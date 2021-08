–

Desde ANRed entrevistamos a Karina Bidaseca, a qui茅n conocemos por haber contribuido desde su trabajo etnogr谩fico en casos donde la justicia actuaba racializando a las mujeres como lo fue el caso de Reyna Maraz Bejarano, donde colabor贸 con un informe desde la perspectiva interseccional socio cultural como perita y tambi茅n por el caso de la ni帽a wichi de la Comunidad Lapacho Mocho en Salta, donde acompa帽贸 soci贸loga. Su trabajo acad茅mico ha ido siempre de la mano de su aporte en casos concretos, un aporte respetuoso en el que contextualiza este ser mujeres racializadas sin caer en relativismos culturales. Por su enorme trayectoria tambi茅n en el estudio y su relaci贸n con mujeres subalternizadas de los sures del mundo, incluso de medio oriente, la entrevistamos para conversar sobre el conflicto afgano y las mujeres y c贸mo pensar estas realidades, distanci谩ndonos de lecturas e intervenciones coloniales pero s铆 desde una mirada de liberaci贸n de las mujeres y las ni帽as. Por Jessica Visotsky (ANRed) | Transcripci贸n: Paola Vargas.

Jessica Visotsky: Si quer茅s presentarte, 驴qui茅n sos, a qu茅 te dedic谩s?

Karina Bidaseca: Mi nombre es Karina Bidaseca. Soy investigadora principal del Conicet, profesora titular de la Universidad de San Mart铆n y adjunta a cargo en la Universidad de Buenos Aires. Coordino el Programa Sur-Sur en Clacso y el grupo de trabajo Epistemolog铆as del sur junto con mi colega Mar铆a Paula Meneses. Dirijo la colecci贸n de Mujeres palestinas en la Editorial Cana谩n; fund茅 la editorial llamada 鈥淓l mismo mar鈥 con Kekena Corval谩n y la Revista intersticios en la pol铆tica y la cultura junto a Paola Gramaglia, Ana Britos, entre otras colegas. Escrib铆 y compil茅 m谩s de 30 libros sobre tem谩ticas ligadas a los feminismos pos y descoloniales, afro feminismos, mujeres ind铆genas, mujeres del sur global, dentro de las cuales incluyo a las mujeres que habitan los territorios del sur, y numerosos art铆culos en revistas cient铆ficas. Los 煤ltimos libros estuvieron dedicados a trabajar con las est茅ticas feministas situadas en artistas como Ana Mendieta, Shirin Neshat,Trin T. Minha-ha. 鈥淧or una po茅tica er贸tica de la relaci贸n鈥 que es un libro que sali贸 en 2020 y el reciente, 鈥淎na Mendieta. P谩jaro del oc茅ano鈥 donde re煤no la investigaci贸n de siete a帽os sobre la obra difusa de la artista cubana.

JV: Nosotras lo que quer铆amos conversar con vos a partir de tu trayectoria e investigaci贸n que hace a los feminismos descoloniales y la mirada, el aporte tan valioso que has hecho a partir de ese trabajo de las mujeres blancas pretendiendo salvar a las mujeres color caf茅 de los hombres color caf茅 y c贸mo esos conceptos que vos trabajas en ese art铆culo, pero a lo largo de todo tu trabajo nos parecen sumamente necesarios como herramientas para poder pensar hoy el conflicto afgano en relaci贸n a las mujeres. 驴C贸mo podemos pensar esto que est谩 pasando y c贸mo vos lo est谩s mirando?

