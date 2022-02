En el norte y el este de Siria, se ha hecho realidad una revoluci贸n democr谩tica de

mujeres. En las condiciones m谩s dif铆ciles, se gener贸 una alternativa a las estructuras

patriarcales y estatales de acuerdo con la idea del Confederalismo Democr谩tico. Esta

alternativa se construy贸 en una regi贸n que se encuentra bajo un estricto embargo

econ贸mico. El norte y el este de Siria est谩n bajo ataques continuos de Turqu铆a, pero

aun as铆 la revoluci贸n de las mujeres ha logrado desarrollarse m谩s en la pr谩ctica. El

trabajo que han hecho las mujeres en los 煤ltimos a帽os e incluso antes de que

comenzara la revoluci贸n en Rojava, ha cambiado muchas cosas. Las mujeres ya no

est谩n limitadas de la misma medida a una vida cl谩sica consistente 煤nicamente en el

trabajo dom茅stico en sus propias familias, sino que participan en t茅rminos de igualdad

en la vida p煤blica. Este es el resultado de d茅cadas de heroica resistencia y lucha de los

movimientos de mujeres, como Kongra Star, que organiz贸 a las mujeres incluso antes

de la revoluci贸n bajo el nombre de Yektiya Star. La heroica resistencia de las mujeres

se puede ver m谩s recientemente en la persona de Awaz Urmiye, quien valientemente

se opuso este a帽o al intento de fuga de miembros del ISIS de una presi贸n en Heseke

donde miles de prisioneros de ISIS est谩n siendo recluidos y lanzaron un ataque a gran

escala. A trav茅s de la revoluci贸n en Rojava, qued贸 claro que las mujeres juegan un

papel de vanguardia en todos los aspectos de la vida, ya sea en el campo de la

econom铆a, la pol铆tica o en las unidades de autodefensa de las YPJ. Durante el r茅gimen

sirio, las mujeres no asum铆an roles pol铆ticos ni ten铆an derechos en la toma de

decisiones. Hoy en d铆a, est谩n involucradas socialmente de forma igualitaria.

Especialmente en las 谩reas liberadas m谩s recientemente, que son predominantemente

谩rabes, se est谩n dando nuevos pasos. La vida cotidiana de las mujeres est谩 cambiando,

ya que la revoluci贸n y el trabajo en las organizaciones pol铆ticas otorgan a las mujeres

una posici贸n completamente nueva en la que pueden defenderse y participar en la

vida p煤blica en igualdad de condiciones. Dado que este es un proceso en marcha,

muchos logros que ya exist铆an se est谩n ampliando o llenando de vida. En muchas 谩reas

de la vida actual, las mujeres desempe帽an papeles pioneros. Por ejemplo, en el

sistema educativo, las mujeres ahora juegan un papel decisivo en el norte y el este de

Siria, ya que probablemente el noventa por ciento de las docentes son mujeres. Como

resultado de las transformaciones que hubo despu茅s de la revoluci贸n, los ni帽os y ni帽as

pueden recibir la educaci贸n en su propio idioma. Hay clases en asirio, kurdo y 谩rabe,

seg煤n sea necesario. Las mujeres tambi茅n participan en la mayor铆a de los proyectos e

instituciones culturales. A menudo son las mujeres y las madres las que ven la

importancia de preservar su propia cultura. La cultura es otro aspecto que protege a la

sociedad de la asimilaci贸n y el genocidio. El Movimiento de la Cultura de Mujeres de

Mesopotamia en el Norte y Este de Siria 鈥 H卯lala Z锚r卯n 鈥 organiza proyectos y

actividades culturales para preservar la identidad y la autodeterminaci贸n de la

poblaci贸n. Por ejemplo, uno de los 煤ltimos proyectos fue recopilar cuentos de hadas

antiguos para transmitirlos en la televisi贸n aut贸noma de mujeres JIN TV. Cada a帽o, el

Comit茅 de Artes y Cultura de Kongra Star organiza un festival centrado en la cultura y

la m煤sica de las diversas poblaciones de la regi贸n. Las mujeres escriben canciones

sobre la revoluci贸n. El a帽o pasado, se reabri贸 un estudio de grabaci贸n y se grabarondos canciones para Zeynep K谋nac谋 (Zilan). En el futuro, se reabrir谩 una academia para

mujeres, para la cultura y el arte.

