De parte de Kurdistan America Latina November 17, 2021

De palabra c谩lida pero firme, Alessia Dro acepta hacer esta entrevista por llamada telef贸nica. Originaria de Cerde帽a, se escucha su acento sardo-italiano. Es integrante del movimiento de Mujeres Kurdist谩n, que actualmente tiene presencia en Am茅rica Latina.

Ella vivi贸 en Kobane (Rojava) la reconstrucci贸n total del tejido social, gracias al levantamiento y organizaci贸n de las mujeres.

Presenci贸 el modo en que se llev贸 a cabo el proceso de reconstrucci贸n de esta ciudad localizada en la frontera sirio-turca. Esto, despu茅s de que cada edificio, casa, tienda y calle estaban en ruinas. Todo el d铆a se la pasaba en las juntas vecinales asamblearias donde discut铆an c贸mo reconstruir la ciudad, c贸mo imaginar un gobierno propio, c贸mo salir de las din谩micas de la guerra.

Las comunas iban cotidianamente eligiendo su forma de trabajar sin explotaci贸n y c贸mo reconstruir la ciudad. Y desde la construcci贸n de una carretera, c贸mo hacer del reciclaje de material, a煤n con el embargo dictado por Turqu铆a.

El papel de las mujeres se torn贸 en gu铆a, br煤jula y parteaguas de la existencia de un pueblo. Alessia acepta esta entrevista con Pie de P谩gina, hoy que se cumplen ocho a帽os de la revoluci贸n que marca un Medio Oriente por venir de las mujeres. Ellas, igual toman las armas, se abrazan para tejer los saberes del Kurdist谩n.

Alessia habla de las dimensiones de convivencia que esta revoluci贸n ha provocado entre diferentes pueblos y espiritualidades. Incluso, narra, se han creado espacios interreligiosos, comunas, vecindades donde las personas se expresan en diferentes idiomas y se entienden. Eso fue lo que rompi贸 el r茅gimen autoritario nacionalista sirio y los ataques por parte del Estado Isl谩mico (ISIS).

Celebrar la revoluci贸n de las mujeres

-驴Qu茅 es lo que se festeja el 19 de julio y por qu茅 es importante para las mujeres?

-El 19 de Julio se festeja, en Kurdist谩n, y en todo el mundo, con numerosas acciones de solidaridad global, el inicio de la Revoluci贸n en Rojava.

La Revoluci贸n de Rojava surgue en 2012 despu茅s del proceso culminante de las Primaveras 脕rabes. En medio de un conflicto internacional en Siria, representa una alternativa a los poderes del status quo. En una resistencia de mujeres, hist贸rica, rechazando al mismo tiempo los ataques de Turqu铆a y de sus bandas aliadas del Estado Isl谩mico, celebra hoy su octavo aniversario.

Estos ocho a帽os, y muchos m谩s por venir, por las nuevas generaciones que crecen con una mentalidad liberada, han sido vividos fuera de la tr铆ada inseparable del capitalismo, del Estado-Naci贸n y del patriarcado. (Se han vivido) en un 谩rea auto-gobernada por una confederaci贸n de diferentes pueblos (谩rabes, armenios, circasianos, chechenos) hoy conocida como la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES).

Desde el estallido de esta revoluci贸n, las mujeres han sido las m谩s activas en su liderazgo; y han participado en todas las 谩reas de trabajo organizativo, pol铆tico, militar y social. Han sido pioneras en todas las actividades que ha desarrollado esta revoluci贸n para llevarlas a un nivel real y garantizar la autonom铆a de decisi贸n de las mujeres en cada aspecto de la vida.

El 19 Julio del 2012 desde las calles de la ciudad de Kobane, una sublevaci贸n popular se extendi贸 a los otros dos cantones de Afrin y de Cizire, transformando las municipalidades del r茅gimen del Estado sirio en Casas del Pueblo, mientras, en cada barrio, las mujeres, aut贸nomamente organizadas, transformaron institutos estatales vac铆os en Casas de las Mujeres.

Desde entonces hasta hoy, en cada uno de los cantones, m谩s all谩 de los tres primeros que exist铆an, cada distrito, cada barrio es ocupado por las Casas de las Mujeres.

Casas de mujeres

Las casas de mujeres son casas auto-gestionadas que administran, desde una perspectiva de abolicionismo de las c谩rceles, la justicia social, la salud, la econom铆a cooperativista no capitalista; representan el centro organizativo de las comunas aut贸nomas s贸lo de mujeres.