KB: Mir谩, el concepto de ret贸rica salvacionista es un concepto modular en todas estas investigaciones desde que yo comienzo a fines de los a帽os 90鈥, los tempranos 2000 a trabajar con los textos de las feministas poscoloniales como Gayatri Chakravorty Spivak, o Lila Abu 鈥 Lughod, con el grupo de estudios subalternos de la India. Me interesaba mucho la asociaci贸n de estos textos con mis trabajos en la tesis doctoral con las mujeres campesinas e ind铆genas en Argentina, por la lucha por la tierra y los territorios, as铆 como tambi茅n las becas que obtuve en CLACSO para trabajar con las mujeres sin tierra de Passo Fundo, o las quebradeiras de coco baba莽u, en Brasil. Entonces, yo provengo de ese linaje, de m谩s de 25 a帽os, desde mis comienzos como estudiante de Sociolog铆a rural, abordando temas como mujeres y agencia feminista. Siendo consideradas como mujeres 鈥減asivas鈥, 鈥渙primidas鈥, y me estoy refiriendo a las mujeres campesinas, a las mujeres ind铆genas, mi prop贸sito era discutir con la teor铆a feminista euroc茅ntrica desde el conocimiento situado. Y, de hecho, la definici贸n de 鈥渞et贸rica salvacionista鈥 que yo trabajo tempranamente desde la tesis doctoral, a comienzos de los 2000, y que m谩s tarde aparece publicada en este texto que vos cit谩s 鈥淢ujeres blancas buscando salvar a las mujeres color caf茅 de los hombres color caf茅鈥︹ que sali贸 en M茅xico, y en otros art铆culos en Chile. Tiene que ver con un concepto que obedece a la ausencia del tratamiento del racismo, de la lesbofobia y de la colonialidad en las teor铆as feministas hegem贸nicas, en el sentido que provocativamente ubica esa analog铆a entre feminismo e imperialismo bajo lo que yo defino una ret贸rica salvacionista. En otras palabras, cuando es el feminismo liberal euroc茅ntrico, que se apropia de lo que llamo la 鈥渕ujerdeltercermundo鈥 sin guiones que es un concepto que est谩 referenciado en la obra de la feminista india, Chandra Tapalde Mohanty, como signo para justificar la intervenci贸n de otras naciones en nombre de los derechos humanos, de la paz mundial o de la democracia occidental. Entonces ese concepto surge desde ese lugar y va a ser modular en todas las investigaciones desde el caso consabido de la comunidad Lapacho Mocho en Salta, donde discuto la tesis acerca de la violaci贸n de esta 鈥渘i帽a鈥 Wichi, apoy谩ndome en la tesis de a existencia de un colonialismo jur铆dico en Argentina; hasta tambi茅n los trabajos que escrib铆 por la defensa de Palestina entrevistando a mujeres palestinas y tambi茅n las contribuciones que hago a partir del cap铆tulo 5 en mi libro 鈥淧erturbando el texto colonial. Los estudios poscoloniales en Am茅ria Latina鈥 de Editorial SB, que es donde reviso todas las tesis de la Islamofobia creciente a partir del 9/11. Respecto del conflicto en Afganist谩n, sostengo alrededor de 7 u 8 tesis que me gustar铆a comentarte.

La primer tesis habilita a pensar en la Islamofobia y el terror global que imprimen los Estados Unidos en esta discusi贸n post 9/11 entre occidente versus la barbarie. Es decir, por un lado la construcci贸n de ese imaginario en el que Occidente otrifica a Oriente o a todo lo que est谩 m谩s all谩 de esa l铆nea imaginaria, congelando a estas poblaciones a pasados arcaicos, mediante la exotizaci贸n de personajes que tienen estereotipos muy fuertes, y que produce una inferiorizaci贸n de los pueblos de oriente. Pr谩cticamente esto es una influencia decisiva del gran intelectual Edward Said, pues todos los que trabajamos con textos ligados a movimientos de mujeres, Islam y mundos 谩rabes nos inspira el concepto de 鈥渙rientalismo鈥 de Said por cierto y tambi茅n en trabajos de otras colegas como Lila Abu-Lughod 鈥淪entimientos velados鈥; o el libro de Zahra Ali 鈥淔eminismo e Islam鈥 o Houria Boutledjia o tambi茅n otro libro, 鈥淟a c谩rcel del feminismo鈥 de Sirin Adlbi Sibai. Hay muchos textos que fueron fundantes de toda esta discusi贸n que hace mucho sentido desde el feminismo descolonial que brega por la descolonizaci贸n de las mujeres. Volviendo a las 7 u 8 tesis en que estoy trabajando, la primer tesis ser铆a la creciente islamofobia y ese binarismo Occidente vs la barbarie, como ya te mencion茅.

