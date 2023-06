Las mujeres del jujeñazo

Nos recuerda Paula Alvarado Mamani, del pueblo Kolla y de la comunidad Tres Omb煤es de la Matanza, que el primer Mal贸n de la Paz 鈥渟e inici贸 el 15 de mayo de 1946, y participaron del mismo 176 hermanos del pueblo Kolla, que realizaron una caravana a pie desde Jujuy hasta Buenos Aires por reclamos territoriales ancestrales hist贸ricamente negados. El impulso que dio pie a la caminata fue el hartazgo ante el hostigamiento y el sometimiento de terratenientes vinculados al poder pol铆tico que se hicieron de haciendas privadas expropiando territorios ind铆genas鈥. El Mal贸n de la Paz fue recibido en Buenos Aires por Per贸n, pero las promesas realizadas en un primer momento no fueron cumplidas, por el contrario, fueron finalmente reprimidos y enviados de regreso a Jujuy.

El segundo Mal贸n fue en este siglo, exigiendo tierras al gobierno de Eduardo Fellner, en 2006. Este Tercer Mal贸n, integrado por representantes de diversas comunidades, lleg贸 a Jujuy en los d铆as en que se encend铆a la lucha docente, de trabajadores y trabajadoras de la salud, y de otros gremios combativos. A pocos d铆as del triunfo electoral del gobernador Gerardo Morales, la rebeli贸n del pueblo de Jujuy da cuenta de un hecho hist贸rico que vuelve a reiterare: el voto no significa un cheque en blanco.

Cuando el Mal贸n lleg贸 a Jujuy, se enteraron de la brutal represi贸n realizada por el gobierno de Morales en Abra Pampa. Se reunieron de emergencia y al terminar, Ver贸nica Chavez, presidenta de la comunidad Tres Pozos, de Salinas Grandes, inform贸 que la Asamblea Nacional de los Pueblos de la Puna hab铆a decidido cortar de manera indeterminada las rutas nacionales que van a Chile y Bolivia. 鈥淟a medida solo se levantar谩 con la restituci贸n de la Constituci贸n provincial y la indeclinable renuncia del gobernador de la provincia鈥, en nombre de las comunidades Kollas de la Puna juje帽a.

El litio o la vida

Maristella Svampa, soci贸loga, investigadora, a la luz de la rebeli贸n juje帽a, llama la atenci贸n sobre las consecuencias de las pol铆ticas extractivistas en la vida de las comunidades. Dice a Las12:

Los pueblos originarios rechazan la reforma de varios art铆culos, entre ellos el art铆culo 50, que tiene que ver con el derecho de consulta instituido por la OIT, el derecho de consulta previa, libre e informada, que ha sido recogido tambi茅n por nuestra Constituci贸n Nacional. La reforma que pretende imponer Gerardo Morales, deja en manos de la provincia la entrega y posesi贸n de tierras comunitarias, contradiciendo el art铆culo 75 de nuestra Constituci贸n, en la cual es el Estado Nacional el que tiene la competencia, y el Estado Provincial solo facultades concurrentes. Claramente las comunidades no fueron consultadas, y lejos de instituir nuevos derechos, esta reforma los quita y prepara tambi茅n el territorio para realizar una suerte de envestida final sobre los territorios que hoy resisten la extracci贸n del litio. Hay que resaltar sobre todo las resistencias de las comunidades de las Salinas Grandes, que desde el a帽o 2010 vienen rechazando la extracci贸n del litio y que, precisamente gracias a esta resistencia, no han permitido el ingreso de las corporaciones en sus territorios. La miner铆a del litio es una miner铆a de agua, y las Salinas Grandes -las salinas en general-, son ecosistemas muy 谩ridos, muy fr谩giles, con un fuerte estr茅s h铆drico. Son humedales altoandinos. La miner铆a de litio utiliza millones y millones de litros de agua para obtener una tonelada de carbonato de litio, lo cual impacta fuertemente en estos ecosistemas fr谩giles, al tiempo que compite con las actividades que realizan las poblaciones originarias instaladas ah铆 desde hace milenios. As铆 que no es cierto que la miner铆a del litio no tenga impactos. Los tiene, son sociales, ambientales, culturales. Las comunidades de las Salinas Grandes fueron inclusive a la Corte Suprema de la Naci贸n, donde su rechazo fue invisibilizado, y ahora el rechazo est谩 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las movilizaciones contin煤an desde 2010 en adelante. La reforma constitucional es un dispositivo mayor que busca acabar precisamente con estas resistencias, facilitando el avance en este proceso de extracci贸n del litio. Hay toda una discusi贸n pendiente sobre el car谩cter de la transici贸n energ茅tica, que es una transici贸n que beneficia al norte y que perjudica enormemente a los pueblos del sur. 驴Qui茅n va a pagar la transici贸n energ茅tica? Somos los pueblos del sur. Esta enorme batalla geopol铆tica que se est谩 dando en el llamado Tri谩ngulo del Litio, tiene claramente dimensiones neocoloniales, insustentables y corporativas, m谩s all谩 de la publicidad con la cual cuenten de parte de gobiernos y corporaciones.