Todo esto, dentro de un conflicto internacional para el poder global, conflicto que se juega hoy en Medio Oriente y especialmente en Siria.

Las mujeres fueron quienes se insurgieron desde el 2012; ello frente a la oposici贸n binaria entre dos v铆as definidas por el status quo: el r茅gimen nacionalista de Bashar Al Assad y los rebeldes islamistas. Las mujeres crearon un tercer camino de autogobierno aut贸nomo de diferentes pueblos, seg煤n los principios del Confederalismo Democr谩tico; una visi贸n del mundo que piensa que la fundaci贸n de un Estado nunca permitir谩 la libertad de los pueblos.

El 19 de julio es principalmente una fiesta de las mujeres. Pienso en el 8 marzo hist贸rico de Ciudad de M茅xico y visualizo hoy las calles de Kobane en resistencia, vinculadas por un mismo asunto: las mujeres somos hoy una parte importante de la revoluci贸n. Somos quienes hacen posibles los cambios a escala mundial.

-驴Qu茅 retos han superado las mujeres en estos a帽os de Revoluci贸n?

-Han superado imposiciones desde un sistema fuertemente patriarcal y feudal. Abolieron la poligamia, el matrimonio infantil, la prohibici贸n del aborto; han luchado en cada campo a trav茅s de formaciones espec铆ficas para la transformaci贸n del hombre, contra el sexismo social.

La lucha contra la violencia dom茅stica y los llamados 鈥渁sesinatos por honor鈥 han sido fundamentales. La Mala Jin (Casa de las Mujeres) ayuda a las mujeres a abandonar parejas violentas, apoya la independencia econ贸mica y se organiza contra el sexismo y la violencia en la comunidad. Estoy escuchando y examinando casos individuales, visitando a las mujeres que confiaron en ella.

Desde la creaci贸n de la primera Mala Jin, en 2012, el Movimiento de Mujeres ha extendido su creaci贸n por pueblos y ciudades. Se consideran entre las instituciones m谩s eficientes que se ocupan de los problemas sociales de las mujeres y son una de las razones por las cuales las personas se refieren a los logros de esta regi贸n como una 鈥淩evoluci贸n de las mujeres鈥.

De manera especial, en el 2016 las comunidades en lucha proclaman su autonom铆a y redactan la Carta del Contracto Social, se inaugura pues la Administraci贸n Aut贸noma con una Carta de principios de convivencia entre pueblos, basada sobre la liberaci贸n de las mujeres, la ecolog铆a, la autonom铆a democr谩tica y el autogobierno.

Despu茅s de haber escrito esta Carta, las mujeres deciden reunirse aut贸nomamente en cada comuna de un amplio territorio de casi 4,5 millones de personas para elaborar sus propios principios revolucionarios. Nos recuerda un proceso que tambi茅n las mujeres zapatistas realizaron con la Ley revolucionaria de mujeres como un proceso en continuo avance.

En el caso de Rojava, los principios elaborados por las mujeres iban extendi茅ndose a toda la sociedad y eran garantizados en y por las Casas de las Mujeres.

Pero sobre todo lo que han superado la mujeres en estos a帽os de revoluci贸n es la concepci贸n misma de lo que significa revoluci贸n, seg煤n la cual, la transformaci贸n social llega primero con la liberaci贸n nacional y despu茅s llega el momento de ocuparse de lo que ser铆a asunto de las mujeres, lo que en la historia las llevo a una domesticaci贸n.

Las mujeres siempre hemos sido protagonistas de grandes estallidos pero sin embargo una vez terminado el proceso de liberaci贸n hemos sido relegadas a lugares secundarios. La mujeres en Rojava han planteado desde el inicio del proceso que ninguna transformaci贸n social va a ser posible sin la liberaci贸n de las mujeres como su centro.

Dentro del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n) las mujeres desde los a帽os 1980 rompieron con cada domesticaci贸n, formaron sus autodefensas femeninas en las monta帽as, y cada logro que las guerrilleras alcanzaron lo transmitieron inmediatamente a la sociedad.

Los logros filos贸ficos del PKK, a trav茅s de su movimiento de liberaci贸n de las mujeres, se han transmitido en el Norte y Este de Siria desde los a帽os 1990 con la formaci贸n popular.

La cotidianidad de la guerra

-驴Cu谩l es la propuesta vigente de la Revoluci贸n frente a la guerra en Medio Oriente?

