Mentiras, afirmaciones solemnes que carecen de cualquier sustento f谩ctico, omisiones de hechos fundamentales. No es lo que se puede esperar del escrito de una jurista, pero es lo que el lector encuentra en las trece p谩ginas que dedica la fiscal superior de Madrid a explicar la actuaci贸n del Ministerio P煤blico ante la hecatombe en las residencias de la regi贸n, incluidas en la Memoria correspondiente al a帽o 2020. Ese texto fue presentado por Almudena Lastra en octubre de 2021, pero el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso y otros dirigentes del PP acuden cada vez con m谩s frecuencia a 茅l para justificar que no se investigue lo ocurrido en los geri谩tricos madrile帽os, donde 7.291 residentes fallecieron sin recibir atenci贸n hospitalaria en los dos primeros meses de la pandemia. “La Fiscal铆a ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivaci贸n de mayores de las residencias a los hospitales”, dijo este mismo fin de semana Enrique L贸pez, consejero de Justicia de Ayuso.

infoLibre realiz贸 una minuciosa recopilaci贸n de todo lo que se sabe sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid en aquellos dos meses fat铆dicos y lo contrast贸 con el escrito de la fiscal superior. A la vista de las lagunas de la investigaci贸n y de las contradicciones entre la realidad y lo que sostiene Almudena Lastra, este peri贸dico le envi贸 el pasado 19 de octubre un cuestionario con 38 preguntas, para que pudiera aclarar su versi贸n con todo detalle, indicar en qu茅 fuentes se basa para realizar determinadas afirmaciones y explicar las razones de la actuaci贸n del Ministerio P煤blico. El viernes 28 de octubre por la tarde lleg贸 la respuesta del portavoz de Almudena Lastra: 鈥淟a fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya est谩 todo explicado en la Memoria anual鈥. Una afirmaci贸n que tambi茅n es falsa, como puede comprobar cualquier persona que lea la Memoria de la Fiscal铆a Superior [p谩ginas 183 a 195 de este documento] y las 38 preguntas planteadas por infoLibre [reproducidas de manera literal en este art铆culo].

LAS MENTIRAS

Almudena Lastra difunde al menos tres falsedades en su escrito: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que imped铆a trasladar al hospital a residentes con alta dependencia f铆sica o grave deterioro cognitivo 鈥渘o funcion贸 como impedimento鈥 para las derivaciones, afirma que los pacientes recib铆an en los geri谩tricos 鈥渦n tratamiento hospitalario similar al que habr铆an recibido caso de ser derivados鈥 y asegura que las bajas de personal durante la pandemia 鈥渟e fueron solventando鈥 con 鈥渕edidas de diversa 铆ndole鈥.

Esas afirmaciones de las fiscal tienen un nexo com煤n: exculpan al Gobierno de Ayuso de las dos principales acusaciones recibidas por su gesti贸n durante la pandemia. A saber, que no medicaliz贸 las residencias como anunci贸 p煤blicamente que har铆a y que adem谩s aprob贸 un Protocolo de no derivaci贸n que impidi贸 el traslado a los hospitales de los mayores m谩s vulnerables. Una combinaci贸n que result贸 mortal para miles de personas. Y que lleg贸 a denunciar desde dentro del propio Gobierno regional el entonces consejero de Pol铆ticas Sociales. 鈥淥 el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia鈥, advirti贸 Alberto Reyero en junio de 2020, pero al evitar ambas cosas al mismo tiempo se dej贸 鈥渋ndefensos a los residentes鈥

Veamos cu谩l es la realidad sobre esos tres temas.

Primera cuesti贸n: 驴actu贸 el Protocolo como impedimento para trasladar residentes a los hospitales?

