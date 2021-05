May 26, 2021

Estudio 鈥淪er Mujer en M茅xico: Abuso, Violencia, Desigualdad, Feminicidio y Discriminaci贸n鈥

Se perdieron 10 a帽os en la lucha de la muerte materna y en todos los indicadores la situaci贸n de las mujeres cay贸, s贸lo en pol铆tica no. La ONG Signos Vitales analiza 6 reportes de la situaci贸n femenina en Am茅rica Latina donde M茅xico est谩 por debajo de Chile, Costa Rica o Argentina

Cd. de M茅xico, 21 mayo 21. AmecoPress/SemM茅xico,.- El movimiento de mujeres se convirti贸 en la gran oposici贸n al gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, por el abandono que sienten, la persistencia de la brecha de g茅nero y el crecimiento de la violencia, la discriminaci贸n y la salud.

Este movimiento de mujeres, unitario y heterog茅neo, tiene como principal exigencia la protecci贸n de las vidas de la mitad de la poblaci贸n. En los dos a帽os y medio de la actual administraci贸n, Signos Vitales asegura que la violencia de g茅nero en todas sus modalidades, no s贸lo la conocida como familiar, ha crecido exponencialmente.





El reporte de la ONG Signos Vitales 鈥淪er Mujer en M茅xico: Abuso, Violencia, Desigualdad, Feminicidio y Discriminaci贸n鈥 se帽ala que durante los 煤ltimos dos a帽os del gobierno de Pe帽a Nieto se registraron 5 mil 298 homicidios dolosos contra mujeres, entre 2019 y 2020 ya se alcanz贸 la cifra de 5 mil 665.

Los a帽os que m谩s feminicidios se han registrado son 2019 y 2020 con 943 y 942, respectivamente, y diciembre de 2018, el primer mes del actual gobierno, report贸 el m谩ximo hist贸rico con 98 asesinatos, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

El reporte destaca la movilizaci贸n de mujeres han mantenido otras exigencias como la despenalizaci贸n del aborto, la liberaci贸n de mujeres presas en el pa铆s por abortar, el reconocimiento de las fuerzas del Estado como ejecutoras de violencia contra las mujeres y la equidad salarial.

Sus expresiones p煤blicas no han cesado, como las marchas realizadas como respuesta a los feminicidios, as铆 como la gran demostraci贸n por el d铆a internacional de la mujer logr贸 el 8 de marzo de 2020, con datos de la Secretar铆a de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de M茅xico reuni贸 al menos 80 mil mujeres en una marcha, s贸lo en la capital del pa铆s.

Un a帽o despu茅s, en un contexto de clara confrontaci贸n con el gobierno federal y en medio de la pandemia, al menos 20 mil mujeres salieron a las calles y convirtieron el enorme muro de contenci贸n levantado frente a la residencia presidencial en un s铆mbolo de resistencia y lucha contra la violencia de g茅nero. Hubo manifestaciones en 14 ciudades.





En su an谩lisis, el reporte reflexiona y dice que la oposici贸n formal de los partidos pol铆ticos se vio desarticulada por la victoria avasalladora de Morena en las elecciones federales de 2018 y algunos gobernadores hicieron frente, pero sin grandes resultados por la gran dependencia presupuestal y de seguridad que tienen con el centro.

Se帽ala que se levantaron oposiciones sociales con reclamos hist贸ricos leg铆timos y sin intereses electorales, como es el caso del movimiento de mujeres que se consolid贸 r谩pidamente como la gran oposici贸n al gobierno actual. Movimiento descalificado por Andr茅s Manuel L贸pez Obrador al atribuirlo a la manipulaci贸n de grupos conservadores que califica como sus adversarios.

Aunque el 6 de marzo de 2019 el gobierno de L贸pez Obrador anunci贸 una serie de acciones de car谩cter emergente y alcance nacional, para enfrentar la discriminaci贸n y la violencia contra las mujeres, los indicadores relativos a la seguridad femenina no han mejorado.