-Esta es una pregunta importante. El mundo entero deber铆a preguntarse, ante una Tercera Guerra Mundial que est谩 en curso desde m谩s de dos d茅cadas en Siria, c贸mo puede el Medio Oriente, y el mundo entero, liberarse del caos de esta guerra global que est谩 generando la crisis humanitaria m谩s grande de la historia.

De este conflicto, de hecho, depende la realizaci贸n de la democracia de los pueblos, no s贸lo en esta 谩rea, sino en escala planetaria, en el mundo entero. Preguntarnos que significa verdaderamente democracia, hoy es fundamental.

Cuando Estados Unidos invadi贸 el Medio Oriente en 2004 dijo que aquella era su democracia; tienen un proyecto de colonizaci贸n del Medio Oriente que ahora est谩n dejando de lado para enfocar su proyecto de expansi贸n hegem贸nica sobre Am茅rica Latina.

Sin embargo, los pueblos, las comunidades, desde el autogobierno, est谩n expresando otra visi贸n de democracia, en la auto-administraci贸n sin poder, sin Estado, con un proyecto aut贸nomo.

Un Medio Oriente confederado significa poder restablecer la paz en un 谩rea que ha sido una creaci贸n artificial de fronteras organizada por el colonialismo europeo. El proyecto del Confederalismo Democr谩tico va m谩s all谩 de estas fronteras creando alianzas entre pueblos y sus autogobiernos sin que esto sea atado a una lengua 煤nica, a una cultura espec铆fica, a una religi贸n concreta o a una sola interpretaci贸n de la historia. Es un proyecto plural de largo plazo que se est谩 realizando y expandiendo desde la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria.

Oponerse a la guerra solamente, no es resistir, resistir es vida, decimos en kurdo, o sea vivir y decidir c贸mo: con amor profundo hacia la libertad, as铆 dice una famosa consigna kurda, elaborada en los a帽os 80 en las sublevaciones dentro de las c谩rceles de Turqu铆a.

Resistir no es s贸lo decir no a las imposiciones de los estados, significa crear transformaciones y alternativas comunales de vida. Y el asunto no es cu谩ntas contradicciones y desacuerdos tenemos, el asunto es con qu茅 mecanismos colectivos de soluci贸n de los problemas logramos seguir avanzando juntes.

Es algo que puede resonar hasta Chiapas, lo que se practica en la revoluci贸n en Rojava cuando decimos que acordamos vivir, seg煤n principios, en procesos de largo aliento, no solo para sobrevivir.

-En la cotidianidad, 驴en qu茅 consiste la liberaci贸n de las mujeres y por qu茅 representa un peligro para Turqu铆a o cualquier otro Estado?

-Las mujeres en Kurdist谩n han roto con una domesticaci贸n impuesta por todos los Estados coloniales; por las familias conservadoras y tambi茅n por sus propios compa帽eros de lucha.

Mientras Turqu铆a impone arrestos a las mujeres que se oponen a leyes teocr谩ticas, homof贸bicas y mis贸ginas, como por ejemplo la ley 鈥淐谩sate con tu violador鈥 -que fundamentalmente legaliza el matrimonio infantil en un pa铆s dictatorial-, en Rojava las mujeres se solidarizan con la resistencia en las c谩rceles de Turqu铆a. Van prohibiendo todo tipo de actitud sexista desde su insubordinaci贸n y a trav茅s de un cambio muy profundo. Desde la despatriarcalizaci贸n que est谩n logrando hacer dentro de la mentalidad dominante de los hombres.

Puedo contarte de la liberaci贸n de la ciudad de Kobane, durante el proceso de liberaci贸n del ISIS (Estado Isl谩mico) en Rojava hace cuatro a帽os.

Los cambios y los logros desde entonces han sido inmensos. Mujeres de diferentes pueblos unidas, en un momento de reconstrucci贸n de la ciudad, han creados juntas desde sus asambleas populares alternativas de vida libre en com煤n.

Los expertos dec铆an que en tres a帽os la ciudad estar铆a en pie. De inmediato iniciaron los trabajos de las comisiones auto-organizadas para su reconstrucci贸n. En seis meses la ciudad estaba de pie; y las familias que tuvieron que huir durante la guerra repoblaron las calles y retomaron sus casas da帽adas; pero al retorno repararon los da帽os y se instalaron en lugares m谩s amplios porque sab铆an que ah铆 tendr铆an una vida libre.

