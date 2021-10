“La erradicaci贸n de la pobreza extrema no se ve como un objetivo final, sino como una etapa importante en la construcci贸n del socialismo”

“Al fin y al cabo, la pobreza es una cuesti贸n de lucha de clases”.

La abuela He naci贸 tres a帽os despu茅s de la Revoluci贸n China en una aldea pobre de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. En ese momento, el pa铆s era el 11潞 m谩s pobre del mundo, es decir, s贸lo ocho naciones africanas y dos asi谩ticas ten铆an un Producto Interno Bruto (PIB) per c谩pita inferior. Un “siglo de humillaci贸n” a manos del imperialismo europeo y japon茅s y una sangrienta guerra civil hab铆an transformado la mayor econom铆a del mundo a principios del siglo XIX en una de las m谩s pobres cuando se estableci贸 la Rep煤blica Popular China (RPC) en 1949. Esa historia dej贸 marcas devastadoras en la vida de las personas, especialmente la de las mujeres campesinas.

Cuando naci贸 la abuela He, su esperanza de vida era de 35 a帽os. Probablemente la someter铆an al matrimonio cuando fuera ni帽a y nunca llegar铆a a saber leer y escribir. Sin embargo, en el camino vio duplicar su propia esperanza de vida, la alfabetizaci贸n de las mujeres pas贸 de menos del 10% a m谩s del 95% y se desmantelaron las tradiciones feudales patriarcales. Una de las primeras leyes promulgadas en la RPC fue la Ley de Matrimonio, de 1950, que prohib铆a las pr谩cticas matrimoniales con ni帽as y las uniones no registradas, prohib铆a la poligamia de los hombres y permit铆a el divorcio.

Seg煤n un an谩lisis de la publicaci贸n The Lancet, que investig贸 los 70 a帽os de salud de las mujeres en China, “afirmaciones como ‘las mujeres sostienen la mitad del cielo’ y ‘los ni帽os son el futuro y la esperanza de nuestra madre patria’ no son s贸lo recursos ret贸ricos, sino que se han puesto en pr谩ctica sistem谩ticamente”. Para dar solo un ejemplo, el estudio destaca los avances en la reducci贸n de la mortalidad materna: de 1.500 casos por cada 100.000 nacimientos en 1949, esta tasa descendi贸 a 17,8 en 2019. A modo de comparaci贸n, en el mismo periodo, la mortalidad materna en Brasil descendi贸 de 370 a 60 y, en India, de 1.000 a 145 por cada 100.000 nacimientos. En otras palabras, teniendo un coeficiente de mortalidad materna mucho m谩s alto al principio de la serie hist贸rica, China consigui贸, en siete d茅cadas, reducir este indicador a menos de un tercio de la tasa brasile帽a y al equivalente de un octavo de las cifras de la India. Por sus impresionantes logros en la salud reproductiva y materna de las mujeres, as铆 como en la salud de los reci茅n nacidos, ni帽os y adolescentes, The Lancet menciona la “fuerte voluntad pol铆tica” y los “avances en la igualdad de g茅nero” como factores esenciales de este 茅xito. Y hay pocos lugares donde esa tendencia resulte m谩s evidente que en la lucha contra la pobreza.

El 25 de febrero de 2021, el gobierno chino anunci贸 que la extrema pobreza hab铆a sido eliminada en China, un pa铆s de 1.400 millones de habitantes. En los 煤ltimos 40 a帽os, China ha sacado a 850 millones de personas de la pobreza. Esta cifra equivale a casi toda la poblaci贸n de Am茅rica Latina, el Caribe y un Brasil m谩s juntos, lo que ha contribuido para la reducci贸n de la tasa de pobreza mundial en un 76%. Este logro hist贸rico es a煤n m谩s impresionante en un momento en que una gran pandemia ha provocado el primer aumento de la tasa de pobreza mundial desde 1998, especialmente en el sur global. La abuela He y su familia forman parte de los 煤ltimos 98,99 millones de personas que han salido de la pobreza extrema en China; la mitad de ellas eran mujeres.

Para entender los esfuerzos de China por reducir la pobreza en el pa铆s, el Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social public贸 el estudio Servir al pueblo: la erradicaci贸n de la pobreza extrema en China, que se bas贸 en literatura acad茅mica y art铆culos publicados en la prensa, entrevistas con expertos y trabajo de campo en la provincia de Guizhou, en el suroeste del pa铆s. El estudio, disponible en ingl茅s, espa帽ol y portugu茅s, concluye que, en primer lugar, China se bas贸 en un enfoque multidimensional para erradicar la pobreza, en lugar de basarse en transferencias monetarias condicionadas o pol铆ticas de bienestar. En segundo lugar, la fuerza de la campa帽a reside en los esfuerzos de construcci贸n del partido, especialmente con el apoyo popular en el campo. En tercer lugar, el gobierno chino ha demostrado su capacidad para movilizar al conjunto de la sociedad y sus recursos. En cuarto lugar, el programa daba centralidad al papel de la poblaci贸n campesina pobre que era sacada – y sal铆a ella misma – de la pobreza, como protagonista del proceso. Por 煤ltimo, la erradicaci贸n de la pobreza extrema no se ve como un objetivo final, sino como una etapa importante en la construcci贸n del socialismo. Al fin y al cabo, la pobreza es una cuesti贸n de lucha de clases.