Los valores morales y 茅ticos, as铆 como la importancia de la lengua materna, son

defendidos para todos los grupos de poblaci贸n de la regi贸n, pero tambi茅n hay muchos

aspectos espec铆ficos para asirios, 谩rabes, kurdos, yezidis, etc. Actualmente, se est谩

discutiendo el contrato social en el norte y el este de Siria y todos los grupos de

poblaci贸n est谩n involucrados en el proceso. Ya se han llevado a cabo cuatro reuniones

en las que se ha desarrollado una propuesta para el nuevo contrato social en el norte y

el este de Siria. Esta propuesta ahora estar谩 abierta a debate. La propuesta hasta el

momento establece que las mujeres tendr谩n al menos el cincuenta por ciento de la

representaci贸n pol铆tica. Tambi茅n se han establecido m谩s derechos para grupos

sociales; por ejemplo, la religi贸n Yazidi es reconocida de forma igualitaria por primera

vez. En el norte y el este de Siria, hay un grupo especial de leyes y resoluciones

dise帽adas para garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo, poder poner en

pr谩ctica estos derechos tambi茅n se requiere hacerlos m谩s comprensibles y accesibles

para las personas a trav茅s de la educaci贸n y la discusi贸n. De lo contrario, algunas

resoluciones no se llevan a la pr谩ctica por todas las partes de la poblaci贸n y, por

ejemplo, todav铆a se realizan matrimonios de menores. Pero a trav茅s de la educaci贸n se

puede hacer comprensible que el matrimonio de ni帽as menores de edad es muy

da帽ino para la sociedad y las mismas ni帽as, porque los menores no pueden

representar sus opiniones y decisiones por igual, por lo que no se puede formar un

matrimonio igualitario. Como resultado, los hombres en tales matrimonios a menudo

se vuelven violentos o aumentan los divorcios. Sin embargo, debido a la guerra y el

desplazamiento, estos matrimonios ocurren con mayor frecuencia. Las familias se

encuentran ante dilemas existenciales. Es por eso que las organizaciones de mujeres

juegan un papel tan importante aqu铆, llegando realmente a todas las mujeres y

evitando estos matrimonios.

Finalmente, en los 煤ltimos dos a帽os se est谩n desarrollando m谩s proyectos

econ贸micos. Esto es muy importante porque la regi贸n est谩 bajo un embargo

econ贸mico. Antes de la revoluci贸n, las mujeres eran en su mayor铆a responsables de las

finanzas de sus familias, porque se las consideraba justas y desinteresadas, pero para

el trabajo en la agricultura y los proyectos, se necesita experiencia pr谩ctica concreta.

Por lo tanto, muchos proyectos no lograron su objetivo al inicio. Sin embargo, aquellos

intentos que no tuvieron tanto 茅xito se convirtieron en experiencias que han permitido

alcanzar mejores resultados en los 煤ltimos dos a帽os. Mientras tanto, la cooperativa

Demsal est谩 cultivando con 茅xito hortalizas en grandes cantidades y tambi茅n tiene

otras ramas, como la cr铆a de animales y las plantaciones de frutas. Hay muchas otras

cooperativas, f谩bricas de costura, panader铆as para confiter铆a, que son parte del

movimiento de mujeres. Especialmente en los pueblos, la necesidad de este tipo de

proyectos es evidente, porque las mujeres a menudo no pueden salir de su pueblo de

un d铆a para otro o viajar al trabajo, por lo que es m谩s necesario construir proyectos en

su lugar de residencia. Hay muchas mujeres que est谩n econ贸micamente solas, que

tambi茅n pueden tener hijos. Para ellas, los proyectos econ贸micos son vitales. En Ciziretambi茅n hay mucho potencial para proyectos agr铆colas. Sin embargo, a pesar de los

grandes esfuerzos para desarrollar proyectos en las 谩reas ecol贸gica y econ贸mica, se

interponen en el camino los ataques constantes de Turqu铆a y sus tropas mercenarias.