La segunda tesis tiene que ver con historizar los procesos pol铆ticos, pues, generalmente lo que se hace es un fetichismo culturalista de estos procesos. O se toma una vestimenta como es la burka, que es la vestimenta m谩s extrema por la forma del enrejado en el rostro, para justificar la invasi贸n a Irak por parte de los Estados Unidos. Es decir, esta segunda tesis tiene que ver con la importancia de historizar esos procesos pol铆ticos en la regi贸n, que adem谩s, es una regi贸n que viene de una transici贸n muy importante entre la decrepitud de los imperios y la construcci贸n de las naciones, los procesos de paz y democratizaci贸n de estos pa铆ses por medio de la v铆a de la occidentalizaci贸n. Creo que una primera pregunta que me surge es si la modernizaci贸n es sin贸nimo de occidentalizaci贸n, pues creo que muchos textos o an谩lisis que leo en estos d铆as confunden modernizaci贸n con occidentalizaci贸n.

Una tercera tesis tiene que ver con una tesis que le pertenece a Mar铆a Paula Meneses, que es una colega mozambique帽a con la cual vengo trabajando hace muchos a帽os en las Epistemolog铆as del Sur. A modo sint茅tico, su tesis fue constatar que la guerra fr铆a se libr贸 en los escenarios del tercer mundo. Si vamos al caso afgano, hay informaciones que evidencian el financiamiento de estos grupos extremistas, sabemos que han librado estos combates luego de la retirada de la tropa sovi茅tica en 1989, y por lo tanto esta tesis se constata. Afganist谩n ha sido un escenario de la guerra que contin煤a. Cuando ocurre la salida de las tropas sovi茅ticas, sabemos que se produjeron enfrentamientos entre facciones muyahidines, hecho que dio lugar a la emergencia de los talibanes y, luego, al establecimiento del Emirato Isl谩mico y a todo lo que conocemos. Cuando en realidad como dice Pedro Brieger, la toma del poder por los talibanes acontece en el a帽o 1996 y es amplia la repercusi贸n medi谩tica que provoca, que incluyamos la palabra talib谩n en nuestro lenguaje como sin贸nimo de fanatismo. En verdad en lenguaje pashtun que es un idioma talib谩n es simplemente como nos se帽ala, el plural de talib que significa estudiante. F铆jate c贸mo ese significado luego tiene otras resonancias en las amplificaciones de esa palabra que se transforma en sin贸nimo de terrorismo.

Hay una cuarta tesis que es la que trabajo que es la de cuerpos-territorio y aqu铆 me gusta citar por supuesto el potente trabajo de Rita Segato, textos que son fundantes en estos temas como el de feminicidio en Ciudad Ju谩rez. Es decir, mi tesis es que el gui贸n de esos fundamentalismos globales, locales, culturales, religiosos, se escriben en el cuerpo de estas mujeres, sean mujeres palestinas, sean mujeres afganas, mujeres musulmanas... Este es el trabajo que sostuve en mi libro publicado por Prometeo 鈥淟a revoluci贸n ser谩 feminista o no ser谩. La piel del arte feminista descolonial鈥 de 2017.

Lo que es interesante es como aparece una quinta tesis, que tiene que ver con el velo como la met谩fora de la ocupaci贸n de Afganist谩n y de las mujeres. Tambi茅n aparece en otras discusiones de las mujeres veladas. Presente en el libro de Frantz Fanon 鈥淪ociolog铆a de la Revoluci贸n鈥, en el cap铆tulo 鈥淎rgelia se quita el velo鈥 que cito en mis libros muy tempranamente, que son lecturas de muchos a帽os que tengo. Fanon trabaja con el velo como sin贸nimo del desvelo, interpretando qu茅 produce en la fantas铆a de los franceses, es decir de los colonizadores, el desvelar esas mujeres. Esas analog铆as las tomo tambi茅n para el caso de la ocupaci贸n de Afganist谩n, que se reduce a una discusi贸n sobre el uso del velo y las condiciones de las mujeres. Est谩 entroncado a las discusiones de los a帽os 50鈥 en medio de los procesos descolonizadores de los pa铆ses africanos. Y es el caso de Fanon cuando habla en su cap铆tulo de c贸mo el hombre occidental intenta desvelar a esa mujer quit谩ndole el velo, penetrando en esa mujer, penetrar谩 en esa comunidad. Y tambi茅n tomar a esas mujeres como parte de las batallas occidentales por el velo lo que ubica la disputa territorial de sus cuerpos. Los colonizadores, dec铆a Fanon, ten铆an muy en claro que ganar a las mujeres significaba ganar el valor de esas mujeres para la causa colonizadora. Porque la mujer es qui茅n desempe帽a dentro de la familia el rol de la econom铆a, la socializaci贸n, el cuidado, la educaci贸n. Entonces ganando esas mujeres para la causa de la colonizaci贸n significaba ganar a las propias comunidades.