Tangtou, Guizhou, China, 2020.

No usar una granada para matar una pulga

Cuando Xi Jinping asumi贸 la presidencia en 2013, el Programa de Reducci贸n Focalizada de la Pobreza de China (RFP) se convirti贸 en la estrategia nacional dedicada a llegar a los bolsones m谩s pobres que no se beneficiaron en las d茅cadas anteriores de desarrollo econ贸mico. “No usen una granada para matar una pulga”, dijo Xi, reconociendo que para combatir la pobreza el gobierno tendr铆a que encontrar con precisi贸n a cada familia pobre y desarrollar un plan para sacarla de esa condici贸n. A lo largo de la ejecuci贸n del programa se han gastado 246.000 millones de d贸lares para construir 1,1 millones de kil贸metros de carreteras en zonas rurales, llevar el acceso a Internet al 98% de las aldeas pobres del pa铆s, renovar las viviendas de 25,68 millones de personas y construir nuevas casas para otros 9,6 millones. A finales de 2020, los 98,99 millones de personas que a煤n viv铆an en la pobreza extrema en 832 condados y 128.000 aldeas salieron de esa condici贸n.

El programa fue impulsado por la pol铆tica central que propone: un ingreso, dos seguridades y tres garant铆as. En China, la l铆nea de pobreza est谩 fijada en 2,3 d贸lares diarios (ajustados a la paridad de poder adquisitivo – PPA), una base que supera el est谩ndar de 1,90 d贸lares diarios establecido por el Banco Mundial. El RFP apuesta, adem谩s de los ingresos, por las “dos seguridades” de alimentaci贸n y vestimenta y las “tres garant铆as” de servicios m茅dicos b谩sicos, vivienda segura con electricidad y agua potable, y educaci贸n p煤blica obligatoria. En otras palabras, China ha adoptado un enfoque multidimensional para luchar contra la pobreza, guiado por un ingreso m铆nimo, a la vez que ofrece a las personas pobres de las zonas rurales garant铆as esenciales de alimentaci贸n, educaci贸n, vivienda y atenci贸n de salud.

Moverse entre la gente como un pez nada en el mar

La movilizaci贸n de los cuadros del partido fue esencial para la lucha contra la pobreza. En 2014, se organizaron 800.000 cuadros para visitar a millones de hogares en 128.000 aldeas de todo el pa铆s. Su tarea consist铆a en identificar a cada familia que ser铆a registrada en el programa nacional, bas谩ndose en los ingresos, la educaci贸n, las condiciones de la vivienda y el acceso a la salud. La base de datos nacional de 100 millones de personas se cre贸 para ayudar a planificar y ejecutar programas para cada una de ellas.

La Federaci贸n Nacional de Mujeres de China (FNMCh), una organizaci贸n masiva de mujeres dirigida por el Partido Comunista de China (PCCh), ha desempe帽ado un papel fundamental en la incorporaci贸n de las luchas de las campesinas a la estructura y las pr谩cticas del RFP. Por ejemplo, un estudio de 2010 revel贸 que, entre las trabajadoras, las mujeres de los condados m谩s pobres sufr铆an mayores tasas de pobreza (9,8%) y analfabetismo (15,7%) que los hombres, y ten铆an menos acceso a la capacitaci贸n t茅cnica y participaci贸n social. La FNMCh no s贸lo constituy贸 una parte de los principales 贸rganos de gobierno del pa铆s al frente del RFP, sino que tambi茅n organiz贸 el trabajo de base a trav茅s de Internet y en los territorios, con acciones que iban desde la creaci贸n de 900.000 grupos de “compa帽eras” en WeChat (similares a los de WhatsApp) hasta las 641.291 organizaciones de base en aldeas de todo el pa铆s. Adem谩s de la identificaci贸n, tres millones de cuadros cuidadosamente seleccionados fueron enviados a vivir en el campo durante a帽os, formando 255.000 equipos de residentes. Un equipo por aldea, un cuadro por familia. Junto a la poblaci贸n, se llev贸 a cabo un proceso de “evaluaci贸n democr谩tica”, en el que los miembros de la comunidad debatieron y votaron cuestiones relacionadas con la situaci贸n de pobreza de cada familia: qui茅nes deber铆an figurar en el registro de personas pobres, qui茅nes deber铆an ser eliminadas o a帽adidas. Hubo un alto nivel de descentralizaci贸n, espontaneidad y democracia popular en acci贸n. Las condiciones eran arduas y 1.800 cuadros perdieron la vida en ese proceso.