En Serekaniye hab铆a enormes plantaciones de 谩rboles frutales que fueron

completamente destruidas y quemadas durante la guerra de ocupaci贸n.

En las 谩reas predominantemente 谩rabes del norte y el este de Siria, la organizaci贸n de

mujeres Zenobia se fund贸 oficialmente a fines de mayo de 2021. Las diversas

organizaciones de mujeres en toda la regi贸n son independientes entre s铆 y se unen

bajo el paraguas del Consejo de Mujeres en el Norte y el este de Siria. En este sentido,

Kongra Star apoy贸 el establecimiento del Consejo de Mujeres en el Norte y Este de

Siria, as铆 como otras organizaciones de mujeres, gracias a sus d茅cadas de fortaleza y

experiencia desarrolladas. Es muy importante desarrollar una fuerza conjunta para

poder generar transformaci贸n. Las mujeres tambi茅n est谩n tomando la iniciativa en el

campo de la autodefensa de la sociedad: desde las YPJ hasta las HPC Jin, las fuerzas de

defensa de las mujeres de la sociedad. Recientemente, el trabajo de HPC Jin ha

evolucionado y contin煤a en un proceso de cambio. El objetivo es que cada mujer civil

desempe帽e un papel en la defensa de su tierra de acuerdo con sus capacidades.

Porque son ellas las que defienden sus propios barrios y pueblos y pueden jugar un

papel crucial en dos niveles: la defensa de la sociedad contra los ataques del exterior,

as铆 como para resolver problemas internos. HPC Jin existe como comit茅 formal desde 2016.

Incluso antes de ello, por supuesto, las mujeres civiles hab铆an apoyado la

defensa de su tierra con todas sus fuerzas. Incluso cuando ISIS atac贸 en Heseke la

煤ltima vez, HPC Jin estaba all铆.

Los esfuerzos diplom谩ticos de las organizaciones de mujeres en el norte y el este de

Siria tambi茅n contin煤an desarroll谩ndose. En 2021, se llev贸 a cabo la segunda

Conferencia de Mujeres de Medio Oriente/脕frica del Norte, y Kongra Star fue una de

las organizadoras. Tambi茅n hay trabajos diplom谩ticos y las mujeres se est谩n

organizando juntas en el sur de Kurdist谩n y el L铆bano. En este sentido, las

organizaciones de mujeres en el norte y el este de Siria est谩n tratando de convertirse

en una fuerza que inspire el cambio en todo Oriente Medio. Adem谩s, una delegaci贸n

formada por tres mujeres del norte y este de Siria visit贸 el Pa铆s Vasco, Catalu帽a y

Madrid. Hablaron con instituciones pol铆ticas del Pa铆s Vasco y Catalu帽a, as铆 como con

organizaciones y grupos feministas, y comit茅s de Women Defend Rojava sobre el

terreno.

Por lo tanto, en resumen, la revoluci贸n de las mujeres en el norte y el este de Siria se

est谩 desarrollando en todas las 谩reas. Esto hace que sea a煤n m谩s importante

defenderla contra todos los ataques que apuntan a destruir la revoluci贸n de las

mujeres. En los 煤ltimos meses, ha habido ataques por parte de Turqu铆a a todos los

niveles. Por ejemplo, los ataques con drones turcos se llevaron a cabo al mismo tiempo

que el ataque del ISIS en Heseke. Turqu铆a e ISIS comparten la misma ideolog铆a hostil y

patriarcal. En la vida de muchas mujeres, ambos significan violencia, asesinatos

organizados, encarcelamiento y tortura. La guerra, la violencia y el desplazamiento

como resultado de las guerras de invasi贸n de Turqu铆a empeoran enormemente lasituaci贸n de las mujeres. La violencia se normaliza por los ataques continuos. Sin

embargo, tambi茅n incluso dentro de la regi贸n, hay ataques constantes o actos contra

las mujeres. Todos estos ataques apuntan contra las conquistas de la revoluci贸n de las

mujeres. Por lo tanto, existe la necesidad de resistencia y organizaci贸n continuas para

defender los logros de la revoluci贸n de las mujeres. S贸lo as铆 puede desarrollarse en la

vida cotidiana la libertad de la mujer y, por tanto, de toda la sociedad.