Hay otra tesis que trabajo donde me pregunto para el conflicto actual en Afganist谩n, el interrogante que me plante茅 hace 15 a帽os atr谩s: 驴Estas mujeres necesitan ser salvadas? 驴Son nuevas ret贸ricas salvacionistas? Si lo son, 驴Por qu茅?. En primer lugar, me importante escuchar de las voces de las propias mujeres sus testimonios. Yo trabajo desde hace m谩s de 15 a帽os con lo que llam茅 una teor铆a de las voces, que habla de los silenciamientos, de las voce sofocadas, y de la escucha de esas mujeres. Lo trabaj茅 a partir de un texto m铆o de los a帽os 2009/2010 donde profundizo en las voces subalternas, en las voces sofocadas tomando los trabajos del historiador indio Ranahit Guha. Es decir, en todo desempe帽o revolucionario las mujeres son sofocadas, sus voces son silenciadas, son tambi茅n infantilizadas. Es decir la voz de las mujeres no tiene la misma amplificaci贸n que la voz del var贸n, menos en los procesos de la colonizaci贸n. Si tomamos y leemos a RAWA esa asociaci贸n revolucionaria de mujeres de Afganist谩n, ellas dicen finalmente que esa intervenci贸n de los EEUU no las liber贸. Es decir, la intervenci贸n y la ocupaci贸n de m谩s de 20 a帽os de Estados Unidos termina por contradecir su principio justificatorio de la invasi贸n: no liber谩ndolas, en realidad las deja en un lugar mucho peor. Primero porque se retiran tambi茅n los organismos internacionales de ayuda humanitaria y segundo porque ellas van a ser v铆ctimas de lo que llamo dobles patriarcados. Es decir van a ser v铆ctimas del patriarcado existente en sus sociedades, y van a ser v铆ctimas del patriarcado del colonizador. Se produce lo que Rita Segato, llama un reforzamiento del patriarcado, hiperinflaci贸n del poder de los varones, o lo que Julieta Paredes llama un entroncamiento patriarcal. Bajo mi mirada lo que se refuerzan son las pr谩cticas patriarcales en esta alianza entre varones colonizadores y colonizados como explica Segato, para subyugar a las mujeres del tercer mundo o del sur global y dejarlas vulnerables a la representaci贸n de los discursos feministas del primer mundo, liberal y 鈥渂lanco鈥. Aqu铆 aparece algo muy interesante en las im谩genes que est谩n circulando los 煤ltimos d铆as, hay una imagen de un beb茅 que es arrancado por los soldados y pasado hacia el otro lado del alambrado. Hay un beb茅 fr谩gil, tironeado en esa disputa por salvarlo al beb茅 y aqu铆 me pregunto entonces 驴por qu茅 esa imagen est谩 circulando con tanta fuerza? 驴Es que ahora tambi茅n los beb茅s necesitan ser salvados del terrorismo que impera en la regi贸n?. Y creo que esa imagen es muy interesante como flujo del capital, c贸mo una imagen circula como flujo del capital de un lugar cuya acci贸n heroica del soldado es que tiene que ser arrancado de la barbarie. Y tambi茅n, claro, fundamentalmente las mujeres afganas necesitan ser liberadas del yugo de los talibanes. Ya no ser铆a simplemente lo que yo trabaj茅 en mi primera tesis en el texto que sali贸 en revista 鈥淎ndamios鈥, 鈥淢ujeres blancas que necesitan ser salvadas por sus propios varones color caf茅..鈥 sino que adem谩s necesitan ser salvadas por el terror de los talibanes, que producto de las acciones militares y la fallida intervenci贸n de Occidente. Aqu铆 aparece no una vieja ret贸rica salvacionista sino una nueva ret贸rica salvacionista que viene investida de una nueva lectura que hay que hacer acerca de este contexto. Considero que muchos de los art铆culos que vemos pulular por el espacio cibern茅tico est谩n desacoplados de los contextos culturales, entonces se ha tomado el concepto de ret贸rica salvacionista como si fuera un concepto abstra铆do que puede funcionar en cualquier lugar, y a m铆 me parece que no es as铆. De hecho cuando yo trabajo con ese concepto me pregunto: realmente, 驴funciona o no funciona para colaborar en la 茅tica de una investigaci贸n comprometida?, y ello implica observar los contextos culturales. Por eso cuando realizo etnograf铆as con las mujeres, decid铆 llamarlas etnograf铆as feministas post heroicas porque realmente lo que me interesa es descentrar el hero铆smo presente en las guerras, las guerras de esta nueva era, que son guerras difusas, que son guerras no convencionales. Si bien las mujeres hab铆an sido siempre v铆ctimas de la violaci贸n tumultuaria reci茅n es hasta el a帽o 1992 cuando las Naciones Unidas se ocupan de titpificar estos cr铆menes de guerra. Hab铆a sucedido los matrimonios forzados con ni帽as, como son los que est谩n sucediendo sin dudas en Afganist谩n, o hay una amenaza de que van a suceder, y tambi茅n violaciones tumultuarias, pues cada ej茅rcito que invade lo primero que hace es plantar la bandera y ocupar el territorio femenino, es decir, el cuerpo femenino violando a las mujeres. As铆 la ONU en el a帽o 1992 considerar谩 la violaci贸n tumultuaria de las mujeres como un arma de guerra utilizada para vencer al enemigo.

