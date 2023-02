–

De parte de Kurdistan America Latina February 2, 2023

En un programa especial emitido en Medya Haber, la co-presidenta del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Besê Hozat, evaluó la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el aislamiento impuesto al líder político del pueblo kurdo Abdullah Öcalan.

“El pueblo kurdo ya está harto de declaraciones. Ahora una declaración de las Naciones Unidas, ayer una del CPT. Mañana habrá otra del TEDH. Al día siguiente, la del Consejo de Europa, la de la Unión Europea y la de Estados Unidos. El pueblo kurdo espera medidas prácticas concretas de estas fuerzas, no palabras”, fustigó Hozat .

A continuación publicamos las principales reflexiones de la co-presidenta de la KCK:

El 15 de febrero es un día negro para los kurdos y las kurdas. Es un día de genocidio. El objetivo de la conspiración internacional (ataques contra el Movimiento por la Libertad del Kurdistán en torno al encarcelamiento ilegal de Abdullah Öcalan el 15 de febrero de 1999) es llevar a término el genocidio kurdo. Por lo tanto, me gustaría condenar a las fuerzas internacionales que están detrás de la conspiración. La conspiración internacional se ha estado llevando a cabo en diversas formas durante 24 años, sin interrupción. Continúa en forma de ataques genocidas en el Kurdistán del Norte (sudeste de Turquía), de ocupación y ataques genocidas en el Kurdistán del Sur (norte de Irak) y de ocupación y ataques genocidas en Rojava (Kurdistán sirio). Continúa en forma de asesinatos, asesinatos políticos y masacres en Europa. Pero también hay una fuerte lucha contra la conspiración internacional.

Co-presidenta del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Besê Hozat

Hay una lucha ininterrumpida desde hace 24 años. Sobre la base de la resistencia de nuestro líder (Abdullah Öcalan), de nuestro pueblo, de los guerrilleros y las guerrilleras, de las mujeres y de los jóvenes, esta lucha continúa de una manera muy gloriosa en todas partes. La resistencia y la lucha contra la conspiración internacional que ha continuado durante 24 años han impedido que la conspiración alcance sus objetivos y por lo tanto la han derrotado. Esta lucha ha hecho al movimiento mucho más grande y fuerte. Lo ha convertido en un movimiento regional y universal. Hoy, las potencias internacionales se ven obligadas a tener en cuenta el movimiento a la hora de determinar su política en la región. Los regímenes del statu quo de la región también se ven obligados a tener en cuenta al movimiento. Esta situación ha surgido como resultado de los 24 años de lucha contra la conspiración. Esto lo demuestra claramente: la conspiración ha fracasado. Las fuerzas que están detrás de la conspiración internacional han sido desenmascaradas y todos sus planes para destruir el movimiento han fracasado.

Los kurdos y las kurdas han tenido suficientes palabras

En cuanto al aislamiento, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado recientemente que “existe una falta total de comunicación y esto debe terminar”. Se vieron obligados a hacer tal declaración debido a la lucha en curso. Esta lucha obliga a tales instituciones internacionales a decir esto. En realidad, todas forman parte de la conspiración internacional. Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y los países europeos participaron en ella. Muchos estados miembros de la ONU participaron. Muchas potencias, desde Rusia hasta Egipto e Irán, tomaron parte en esta conspiración. Grecia también desempeñó un papel activo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que incluye a todos estos estados y a Turquía, ha hecho ahora esta declaración como resultado de la lucha que se ha mantenido durante 24 años. Después de que los abogados presentaran una demanda, tuvieron que hacer esta declaración. Esto es, por supuesto, importante. Es una señal de que obtendremos resultados si seguimos luchando.

Lo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama un Estado de “falta total de comunicación” es en realidad un aislamiento total. Ahora tienen que tomar medidas prácticas. Las Naciones Unidas tienen que adoptar una actitud seria y práctica hacia Turquía en este sentido. Tienen que aplicar sanciones. Eso es lo que esperamos de ellos. El CPT ha hecho declaraciones similares anteriormente. Ha habido serias protestas contra el CPT durante años. Especialmente en el último año se han intensificado. En septiembre (de 2022), el CPT fue a İmralı pero no hizo ninguna declaración después. Hay muchas acusaciones dudosas, mucha información. No está claro si el CPT realmente fue allí o no, cómo fueron o cómo establecieron contacto allí. Recientemente, ha circulado mucha información al respecto. También se ha difundido mucha información sobre la salud de nuestro líder.