Las mujeres en la primera l铆nea

El Juje帽azo es una realidad, nacida de la memoria y la conciencia de un pueblo organizado, que sabe pelear, hacer historia, y que se planta en la tierra para gritar sus verdades y exigir sus derechos. Las mujeres, en la primera l铆nea de las distintas batallas, arden con luz propia. Maestras, trabajadoras de la salud, estatales, municipales, las mujeres que crean comunidades y defienden territorios desde sus identidades Kolla, Aymara, Guaran铆es, como parte de los pueblos levantados frente al coloniaje, est谩n en las rutas, cortando los caminos que llevan a Chile y a Bolivia, con el objetivo com煤n de frenar la reforma de la Constituci贸n aprobada entre gallos y medianoches, detener la represi贸n, impedir que se contin煤e con la explotaci贸n del litio, cuidar el agua cada vez m谩s escasa como consecuencia del modelo depredador, y ahora por la libertad de las presas y presos por luchar.

Del 21 al 24 de junio es el solsticio de invierno, y las comunidades andinas en medio de la lucha renuevan sus fuerzas. En los lugares sagrados saludan al sol, y se nutren de su fuego para alimentar la rebeld铆a. El camino est谩 hecho con sabidur铆a y firmeza, algo que el racismo estructural de las sociedades del Abya Yala impiden que se comprenda. Por eso a pesar de las balas, de los golpes, de la dureza de resistir en la intemperie, los pueblos siguen de pie, y las mujeres son claves fundamentales de esas luchas.

Memoria insurgente

Martina Montoya es integrante de CAPOMA (Centro de Acci贸n Popular Olga M谩rquez de Aredez), delegada docente y activista feminista. Vive en Libertador General San Mart铆n, donde aprendi贸 a dar los primeros pasos en la defensa de los derechos humanos, junto a Olga M谩rquez de Aredez, aquella Madre de Plaza de Mayo que se atrevi贸 a dar rondas en la plaza sola, con su cartel reclamando por su compa帽ero, Luis Aredez, quien fuera m茅dico del Ingenio Ledesma, y por todos los desaparecidos y desaparecidas por obra y desgracia del due帽o del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier. Olga les ense帽贸 a los j贸venes que la acompa帽aron, que con un solo cuerpo se puede salir a la calle, si est谩 forjado en la dignidad. Martina, desde el corte de ruta en Ledesma, comparte este an谩lisis del momento que se est谩 atravesando en la provincia: 鈥淓n el sector docente, la lucha hab铆a comenzado una semana antes que en el resto de las organizaciones. Jujuy es una de las provincias con salarios m谩s bajos. Se comenz贸 con una moci贸n de un paro por 24 horas, y a partir de ese d铆a la adhesi贸n y la manifestaci贸n de la docencia en la provincia fue absoluta. Eso llev贸 a que se exigiera a las comisiones directivas la continuidad del paro por tiempo indeterminado. Las bases se hicieron o铆r. Fue importante para nosotras y nosotros la fuerza que tiene la docencia de Salta. Creo que fue lo que impuls贸 a que los juje帽os y juje帽as empiecen a decir: y nosotros 驴para cu谩ndo? Esto el a帽o pasado hab铆a sonado muy fuerte, pero no tuvo la fuerza necesaria. Hace ocho a帽os que la docencia viene relegando sus derechos, sobre todo en lo salarial, y a eso sum谩ndole que nos han quitado muchos derechos adquiridos durante d茅cadas. Se llamaba a reuniones paritarias, pero nunca hab铆a una negociaci贸n sino imposiciones. Cuando llegaban los secretarios generales o representantes de los gremios docentes, el gobierno simplemente anunciaba que ya estaba para liquidar un 5, un 6 o un 10%. Estamos levantando las banderas de la Carpa Blanca, que ning煤n docente puede tener recortes por presentismo, ya que no somos empleados que hacen un producto, somos docentes que trabajamos con seres humanos y tenemos otro tipo de labores en las que no se puede imponer un presentismo, que obliga a la docencia, para no perder un poco de plata, a trabajar enfermo o enferma. Creo que esta ha sido la explosi贸n de estos nueve a帽os, desde el 2015 para ac谩, nueve a帽os de contenci贸n por miedo, porque no te pod茅s manifestar, porque si no perd茅s plata, porque si no te arman una causa contravencional o judicial, porque adem谩s sos hostigada por parte de los superiores que vienen desde las l铆neas del ministerio, quienes presionan a supervisores y directivos para que presionen a los docentes, y as铆 se produce un enfrentamiento constante en los sectores de educaci贸n. Bueno, esa contenci贸n explot贸 aquel lunes cuando dijimos 隆basta! Cuando salimos a marchar y dijimos 鈥榚s ahora o nunca鈥. A 40 a帽os de la democracia, que vino de la mano de un presidente radical, ac谩 en Jujuy, de la mano de un gobernador radical, estamos perdiendo derechos. As铆 que pedimos a todos, a todas, a todes, a cada sector militante que defiende estas causas, que nos acompa帽e a la docencia y al pueblo juje帽o para que se siga uniendo y se siga moviliz谩ndose por la reivindicaci贸n del trabajo, por salario digno y no a la reforma constitucional de Gerardo Morales鈥.

