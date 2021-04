–

De parte de Indymedia Argentina April 6, 2021 80 puntos de vista

A las reivindicaciones tradicionales de las comunidades como el territorio, el acceso al agua y a la educaci贸n biling眉e, se suma el reclamo de las mujeres de ser escuchadas en los organismos de decisi贸n.

Bashe Nuhem y la lucha cotidiana por encontrar un lugar en las decisiones de la comunidad qom.

04/04/2021

La marea verde, que sacudi贸 el espacio p煤blico, social y pol铆tico argentino, tambi茅n alcanz贸 a las desconocidas sociedades comunitarias ind铆genas en las que se juegan normas ancestrales, las cuales, de todos modos, son aplastadas por la violencia del racismo y la discriminaci贸n dominantes.

A la lista de reivindicaciones hist贸ricas tales como territorio, defensa de los montes, derecho a la salud, al acceso al agua y a la educaci贸n intercultural biling眉e, se incorpor贸 ahora el reclamo de voz y voto de las mujeres originarias en asambleas y organismos de decisi贸n comunitaria.

La novedad del feminismo no es algo uniforme ni se da de la misma manera en las 1.653 comunidades en las que habitan los 38 pueblos ind铆genas reconocidos por el Estado argentino.

La raz贸n: lleva tiempo la aplicaci贸n de leyes y derechos, normalmente surgidas de luchas y movilizaciones y tambi茅n lleva tiempo un nuevo relacionamiento al interior de los v铆nculos de pareja y familiares.

Reclamo en la comunidad qom

Bashe Nuhem, qom (antes referidos como tobas), comunicadora, documentalista y vecina de Juan Jos茅 Castelli, en la entrada al m铆tico Impenetrable chaque帽o le dijo a T茅lam que en las comunidades ind铆genas 鈥渁puntamos a la descolonizaci贸n y a la despatriarcalizaci贸n鈥.

Y puso en cuesti贸n la participaci贸n pol铆tica y social de las mujeres al considerar que 鈥渆stamos muy flojos en ese sentido. Tenemos que sacudirnos el machismo que llevamos dentro nosotras las mujeres鈥.

Las relaciones de poder entre hombres y mujeres dan cuenta de la construcci贸n de un nuevo relacionamiento, pero en general, describe Bashe Nuhem (significa 鈥渆sp铆ritu del monte鈥 en lengua qom), los v铆nculos siguen signados por la 鈥渟upuesta superioridad masculina鈥 o machismo.

鈥淓n las comunidades en el Impenetrable est谩 todav铆a muy anclado el machismo que mata, debilita, desacredita y nosotras lo sufrimos constantemente. Es una lucha permanente, nos pasa en la radio cuando queremos tocar un tema y nos ponen caras. Con la despenalizaci贸n del aborto, muchos hermanos, incluso mujeres empezaron a decir que nosotras est谩bamos incentivando que 隆las j贸venes se sometan a un aborto!鈥.

La situaci贸n de las mujeres mapuches

Desde Cushamen, noroeste de Chubut, Vanesa Mart铆n (32 a帽os), mapuche, referente de g茅nero e integrante de la comunidad Fofo-Cahuel (鈥渃aballo loco鈥 en mapudungum), hizo hincapi茅 en la situaci贸n de las pobladoras alejadas donde lo 煤nico que llega es Radio Nacional en una geograf铆a esteparia, extensa, interminable.

鈥淟a realidad es que las mujeres que viven en la ruralidad est谩n abandonadas a su suerte por parte de los Estados nacional y provincial. Ni hablar de los movimientos feministas. Y en los espacios comunitarios no se prioriza hablar sobre los derechos de las mujeres鈥, explic贸 a T茅lam la joven.

Lo hizo al resaltar el papel de la radio p煤blica en las comunidades: 鈥淧or suerte hoy, en la radio, hay 谩reas de g茅nero y pasan peque帽os segmentos de informaci贸n as铆 que podemos escuchar sobre algunos derechos y sobre muchos femicidios que se dan en otros lugares鈥.

Madre de tres ni帽os, Vanesa exculp贸 a los movimientos feministas por 鈥渘o llegar鈥 a esos territorios 鈥渆ntiendo que estos espacios deben nacer desde cada lugar, cada localidad. Y desde cada mujer. Yo particularmente me creo feminista porque nac铆 y crec铆 y sigo viviendo en una familia machista. Y me hice y me sigo construyendo por la lucha diaria de mis abuelas, de mi mam谩, mis vecinas y cada una de las mujeres de mi comunidad鈥.

Las definiciones de esta mujer mapuche est谩n atravesadas por la experiencia e historia de su pueblo 鈥渞emarla por una igualdad de oportunidades con los hombres es dif铆cil. Es as铆 desde la llegada del winka. Arrancaron nuestros valores. Para el pueblo naci贸n mapuche la mujer es la representaci贸n m谩xima porque somos las que traemos vidas al mundo y estamos unidas a la madre naturaleza por todo lo que nuestro cuerpo transforma de manera diaria鈥.

La cuesti贸n econ贸mica

La econom铆a, el acceso al dinero, tambi茅n est谩 en el debate de las mujeres originarias.

Vanesa, desde Cushamen, destac贸 como positiva 鈥渦na salida desde el lado de los salarios. El Gobierno piensa en que estos derechos sean destinados a las mujeres desde la Asignaci贸n Familiar, la tarjeta Alimentar, el programa Potenciar que llega s贸lo a las mujeres y aunque los hombres se anotan no les sale鈥.

Pedir voz en una asamblea

Bashe Nuhem se r铆e al recordar una an茅cdota que muestra cu谩nto cuesta lograr el reconocimiento y respeto de los hombres en las comunidades: 鈥渉ace un tiempo una compa帽era moqoit (mocov铆) el marido, dirigente la mand贸 a preparar la comida para los asistentes a la asamblea. Nosotras nos miramos porque ten铆amos nuestras carpetas con propuestas para seguir con los procesos de lucha y la compa帽era entonces le respondi贸 que no pod铆a, o que pod铆a pero no en ese momento porque nosotras las mujeres ten铆amos planteos para hacer鈥.

鈥淪e quedaron mir谩ndonos de reojo, mal, pero nos plantamos, dijimos que nosotras tenemos que estar en la asamblea. Eso fue por primera vez e hicimos que muchos nos observen, sobre todo los hombres. Algunos comprendieron otros no y esto es el feminismo, con el que apuntamos a lo mismo: la participaci贸n pero una real鈥, apunt贸 Bashe como s铆ntesis de cualquier colectivo de mujeres ind铆genas.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202104/549604-pelea-mujeres-originarias-asambleas-comunitarias.html