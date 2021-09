–

La falta de una metodolog铆a cient铆fica con perspectiva de g茅nero no es la 煤nica raz贸n por la que la mujer sufre discriminaci贸n. Con la vacunaci贸n contra el coronavirus se ha puesto de manifiesto, una vez m谩s, la invisibilidad del cuerpo de la mujer para la medicina. El 煤ltimo informe de Farmacovigilancia de la Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios se帽ala que las mujeres han notificado el 80% de los efectos secundarios de la vacuna y todav铆a sigue sin haber estudios centrados en el cuerpo femenino. Pero no es el 煤nico campo en el que la mujer est谩 discriminada: no hay salud sexual ni menstrual en los centros de Atenci贸n Primaria, no hay educaci贸n afectivo-sexual y, en definitiva, no hay una perspectiva de g茅nero en todos los aspectos sociales, m茅dicos y culturales.

Las responsables de Igualdad del PSOE, Podemos y M谩s Madrid de la Comunidad de Madrid (Lorena Morales, Beatriz Gimeno y Loreto Arenillas, respectivamente) han atendido a ElPlural.com para hablar sobre estas carencias en una sociedad todav铆a dominada por el patriarcado y con gobiernos que a煤n reniegan del feminismo, como es el caso del de Isabel D铆az Ayuso.

鈥淟as mujeres no import谩bamos, los problemas de las mujeres siempre han sido de segunda y tambi茅n siempre ha habido un gran tab煤 sobre el cuerpo femenino鈥, remarca Lorena Morales, responsable de Igualdad del PSOE en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que en la comunidad madrile帽a no hay ning煤n tipo de atenci贸n espec铆fica de salud sexual, menstrual o reproductiva, y es la 煤nica comunidad en la que no hay gratuidad en el acceso a la p铆ldora del d铆a despu茅s y a los anticonceptivos modernos. Tampoco hay una educaci贸n en igualdad ni afectivo-sexual, una gran herramienta para luchar contra la violencia de g茅nero. En cambio, est谩 entre las regiones que m谩s tasa de interrupciones voluntarias de embarazo presenta y donde se ha experimentado un aumento preocupante de la violencia sexual -en 2019 aumento la violencia sexual en casi un 20%.

Una medicina centrada en el hombre

鈥淟a mayor铆a de los estudios farmacol贸gicos, sobre salud, vacunas鈥 se hacen sobre cuerpos masculinos, la muestra m谩s reciente son las vacunas contra el coronavirus. Los estudiantes estudian lo que sucede en los cuerpos masculinos y no en los femeninos. El infarto tiene s铆ntomas distintos en hombres y en mujeres, sin embargo se sigue repitiendo en todas partes los s铆ntomas masculinos鈥, explica Beatriz Gimeno, responsable del 谩rea de Igualdad de Podemos y exdirectora del Instituto de la Mujer.

Morales va m谩s all谩: 鈥淨ue la medicina est茅 centrada en el hombre tiene que ver con el machismo y el patriarcado que existe en todas las estructuras. A la vista est谩 que la menstruaci贸n, la menopausia y el climaterio siguen siendo un gran tab煤, incluso en la medicina y en la atenci贸n hacia las mujeres鈥. 鈥淓n los colegios y en la edad adulta se debe hablar del funcionamiento del cuerpo de la mujer y que a las mujeres se nos hable de nuestros cuerpos, m谩s all谩 de un cuerpo sexual de deseo. Hay que conocer qu茅 pasa cuando llegamos a la menopausia, qu茅 pasa con los cambios hormonales, qu茅 es el climaterio, como son nuestros 贸rganos genitales鈥︹, a帽ade.

Una vista semejante ofrece Loreto Arenillas, portavoz de M谩s Madrid en la Comisi贸n de Mujer y cuyo grupo pol铆tico ha presentado una Proposici贸n No de Ley para solicitar al Gobierno que realice un estudio de farmacovigilancia sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas del coronavirus en la salud de las mujeres. 鈥淓l problema es estructural: hay un sesgo masculino en la sociedad, una mirada excesivamente masculina en la sociedad鈥.