Por un lado, hay m煤ltiples testimonios que as铆 lo confirman. Una directora de una residencia de Amavir asegur贸 en la comisi贸n de investigaci贸n creada en su d铆a en la Asamblea que el hospital rechaz贸 a sus enfermos durante 27 d铆as. Actas de la Polic铆a Municipal de Madrid recogen declaraciones de directoras de residencias visitadas por los agentes que narran la imposibilidad de derivar a los residentes y se 鈥渄errumban鈥 al contar lo sucedido. El m茅dico de un geri谩trico de la capital comunic贸 por escrito a los familiares de los residentes que las 鈥渁utoridades sanitarias鈥 prohib铆an el traslado de pacientes con covid. La m茅dico de otro geri谩trico de la localidad de Gri帽贸n explic贸 a una mujer la imposibilidad de trasladar a su madre al hospital en una conversaci贸n que fue grabada. Existen documentos aportados a procesos judiciales donde se reconoce que llamadas telef贸nicas para trasladar a enfermos ni siquiera eran atendidas por el personal del hospital que deb铆a autorizarlo. Y, por supuesto, hay decenas de testimonios de familiares denunciando que desde los geri谩tricos les informaban de que no era posible derivar a residentes que ca铆an enfermos.

Adem谩s, est谩n los datos oficiales del propio Gobierno madrile帽o. infoLibre obtuvo, a trav茅s del Portal de Transparencia, la informaci贸n sobre todas las derivaciones hospitalarias realizadas entre enero y junio de 2020, incluyendo la fecha del traslado, la residencia donde viv铆a el paciente y el hospital de destino. El an谩lisis de esos datos permite llegar a conclusiones incontestables:

鈥 En enero y febrero, cuando no hab铆a ning煤n problema sanitario en Madrid, la media diaria de derivaciones fue de 120. En marzo, esa media se redujo a 74 traslados diarios, en vez de multiplicarse exponencialmente a medida que miles de mayores ca铆an enfermos por el virus.

鈥 Entre el 2 de marzo, cuando falleci贸 la primera residente, y el 30 de abril se realizaron 6.204 derivaciones. En los primeros dos meses del a帽o, sin pandemia, hab铆an sido 7.233.

鈥 Los tres d铆as con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo despu茅s de la aprobaci贸n del Protocolo el 18. Esos tres d铆as hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, mientras cientos de personas mor铆an sin recibir atenci贸n m茅dica adecuada en los geri谩tricos.

鈥 En las semanas posteriores a la aprobaci贸n del Protocolo, m谩s del 80% de los fallecimientos de residentes se produjeron en el propio centro. En situaci贸n de normalidad, esa cifra est谩 por debajo del 20%.

Pues bien, frente a este aluvi贸n de datos y testimonios, la fiscal Almudena Lastra dice que el Protocolo 鈥渘o funcion贸 como impedimento鈥 para las derivaciones. 驴Y en qu茅 documentos o datos apoya dicha afirmaci贸n? No se sabe. En la Memoria no cita ninguno. Y no respondi贸 a preguntas claras y directas de infoLibre sobre este tema, entre otras, si la Fiscal铆a considera que no son correctos los datos aportados por el Gobierno de Madrid o qu茅 informaci贸n analiz贸 el Ministerio P煤blico para llegar a esa conclusi贸n.

Segunda cuesti贸n: 驴recib铆an los pacientes en los geri谩tricos 鈥渦n tratamiento hospitalario similar al que habr铆an recibido caso de ser derivados鈥? O, planteado en otros t茅rminos, 驴estaban las residencias medicalizadas? De nuevo, es abrumadora la acumulaci贸n de testimonios y hechos que contradicen la versi贸n de la fiscal Lastra.

El 12 de marzo de 2020, la Consejer铆a de Sanidad anunci贸 un Plan de Acci贸n contra el coronavirus, entre cuyas medidas destacaba el establecimiento de un mando 煤nico sanitario y la medicalizaci贸n de las residencias. El principal redactor, Antonio Burgue帽o, reconoci贸 meses despu茅s p煤blicamente que 鈥渓a medicalizaci贸n de las residencias no se llev贸 a cabo鈥.

El 煤nico intento de medicalizar las residencias fue la conocida como Operaci贸n Bicho, que fue un completo fiasco, seg煤n admitieron sus m谩ximos responsables en la comisi贸n de investigaci贸n creada en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura. 鈥淟a verdad es que fue ca贸tico鈥, confes贸 Encarnaci贸n Burgue帽o, hija de Antonio y que estaba al frente de un operativo que dur贸 doce d铆as. “Vimos morir a personas sin sedaci贸n y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron”, admiti贸 Eduardo Esteban, gerente de la empresa de ambulancias Transamed contratada por Burgue帽o. Este 煤ltimo desvel贸 que s贸lo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron en la regi贸n.