Por otro lado, hay otra tesis que me gustar铆a tambi茅n trabajar y que tiene que ver con el hecho de la similitud entre los talibanes y los islamofobos. 驴Por qu茅? Porque tanto los talibanes usurpan el territorio en realidad de un modo del cual podr铆amos decir ya no se trata del invasor externo, como Fanon trabajaba para la tesis de Argelia, sino que hay una apropiaci贸n del territorio bajo el terror, bajo la imposici贸n del terror. Y, por otro lado, la ideolog铆a del terror global instaurada pos 9/11 por los Estados Unidos y la CIA implica una ocupaci贸n y apropiaci贸n de esa ret贸rica salvacionista para fundamentar un proyecto geopol铆tico de guerra que ellos llaman terrorismo global. Entonces creo que es muy importante saber qu茅 (nos) dicen las mujeres, c贸mo esas mujeres est谩n viviendo esta guerra, estos dobles patriarcados. Y no caer en la victimizaci贸n de esas mujeres, es decir no confundir que aquella mujer por vivir en Oriente, o porque use velo necesariamente sea una mujer oprimida. Porque hay tambi茅n un discusi贸n muy interesante que tiene que ver con resignificar el rol de las v铆ctimas. Y aqu铆 mi trabajo propone ello, vali茅ndome de una fot贸grafa, una artista visual muy reconocida, Shirin Neshat, que es Iran铆. Ella ha sufrido la expulsi贸n de ese pa铆s y se refugi贸 en los Estados Unidos y habla de c贸mo a su regreso a Ir谩n desconoc铆a a su pa铆s, habitado ahora por una exacerbaci贸n de los fundamentalismos religiosos, producto de las invasiones de Estados Unidos y el apoyo de los pa铆ses europeos en los pa铆ses de Oriente. Y esto tambi茅n lo trabaja en la serie Mujeres de Al谩, en la fotograf铆a que toma de una mujer con velo donde lo que parece ser un pendiente, lo que asoma es el ca帽贸n recortado de un arma. Lo que est谩 imprimiendo esa imagen tan potente, es la reversi贸n de esa mirada opresiva sobre las mujeres, depositando la capacidad agencial en ellas para devolverle al espectador/a una agencia femenina y feminista. Y me parece muy interesante el lenguaje de las artistas para trabajar en procesos tan traum谩ticos para estas mujeres como es lo que hace Shirin, al incrustar letras, frases, de otras poetas fars铆 que han sido exiliadas por el r茅gimen iran铆. Ellas las inserta en la fotogrfia en el rostro de esta mujer para recuperar un tejido colectivo, un tejido sororo con las mujeres que est谩n siendo v铆ctimas de estos patriarcados imperialistas y aut贸ctonos, y tambi茅n de la lectura de los feminismos liberales, eurocentricos y hegem贸nicos y sus ret贸ricas salvacionistas.