Mientras que en 2017 se reportaron 2 mil 142 casos de violencia de g茅nero distintas a violencia familiar, en 2018 fueron 2 mil 225, en 2019 alcanzaron los 3 mil 180 registros y en 2020 llegaron a los 4 mil 50 casos. Septiembre fue el mes con el m谩ximo hist贸rico al registrar 400 de estos delitos. Entre enero y febrero de 2021 ya suman 629 registros los casos de violencia de g茅nero distinta a la violencia familiar.

Las brechas de g茅nero

Los 64 millones 540 mil 634 de las mujeres mexicanas adem谩s de sobrevivir a la violencia, se enfrentan a una calidad de vida acotada por una serie de factores estructurales en los 谩mbitos econ贸mico, pol铆tico, cultural y social, as铆 como de actitudes basadas en prejuicios abiertamente discriminatorias hacia ellas que terminan obstaculizando sus proyectos de vida.

De acuerdo con el 脥ndice de Brecha Global de G茅nero del Foro Econ贸mico Mundial 2020, M茅xico tiene una brecha de g茅nero del 75.4 por ciento. Con ese porcentaje, el pa铆s se posiciona en el lugar 25 del ranking de 153 pa铆ses, siendo la econom铆a 16 del mundo. En 2010 el pa铆s se encontraba en el lugar 91 y en el 2015 en el lugar 71.

El confinamiento por Covid-19, ampli贸 la brecha en los ingresos laborales entre hombres y mujeres. Al cuarto trimestre de 2020 dicha brecha era de 856.52 pesos, mientras en el tercer trimestre del mismo a帽o la brecha era de 694.35 pesos, por lo tanto, dicha brecha se increment贸 en 162.17 pesos.

Contradictoriamente, hasta ahora la administraci贸n no ha logrado dise帽ar e implementar una estrategia para incluir de mejor manera a mujeres y ni帽as, con el objetivo de disminuir las brechas entre hombres y mujeres, as铆 como pasar de la ret贸rica a la realidad.

De acuerdo con la CEPAL, el tiempo promedio destinado al trabajo remunerado en poblaci贸n mayor a 15 a帽os, M茅xico es el pa铆s con el peor indicador, en donde el 42.6 por ciento del tiempo laboral de las mujeres no est谩 remunerado. Le siguen Argentina con 42.4 por ciento, Chile con 42.1 por ciento, Per煤 con 39.8 por ciento y Costa Rica con 39.6 por ciento.

Solo el 22.1 por ciento del tiempo laboral de las mujeres est谩 remunerado en M茅xico, mientras que en Argentina (15.2 por ciento), Chile (19.8 por ciento), Per煤 (22.6 por ciento), y Costa Rica (10.8 por ciento), los porcentajes son igualmente catastr贸ficos.

El drama de la pandemia ha sido devastador para las mujeres en el sector econ贸mico. Antes de la pandemia, la participaci贸n laboral de las mujeres era de 43.4 por ciento. El 79.2 por ciento de ellas se encontraban ocupadas en el sector terciario, y tan solo un 3.5% en el primario.

Se estima que en el primer trimestre del 2020, 1.3 millones de mujeres que no han concluido la primaria presentan la brecha laboral m谩s elevada. 52 de cada 100 mujeres que no cuentan con primaria completa est谩n en situaci贸n de desempleo o de horas laborales reducidas, o no pueden salir en b煤squeda de trabajo, aunque lo consideran necesario.

La brecha laboral para aquellas mujeres con nivel educativo de media superior



y superior es del 34 por ciento, mientras en el caso de los hombres es del 30 por ciento para el mismo nivel educativo.

230 millones 900 mil de pesos el valor del Cuidado

En M茅xico, de acuerdo con las cifras del INEGI, tan solo las mujeres aportan el 70.3 por ciento del valor econ贸mico equivalente del trabajo no remunerado en el cuidado de la salud, que equivale a 230 millones 900 mil pesos (a precios corrientes de 2017).

