De parte de Kurdistan America Latina August 27, 2021

Las mujeres del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), de Turquía, se reunieron para discutir la línea política de la organización y debatir sobre el futuro de la agrupación, que es la tercera fuerza política del país.

En el encuentro participaron la co-presidenta del HDP, Pervin Buldan, la portavoz del Consejo de Mujeres del partido, Ayşe Acar Başaran, y las co-presidentas provinciales de la organización.

Durante la apertura del evento, Buldan manifestó que con el sistema de liderazgo copresidencial que rige en el HDP, “hemos asegurado que las mujeres ocupen una posición de igualdad en los mecanismos de toma de decisiones”.

“Al día de hoy, tenemos el nivel más alto de representación parlamentaria femenina en la legislatura –recordó la dirigente-. Junto con nuestras co-alcaldesas, hemos asegurado una representación equitativa de las mujeres en las administraciones locales dondequiera que ganamos el municipio”.

Buldan remarcó que el HDP viene desarrollando “una organización de mujeres única en la legislatura, de la manera más eficiente posible”, ya que “nos hemos asegurado que las mujeres estén representadas por igual en todos los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de nuestra estructura”.

Para la co-presidenta del partido, todo esto “son el resultado del esfuerzo y sufrimiento de una gran mujer, y representan el logros de nuestras preciosas mujeres. Es un logro común para todas las mujeres. Abogamos por un sistema democrático, justo y pacífico. Las mujeres que crean el mundo con su trabajo son la esperanza de la libertad de este país”.

Buldan afirmó que como mujeres del HDP, “presentamos nuestras demandas y palabras contra la explotación laboral, la pobreza de las mujeres, la injusticia y la desigualdad en todas nuestras reuniones. Creemos que bajo el gobierno de las mujeres, sin duda alguna, pondremos fin a la pobreza y la explotación laboral. Aseguraremos un trabajo, una vida digna para todos y crearemos un presupuesto para las mujeres, si trabajamos juntas”.

Para la co-presidenta, la “solidaridad es la fuente del poder de nuestra lucha, que llevará a este país a la justicia, la igualdad y la paz”. A su vez criticó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al que calificó de “líder patriarcal”, que considera a las mujeres un objetivo de guerra.

“Somos conscientes de que nos enfrentamos a la realidad de un gobierno que roba la vida, el trabajo, los derechos y el estado de derecho de las mujeres a través de políticas misóginas –analizó-. Vemos que la administración del AKP-MHP, que está al borde de la perder el poder, está tratando de sofocar y descarrilar a la oposición social, las mujeres y la batalla del HDP a través de la fuerza y ​​la opresión”.

Buldan destacó que el Ejecutivo turco adoptó “una política subversiva contra nuestro partido, desde los operativos de detención y arresto hasta las prácticas del estado de emergencia, desde el golpe de Estado del 4 de noviembre al golpe fiduciario (en referencia a las intervenciones ilegales en los municipios). Su único temor es el HDP y las mujeres”.

La co-presidenta del partido recordó que existe “una demanda de cierre político contra el HDP”, derivada del “de una estructura de poder patriarcal monista” que gobierna Turquía.

Buldan también se refirió a lo que sucede en la región y dijo que “los talibanes en Afganistán e ISIS en Rojava, son ejemplos de mentalidades opresivas hacia las mujeres”.

“Necesitamos llegar a más personas y mejorar nuestra comprensión de las ideas y políticas del HDP. Particularmente, creo que no debería haber ninguna mujer cuya mano no hayamos tomado y cuyo corazón no hayamos tocado. Esto es algo que les pido especialmente”, indicó.

Para Buldan, “el HDP es más que un partido de oposición”, porque “aspira a gobernar el país”. “En términos de pensamiento y poder, el HDP es la parte más cercana a esto. Las mujeres se esfuerzan y algún día gobernarán nuestro país –aseveró-. Nadie debería tener reservas al respecto”.

“Desde enfermedades hasta incendios forestales, terremotos e inundaciones, se ha demostrado que el gobierno es incapaz de gestionar y abandona a la gente en la desesperación. Su principal preocupación es por sus propios asientos, cajas fuertes y grandeza”, criticó la dirigenta.

Al finalizar su intervención, Buldan aseguró que “uno de los problemas más básicos que enfrenta el país hoy en día es la cuestión kurda, así como la campaña de aislamiento ilegal del gobierno contra Abdullah Öcalan en İmrali. El aislamiento ha encerrado a Turquía y rodeado a su gente. Podemos romper el asedio ampliando la solución y el bloqueo de la paz contra el estancamiento y el aislamiento que se interponen en nuestro camino. Esto abrirá el camino a la democracia, la justicia y la paz, y pondrá fin al estancamiento y las políticas de saqueo que han arrastrado al país a la oscuridad y el desorden”.

“Esta verdad debería ser vista por todos los sectores de la sociedad y debería adoptarse una posición común contra el aislamiento. Nadie debería dudar de que los días soleados solo serán posibles si se rompe el aislamiento. Las mujeres somos conscientes de este hecho y vamos a intensificar nuestros esfuerzos para abordarlo, la luz de las mujeres iluminará el país”, finalizó Buldan.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