Alberto Reyero denunci贸 por escrito, en dos cartas enviadas al consejero de Sanidad el 31 de marzo y el 11 de abril, que las residencias no se hab铆an medicalizado. En esta 煤ltima misiva, Reyero denuncia que no existe 鈥渁poyo sanitario鈥 en las residencias y recuerda que es un compromiso que el Gobierno de Ayuso lleva incumpliendo ya desde hace un mes: 鈥淣o se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada 鈥榤edicalizaci贸n鈥, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas m谩s destacadas del Plan de Acci贸n contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo鈥.

Tambi茅n hay resoluciones judiciales en las que se determina que las residencias no estaban medicalizadas. En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 6 de mayo de 2020, en un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Legan茅s, se indica que de los documentos aportados por el Gobierno auton贸mico 鈥渘o se desprende que se haya procedido a dotar de personal m茅dico, de enfermer铆a, ni de auxiliar sanitario鈥 a cada una de las residencias 鈥渆n n煤mero que permita constatar la adecuada atenci贸n sanitaria ante la situaci贸n de emergencia en la que nos encontramos鈥.

Frente a estas evidencias, la fiscal Lastra abronca en su Memoria a los responsables de las residencias que 鈥渆n la informaci贸n a las familias鈥 pon铆an el acento 鈥渆n la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habr铆an recibido caso de ser derivados鈥.

驴Qu茅 fuentes utiliza Almudena Lastra para sostener tal cosa? 驴Acaso dispone la Fiscal铆a de informaci贸n sobre cu谩ntas de las 475 residencias madrile帽as estaban medicalizadas? Son otras de las preguntas que se niega a responder y sobre las que nada dice tampoco en la Memoria.

Tercera cuesti贸n: 驴es cierto que las bajas de personal producidas durante la pandemia, 鈥渃on medidas de diversa 铆ndole, se fueron solventando鈥?

La fiscal Lastra realiza esta afirmaci贸n cuando analiza los 鈥減roblemas de recursos humanos鈥 vividos en las residencias, que en su opini贸n no se produjeron esencialmente como consecuencia de las bajas por la pandemia, sino por 鈥渓a inadecuada dotaci贸n de origen de unos centros que no estaban dise帽ados para atender sanitariamente a sus usuarios鈥.

Es cierto que los geri谩tricos tienen 鈥渄e origen鈥 un serio problema de falta de personal 鈥揺n especial de gerocultoras, que es la figura clave para garantizar el cuidado de los mayores鈥, pero nadie relevante en el sector defiende que los centros tengan que estar 鈥渄ise帽ados para atender sanitariamente a sus usuarios鈥. Para eso est谩n los hospitales. En todo caso, al asegurar que el problema est谩 鈥渆n origen鈥 y no se produjo durante la pandemia, la fiscal quita del foco cualquier responsabilidad de la Administraci贸n competente. Pero, 驴es o no verdad lo que defiende la fiscal?

Una de las patronales m谩s importantes del sector, CEAPs, realiz贸 un informe sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola, en el que desvela la magnitud del problema: 鈥淓n conjunto, un n煤mero que var铆a entre Comunidades pero cercano al 20% del personal de atenci贸n directa de las residencias dej贸 de trabajar. Oscila entre el 5% en Andaluc铆a, 18% en Catalu帽a, 25% en Navarra y 35%-40% en Comunidad de Madrid鈥.

