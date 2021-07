–

La copresidenta del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Pervin Buldan, aseguró que el movimiento de mujeres de Turquía es el mayor temor de los hombros con poder y que gobiernan el país.

Esta afirmación la realizó ayer durante una reunión con mujeres del partido, en Ankara. Buldan recordó a la política Vedat Aydin, quien fue secuestrada y asesinada el 5 de julio de 1991. La copresidenta del HDP dijo que la misma mentalidad que estaba detrás de ese asesinato hace treinta años, está detrás del asesinato de Deniz Poyraz, cometido el 17 de junio pasado en la sede del HDP en la ciudad de Izmir.

“Conocemos muy bien la política de odio que produjo al asesino de Izmir. –indicó Buldan-. En solidaridad con Deniz y sus compañeros, nunca abandonaremos nuestra lucha por la justicia, la igualdad, la paz y las mujeres. Por cada vida que nos quiten, se exigirá rendición de cuentas”.

La copresidenta del HDP advirtió que “para romper la oposición social, los gobernantes masculinos utilizan todos los métodos de opresión y violencia. Sin embargo, ven que las mujeres no se dejan intimidar por la presión. Las mujeres se organizan en todos los ámbitos de la vida. Disienten y se mantienen firmes en su lucha. Llenan las plazas y gritan sus derechos. Al hacerlo, se convierten en el mayor temor del gobierno”.

“Las mujeres de hoy no sólo luchan por la justicia de género, sino que también lideran la lucha contra el sistema mafioso masculino –aseveró Buldan-. No creen en las mentiras ni se dejan subyugar. Se resisten a la explotación. Nosotras formamos parte de esta lucha de las mujeres. Como representantes de la política femenina, la creciente lucha de las mujeres en todo el país nos da esperanza. Estamos más cerca que nunca del éxito”.

Buldan también se refirió al retiro de Turquía de la Convención de Estambul, el tratado internacional para proteger a las mujeres de la violencia patriarcal: “La convención es un tratado que trata y promueve los derechos de la mujer en su conjunto, y previene los delitos contra la mujer. Para las mujeres, es un texto de calidad constitucional. Al mismo tiempo, esta convención exige medidas efectivas contra el abuso infantil. Para las mujeres, esta convención es necesaria e indispensable”.

La representante del HDP recordó que el gobierno turco se retiró del tratado por decreto presidencial. “El Consejo de Estado ha demostrado así, una vez más, que es una institución de la justicia masculina del régimen unipersonal –alertó-. Sin embargo, las mujeres no permitiremos que un solo hombre nos quite nuestros derechos con una sola firma. No nos doblegaremos y continuaremos luchando en el parlamento y en las calles”.

Buldan también llamó a “deshacerse de este gobierno”, para así reintroducir la Convención de Estambul a la legislación del país y asegurar su implementación efectiva.

La violencia contra las mujeres y el feminicidio siguen los problemas más graves en Turquía. Un total de 300 feminicidios se registraron en Turquía en 2020, según la organización We Will Stop Femicides. Otras 171 mujeres fueron encontradas muertas en circunstancias sospechosas en el país el año pasado, difundió la organización.

