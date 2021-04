–

De parte de La Haine April 3, 2021 63 puntos de vista

En todos los espacios pol铆ticos existen posturas en contra de lo que marca la mayor铆a, y el colectivo que no las tenga est谩 abocado al fracaso. Una postura que muchas veces es buena puesto que propone y plantea puntos de vista que otros grupos aun mayoritarios no son capaces de ver, pero que otras simplemente tiene un car谩cter destructivo. La postura del disidente sobre la opini贸n mayoritaria es la primera, la segunda es un simple c谩ncer que bajo la excusa de no estar de acuerdo no hace nada.

El seguir participando de un espacio pol铆tico o de un colectivo X ha sabiendas de que tus posturas nunca son mayoritarias puede tambi茅n responder a varias inquietudes. Por un lado la necesidad de organizarse pol铆ticamente aun cundo este espacio no es exactamente el tuyo ideol贸gicamente hablando, ninguno lo es al 100%, y por el otro la necesidad de sentir que partes de algo y no eres un mero zombie de esos que solo se saben un recorrido que une su casa con el curro y el finde con el pueblo. Tambi茅n habr铆a un tercero pero de un car谩cter deliberadamente destructor, bien enviado a ese espacio por alguien o bien al servicio de la represi贸n. Nosotros solo vamos a hablar de los dos primeros, ante el tercero es mejor la acci贸n directa.

ROLES DE LA MINORIA.

Dec铆amos al principio y lo repetimos: que haya una minor铆a que por decirlo as铆 toque las narices no es malo. Siempre que este tocar las narices sea constructivo y parta de gente comprometida con el espacio pol铆tico concreto.

Todos nos hemos sentido alguna vez minor铆a en muchos espacios o que nuestra voz no es tenida en cuenta por no venir de los gurus de ese proyecto ( eso da para otro art铆culo sobre roles en los colectivos), pero debemos seguir intentando aportar al proyecto y generar un debate enriquecedor en el mismo. Solo en 煤ltima instancia y si el espacio donde estamos se ha alejado de las l铆neas pol铆ticas que nosotros defendemos salirnos del mismo y generar uno propio. Generar grup煤sculos por ego propio es mal negocio para la clase obrera.

Aportar, actuar de manera conjunta con el resto del colectivo y dar ejemplo de lucha y compromiso. Ser un espejo en el que el resto ven a una militante comprometida y dispuesta a ayudar y luchar.

Y en 煤ltimo termino plantear no solo la cr铆tica, el esto no, sino aportar ideas y proyectos a esos espacios. Yo no har铆a esto o iria por esta direcci贸n, creo que deber铆amos hacer esto por esta raz贸n y esta otra.

ROLES DE LA MAYORIA

El rol de la mayor铆a ante estas posturas minoritarias y constructivas nunca debe ser el de la apisonadora o el no hay tiempo para debatir esto o lo otro. El uso de m煤ltiples mecanismos para evitar el debate y la confrontaci贸n ideol贸gica o de proyecto pueden ser efectivos pero seguro que son superda帽inos para el colectivo.

Tener a una minor铆a que trabaja sin posibilidad de trasladar sus ideas o proyectos, sus aportaciones a la lucha, terminar谩 por quemarles y convencerles de que su sitio esta en otro espacio. De este modo perderemos militantes muy validos para la causa y se empobrecer谩 nuestro proyecto en n煤mero e ideas.

ASUMIR EL ROL, Y LUCHAR.

Coger el rol que os parezca el correcto en cada caso, pero seguir luchando. Nos vemos.

https://ostegunetan.com/2021/04/01/las-minorias-y-los-disidentes/