JV: Que interesante todo, muchas de las cosas que te iba a preguntar las respondiste. Ayer le铆a una nota donde mencionaban un comunicado de mujeres desde el feminismo isl谩mico en Argentina, desde organizaciones que est谩n planteando que hay que exigir que los gobiernos den refugio a las mujeres afganas. En l铆nea con eso cu谩l pens谩s que es el lugar de las mujeres del mundo hoy en relaci贸n a este conflicto como expresi贸n de solidaridad pero una solidaridad de estrechar lazos que no sean coloniales en l铆nea con lo que ven铆amos conversando?

KB: Vemos im谩genes de mujeres escapando o intentando escapar. Si uno hace una mirada por google aparece mucho la BBC, mucho El Pa铆s, digo medios hegem贸nicos en la disputa por esa narraci贸n. Creo que lo que se est谩 dando en estos momentos es una disputa por el relato de este mundo. Lo que vemos que impera realmente es una ficci贸n de paz, como dec铆a Zizek, vivimos en un mundo en guerra, solamente que pensamos que vivimos en paz. Eso me parece interesante discutirlo primero porque cuando nosotros nos dejamos llevar por esa ideolog铆a imperialista confundimos al feminismo que es un movimiento enmancipatorio con un movimiento que est谩 m谩s cercano a la ideolog铆a de los Estados Unidos de acuerdo a la tesis del terror global, es decir a la securitizaci贸n. Tampoco me parece que es v谩lido caer en una mirada relativista cultural acerca de los procesos. Porque de hecho como defensoras de los derechos humanos que somos de las mujeres, disidencias, cuerpos disidentes, cuerpos no normativos, etc, creo que debemos propiciar la posibilidad de reflexionar cu谩ndo nuestro discurso est谩 interviniendo para oprimir m谩s a煤n a esas mujeres. Y cuando nuestros discursos y nuestras praxis pueden ser solidarias y pueden pensar que el mundo tenga herramientas de sensibilizaci贸n pero tambi茅n herramientas que les permita expandir la visi贸n sobre el mundo. Incluso yo encuentro que hay voces que est谩n hablando de Afganist谩n sin haber estado en Afganist谩n, yo misma no me siento c贸moda hablando de un lugar que desconozco abstray茅ndolo del contexto pol铆tico, cultural, geopol铆tico, me incomoda mucho tener que hablar 鈥渟obre鈥. S铆 me siento c贸moda con los casos que yo investigo, que conozco, que acompa帽o, que milito y me siento mucho m谩s cercana a eso. O en verdad con todas las discusiones con las que me implico relativas a la discusi贸n con los feminismos hegem贸nicos del norte, liberales que oprimen a煤n m谩s a esas mujeres. Hay un texto maravilloso que doy en mis clases, como soy docente leo much铆simo hace muchos a帽os y charlo mucho con mis estudiantes, el texto de Saba Mahmood que sobre Teor铆a, agencia y revivalismo isl谩mico. Lo que Mahmood trabaja es justamente la idea de que depositar o no agencia en las mujeres del sur, del tercer mundo, de Oriente o de Am茅rica Latina y 脕frica depende de quitarnos o no las lentes epist茅micas con las cuales miramos el mundo, a partir de conceptos que fueron creados en el propio Occidente. El concepto de agencia, el un concepto de resistencia en Foucault o en Butler performatividad de los g茅neros, no necesariamente puede ser trasladado acr铆ticamente a contextos donde no fueron dados esos conceptos.

