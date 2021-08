–

鈥淐ontra la guerra, la explotaci贸n, el aislamiento y el racismo, las mujeres defienden la paz鈥, fue el t铆tulo de un evento organizado el viernes pasado por el Consejo de Mujeres del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) en Amed, capital hist贸rica de Kurdist谩n.

Al acto, celebrado en el caf茅 Ta艧 Mahal del barrio Sur, de la ciudad vieja, asistieron numerosas activistas del Movimiento de Mujeres Libres (TJA) y de organizaciones de la sociedad civil.

La co-presidenta del HDP, Meral Dan谋艧 Be艧ta艧, asegur贸 que 鈥渆stamos luchando no s贸lo por las mujeres kurdas, sino por todas las mujeres. La lucha de las mujeres kurdas ha adquirido una dimensi贸n internacional. En este punto, me gustar铆a saludar a todas las mujeres que dedican su vida a esta lucha y pagan un alto precio por ella鈥.

鈥淭odos conocemos el origen de nuestros problemas 鈥揺xplic贸 Be艧ta艧-. La represi贸n, la asimilaci贸n, la negaci贸n y la violencia siguen aumentando cada d铆a. Abdullah 脰calan lleva 22 a帽os recluido en condiciones especiales en la isla-prisi贸n de Imrali. Uno de los contenidos del movimiento de mujeres es la lucha contra el aislamiento鈥.

La dirigente manifest贸 que 鈥渟in la liberaci贸n de las mujeres, la sociedad no puede liberarse. Si la mitad de la sociedad est谩 esclavizada y afectada por la violencia, la otra mitad no puede ser libre. Si no se levanta el aislamiento (a 脰calan) y se garantiza la igualdad, no puede haber paz y no se pueden resolver nuestros problemas鈥.

La co-presidenta del HDP se帽al贸 que 鈥淎bdullah 脰calan no representa s贸lo a los kurdos. Representa la coexistencia de todos los pueblos. S贸lo puede haber paz si se resuelve la cuesti贸n kurda. Lo intentamos entre 2011 y 2015 (en Turqu铆a). El proceso de paz fue terminado por los gobernantes. La cuesti贸n kurda s贸lo puede resolverse democr谩ticamente. Abdullah 脰calan dijo que podr铆a resolver el problema en una semana si se le daba la oportunidad. Por eso, la lucha contra el aislamiento es tan importante para nosotros鈥.

Be艧ta艧 pidi贸 apoyo para la huelga de hambre de los y las presas pol铆ticas en Turqu铆a, que se lleva a cabo en grupos desde el pasado mes de noviembre: 鈥淣o hay que dejar solos a los presos, hay que defender sus reivindicaciones fuera. Debemos luchar contra el aislamiento de la sociedad鈥.

鈥淥ponerse al aislamiento significa defender la paz y una soluci贸n 鈥揳greg贸-. Significa oponerse a un sistema de feminicidio, de explotaci贸n y de destrucci贸n de la naturaleza. Luchar contra el aislamiento significa luchar contra una pol铆tica exterior agresiva, contra el env铆o de soldados a todo el mundo y contra la colaboraci贸n con los islamistas y otras bandas. Significa defender la sociedad y construir una sociedad democr谩tica鈥.

Be艧ta艧 tambi茅n manifest贸 la solidaridad de su partido con las mujeres de Afganist谩n y reflexion贸 que 鈥渓as mujeres deben luchar de forma organizada. En el coraz贸n de Medio Oriente, hay mujeres que han derrotado a ISIS. Han mostrado al mundo entero c贸mo se lucha鈥.

鈥淭urqu铆a ans铆a una alianza con los talibanes, pero no lo permitiremos 鈥搑eflexion贸-. Como mujeres, luchamos contra el aislamiento, el feminicidio, la asimilaci贸n y el racismo.

