–

De parte de El Topo July 15, 2022 24 puntos de vista

Las leyes y normativas conforman un espectro que resulta, en muchas ocasiones, dif铆cil al entendimiento. Se basan en ideas poco l贸gicas, innecesarias o desfasadas. No miran al presente, no concuerdan con la realidad. No sirven. 驴Y si nos juntamos y le pedimos a instituciones y organismos p煤blicos de poder que est茅n a nuestro servicio? Varios colectivos andaluces de mujeres migrantes han dado el primer paso.

Entrevistadas: Zareli Gamarra y Daniela, coordinadora y t茅cnica de Mujeres de la Otra Orilla 路 Nora Graciela Casalanga, presidenta de Mujeres de la Otra Orilla 路 Mery Mart铆nez, presidenta de Huelva para Todas y Todos 路 Sandra Reyes, presidenta de Amazonas Intercultural

La asociaci贸n para la convivencia intercultural Amazonas y las asociaciones Mujeres de la Otra Orilla y Huelva para Todos y Todas han acompa帽ado un proceso de trabajo con mujeres migrantes residentes en Huelva, C谩diz y Sevilla. El objetivo del proyecto, llamado Mujeres migrantes construyendo territorios libres de todo tipo de violencias (ver QR), ha sido el dise帽o de propuestas pol铆ticas de actuaci贸n para presentar a las instituciones y organismos p煤blicos, con la finalidad de sensibilizar estos espacios sobre las violencias de g茅nero espec铆ficas que sufren las mujeres migrantes.

驴De d贸nde ha surgido esta iniciativa? 驴Por qu茅?

Este proyecto parte del recorrido de las tres asociaciones de mujeres migrantes de Andaluc铆a ya mencionadas en el movimiento social Regularizaci贸nya. Tambi茅n forma parte la Asociaci贸n Territoria junto con Mujeres de la Otra Orilla, ambas iniciativas sociales que surgen de realizar trabajos de investigaci贸n y participaci贸n en proyectos enfocados a abordar las tem谩ticas relacionadas con la violencia de g茅nero que sufren las mujeres migrantes y el derecho a la ciudad en Andaluc铆a. Todas nos fuimos dando cuenta de que hab铆a varias asociaciones de mujeres migradas y racializadas en Andaluc铆a y decidimos empezar a desarrollar acciones conjuntas, a irnos conociendo, y de ese ir y venir fue que surgi贸 esta propuesta a partir de la subvenci贸n del Instituto Andaluz de la Mujer, y dijimos: 隆venga!, nos metemos a hacer algo juntas. Y ah铆 surgi贸 el inter茅s com煤n de abordar de manera directa las problem谩ticas m谩s sensibles y desdibujar las l铆neas divisorias en el campo de la aplicaci贸n de los proyectos que se da entre la gesti贸n de estos y sus beneficiarias, entre investigadora/objeto; entrevistadora/entrevistada; academia/militancia; creando por tanto un equipo inclusivo de trabajo donde las beneficiarias fu茅semos mujeres migrantes, sujetos pol铆ticos que recaban datos, analizan, reflexionan, comparten, exponen sus propias experiencias, las focalizan desde posiciones cr铆ticas. Cada persona aporta su cuerpo, su territorialidad, sus saberes y las capacidades con las que cuenta.

El equipo t茅cnico hab铆a tenido experiencias previas en el trabajo participativo de derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista y nos pareci贸 importante que dentro de la prevenci贸n de la violencia se trabajase el espacio, es decir, c贸mo todos estos fen贸menos sociales producen espacio y c贸mo el espacio reproduce todos estos fen贸menos sociales: todas las desigualdades, las opresiones y las resistencias est谩n construyendo a la vez un espacio determinado. Era importante buscar la visiblizacion de las mujeres migrantes como agentes de cambio en la transformaci贸n social; de ah铆 naci贸 un poco el proyecto, lo fuimos construyendo a multiniveles: el equipo t茅cnico dando forma, mientras, 铆bamos consultando paralelamente a las asociaciones, y, junto a las asociadas, construyendo en conjunto.