Las mujeres en este proceso decidieron juntas sobre c贸mo configurar el espacio urbano, sobre qu茅 soluciones ecol贸gicas, sobre la educaci贸n, que se da siempre de forma inter-generacional y adem谩s en una sociedad en donde no hay racismo y clasismo y, que vive desde el trabajo liberado. No vinculado al trabajo salariado y a lo monetario, que ha eliminado la explotaci贸n en todo 谩mbito de la sociedad.

Desde las Casas de las Mujeres aut贸nomas no vamos a querer los mismos derechos de los hombres; vamos queriendo romper en lo cotidiano y en cada momento de nuestra vida con el patriarcado.

El pueblo kurdo nunca form贸 parte de un Estado centralizado. En realidad, durante estos 100 a帽os hubo much铆simas rebeliones y luchas contra ello. En Oriente Medio no tiene sentido apostar por crear nuevos Estado-naci贸n, nuevas fronteras artificiales, dividir comunidades y pueblos. El Confederalismo democr谩tico busca que esas fronteras pierdan todo su sentido.

El camino no es la destrucci贸n

Contra los intentos de victimizaci贸n del estado turco y en oposici贸n tambi茅n a la hipersexualizaci贸n y fetichizaci贸n de las guerrilleras kurdas realizadas por los medios de comunicaci贸n occidentales, la respuesta de auto-organizaci贸n social de las mujeres en cada aspecto de la vida ha sido el coraz贸n m谩s profundo de esta transformaci贸n revolucionaria.

Esto es nuestro camino aut贸nomo, el objetivo no es la destrucci贸n. Toda la energ铆a que se pondr铆a para eso, se utiliza para construir otros caminos, que sean basados sobre el autogobierno, la autodefensa, la ecolog铆a.

En los Consejos vecinales se decide desde abajo sin centralizaci贸n de las decisiones. De manera pr谩ctica, las comunas siempre se eligen a un hombre, una mujer y una delegada de una minor铆a 茅tnica, siguiendo desde abajo y sin centralizaci贸n el camino de la transformaci贸n en cada 谩mbito de la vida social.

Mueren mujeres en ataques recientes

-驴Podr铆as darnos una actualizaci贸n de los constantes ataques por parte de Turqu铆a hacia Kurdist谩n y hacia la revoluci贸n en general?

-Turqu铆a quiere invadir el Norte y Este de Siria e Irak porque quiere crear un nuevo imperio otomano en el 谩rea. Sus bombardeos constantes y sus ataques genocidas representan ofensivas directas contra la libertad, f铆sica, econ贸mica, espiritual de las mujeres. Un ejemplo es lo que pas贸 hace pocos d铆as en Kobane, ciudad s铆mbolo de la liberaci贸n del fascismo. Ah铆 las mujeres derrotaron en una lucha feroz, desde sus brigadas populares de autodefensa, al Estado Isl谩mico apoyado por Turqu铆a. Justo a las afueras de Kobane, la noche del 23 de junio, en la aldea de Helence, Zehra Berkel, miembro de la Coordinaci贸n de Kongra Star, del Movimiento de Liberaci贸n de las Mujeres de la Regi贸n del 脡ufrates, la Madre Em卯na Weys y Hebun Xel卯l, mujeres igualmente comprometidas en el movimiento de mujeres, fueron asesinadas en un ataque con drones a茅reos armados por el Estado turco. Y en Besre, en Deir-ez-zor, realizaron un brutal ataque a la Casa de las Mujeres. Todos los aliados del Estado turco son igualmente responsables de estos ataques y masacres: la coalici贸n internacional, el Estado ruso, Estados Unidos鈥

Frente a estos ataques, las mujeres del Kongra Star nos han recordado que 鈥渃u谩ntas m谩s mujeres conozcan nuestro pensamiento y se organicen, m谩s temer谩n las fuerzas enemigas鈥. Ellas son conscientes de que 鈥渄entro del sistema de ocupaci贸n fascista y asesino no hay lugar para la existencia de las mujeres por esto hay que garantizar la libertad de las mujeres y la libertad de todos los pueblos del mundo mediante la memoria de las compa帽eras Zehra, Emina y Hebun鈥. Saben, sabemos que desde Rojava hasta M茅xico, organizadas, acabaremos con el feminicidio.

En Raqqa, antes capital del califato, ocupada el Estado Isl谩mico de 2013 a 2017, hoy las mujeres ampl铆an sus comunas, deciden sobre su formaci贸n y la lucha que est谩n llevando adelante, 隆se trata de una lucha contra el fascismo y contra el imperialismo global!