El CPT todavía no ha hecho una declaración concreta y clara. De todas formas, el pueblo kurdo ya está harto de declaraciones. Ya sea la ONU o el CPT. Mañana será el TEDH y al día siguiente el Consejo de Europa, la Unión Europea, los Estados Unidos de América, etc. El pueblo kurdo está realmente harto de este tipo de declaraciones. Nuestro pueblo y nuestro movimiento esperan medidas prácticas concretas de estas potencias.

Marcha a Gemlik el 6 de febrero

Hay que acabar con el sistema de aislamiento y tortura de İmralı. Este sistema es contrario a los derechos humanos universales, al derecho internacional y a los convenios de los que Turquía es signataria. Es un crimen contra la humanidad. El Consejo de Europa no debe ser cómplice de este crimen contra la humanidad. Las Naciones Unidas, Estados Unidos y todas las fuerzas responsables de esta conspiración tampoco deberían serlo. No deben permanecer impasibles ante el genocidio kurdo. Esto es lo que el pueblo kurdo espera que hagan. Hay protestas muy importantes que se están desarrollando sobre esta base.

Está la protesta que los diputados y diputadas llevan semanas llevando a cabo frente al Parlamento de Turquía. Esto ha creado una sensibilidad muy importante y seria de la opinión pública. Además, el 6 de febrero habrá manifestaciones desde Gever y Qoser hasta Gemlik. Me gustaría saludar por adelantado esta manifestación. Es muy importante. Pero estas protestas no deben limitarse sólo a Gemlik y Qoser. Se acerca el 15 de febrero. Por lo tanto, las protestas contra la conspiración deben tener lugar en el Kurdistán y en el extranjero de una manera fuerte y no deben parar. Debemos convertir 2023 en un año en el que aseguremos la libertad física del líder Apo.

Respetamos a los mártires que se queman, pero estas acciones no deben ocurrir

Hay gente que ha optado por quemarse a lo bonzo en protesta contra la conspiración internacional. Muchos camaradas y patriotas prendieron fuego a sus cuerpos como parte de las protestas “No puedes oscurecer nuestro sol”. Recientemente, dos valiosos patriotas se quemaron a lo bonzo en protesta. Por supuesto, esto crea un cierto nivel de sensibilidad entre el público. Esto es muy significativo. Requiere un gran compromiso, fe, voluntad y valor. Su significado y su valor son grandes y profundos. Siempre les recordaremos con respeto y gratitud. Pero estas formas de protesta no deberían producirse.

Este método no es un método que el líder Apo apruebe. Como movimiento, tenemos la oportunidad de luchar en todas partes. Hay muchas formas y métodos para que llevemos a cabo nuestra lucha. Tenemos que elegir formas de acción que perjudiquen al enemigo, el Estado turco. Necesitamos superar un estilo de acción que nos perjudique a nosotras y a nosotros mismos y que sólo apele a la conciencia de la gente. Esto es importante. Tales acciones no deberían ocurrir. En febrero y en los meses siguientes, tenemos que aumentar la lucha y la resistencia en todas partes. Así es como podemos dar la respuesta más correcta y significativa. Me parece importante hacer especial hincapié en esto.

Los crímenes de guerra de Turquía en Bashur

La situación no es como dijo recientemente (el ministro de Defensa turco) Hulusi Akar. Dijo que la “Operación Claw-Lock” había terminado. Pero no es cierto. Los ataques continúan. Ahora mismo hay una guerra muy grave (en las zonas kurdas del sur, Zap, Metîna y Avaşîn). El Estado turco ataca con armas químicas decenas de veces cada día. Ha duplicado el uso de armas químicas. Utiliza armas químicas todos los días en un estrecho valle. Y sigue utilizando armas nucleares tácticas. Sigue utilizando muchas armas prohibidas. Así que los ataques de invasión no han terminado.

Las bajas (del ejército turco) son muy elevadas. Realmente han sufrido grandes golpes. Ya no saben qué hacer. Han sufrido miles de bajas y tienen numerosos heridos allí. Por lo tanto, el ejército turco ha sufrido realmente una gran derrota. La guerra en Zap sigue con toda su intensidad. En el valle llamado Çemço, la guerra continúa con toda intensidad. A pesar de utilizar armas químicas prohibidas, no obtienen ningún resultado. Las familias de los soldados muertos y varias organizaciones hicieron una declaración el otro día. Está claro que estas familias son cada vez más activas.