El trabajo colectivo y las redes han hecho posible analizar las experiencias y crear las propuestas

Las redes de migrantes en Andaluc铆a son una herramienta importante y valiosa, porque si no existiera una red entre todas las asociaciones y organizaciones de todas las personas migrantes, no podr铆amos conocer las necesidades de este colectivo, ver las coincidencias y el grado de vulnerabilidad al que est谩n sometidas todas ellas. Juntas pudimos pensar en c贸mo enviarle un mensaje a las instituciones para que sean tomadas en cuenta todas estas necesidades y ante las situaciones que vivimos.

Para trabajar el proyecto desde los territorios, utilizamos el concepto y la metodolog铆a del cuerpo-territorio, que tiene sus or铆genes en Am茅rica Latina, pero tiene ya expresiones bastante palpables en experiencias ecofeministas aqu铆 en Espa帽a y en el norte global. Es una herramienta metodol贸gica que parte de la simbiosis: todo lo que le pasa al cuerpo tiene repercusiones en el territorio y viceversa, porque el cuerpo es la escala m谩s peque帽a del territorio y de ah铆 vamos a otras escalas m谩s sociales: la casa, el barrio, la sociedad. Hemos trabajado de forma multiescalar y colectiva en diferentes talleres de autocuidado y reflexi贸n, de forma presencial y tambi茅n en la red.

Malos tratos en los servicios p煤blicos, desprotecci贸n institucional o dificultad de acceso a la ciudad son algunas de las violencias que recoge el documento

La intenci贸n y el objetivo principal es visibilizar todas esas voces de quejas y de situaciones que se presentan en los espacios, instituciones, en el trabajo y en distintos entornos donde se mueve la mujer migrante.

Mientras desarroll谩bamos el proyecto nos hemos ido encontrando con que el marco de la violencia de g茅nero, la ley, no contempla estas especificidades que experimentan las mujeres migrantes en cuanto a la violencia, y nos pareci贸 importante hacer una propuesta de actuaci贸n pol铆tica que visibilice estas opresiones pero que tambi茅n construya propuestas. En este sentido, significa recuperar, mejor dicho, visibilizar la agencia pol铆tica que tienen las mueres migrantes y, desde una experiencia muy privada de lo que est谩n ellas experimentando durante el proceso migratorio, elevarlo a un documento de propuesta pol铆tica y que es totalmente interseccional porque no podemos hablar de la violencia si es que no hablamos de este entramado que lo esta produciendo. De estas violencias que se van entrecruzando unas con otras para construir estas opresiones que experimentan y que tienen que ver un poco con la cuesti贸n de g茅nero, pero, sobre todo, con la cuesti贸n de raza, clase y sexualidad, que son las categor铆as de la diferencia que est谩n construyendo privilegios y opresiones dentro de las personas.

Le hab茅is dado la vuelta a la tortilla: los cambios en las pol铆ticas p煤blicas son propuestos por las mujeres que sufren violencias, no por el poder

Consider谩bamos importante, desde un posicionamiento pol铆tico feminista, que la transformaci贸n social y la justicia se debe hacer desde la ciudadan铆a. Necesitamos concurrir en espacios de debate, de participaci贸n, en los que compartamos los posicionamientos, porque resulta que la migraci贸n no es una cuesti贸n homog茅nea, hay distintas migraciones por distintos motivos con distintas categor铆as que nos van cruzando. No todas las mujeres migrantes somos iguales, tenemos atravesado el proceso migratorio y eso nos est谩 definiendo nuestro lugar en la sociedad y est谩 construyendo nuestras pertenencias en la sociedad espa帽ola. Pero quer铆amos visibilizar todas estas contradicciones que existen desde las propias mujeres migrantes. Desde este abanico heterog茅neo de las migraciones que se han evidenciado por las participantes en los diferentes talleres, hemos decidido coger las m谩s representativas, porque ser铆a imposible abarcarlo todo, y de ah铆 creamos esta propuesta para que sea tomada en cuenta por las instituciones p煤blicas. Sabemos de antemano que es un proceso de transformaci贸n que necesita tiempo y tambi茅n recursos, empezando por el propio tiempo de las mujeres, porque si ya es dif铆cil para nosotras, por el tema de los cuidados, tener tiempo para la participaci贸n pol铆tica, imagin茅monos las mujeres migrantes que tienen todos estos condicionantes de opresi贸n institucional. Son ellas quienes nos est谩n cediendo el tiempo para poner en valor estas cuestiones que est谩n haciendo dentro de la sociedad.

