de aquella cordillera por donde pod铆a mirarse, presentaba un aspecto horrible”.

C茅sar instal贸 dos campamentos: uno grande en terreno llano y otro m谩s peque帽o en una colina bajo la fortaleza gala. Sus hombres cavaron una larga y profunda zanja para conectar los dos campamentos, de modo que los legionarios pudieran “ir y venir… a salvo de una incursi贸n repentina de los enemigos”. C茅sar lanz贸 el ataque principal desde el segundo campamento.

En un soleado domingo de octubre, este periodista subi贸 por el mismo camino de monta帽a tras haber hecho una parada para comprar pan y queso de cabra, unas raciones que cualquier legionario habr铆a reconocido. Como en tiempos de C茅sar, la pendiente es empinada y escabrosa. Las piedras sueltas hacen tropezar a los poco cautos. A cada vuelta del camino hay un arbusto tras el que podr铆a acechar un arquero. Incluso sin armadura, la caminata fue ardua. Bajo una lluvia de jabalinas habr铆a sido sin duda peor.

Al cabo de una hora, empapado en sudor y sintiendo que se hab铆a ganado su raci贸n mensual de sal, este periodista lleg贸 al pie de las murallas. All铆 no fue recibido por sanguinarios guerreros galos empapados de sangre, sino por una familia francesa con dos ni帽os peque帽os que hac铆an un picnic. Estaban all铆 en parte por la espl茅ndida vista, dijeron, y en parte para aprender historia. Los ni帽os discut铆an sobre cu谩l era el mejor libro de Ast茅rix: 驴Ast茅rix legionario o Ast茅rix y Cleopatra?



En la cima se encuentra el Museo de Gergovia, inaugurado en 2019. Los visitantes recorren la meseta, donde unos 煤tiles carteles explican qui茅n acamp贸 d贸nde y qui茅n mat贸 a qui茅n. En el interior hay expositores que describen lo que la arqueolog铆a moderna ha a帽adido al relato de C茅sar.

El foso que conecta los dos campamentos romanos es tal y como lo describi贸 C茅sar. Unas excavaciones realizadas en la d茅cada de 1990 encontraron algunas partes. En secci贸n transversal, la tierra m谩s antigua es m谩s p谩lida; la tierra acumulada a lo largo de los siglos posteriores forma un tri谩ngulo oscuro. Se han desenterrado numerosos artefactos: cascos agrietados, punzantes espadas cortas y enormes flechas disparadas por un escorpi贸n, una ballesta de asedio romana.

Seg煤n su propio relato de la batalla, C茅sar aparece como un t谩ctico ingenioso. Hace que los muleros se pongan cascos y finjan ser la caballer铆a para distraer la atenci贸n de los galos. Para sorprenderlos, mueve a los soldados silenciosamente por su foso. Pierde en gran parte debido a la mala suerte. Algunos de los hombres no oyen una trompeta que les ordena retroceder en un momento crucial. Otros confunden a unos aliados, pertenecientes a otra tribu gala, con hombres de Vercinget贸rix.

Es evidente que C茅sar minimiza la magnitud de su derrota. Afirma haber perdido 700 soldados, incluidos 46 centuriones. Dado que contaba con entre 20.000 y 45.000 hombres y sufri贸 una derrota aplastante, esa cifra parece poco probable, se帽ala Fr茅d茅ric Nancel, director del museo. C茅sar culpa a sus subordinados, porque avanzaron m谩s de lo que hab铆a ordenado. En un discurso despu茅s de la batalla, reprende a los soldados por su indisciplina (“su licencia y arrogancia”).

Resulta imposible saber cu谩ntas de sus excusas son ciertas. Lo que s铆 sabemos es que se reagrup贸 y venci贸 a Vercinget贸rix algo m谩s tarde, ese mismo a帽o, en Alesia, otra fortaleza situada en la cima de una colina. Durante siglos los historiadores debatieron d贸nde se encontraba Alesia. Sin embargo, en 1839 se hall贸 una inscripci贸n latina cerca de Alise Sainte-Reine, un pueblo de Borgo帽a. Rezaba: “IN ALISIIA”. En el siglo XX, las fotos a茅reas confirmaron la existencia de las l铆neas de asedio que C茅sar construy贸 alrededor de la meseta. Las t茅cnicas modernas de escaneo l谩ser 3D, capaces de detectar estructuras de piedra bajo el suelo y la vegetaci贸n, han permitido a los arque贸logos trazar un mapa de las fortificaciones de C茅sar. Los visitantes pueden ver una reconstrucci贸n parcial, que incluye zanjas con estacas.