Pol铆tica antifeminista

Desde la medicina, si no se incorpora la atenci贸n hacia las mujeres, con las diferencias biol贸gicas que presentan, no se est谩 prestando una atenci贸n adecuada a m谩s de la mitad de la ciudadan铆a. Y desde la educaci贸n, si no se educa a ni帽os y ni帽as con perspectiva de g茅nero, ser谩 imposible erradicar la violencia sexual, machista y, en general, todos los tipos de violencias.

En este sentido, el gobierno de Isabel D铆az Ayuso en la Comunidad de Madrid tiene claras deficiencias y un notable desinter茅s por poner fin a la desigualdad. Los sucesivos gobiernos del PP han ido cerrando uno a uno todos los centros de planificaci贸n familiar que puso en marcha el PSOE. Ya no queda ning煤n centro de planificaci贸n familiar en la Comunidad de Madrid y la puntilla se la dio hace un a帽o el alcalde Almeida, que cerr贸 los fines de semana el 煤nico centro de atenci贸n sexual a la juventud, precisamente en el momento de la semana que m谩s suelen surgir problemas, tal como explica Morales.

El gran componente de salud sexual y reproductiva que contempla la ley del aborto, que son las comunidades aut贸nomas las que lo tienen que desarrollar pues son las competentes en sanidad y educaci贸n, tambi茅n ha sido deso铆do por el equipo de Ayuso. El plan que se aprob贸 en 2017 con el que se reconoc铆a la gratuidad de la p铆ldora del d铆a despu茅s y de los anticonceptivos modernos nunca se lleg贸 a aprobar formalmente y nunca fue aplicado. 鈥淣o se ha avanzado nada desde 2017, porque ni su propio plan fue aplicado nunca鈥, denuncia Morales.

鈥淣o hay atenci贸n de salud sexual en los centros de Atenci贸n primaria, la salud menstrual es algo que est谩 completamente desatendido, la mayor parte de las ni帽as no entiende casi nada de la menstruaci贸n, de sus ciclos鈥 Hay un deterioro tan grande porque no se tiene en cuenta la necesidad de tener perspectiva de g茅nero en todos los aspectos sociales, m茅dicos y culturales鈥, comenta Loreto Arenillas, mientras que Beatriz Gimeno a帽ade que 鈥渆n la Comunidad de Madrid no hay ninguna pol铆tica que se haga con perspectiva de g茅nero鈥, poniendo tambi茅n el ejemplo de la comisi贸n para fomentar la natalidad que ha anunciado Ayuso y est谩 llena de hombres.

鈥淎yuso y su gobierno tienen una pol铆tica antifeminista, no es que olviden el feminismo, sino que ya es antifeminista activa. Se debe a Vox y ella misma juega a ser antifeminista鈥, asegura la diputada de Podemos.

Pero hay m谩s. La Comunidad de Madrid no destin贸 a Igualdad el dinero que le correspond铆a del Pacto de Estado contra la Violencia de G茅nero. En total, desde 2018, la Consejer铆a de Hacienda madrile帽a no ha destinado a la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales 29,7 millones de euros que el Gobierno central transfiri贸 a Madrid para hacer pol铆tica contra la violencia machista. Ayuso tambi茅n ha recortado casi a la mitad su inversi贸n en pol铆ticas de igualdad y contra la violencia machista respecto a hace 12 a帽os.

El tab煤 de la menstruaci贸n

鈥淪on muchos a帽os de tab煤, la menstruaci贸n se ha utilizado para ejercer violencia y desigualdad contra las mujeres, en lugar de ser visto como un signo de vida鈥, dice Gimeno; 鈥淣o se habla de la regla, de la menopausia, del climaterio, de las consecuencias de un parto, de la incontinencia urinaria tras el parto鈥, comenta Morales; y Arenillas remata que 鈥渓as ni帽as no entienden casi nada de la menstruaci贸n, de sus ciclos y se siguen pasando los tampones y compresas a escondidas鈥.