La falta de personal m茅dico en las residencias fue otra de las denuncias realizadas por Alberto Reyero en las cartas que envi贸 al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y es que el Gobierno madrile帽o no solo no medicaliz贸 las residencias, sino que realiz贸 ofertas a m茅dicos y enfermeras que estaban en geri谩tricos para que fuesen a trabajar a hospitales, algo que muchos aceptaron ya que las condiciones laborales eran bastante mejores. Y cuando el consejero de Pol铆ticas Sociales reclamaba personal m茅dico, no se lo daban. 鈥淟a soluci贸n que hasta ahora hab茅is ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente鈥, se quejaba Reyero en la misiva del 11 de abril

El entonces consejero, que dimiti贸 el 2 de octubre de 2020, ha escrito un libro publicado recientemente sobre lo ocurrido en las residencias, Morir谩n de forma indigna, donde ofrece su testimonio sobre lo ocurrido. Uno de los pasajes m谩s escalofriantes es aquel donde describe lo que ocurri贸 en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo, cuando pidi贸 ayuda para las residencias, en un momento en el que ya hab铆an fallecido casi mil personas en los geri谩tricos de la regi贸n: 鈥淗ice una petici贸n concreta: cincuenta m茅dicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atenci贸n sanitaria en las residencias que requer铆an una actuaci贸n m谩s urgente. Era una petici贸n modesta, porque se necesitaban muchos m谩s recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que hab铆an prometido unos d铆as antes. 芦La situaci贸n es l铆mite禄, les resum铆. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen car谩cter reservado. Pero no recib铆 m谩s que evasivas (no iban a poner a mi disposici贸n a ning煤n sanitario, eso me qued贸 claro) y solo sent铆 frialdad e indiferencia a mis peticiones鈥. Y concluye Reyero: 鈥淒urante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me hab铆a escrito un mensaje de WhatsApp: 芦Les da igual禄鈥.

De manera que la patronal desvel贸 en un informe escrito en el verano de 2020 que las bajas de personal llegaron al 40% en la Comunidad de Madrid, y eso es una media de todos los centros, lo que significa que en algunos ese porcentaje fue mucho m谩s alto. Y el consejero de Pol铆ticas Sociales denunci贸 la situaci贸n en unas cartas publicadas por infoLibre en enero de 2021. Pero todo ello no fue obst谩culo para que, en octubre de 2021, la fiscal Lastra publicase una Memoria donde sostiene que las bajas de personal durante la pandemia 鈥渃on medidas de diversa 铆ndole, se fueron solventando鈥. 驴Y c贸mo lo sabe ella? 驴Dispone de datos sobre el n煤mero de m茅dicos y enfermeras que estuvieron de baja y por cu谩nto tiempo? 驴Conoce cu谩ntos centros estuvieron sin personal m茅dico? Son preguntas que forman parte del cuestionario enviado por este peri贸dico y que se neg贸 a responder.

LAS OMISIONES

Que en un informe del Ministerio P煤blico figuren afirmaciones falsas es sorprendente, pero en absoluto es lo m谩s grave desde el punto de vista de la investigaci贸n fiscal. El gran problema es la relaci贸n de hechos que la Fiscal铆a ha decidido obviar, como si nunca se hubieran producido.

La fiscal superior de Madrid achic贸 el campo de la investigaci贸n de forma tan exagerada, que al final se centr贸 煤nicamente en la actuaci贸n de los directores o del personal m茅dico de los geri谩tricos una vez que un residente se hab铆a contagiado. Cualquier decisi贸n adoptada desde el poder pol铆tico ha sido obviada a la hora de investigar.

Veamos a continuaci贸n todo lo que ha quedado excluido de la investigaci贸n fiscal.

1. No se investiga ning煤n tipo de hecho antecedente. Todo lo que ocurri贸 antes del contagio es irrelevante en opini贸n de Almudena Lastra, seg煤n explica en la Memoria: 鈥淛ur铆dicamente, lo relevante es valorar si, producido el contagio, las acciones que llev贸 a cabo la residencia para evitar el resultado lesivo finalmente producido fueron las adecuadas鈥. En palabras de una veterana fiscal consultada por infoLibre, 鈥渆s como si en un caso de desnutrici贸n de una persona mayor, el Ministerio P煤blico dijese que no va a indagar las causas que provocaron la desnutrici贸n, sino que simplemente va a analizar qu茅 ocurri贸 una vez que se certific贸 que la persona estaba desnutrida鈥.