Los estados pretenden socavar los logros de esta revoluci贸n porque las mujeres representan la piedra angular del desarrollo y del 茅xito de cambio pero los poderes mundiales deben tener en cuenta hoy las mujeres del Norte y el Este de Siria se han comprometido a continuar su lucha y a intensificar su resistencia contra todos los ataques posibles y para proteger los logros de la Revoluci贸n del 19 de julio con toda su fuerza, para la humanidad.

En este sentido, apoyar, conocer, defender la Revoluci贸n de las mujeres, hoy significa defender la humanidad entera ya que en el Kurdist谩n las mujeres toman su rol de resistencia y le est谩n plantando cara al Estado fascista turco y a todos sus aliados criminales. Ya sean bandas de yihadistas, Rusia, Estados Unidos o el resto de pa铆ses de la OTAN. Y mientras pasa esto tambi茅n en el resto del mundo, millones de mujeres hacen de su resistencia la fuente de vida contra la destrucci贸n que conlleva el patriarcado, contra un feminicidio que ha aumentado en cada rinc贸n del mundo.

-Desde la organizaci贸n kurda, 驴qu茅 podr铆as compartir con los movimientos de mujeres en M茅xico y en Am茅rica Latina en el combate contra la violencia?

-En los 煤ltimos a帽os por el v铆nculo con una acumulaci贸n hist贸rica de experiencia de lucha, las mujeres en M茅xico han adquirido una fuerza y organizaci贸n colectiva sin precedentes.

Pienso a las ocupaciones estudiantiles feministas, a la resistencia de las mujeres ind铆genas contra la devastaci贸n ambiental y en defensa de la vida. Defendernos mutuamente nuestra lucha en com煤n, aumentar en conjunto espacios de libertad, saber que aprendiendo la una de la otra, desde la escucha profunda podemos alcanzar cambios enormes.

Tenemos que superar lo que nos separa, si hay una desconfianza esto es debido a todo lo que desde el patriarcado hemos interiorizado: para nosotras auto-defendernos significa, antes que nada, liberarnos juntas haciendo una revoluci贸n mental desde la cr铆tica y la autocr铆tica y desde el amor y el cuidado mutuo.

En la revoluci贸n aprendemos a trabajar la cercan铆a, esto significa mirarse a los ojos desde el coraz贸n, tener pensamiento, voluntad, organizaciones libres comunales aut贸nomas para reconocer nuestra historia de lucha com煤n como mujeres y disidencias.

Cuando hablo de historia com煤n hablo de la que vincula desde siglos: la lucha de las mujeres y de identidades no binaries de M茅xico y Am茅rica Latina a las de Kurdist谩n; que en el curso de la historia se han nutrido mutuamente.

Si hay un lugar del mundo en donde la historia colonial y de resistencia de las mujeres, como un r铆o, alcanza niveles anal贸gicos y similares enormes con el Medio Oriente, este lugar es Nuestra Am茅rica.

Este cauce donde fluimos tenemos que repasarlo juntas, desembocando en marea y oc茅ano imparable.

Me llegan a la mente las palabras de Mar铆a Lugones, pensadora, fil贸sofa argentina, pionera del pensamiento descolonial, que falleci贸 hace unos d铆as. En nuestra cultura de lucha, retomar los nombres de las luchadoras, los actos de libertad, significa tenerlas en vida encarnado sus actitudes y fuerzas su ejemplo en el cuestionarnos.

As铆 revivimos la una en la otra, superando adem谩s un binarismo, lo que se dice que est谩 entre muerte y vida. Mar铆a Lugones dijo en una entrevista una vez- quiz谩s pensando a un acto muy concreto desde las pr谩cticas ind铆genas- que resistir, significa tejer.

Hoy celebramos una Revoluci贸n viva y en expansi贸n. En una lucha enorme contra todos las potencias internacionales, que necesita por esto del compromiso y del apoyo de todas las fuerzas antipatriarcales mundiales.

Desde hace ocho a帽os y contra todas las previsiones, en Rojava ha sido construido un mundo donde caben muchos mundos, desde esta revoluci贸n surgi贸 un proceso de abajo, autogestivo, anticapitalista y feminista que hoy sigue fuerte en una resistencia feroz. La Revoluci贸n de Rojava nos dice que, son muchas m谩s las que surgir谩n, las que, en una fuerte lucha, juntas, podemos construir.

FUENTE: Rosa R. y Daliri Oropeza / Pie de P谩gina / Fecha de publicaci贸n original: 18 de julio de 2020