La menstruaci贸n, a pesar de ser com煤n en todas las mujeres durante gran parte de sus vidas, todav铆a sigue siendo un tema escabroso a la hora de hablar de 茅l. Los anuncios publicitarios de compresas siguen mostrando la sangre azul, como si la sangre menstrual diese m谩s asco que la otra, y tambi茅n hay muchas mujeres que se esconden a la hora de pedir o sacar un tamp贸n o compresa.

Son muchas las mujeres que tienen problemas para acceder a los productos de higiene femenina, acogidos a un IVA del 10%, el mismo impuesto que tiene tomarse un caf茅 en un bar o ir al cine. La pobreza menstrual alcanza al 20% de las mujeres en la Comunidad de Madrid, raz贸n por la que M谩s Madrid quiere plantear la gratuidad de estos productos para quienes los necesiten y que est茅n disponibles en edificios p煤blicos. Es por ello que desde la formaci贸n de M贸nica Garc铆a trabajan en una Proposici贸n No de Ley sobre Salud Menstrual y proponen implementar una l铆nea de trabajo educativo para acabar con los tab煤s y el estigma.

La importancia de la educaci贸n

La educaci贸n es un aspecto fundamental para crear conciencia y avanzar en una sociedad m谩s igualitaria. Lo que afecta a la igualdad est谩 relacionado con que no haya una educaci贸n con perspectiva de g茅nero. La falta de educaci贸n en este sentido tambi茅n tiene que ver con todas las violencias, con la desigualdad social, con la brecha salarial, la brecha de cuidados, con que el cuerpo de la mujer no se haya incorporado a la experimentaci贸n鈥

Por ejemplo, la educaci贸n afectivo-sexual es un pilar en lucha contra la violencia de g茅nero y se debe impartir en todos los niveles educativos con adaptaciones a las diferentes edades. Ayuda a la explicaci贸n de procesos transcendentales, tales como la construcci贸n de la identidad de g茅nero o las relaciones afectivas dentro de la sociedad. Es por ello que las tres diputadas consultadas por este medio coinciden en que la educaci贸n es fundamental para conseguir la igualdad.

En cambio, en la Comunidad de Madrid no se impulsa este tipo de educaci贸n. Tal como comentan Morales y Arenillas, en los 煤ltimos a帽os solo ha habido un taller de educaci贸n en igualdad que inclu铆a una peque帽a parte de educaci贸n afectivo-sexual y se imparti贸 durante tres meses en 2019, pero que solamente lleg贸 al 4% del alumnado.

Gimeno es contundente en este sentido: 鈥淟a educaci贸n afectivo-sexual es fundamental para combatir la desigualdad y la violencia. Si no cambiamos a los hombres -que son los que ejercen la violencia-, por muchas pol铆ticas p煤blicas que hagamos por las mujeres, no vamos a acabar con la violencia. Con las pol铆ticas conseguiremos proteger y ayudar a las v铆ctimas, pero a los hombres no se les cambia con leyes, se les cambia con educaci贸n desde ni帽os y adolescentes, que es la forma en la que cambia una sociedad鈥.

En lo que parece que Ayuso ha fijado su prioridad es en la natalidad, claro lo dej贸 en su discurso del pleno de investidura. Pero antes que la natalidad, a criterio de Morales, debe haber otros aspectos: 鈥淟a prioridad no tiene que ser la natalidad, la prioridad tiene que ser la igualdad entre hombres y mujeres, adem谩s de impulsar otro tipo de medidas, como las de conciliaci贸n, que ayudar谩n a las mujeres a poder ser madres con mayor libertad鈥. 鈥淣o hay ayudas para poder conciliar o para que se flexibilicen las condiciones laborales. Tampoco hay ayudas para los ni帽os que requieren educaci贸n especial o tienen necesidad de atenci贸n temprana. Hay que empezar por apoyar a las mujeres y a los ni帽os鈥, sentencia.