Mercedes Sosa es secretaria general del CEDEMS, sindicato que nuclea a docentes de nivel secundario y superior. Ella subraya el rol de las mujeres que 鈥渆n esta lucha, conducimos, lideramos, ponemos el cuerpo y la palabra en cada acci贸n decidida en el gremio. Es caracter铆stica nuestra habilidad para organizar log铆sticas de cuidado, redes de contenci贸n, desde lo alimenticio hasta lo art铆stico. Desde que asumi贸 su gobierno Gerardo Morales, en el a帽o 2015, hemos sido sometidas/os a una pol铆tica de precarizaci贸n, de ajuste, de empobrecimiento salarial y de lesi贸n de nuestros derechos fundamentales establecidos en el Estatuto Docente. Necesitamos una reparaci贸n hist贸rica de nuestro salario. Estamos coordinando con distintos gremios, y en estos d铆as estamos priorizando la libertad de los detenidos y detenidas, mientras organizamos el paro, adheridos al llamado nacional de CTERA鈥. Entre las detenidas se encuentran varias activistas de H.I.J.O.S., como Eva Arroyo, a quienes la polic铆a persigui贸 especialmente por ser una de las testigos en los juicios por cr铆menes de lesa humanidad.

Comunidad y territorios en movimiento

Mar铆a Guadalupe Tolaba coordina el 谩rea de G茅nero y Artesan铆as de la Red Puna, una organizaci贸n compuesta por 25 organizaciones originarias y campesinas de la Puna y Quebradas Juje帽as, que nuclea a m谩s de 1200 familias de 70 comunidades rurales, donde participan mujeres, hombres, ni帽os y j贸venes. Ella analiza la situaci贸n que atraviesan en sus territorios: 鈥淟a situaci贸n que estamos viviendo ac谩 es grave por el atropello a nuestros derechos. Hace unas semanas atr谩s el gobierno se apresur贸 a aprobar parcialmente la constituci贸n que est谩 haciendo de la reforma provincial sin consultar a las comunidades, tergiversando la informaci贸n, diciendo que es para mejorar nuestros derechos, que es para garantizar la paz social, que es su eslogan que 茅l siempre manifiesta. Y cuando nos dimos con eso y nos damos cuenta que es retroceder en nuestros derechos, al contrario de todo lo que 茅l dice, es condenar la protesta social, no dejar manifestarse libremente a las poblaciones, porque es la 煤nica manera que tenemos de demostrar nuestras disconformidades ante los atropellos que ellos vienen imponiendo en la provincia. Nosotras nos unimos tambi茅n a la lucha docente, todo pac铆ficamente, mostrando nuestra disconformidad, pensando que iba a abrirse una mesa de di谩logo, por lo menos que 茅l retrocediera鈥.

Las consignas han ido creciendo y se pide tambi茅n la renuncia de Gerardo Morales. Contin煤a Guadalupe:

Lo que nosotros ped铆amos era que retroceda la aprobaci贸n total de esa constituci贸n y al contrario en esa noche anterior 茅l lo hab铆a aprobado junto con los bloques del PJ y los radicales que son la gran mayor铆a que tiene la C谩mara. Y entonces nosotros ah铆 nos dimos cuenta de que 茅l se sent铆a como poderoso, que hac铆a lo que 茅l quiere hacer, sin consultar, como que no le hac铆amos falta la consulta hacia el pueblo, hacia nosotros ni las comunidades. Las comunidades nos unimos, porque las grandes multinacionales, las empresas, ah铆 tendr铆an ellos cabida libremente a entrar a nuestros territorios, a usurpar el medio ambiente y a extraer el litio a mansalva, generando un cambio m谩s dr谩stico a煤n del clima y por sobre todo el uso indebido del agua. Entonces ah铆 es que nosotros reaccionamos, y no queremos permitir eso porque las poblaciones que vivimos en el campo es mucha poblaci贸n, aunque a ellos no les signifique tanto. Pero nosotros s铆 queremos defender nuestros derechos. Decimos no al extractivismo, estamos resistiendo. Despu茅s de eso hicimos los cortes de ruta para mantenernos en alerta, siempre pensando este momento de di谩logo que se dar铆a, pero nunca lleg贸, nunca llega. Lleg贸 la polic铆a, infanter铆a, en distintos cortes. Hay detenidos, hay compa帽eros que a煤n no se sabe d贸nde est谩n. La infanter铆a despleg贸 una brutal represi贸n en distintos momentos, polic铆as de civiles infiltrados adentro en la protesta. Nosotras seguimos resistiendo, seguimos resistiendo y vamos a ir hasta las 煤ltimas consecuencias.

