De parte de CNT Comarcal Sur Madrid December 20, 2021 3 puntos de vista

鈥淕racias a empleados y clientes de Amazon, 隆vosotros hab茅is pagado esto!鈥 Con estas palabras Jeff Bezos quer铆a mostrar su gratitud (muy a su manera eso s铆) tras aterrizar en la tierra y haberse convertido en unos de los primeros turistas espaciales de estos tiempos y de los que vengan.

Comprendemos que con el modelo de productividad semi-esclavista y forma de trato a sus empleados en el que basa su negocio le haya servido para ser la persona m谩s rica del mundo. Aun as铆, Amazon no deja de sorprendernos. No tanto por sus ofertas o env铆os de menos de 24 horas, sino por lo ocurrido recientemente en uno de sus almacenes en EEUU.

Nos situamos el pasado s谩bado 11 de diciembre. Una fuerte serie de tornados arrasaron diferentes zonas de hasta 6 estados diferentes en los Estados Unidos, resultando especialmente da帽ino en el estado de Kentucky.

En otra zona, concretamente en la localidad de Edwardsville (Illinois), Amazon cuenta con un centro log铆stico formado por dos almacenes separados uno del otro. Uno de ellos, fue absorbido literalmente al paso uno de los tornados que azotaban.

Se ha comunicado que 45 de los empleados si lograron salvarse, pero otros 6 fallecieron. Seg煤n las informaciones que se han manejado, los fallecidos buscaron refugio en los propios ba帽os del almac茅n siguiendo las instrucciones de la gerencia por escandaloso que parezca. Tuvieron que ser avisados por los de arriba, cuando ya era demasiado tarde. Enterarse por ellos mismos era complicado: Amazon proh铆be portar a sus empleados de tel茅fono m贸vil mientras se desarrolla su jornada laboral.

En cualquier caso, los jefazos pensar铆an que no hab铆a ni un minuto que perder. Con un poco de suerte el tornado pasar铆a y los operarios podr铆an continuar embalando, por ejemplo, el Alexa para que al d铆a siguiente lo pudiese recibir una pareja de Los 脕ngeles como regalo de navidad para los suegros. Por ejemplo (esto tambi茅n nos lo deber铆amos ver nosotros como consumidores)

Pero cuidado, aunque esto ya es los suficientemente grave para que por una vez el conglomerado empresarial de Amazon reflexionase acerca de su trato a los empleados, la historia no termina.

Nos situamos 24 horas despu茅s de las muertes. Sin la m谩s m铆nima se帽al de luto o respeto, e imagin谩ndonos el estado psicol贸gico de los compa帽eros supervivientes, estos fueron obligados a volver al trabajo en el otro almac茅n de la localidad, justo frente a las ruinas donde hab铆an encontrado la muerte 6 de sus compa帽eros.

El negarse a acudir ese d铆a a su puesto trabajando sab铆a las consecuencias. Bajo el modelo de productividad defendido por la multinacional, un d铆a de baja es sin贸nimo de despido. Y cuidado con bajar el ritmo, la navidad est谩 cerca, y Bezos es pionero en la medici贸n individual y autom谩ticamente de la productividad de cada operario en base al n煤mero de paquetes que preparan cada hora.

Mientras tanto Amazon al parecer ha donado 1 mill贸n de 鈧 a la localidad afectada 驴Ser谩 una forma de resarcirse de culpabilidad? Creemos que no. Esto es El mundo seg煤n Amazon, parafraseando al libro del mismo t铆tulo. Un mundo al que nosotros desde luego, no estamos dispuestos a pertenecer. Y aunque bloqueen la lucha de los sindicatos en la megaempresa y silencien de cualquier forma cualquier protesta de su plantilla como homenaje a los fallecidos, no nos vamos a callar. Son un conglomerado mundial, cierto. Pero la lucha obrera como la conciencia de clase tambi茅n es planetaria, y defenderemos nuestros derechos y un modelo de trabajo digno. Para conseguirlo, Solidaridad y Apoyo Mutuo. Todo nuestro apoyo y condolencias para las familias y compa帽eros de los fallecidos.

Grupo de Acci贸n Social

CNT Comarcal Sur Madrid