2. No se investiga la actuaci贸n de los geriatras hospitalarios. El Gobierno de Ayuso cre贸 la figura de los 鈥済eriatras de enlace鈥, que eran quienes deb铆an decidir si un residente pod铆a ser derivado al hospital o no, de acuerdo con los criterios del Protocolo. La Fiscal铆a se limita en su Memoria a recoger lo que los geriatras le han trasladado que hicieron, pero no consta que haya realizado una investigaci贸n independiente sobre lo que realmente hicieron. Y ello a pesar de que existe prueba documental sobre lo ocurrido porque, como admite Lastra, 鈥渓os centros hospitalarios usualmente dejaban constancia de la interconsulta鈥; es decir, de la llamada entre la residencia y el hospital para hablar sobre el traslado de un paciente.

Por tanto, la Fiscal铆a podr铆a solicitar a los hospitales la documentaci贸n sobre las 7.291 personas que fallecieron en la residencia, sin derivaci贸n, para conocer qu茅 consta en la interconsulta de cada caso. Pero no lo ha hecho.

3. No se investiga el Protocolo de no derivaci贸n. M谩s all谩 de la existencia del Protocolo de no derivaci贸n, desvelado por infoLibre en junio de 2020, hay m煤ltiples preguntas sin contestar en relaci贸n con dicho documento. 驴Por qu茅 se decidi贸 aprobar? 驴Qui茅n particip贸 en las reuniones donde se discuti贸 y qui茅n decidi贸 su aprobaci贸n? 驴Por qu茅 motivo se acord贸 incluir como criterios de no derivaci贸n la dependencia f铆sica del residente o su grado de deterioro cognitivo, cuando no est谩n directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona? 驴Cu谩l es el criterio m茅dico para excluir de la derivaci贸n a una persona por el mero hecho de vivir en una residencia? 驴Cu谩ndo se empez贸 a aplicar y cu谩ndo se dej贸 de aplicar?

No consta que la Fiscal铆a Superior de Madrid haya pedido ning煤n tipo de informaci贸n al Gobierno regional sobre dicho Protocolo, ni que haya llamado a declarar a los dirigentes pol铆ticos o responsables m茅dicos que participaron en su elaboraci贸n o aprobaci贸n.

4. No se investiga la desatenci贸n sufrida por pacientes con otras enfermedades. En su Memoria, la fiscal Lastra escribe: 鈥淒eber铆a llamarse la atenci贸n a todos los implicados 鈥搑esidencias, Administraci贸n y hospitales鈥 sobre la alta incidencia de problemas de desatenci贸n de usuarios que derivaron en otras patolog铆as, que deb铆an haber recibido la misma atenci贸n que el COVID-19, en cuanto al protocolo de derivaci贸n se refiere, a fin de evitar que esta situaci贸n se repita en caso de una nueva crisis sanitaria鈥.

Pero, adem谩s de 鈥渓lamar la atenci贸n鈥, si la Fiscal铆a ha detectado una 鈥渁lta incidencia de problemas de desatenci贸n鈥 de enfermos que se concret贸 en una discriminaci贸n ya que no 鈥渞ecibieron la misma atenci贸n鈥 que quienes ten铆an el virus, 驴no deber铆a investigar estos hechos de forma sistem谩tica el Ministerio P煤blico? Son m煤ltiples las preguntas: 驴Qui茅n es el responsable de esa discriminaci贸n? 驴C贸mo se gest贸? 驴Cu谩ntas fueron las personas afectadas

5. No se investiga la falta de medicalizaci贸n de las residencias. Como se indic贸 previamente, son contundentes los datos y testimonios sobre la falta de medicalizaci贸n de las residencias. No consta que la Fiscal铆a haya pedido informaci贸n al Gobierno de Ayuso sobre cu谩ntas residencias ten铆an personal sanitario cuando empez贸 la pandemia 鈥搇a normativa auton贸mica permite a los centros de menos de 50 residentes no disponer de m茅dico鈥, cu谩ntas bajas se produjeron en cada centro, qu茅 profesionales y material envi贸 Sanidad a los geri谩tricos, cu谩ntos m茅dicos y enfermeras dejaron las residencias para ir a trabajar en un hospital鈥

6. No se investiga la raz贸n para no trasladar enfermos al hospital de Ifema. El Gobierno madrile帽o cre贸 un hospital de campa帽a en el recinto ferial Ifema, que estuvo operativo durante seis semanas y que ten铆a capacidad para 5.500 camas, seg煤n la informaci贸n oficial difundida entonces. Durante esas seis semanas, fallecieron en los geri谩tricos madrile帽os m谩s de 5.000 personas sin ser trasladadas a un hospital. Ninguna de ellas fue enviada a Ifema. A este centro s贸lo fueron trasladados 23 residentes, con s铆ntomas leves.