Soy una defensora a ultranza del pensamiento situado, es decir de ubicar los conceptos en los contextos en los cuales nacen o hacen sentido. Considero que eso es tener profundo respeto por las propias mujeres. La escucha antropol贸gica que habla Rita Segato, la escucha de estas mujeres es clave para poder colaborar con los proyectos de ellas, de elles, eso creo que es lo que falta. Vemos todo el tiempo a personas del 谩mbito acad茅mico en las redes traduciendo las voces de esas mujeres. Todo el tiempo escuchamos hablar sobre pero no cerca de, eso es lo que me produce realmente como una sensaci贸n de colonialidad permanente o colonialismo perpetuo. El hecho de tomar esas voces como propias sin haber conversado con ninguna de estas mujeres y sacar conclusiones apresuradas.

JV: Estos d铆as entrevistamos en ANRed justamente a partir de estas miradas, en un vivo a dos compa帽eras afganas que est谩n en Catalu帽a, a pesar de los problemas de conectividad algo se pudo conversar. Estas dos chicas estaban en Catalu帽a pero una hermana estaba en Kabul escondida, y con Dilan, compa帽era de Kurdist谩n que est谩n tambi茅n solidariz谩ndose desde la regi贸n con las compa帽eras afganas; es fundamental y no se han visto en las redes voces de las propias mujeres que atraviesan los conflictos.

KB: Claro, testimonios, lo que necesitamos son testimonios de ellas no necesitamos mediaciones o traducciones acad茅micas. Yo lo que quiero es escucharlas realmente a ellas, porque sino lo que estoy haciendo en realidad es tomar conceptos de otras autoras y ubicarlos en diferentes contextos y desacoplar esa discusi贸n, es decir, volverla una discusi贸n abstracta. Por eso insisto en que las tesis que trabajo tienen que ver con historizar los procesos, con escuchar a esas mujeres. La teor铆a de voces que es parte de mi investigaci贸n y de mi ejercicio metodol贸gico que doy en mis clases es ejercer esa escucha de esas voces bajas como dec铆a Guha que son sofocadas tanto por el estatismo como por el terrorismo como por los gobiernos imperialistas. Siempre en el medio hay mujeres y generalmente esas mujeres son puestas en el lugar de esas v铆ctimas cuando lo que como feministas tenemos que lidiar siempre es con la etiqueta de v铆ctimas. Es decir no re-victimizar a esas mujeres pensando que la agencia femenina est谩 del lugar de la occidentalizaci贸n o modernizaci贸n. Creo que tambi茅n hay una terrible confusi贸n con la modernidad y la occidentalizaci贸n, no necesariamente son sin贸nimos. La modernizaci贸n, la idea del progreso est谩 muy vinculada en algunos pa铆ses con profundas rupturas. La artista Shirin Neshat dice el mundo iran铆 en el cual crec铆 es muy distinto al mundo iran铆 al cual ella vuelve 20 a帽os despu茅s. 驴Por qu茅?, porque en el medio hubo una revoluci贸n y esa revoluci贸n reforz贸 los valores patriarcales hacia esas mujeres porque eso significaba la defensa a ultranza contra los valores occidentales. Entonces lo que en realidad hacen los pa铆ses imperialistas, con el pretexto de salvar a las mujeres, de dar refugio o de la ayuda humanitaria es reforzar valores tradicionales, patriarcales en sociedades que ya comenzaban a transitar por otros discursos hacia otras l贸gicas m谩s emancipatorias y creo que esto es necesariamente algo que Occidente -a mi no me gusta hablar de Occidente porque es como homologar la figura de Occidente-, pero que necesariamente las naciones imperialistas deben replantearse. 驴Por qu茅 se utilizan las mujeres con burka, por qu茅 siempre el feminismo islam suele plantearse como algo indisociable, por qu茅 como dice Zarha Ali en ese libro feminismo e Islam resulta evidente, cito de ella, s贸lo las musulmanas son designadas por su religi贸n?. Se imputa al Islam una influencia fundamental en sus condiciones de vida. De este modo m谩s general se denomina con el t茅rmino 鈥渕undo mulsum谩n鈥 a un conjunto de pa铆ses, lenguas y culturas muy diferentes que abarca varios continentes. Hablar de mundo musulm谩n y de la mujer en el Islam parece tratarse de una evidencia, hacerse eco de prejucios e ideas preconcebidas. Creo que es fundamental porque cada vez que uno unifica, homogeneiza, lo que hacemos es cosificar, es congelar las identidades a un pasado arcaico y es crear tambi茅n una idea de temporalidad siempre ligada a un pasado remoto. Lo mismo con las comunidades ind铆genas, porque en definitiva hablamos de mujeres ind铆genas, mujeres nativas, mujeres originarias en los pa铆ses en los cuales nacieron.