El trabajo dom茅stico no remunerado fue equivalente al 22.8 por ciento del Producto Interno Bruto PIB en 2019 y, aunque tuvo un valor de mercado, las mujeres que lo realizaron no recibieron ninguna retribuci贸n monetaria a cambio.

Son las principales encargadas de la atenci贸n de los integrantes del propio hogar (51.4 por ciento), as铆 como para el apoyo en los cuidados para la salud de integrantes de otros hogares (18.9 por ciento), independientemente del grado de enfermedad o discapacidad que presenten las personas a las que atienden, elementos que impiden la movilidad social en las mujeres con mayor frecuencia en comparaci贸n que el caso de los hombres.

Uno de los m煤ltiples da帽os colaterales causados por el mal manejo de la pandemia fue el aumento en 2020 de las muertes maternas.

Con datos de la Direcci贸n General de Epidemiolog铆a de la Secretar铆a de Salud, el n煤mero de muertes maternas pas贸 de 676 en 2019 a 899 en la semana 51 de 2020, un aumento de 32 por ciento, lo cual regres贸 al pa铆s a los niveles registrados en 2010. Se perdi贸 una d茅cada en esta tragedia, porque las muertes maternas se pueden evitar.

M茅xico en el mundo

De acuerdo con el 脥ndice de Brecha Global de G茅nero del Foro Econ贸mico Mundial 2020, M茅xico se encuentra en participaci贸n econ贸mica y oportunidades en el lugar 124, en logro educativo en el 54, en salud y sobrevivencia en el 46. En el ranking de 153 pa铆ses.

No obstante, en el terreno del empoderamiento pol铆tico, el pa铆s es considerado uno de los cinco pa铆ses con mayor mejor铆a y ocupa la posici贸n 14, esto gracias, principalmente, a que en 2019 aument贸 la presencia de las mujeres en la representaci贸n legislativa y en instituciones pol铆ticas.

Reporte BID de igualdad

Mientras que en el 脥ndice Mujeres, Empresas y Derecho 2021 del Banco Mundial, que mide la igualdad entre hombres y mujeres, M茅xico se encuentra en el puesto 45 de 190 pa铆ses evaluados, la calificaci贸n del pa铆s pas贸 de 83.8 a 88.8 puntos, debido al avance en los derechos en el matrimonio. El indicador de matrimonio eval煤a las restricciones legales relacionadas con este aspecto, como la discriminaci贸n que incluye los obst谩culos a los que se enfrentan las mujeres para dirigir un hogar y la familia.

Sin embargo, los puntajes m谩s bajos para M茅xico se encuentran en las leyes que afectan el salario de las mujeres (75), leyes que afectan el trabajo de las mujeres despu茅s de tener hijas e hijos (60) y leyes que afectan el monto de la pensi贸n de una mujer (75).

Mientras que en el en el informe del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, en su informe 2019 -2020, de 167 pa铆ses analizados para los pa铆ses con mejores condiciones para las mujeres en bienestar, inclusi贸n econ贸mica, social y pol铆tica, justicia, seguridad y empoderamiento de las mujeres en el mundo, M茅xico ocupa el lugar 103 del estudio, ya que a pesar de que cuenta con excelentes pol铆ticas de representaci贸n parlamentaria y normas contra la discriminaci贸n, tiene una de las peores calificaciones en seguridad (feminicidios), en inclusi贸n financiera y acceso a la justicia.

Los pa铆ses mejores calificados fueron Noruega, Suiza, Dinamarca, Finlanida e Islandia.

Signos Vitales es una organizaci贸n de la sociedad civil, apartidista, sin fines de lucro, regida por un Consejo conformado por personas con una trayectoria destacada, con alto nivel 茅tico y profesional, que cuentan con un reconocimiento nacional e internacional y con un firme compromiso por los principios democr谩ticos y de libertad.

Foto: SemM茅xico.