La Fiscal铆a no ha indagado nada en relaci贸n con este asunto. 驴Por qu茅 motivo se construye un hospital de campa帽a y se decide no trasladar all铆 a los enfermos que m谩s lo necesitan? 驴Qui茅n decidi贸 que los pacientes de los geri谩tricos no pod铆an recibir asistencia en Ifema?

7. No se investiga el uso dado a los hospitales privados. El Ejecutivo madrile帽o decidi贸, a mediados de marzo de 2020, crear un mando 煤nico sanitario por el que todos los hospitales p煤blicos y privados pasaban a depender del consejero de Sanidad. As铆 lo explic贸 Ayuso en la Asamblea de Madrid: 鈥淨uedaban bajo las 贸rdenes de la Consejer铆a de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 p煤blicos y 68 privados; es decir, funcionar铆amos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y as铆 creamos un sistema centralizado de UCI y compras. 隆Esta decisi贸n ha salvado muchas vidas!鈥.

Se desconoce cu谩ntas vidas salv贸 dicha decisi贸n, pero lo que es seguro es que no fueron vidas de personas que estuvieran en geri谩tricos madrile帽os, salvo que tuvieran un seguro m茅dico privado. 驴La raz贸n? El propio Gobierno de Madrid admiti贸 que no se hab铆a producido ni un solo traslado directamente desde una residencia a un hospital privado. Y ello a pesar de que, seg煤n la patronal, siempre hubo camas libres en dichos centros privados.

A la Fiscal铆a tampoco le ha parecido relevante indagar sobre este asunto. Si, como explic贸 la presidenta madrile帽a, todos los hospitales privados quedaban bajo el mando 煤nico de Sanidad, 驴por qu茅 no se utiliz贸 ese recurso para atender a los residentes que ca铆an enfermos? 驴Qui茅n tom贸 esa decisi贸n y por qu茅 motivos?

8. No se investiga el traslado al hospital de residentes con seguro m茅dico privado. Aquellos residentes que ten铆an un seguro m茅dico privado, pudieron saltarse el Protocolo de no derivaci贸n: llamaban a una ambulancia privada y eran atendidos en un hospital privado. A priori, y dado que todos los recursos hospitalarios estaban bajo el mando 煤nico de Sanidad, podr铆amos estar ante un caso de discriminaci贸n al reservar parte de los recursos existentes (los centros privados) solo para atender a determinados pacientes (los residentes que ten铆an seguro m茅dico privado).

Tampoco consta que la fiscal Lastra se haya preocupado por este asunto.

9. No se investigan los hechos denunciados por testigos privilegiados. Hay decenas de testimonios de personas que denunciaron hechos que, al menos indiciariamente, podr铆an despertar el inter茅s de una Fiscal铆a en un tema con miles de v铆ctimas. El caso m谩s obvio es el de Alberto Reyero, pero hay otros muchos, como por ejemplo la directora de la residencia de Amavir que declar贸 en la Asamblea o las afirmaciones de responsables de geri谩tricos recogidas en actas de la Polic铆a Municipal de Madrid. La Fiscal铆a no ha considerado necesario llamar a declarar a ninguna de esas personas.

La suma de todas estas omisiones en la investigaci贸n fiscal tiene como resultado, l贸gicamente, que los 煤nicos culpables que podr谩 encontrar el Ministerio P煤blico son algunos m茅dicos o directores de residencia, en caso de que no actuaran con la diligencia debida tras detectar que un paciente concreto estaba contagiado. Pero excluidas de la investigaci贸n fiscal absolutamente todas las decisiones adoptadas por la Administraci贸n auton贸mica, es materialmente imposible encontrar alg煤n culpable entre los responsables pol铆ticos o altos cargos.