La Batalla de Alesia

C茅sar dice que en el asedio se le uni贸 Tito Labieno, que acababa de conquistar Lutecia. Las recientes excavaciones lo confirman: se ha encontrado el proyectil de plomo de un hondero con su nombre. Las inscripciones de ese tipo eran comunes y a menudo groseras, “dirigidas a partes predecibles de la anatom铆a”, como dice la historiadora Mary Beard en su libro SPQR: una historia de la antigua Roma.

Napole贸n III, emperador de Francia entre 1852 y 1870, intent贸 apropiarse de la m铆stica de C茅sar y Vercinget贸rix. Sufrag贸 las excavaciones de Gergovia y Alesia, y erigi贸 un enorme bronce de Vercinget贸rix cerca del lugar donde el jefe galo entabl贸 su 煤ltima batalla. El rostro evoca los rasgos de Napole贸n III. En el z贸calo hay una frase inspirada en un discurso que C茅sar atribuy贸 a Vercinget贸rix: “La Galia unida, formando una misma naci贸n, animada por un mismo esp铆ritu, puede desafiar el universo”.

Palabras arrebatadoras. Sin embargo, C茅sar no pudo haber escuchado el discurso del que se extrae esa supuesta cita. Adem谩s, los galos de aquella 茅poca no se refer铆an a s铆 mismos como galos, que es una palabra romana. En todo caso, Vercing茅torix habr铆a hecho referencia a tribus espec铆ficas, como los arvernos y los mandubios. As铆 pues, C茅sar se invent贸 una cita para que el enemigo pareciera m谩s impresionante y, de ese modo, reforzar su pretensi贸n de dudosa legalidad de gobernar el mundo romano. Dos milenios despu茅s, otro golpista, el sobrino de Napole贸n Bonaparte, tergivers贸 la cita falsa (e introdujo un vocabulario decimon贸nico, el t茅rmino naci贸n) para presentarse a as铆 como la encarnaci贸n de la antigua gloria gala.

En Alesia, los grupos de ni帽os y pensionistas disfrutan reaprendiendo la historia. No todos los galos llevaban enormes mostachos ni com铆an muchos jabal铆es, explica Foc茅. Sin embargo, es posible que comieran perros. Lo siento, Ob茅lix.

Los informes de C茅sar no fueron recibidos de forma acr铆tica en Roma. Cat贸n, un senador que lo detestaba, dijo que deb铆a ser juzgado por las tribus cuyas mujeres y ni帽os hab铆a asesinado. El escritor Plinio el Viejo lo acus贸 m谩s tarde de cr铆menes contra la humanidad: “no pondr铆a en modo alguno entre sus t铆tulos de gloria… haber matado un mill贸n ciento noventa y dos mil hombres en los combates, un da帽o tan grande producido al g茅nero humano”.

Sin embargo, muchos romanos quedaron impresionados por sus haza帽as. Puso bajo control romano enormes extensiones de tierra. Tambi茅n amas贸 con sus saqueos una gran fortuna (algo que curiosamente los informes no mencionan). Y estaba al mando 40.000 soldados leales y curtidos en las batallas, lo que reforzaba su posici贸n. De haber renunciado a su mando, no cabe duda de que sus enemigos lo habr铆an juzgado. En vez de eso, en 49 a. C., cruz贸 con una legi贸n el r铆o Rubic贸n y entr贸 en Italia.

Siguieron cuatro a帽os de guerra civil. C茅sar venci贸 a Pompeyo y se convirti贸 en dictador. Nunca se llam贸 a s铆 mismo “rey”, una palabra malsonante en Roma, ni tampoco emperador. De todos modos, su triunfo marc贸 el fin de la rep煤blica romana, raz贸n por la cual un grupo de senadores lo apu帽al贸 en 44 a.C. Nunca dijo: “驴Et tu, Brute?”. Esa frase es de Shakespeare. Su heredero adoptivo, Augusto, se convirti贸 en el primer emperador.

El legado de C茅sar es inmenso. Configur贸 la geograf铆a pol铆tica de Europa. Hizo que palabras francesas como libert茅, 茅galit茅, fraternit茅, vin blanc y croissant tengan ra铆ces latinas. Dio al mundo un calendario que refleja con mayor precisi贸n el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al sol y que todav铆a se utiliza. En ingl茅s, Cristo da nombre a dos d铆as del a帽o (Christmas Eve y Christmas Day: Nochebuena y Navidad); sin embargo, Julio C茅sar y su heredero tienen ambos, de modo mucho m谩s general, todo un mes para ellos. Las palabras kaiser y zar derivan de C茅sar.