JV: M谩s all谩 de esta incomodidad que vos dec铆s, de hablar de esto, es muy valioso el aporte desde estos conceptos en un contexto como el que estamos atravesando porque hay una abundancia de discursos coloniales en las redes sociales

KB: El sufrimiento es infinito y el sufrimiento lo padecen las mujeres no nosotras que estamos de este lado opinando o comentando o intentando mediar cuando nadie (d铆ceses, las mujeres afganas) nos llam贸 a hacerlo. Respeto mucho a qui茅n pone el cuerpo en la escena de la batalla, porque son ellas las que est谩n poniendo sus cuerpos y con qu茅 derecho nosotras podemos sacar conclusiones tan apresuradas sobre procesos que est谩n en carne viva o sea son heridas que no cicatrizaron a煤n. Hablo para las mujeres palestinas de sus cicatrices coloniales apelando al concepto de Mignolo de herida colonial, aunque me gusta hablar m谩s de cicatrices coloniales, porque pienso que algunos registros van de a poco cicatrizando con todo lo que eso significa. Que las heridas quedan en la piel, que las huellas de esos traumas quedan grabadas como dice Rita en los escritos en los cuerpos, y que esos guiones fundamentalistas se escriben en esos cuerpos de estas mujeres. Y adem谩s porque creo que es fundamental pensar el infierno en que viven estas mujeres en el d铆a a d铆a que significa que un r茅gimen talib谩n se imponga, qu茅 significa que Estados Unidos no se retire todav铆a del lugar, qu茅 significa eso en la vida cotidiana y creo que ah铆 hay mucho por hacer, por pensar, por traducir en el sentido de las traducciones que nos permiten que, tambi茅n eso es un tema muy interesante, que todo lo que viene del otro mundo sea traducido a la lengua inglesa. Eso significa necesariamente que pasa por el filtro de la BBC o de los registros ingleses. Lo mismo pasa para las mujeres palestinas. Que hermoso es pensar que hayan ido las Madres de Plaza de Mayo a Palestina y hayan hecho ellas esa conversaci贸n entre mujeres eludiendo el registro colonialista de los medios que dejan sembradas geograf铆as racializadas como dice Elise Aghazarian, una palestina acad茅mica que habla tambi茅n de c贸mo se termina fetichizando de un lado y del otro la cuesti贸n. Porque aqu铆 hay que discutir ambos lados de la historia, y me parece que es hermos铆simo cuando lo hacemos juntas, juntes las mujeres. Si alg煤n t铆tulo podr铆a definir a este texto ser铆a 鈥淎fganist谩n y sus mujeres鈥 por ejemplo porque cada naci贸n construye, depara cierto mandato para esas mujeres, y esas mujeres a su vez lo devuelven resistiendo y reexistiendo las formas de vida que ellas quieren finalmente vivir. Y creo que eso es muy importante porque lleva m谩s tranquilidad a un lugar tan complejo. Por eso digo es tan interesante pensar la moralidad que hay en las consignas de ciertas feministas blancas, cierta moralidad que es todo un tema muy dif铆cil tematizar. C贸mo se construye una moralidad donde ellas terminan siendo v铆ctimas de una representaci贸n que corresponde con ese contexto en el cual habitan, con ese territorio en el cual ellas reconstruyen d铆a a d铆a.