A ello hay que sumar otra cuesti贸n fundamental. La Fiscal铆a tiene la obligaci贸n legal de abrir una investigaci贸n de oficio cuando tiene conocimiento de la posible existencia de un delito. De acuerdo con los datos de la Memoria de Almudena Lastra, los fiscales en Madrid han abierto 64 diligencias de investigaci贸n. 驴Cu谩ntas han sido de oficio y cu谩ntas como consecuencia de denuncias de familiares de las v铆ctimas? Es otra de las cuestiones de infoLibre que la fiscal superior ha dejado sin contestar. Pero solo la asociaci贸n Pladigmare, que agrupa a familiares de residentes, asegura que present贸 59 denuncias ante la Fiscal铆a. Si esos datos son correctos, son la certificaci贸n de la pasividad total de la Fiscal铆a ante la hecatombe de las residencias de Madrid, puesto que como mucho habr铆a actuado de oficio en media docena de casos.

En todo caso, el dato innegable es el siguiente: la fiscal Lastra sostiene que el Ministerio P煤blica ha investigado 鈥渕谩s de 130 fallecimientos鈥, puesto que alguna de las diligencias de investigaci贸n afecta a m谩s de una persona. Si tenemos en cuenta que fueron 7.291 las personas muertas en las residencias sin atenci贸n hospitalaria, ello significa que la Fiscal铆a ha investigado el 1,78% de las muertes.

Un dato que, por cierto, lleva a plantear otra pregunta: 驴c贸mo puede realizar la fiscal Lastra afirmaciones generales sobre el funcionamiento del Protocolo o la medicalizaci贸n de las residencias cuando el Ministerio P煤blico no ha investigado el 98,22% de las muertes producidas en dichos centros?

EL PROTOCOLO DE NO DERIVACI脫N

La existencia del Protocolo de no derivaci贸n hospitalaria ha centrado buena parte del debate p煤blico, desde el d铆a siguiente a que fuera desvelado por infoLibre, cuando Isabel D铆az Ayuso minti贸 en la Asamblea diciendo que era 鈥渦n borrador鈥. Desde entonces, los dirigentes del PP han mantenido dos versiones falsas diferentes: la del borrador, algo que fue desmentido por el propio alto cargo firmante del Protocolo cuando compareci贸 en la comisi贸n de investigaci贸n, y la de que no se lleg贸 a 鈥渁ctivar鈥, tesis defendida 煤ltimamente por el consejero de Justicia en contra de la evidencia de las 7.291 muertes en residencias. Enrique L贸pez, en la misma entrevista donde apost贸 por la tesis de la no activaci贸n, se invent贸 9.000 derivaciones que nunca existieron. Asegur贸 que en marzo y abril de 2020 se hab铆an producido 鈥渕谩s de 15.000鈥 traslados de residentes al hospital, cuando la cifra real fue de 6.204.

La Memoria de la Fiscal铆a establece como un hecho cierto que el Protocolo existi贸 y se aplic贸, aunque, como se explic贸 con anterioridad, Lastra sostiene falsamente que no funcion贸 como impedimento para el traslado de pacientes.

En todo caso, el an谩lisis sobre la relevancia de dicho Protocolo no puede realizarse de forma aislada, es imprescindible tener en cuenta otros dos hechos fundamentales. Si el Protocolo hubiese existido en los mismos t茅rminos, pero las residencias se hubieran medicalizado, no habr铆an fallecido residentes sin la atenci贸n m茅dica adecuada. Y con id茅ntico Protocolo y residencias sin medicalizar, si se hubiesen utilizado los recursos alternativos existentes 鈥揑fema y hospitales privados鈥 para atender a los enfermos, tampoco se habr铆a producido el mismo resultado. Los tres hechos son partes de un todo.

Pues bien, de los tres hechos que marcaron la hecatombe en las residencias de Madrid, la Fiscal铆a que dirige Almudena Lastra no ha investigado dos: la no medicalizaci贸n de los geri谩tricos y la no utilizaci贸n de los medios alternativos existentes. Y respecto al tercero, el Protocolo, ha concluido en contra de todas las pruebas y evidencias disponibles 鈥搕estimonios y datos oficiales del Gobierno de Ayuso鈥 que no fue un 鈥渋mpedimento鈥 para que los residentes fuesen trasladados a un hospital.