Las transformaciones reales, efectivas y desde los feminismos, requieren de otros abordajes en la pol铆tica; situar las demandas y necesidades desde las vivencias desde lo cotidiano, desde la voz de las sujetas omitidas por el viejo vicio de hacer pol铆tica y de dise帽ar pol铆ticas sin escucha: el modelo corporativo, patriarcal, blanco y hegem贸nico. Esta es la forma de hacer pol铆tica de las mujeres desde abajo que es la alta pol铆tica, como dicen Silvia Rivera Cusicanqui o Rita Segato, y que ponen en pr谩ctica las compa帽eras, Sandra, Mery, Nora, las presidentas de las tres asociaciones.

驴C贸mo han acogido las instituciones el documento?

El documento se ha presentado en los tres territorios. En los tres no tuvimos igual acogida. En algunos fueron cordiales, en otros menos, pero esto no nos para. Muchas instituciones se creen cuestionadas, pero no es la misi贸n ni es el objetivo de este proyecto. El objetivo es poner en evidencia, visibilizar y presentarle a las instituciones este sentir de la mujer migrante. Nos hemos dado cuenta de que varios de los Ayuntamientos no ten铆an propuestas frente a esto, no sab铆an ni siquiera que exist铆an nuestras realidades; y otras, como el Ayuntamiento de Sevilla, que adapta cosas de las propuestas que est谩n en el documento para ir desarroll谩ndolas. As铆 que s铆 ha sido efectivo el trabajo, s铆 vali贸 la pena. Tenemos que salir adelante y unidas logramos grandes cosas.

Presentar nuestro trabajo en las instituciones ha sido toda una experiencia, ya que es la primera vez que se formulan propuestas desde las vivencias y los contextos espec铆ficos y desde el abordaje interseccional, buscando dialogar con los organismos competentes en el tema de violencia de g茅nero, igualdad, tanto del Instituto Andaluz de la Mujer como de los Ayuntamientos. Esto ha supuesto la constataci贸n de tres cuestiones principalmente: la capacidad pol铆tica y de agencia de las mujeres migrantes, la puesta en cuesti贸n mediante el di谩logo a partir del documento de las insuficiencias de los servicios establecidos y la falta de servicios para abordar la problem谩tica. Y, por 煤ltimo, la constataci贸n de que algunos poderes del Estado con los que hemos dialogado est谩n preparados para acoger las propuestas y escuchar. Igualmente, existe una fracci贸n muy fuerte de los poderes que no est谩n preparados para esta escucha.

Una vez presentadas las propuestas, 驴qu茅 os espera?

No podremos, ninguna de las asociaciones que colaboramos en la ejecuci贸n de este proyecto participantes de estas instituciones, bajar la guardia. Hay que estar atentas y mantener la conexi贸n con las instituciones que demostraron un poco de inter茅s y que coincidieron con nosotras en esas necesidades, que estuvieron de acuerdo en algunas de ellas y que, en cierta manera, prometieron tener en cuenta algunas de estas peticiones. Estaremos haci茅ndole seguimiento a estas propuestas que fueron aceptadas, no perder de vista que eso se lleve a la realidad.

Ya estamos invitadas a cerrar un congreso internacional de inclusi贸n social de personas migrantes, vamos a encontrarnos con concejales de los ayuntamientos que tienen que ver con otras 谩reas que est谩n escritas en el documento, y yo creo que de aqu铆 van a salir cosas muy interesantes. Este es un proyecto pionero, al menos en los territorios en los que hemos trabajado.