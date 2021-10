–

El 15 de marzo de 2018 Mame Mbaye huy贸 de una redada policial mientras ejerc铆a su trabajo como mantero en el centro de Madrid. Poco tiempo despu茅s, falleci贸 sobre el asfalto de Lavapi茅s, tras haber sufrido un paro cardiaco. Como extranjero en situaci贸n irregular en Espa帽a, Mame no ten铆a derecho a recibir asistencia sanitaria y nunca se le hab铆a detectado la enfermedad cardiovascular que, al parecer, ten铆a.

Esa noche la indignaci贸n tom贸 las calles de Lavapi茅s, donde se produjeron manifestaciones en recuerdo de Mame, as铆 como cargas policiales, disturbios y quema de contenedores. Vecinas del barrio 鈥搈uchos de ellos senegaleses鈥 y activistas antirracistas de toda la ciudad expresaron su rabia por el trato dispensado por las instituciones p煤blicas a las personas extranjeras y racializadas en una noche que se sald贸 con varias detenciones[1] y algunos heridos de gravedad[2].

Mural en recuerdo a Mame Mbaye en las calles de Lavapi茅s

Pero la indignaci贸n no se qued贸 en Lavapi茅s. Muchas personas denunciaron el racismo institucional tambi茅n por otros medios, como las redes sociales, art铆culos y entrevistas. Poco despu茅s, algunos sindicatos policiales se querellaron contra varias personas 鈥揺ntre ellas la concejala 鈥渁nticapi鈥 Romy Arce y otros tuiteros鈥 por delitos de injurias y calumnias contra la polic铆a, los cuales tuvieron que acudir ante un juez de instrucci贸n en Plaza Castilla y explicar el sentido de sus mensajes.

Algunos meses despu茅s, la causa se archiv贸 para Arce y varias tuiteras m谩s, al no quedar acreditado que sus palabras, achacando la muerte de Mame al racismo institucional, fueran dirigidas a injuriar a la polic铆a. Sin embargo, la causa no se archiv贸 para Malick Gueye, el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid 鈥搎uien hab铆a concedido una entrevista a 20Minutos tras la muerte de Mame鈥 y el periodista Fonsi Loaiza[3] 鈥搎uien hab铆a tuiteado al respecto de la muerte del mantero.

El 1 de octubre de 2021, m谩s de tres a帽os despu茅s de los tr谩gicos hechos, Malick y Fonsi fueron juzgados en el Juzgado de lo Penal n潞 20 de Madrid. Finalmente, Malick fue absuelto, entendiendo el juez que sus declaraciones se emitieron con el fin de denunciar 鈥la situaci贸n en la que se encuentra el colectivo de inmigrantes en situaci贸n irregular en el barrio de Lavapi茅s鈥. De este modo, se concluye que no puede demostrarse una intencionalidad vejatoria hacia la polic铆a sino una cr铆tica a la pol铆tica de extranjer铆a en la que 鈥da lugar o permite situaciones de marginalidad, generadora de violencia social鈥. Sin embargo, conden贸 a Fonsi Loaiza como responsable de un delito de injurias graves por sus tuits responsabilizando la muerte de Mame la labor policial. 鈥Los mensajes vertidos no encuentran amparo en el ejercicio de la libertad de expresi贸n. Se ha producido un exceso en dicho ejercicio, en cuanto se atenta contra la dignidad, cr茅dito, fama o prestigio de la Polic铆a Municipal de Madrid, a la que se alude en general, pero con referencias espec铆ficas a los agentes que hipot茅ticamente pudieron perseguir al acusado, consider谩ndola autora de un asesinato鈥, se帽ala la sentencia. Adem谩s, apunta que la informaci贸n no se caracteriza por ser veraz y se expresa con desprecio hacia la verdad. La pulcritud de la actuaci贸n policial, por tanto, se convierte en una verdad judicial incuestionable. Y quien lo haga sufrir谩 las consecuencias.

Personas apoyando a Malick Gueye a su entrada en los juzgados

Este caso no es m谩s que una muestra m谩s de todos los delitos de opini贸n cuya judicializaci贸n va en aumento en el Estado espa帽ol. Sindicatos policiales se dedican a denunciar a quien 鈥渟e excede en su cr铆tica a los cuerpos policiales鈥 por injurias contra la polic铆a y, en algunos casos, por delitos de odio. Abogados Cristianos hace lo propio contra quien ofende los sentimientos religiosos de los feligreses[4] o 鈥渂usca imponer la ideolog铆a LGTBiQ鈥 en instituciones o en las aulas[5]. Vox anunci贸 que se querellar谩 por delito de odio contra quienes les acuse a ellos de propagar el odio. Y no podemos olvidar que distintas unidades policiales monitorizan las redes buscando enaltecimientos del terrorismo en las redes que denunciar.

En un mundo cada vez m谩s interconectado es muy f谩cil descubrir que est谩n diciendo otras personas, ofenderse y denunciarlo. Se trata de una din谩mica que hay que eliminar, o de lo contrario la libertad de expresi贸n desaparecer谩 para siempre.

[1] A finales de octubre de 2021, dos j贸venes fueron juzgados por supuestamente participar en esos disturbios. La Fiscal铆a les ped铆a 7 a帽os de prisi贸n y finalmente conformaron una pena de 1 a帽o para evitar entrar en la c谩rcel.

[2] Como el caso de Arona Diakhate, que recibi贸 un golpe de porra en la cabeza mientras se encontraba apoyado en una farola, sin haber hecho nada para provocar a los agentes. Qued贸 inconsciente y se le tuvo que intervenir de urgencia en el hospital.

[3] Loaiza es autor del libro Siempre Saltando Vallas: Deporte femenino y medios de comunicaci贸n.

[4] Por ejemplo, existe una causa abierta en un juzgado de Alcal谩 de Henares contra unas personas que protestaron en la catedral contra los cursos para curar la homosexualidad que dispensaba el Obispo de Alcal谩.

[5] Recientemente, una jueza de Val猫ncia estim贸 una solicitud de medidas cautelares de Abogados Cristianos, obligando a retirar una serie de libros de tem谩tica LGTBiQ del curr铆culo escolar. La decisi贸n fue finalmente revocada por otro juez.