驴Qu茅 podemos aprender de C茅sar, adem谩s de un mayor escepticismo ante las palabras interesadas de los poderosos (en especial, cuando hablan de gloria marcial)? Su mundo estaba muy alejado del nuestro y, en muchos aspectos, era horrible. A los beb茅s se los abandonaba en los basureros p煤blicos; los ni帽os trabajaban en las minas de plata; la esclavitud se daba por sentada. Sin embargo, Roma tambi茅n ten铆a virtudes.

Estaba abierta al talento de cualquier parte. Los habitantes de los pueblos conquistados se convert铆an en ciudadanos romanos. Al igual que en la moderna Uni贸n Europea, cualquier ciudadano pod铆a viajar y trabajar en una entidad pol铆tica de tama帽o continental. Se trata una raz贸n crucial que explica por qu茅 tantos acabaron aceptando de buen grado el dominio romano y por qu茅 el imperio dur贸 tanto tiempo.

Hab铆a movilidad social. Los esclavos liberados pod铆an llegar a ser ricos y poderosos. Se cree que al menos un emperador, Diocleciano, naci贸 con los grilletes puestos. Otros emperadores proced铆an de la actual Libia, Serbia y Espa帽a. Los romanos eran rudos con los b谩rbaros, pero no prestaban atenci贸n al color de la piel.



Se cree que abus贸 del poder absoluto y que fue asesinado con justicia鈥, escribi贸 el historiador latino Suetonio refiri茅ndose a C茅sar. En su opini贸n, el famoso estadista despreciaba la rep煤blica y hab铆a recibido honores excesivos, como la dictadura perpetua. Para evitar que se proclamara rey, un grupo de sesenta senadores plane贸 su muerte. Entre los cabecillas se encontraban antiguos partidarios de Pompeyo, como Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, a los que C茅sar hab铆a perdonado y otorgado cargos pol铆ticos. Los conjurados acabaron con su vida en 44 a. C. Se hizo famosa la frase 鈥溌縏ambi茅n t煤, Bruto?鈥, que habr铆a pronunciado al ver entre sus asesinos a Marco Junio Bruto, tradicionalmente presentado como supuesto hijo suyo. Pero no hay certeza de lo primero y lo segundo es imposible: la relaci贸n entre C茅sar y la madre de Bruto es posterior a su nacimiento. Seg煤n la leyenda, C茅sar no hizo caso de las premoniciones acerca de su asesinato. Su esposa Calpurnia le pidi贸 que no acudiera al Senado, porque hab铆a visto en sue帽os su cuerpo cubierto de sangre. Ya en la calle, un quiromante le grit贸 que se cuidara de los idus de marzo (es decir, el d铆a 15 de ese mes). Poco despu茅s, alguien le dio un papiro que 茅l no desenroll贸. Lo encontraron en su mano cuando ya era cad谩ver: en 茅l se le advert铆a de la conspiraci贸n y del atentado.

C茅sar infringi贸 a menudo la ley. Ahora bien, eso lo podemos decir porque Roma ten铆a leyes escritas. En otros sistemas pol铆ticos antiguos, la ley era lo que dec铆a el jefe, siempre y cuando no transgrediera demasiado las costumbres tribales. Para la mayor铆a de los habitantes del mundo romano, las leyes escritas facilitaban el trato con los extra帽os y hac铆an la vida m谩s predecible. Muchos pol铆ticos socavan el Estado de derecho, desde Hungr铆a y Rusia hasta Brasil y Estados Unidos. Los votantes deber铆an recordar que, cuando cay贸 el Imperio romano occidental cinco siglos despu茅s de C茅sar, las 茅pocas sin ley que siguieron no fueron agradables.

Una 煤ltima lecci贸n de la 茅poca cl谩sica consiste en no eludir las decisiones dif铆ciles. Una de las razones por las que C茅sar pudo hacerse con el poder fue que los jefes militares romanos eran responsables de proporcionar las pensiones a sus veteranos. As铆, los legionarios que se hab铆an pasado nueve a帽os luchando por C茅sar en la Galia ten铆an un enorme inter茅s econ贸mico en su futuro control del poder. Le eran leales a 茅l, no a Roma.

Se trata de un sistema terrible, como pueden atestiguar los ciudadanos de los pa铆ses en los que hoy proliferan las milicias privadas, desde Irak hasta Birmania. Augusto le puso fin e hizo que el gobierno central se responsabilizara de las pensiones de los militares. Cost贸 una fortuna: m谩s de la mitad de los ingresos fiscales anuales del imperio, seg煤n una estimaci贸n. Sin embargo, la medida trajo la paz. Los actuales dirigentes pol铆ticos, que corren a esconderse a la primera menci贸n de una reforma de las pensiones (por no hablar de un impuesto sobre el carbono), deber铆an prestar atenci贸n. Carpe diem.





La Vanguardia