No hay funerales porque sus hijos están desaparecidos. Murieron en la guerra, pero ni siquiera se da una explicación a estas familias. Ahora, sus protestas van en aumento. Antes ya había gente que se había presentado al HDP (Partido Democrático de los Pueblos), a organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Entonces ellos (los funcionarios del Estado turco) intervinieron. Les pagaron algo de dinero y también les amenazaron, obstaculizando así estos avances. Es evidente que el Estado turco no ha conseguido nada en esta guerra. Seguirá insistiendo en la guerra. Pero haga lo que haga, ya no es posible lograr ningún resultado. Esta guerra ha sido una clara derrota para el Estado turco. Nuestros amigos y amigas han resistido heroicamente y hemos pagado un gran precio. Pero hemos derrotado los planes del Estado turco en 2022. Ahora, es incapaz de salir de su bloqueo. Había hecho un plan de ocupación muy completo.

Este plan para el Kurdistán del Sur ha recibido un duro golpe. El Estado turco está cometiendo todo tipo de crímenes de guerra en las zonas donde se ha quedado atascado. Por lo tanto, poner el uso de armas químicas en la agenda sigue siendo importante. Ha habido un serio debate público sobre esta cuestión y esto debe continuar. El Estado turco está cometiendo crímenes de guerra muy graves, crímenes contra la humanidad. La lucha contra esto debe continuar. Debemos denunciar al Estado turco por este asunto. Debemos luchar y hacer que el Estado turco rinda cuentas por ello de todas las formas posibles.

El inevitable cambio en Irán debido a la revolución de las mujeres

Ha habido una resistencia ininterrumpida liderada por mujeres durante meses. Esto ha provocado un gran cambio y transformación social. El Estado iraní no seguirá así. Sin duda habrá cambios serios en Irán. Veremos sus efectos con mucha más claridad en el futuro. La lucha de las mujeres ha adquirido realmente un carácter regional y universal. En otras palabras, está cambiando el mundo. El siglo XXI, dijo Öcalan, “será el siglo de las mujeres”. De hecho, el siglo XXI ya se ha convertido en el siglo de las mujeres. Ahora, bajo el liderazgo de las mujeres, las sociedades se están levantando, la humanidad se está levantando. Esto es muy importante. En otras palabras, la sociedad ha resucitado. En todas partes, las demandas de libertad, igualdad, justicia y democracia se están expresando en voz alta y las mujeres están liderando el camino.

Las mujeres cambiarán realmente el mundo. Las mujeres liberarán el mundo. Las mujeres democratizarán el mundo. Las mujeres liderarán la revolución en esta región en particular. Las mujeres serán la vanguardia de la revolución democrática de Oriente Medio. Llevamos décadas viendo esto de forma muy concreta en el Kurdistán. La lucha por la libertad de las mujeres kurdas en el Kurdistán ha influido y movilizado seriamente a las mujeres de la región. Hoy, el centro donde esto se ha intensificado es Irán y el Kurdistán Oriental (Irán Occidental). El Estado no ha podido reprimirlo fácilmente allí. Por eso aumenta la presión. Intenta crear miedo entre la gente con su política de ejecución, intentando quebrar la voluntad de la sociedad. Pero estas políticas de violencia no darán ningún resultado. Este régimen no obtendrá ningún resultado con las ejecuciones. Esto sólo pondrá al régimen en un callejón sin salida aún más profundo. Por lo tanto, estas políticas deben ser abandonadas.

La política de ejecuciones es una de las prácticas más brutales del mundo. Es un crimen contra la humanidad. El régimen tiene que poner fin a esto. Estamos en el siglo XXI. La gente se levanta en todas partes. Las mujeres están en pie. Quieren libertad, justicia e igualdad. Nadie, ningún poder estatal puede impedirlo. Ni Irán, ni Turquía. Tampoco pueden hacerlo otros estados. Hay una conciencia muy seria. El mundo se ha convertido en una pequeña aldea. Un desarrollo en un lugar afecta al otro. Se refuerzan mutuamente y crean sinergias. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Cambiar esta política, poner fin a estas ejecuciones.

Abolir las leyes de ejecución. Tomar como base la democratización. Irán sólo puede salir de este callejón sin salida a través de la democratización. Si Irán se democratiza, si reconoce los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los kurdos y de las kurdas, de los baluches, de los árabes, de los persas, es decir, de todas las identidades que viven en el país, Irán se convertirá realmente en un ejemplo para la región. Se convertirá en la potencia más democrática de la región y en el Estado más poderoso.

FUENTE: Medya Haber / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