Frente unido contra la pobreza

Adem谩s de fortalecer el Partido y el apoyo popular, la campa帽a moviliz贸 a sectores m谩s amplios de la sociedad en un “frente unido” contra la pobreza, incluyendo los sectores p煤blico, privado y civil de la sociedad. Las cinco metodolog铆as clave de lucha para reducir la pobreza fueron: desarrollar la industria, fomentar la compensaci贸n ecol贸gica, garantizar una educaci贸n gratuita, de calidad y obligatoria, promover la reubicaci贸n y ofrecer asistencia social. El mecanismo principal es el desarrollo de la industria, es decir, el desarrollo de la capacidad productiva y, concretamente, la modernizaci贸n de la producci贸n agr铆cola. El segundo, la compensaci贸n ecol贸gica, con la creaci贸n de puestos de trabajo vinculados a la plantaci贸n de nuevos bosques, la recuperaci贸n de tierras de cultivo y la restauraci贸n de zonas afectadas por la sobreexplotaci贸n. En tercer lugar, las medidas para mejorar la calidad de la educaci贸n inclu铆an la construcci贸n de nuevas escuelas, la formaci贸n de maestras y maestros y la oferta de fuertes incentivos para que los estudiantes de familias campesinas o pobres accedieran a la universidad. Como resultado, entre 2011 y 2018, el 70% de los estudiantes universitarios chinos matriculados en su primer a帽o eran los primeros de su familia en acceder a la educaci贸n superior, y el 70% proced铆an de zonas rurales. En 2020, China ya era el primer pa铆s del mundo en n煤mero de mujeres matriculadas en la ense帽anza superior, seg煤n el Informe Mundial sobre Brecha de G茅nero del Foro Econ贸mico Mundial.

Para aquellos que viven en regiones extremadamente remotas o propensas a cat谩strofes, es casi imposible romper el ciclo de la pobreza sin reubicarse. Menos del 10% de las personas que han conseguido salir de la pobreza lo han hecho traslad谩ndose a otras regiones. China construy贸 nuevas casas – gratuitas, amuebladas y ubicadas en comunidades con escuelas y cl铆nicas de salud – para 9,6 millones de personas que participan en el programa, cuando constitu铆a el 煤ltimo recurso. Por 煤ltimo, en el caso de las personas que no pueden trabajar, como las y los ancianos o las personas con discapacidad, el 煤ltimo m茅todo de alivio de la pobreza es la asistencia social.

El RFP formaba parte de la ejecuci贸n del Programa Nacional para el Desarrollo de las Mujeres (2011-2020), que daba prioridad a las mujeres en el acceso a recursos y ayudas, como el acceso a la salud, microcr茅dito y la capacitaci贸n profesional. Un total de 10,21 millones de mujeres inscritas en el RFP han tenido acceso a cursos de capacitaci贸n, y m谩s de 5 millones de ellas trabajan en la producci贸n agr铆cola y ganadera, en la artesan铆a, el turismo y el mercado electr贸nico. El microcr茅dito ha permitido que 8,7 millones de mujeres iniciaran su propio negocio. La gratuidad de las pruebas de detecci贸n del c谩ncer de mama y de cuello de 煤tero se ha extendido a todas las aldeas pobres inscritas en el programa, en un esfuerzo por reducir los 铆ndices de pobreza por enfermedad, mientras que se han invertido unos 640 millones de d贸lares para garantizar infraestructura, atenci贸n a la salud y necesidades b谩sicas a 50 millones de madres pobres.

Protagonismo de las personas pobres

Como muchas otras campesinas pobres, la hija de la abuela He, He Ying, era una trabajadora migrante en otra provincia. Durante una d茅cada, su hijo permaneci贸 en la aldea al cuidado de la abuela He, mientras que He Ying s贸lo pod铆a visitarlos una vez al a帽o. Cuando se qued贸 embarazada de su segundo hijo, He Ying opt贸 por inscribirse en el programa gubernamental para el alivio de la pobreza y se traslad贸 a la nueva comunidad de Wangjia, a pesar de la oposici贸n de su madre, su padre y su suegra al principio. El proceso de traslado a un lugar a煤n desconocido es dif铆cil para muchas personas mayores que no conocen otra vida que la de su propio territorio.

Sin embargo, como una persona pobre en el proceso de salir de la pobreza, ella y su propia familia, He Ying se uni贸 al PCCh. En la actualidad, forma parte de los 12 cuadros de la comunidad de reubicaci贸n de Wangjia, que atienden las necesidades diarias de 18.000 residentes reubicados. Como presidenta del directorio local de la FNMCh, He Ying ayuda a generar confianza entre las campesinas reci茅n emigradas para superar los numerosos retos a los que se enfrentan. Por su propia experiencia personal, reconoce la dificultad de muchas personas en la transici贸n entre la aldea y la ciudad. En los primeros meses de reubicaci贸n, el marido de He Ying se sinti贸 cada vez m谩s inc贸modo con la nueva independencia de su mujer como l铆der.

“Les dije [a las mujeres locales] que las mujeres pueden tener la mitad del cielo”, dijo He Ying. “Si pueden trabajar, si pueden tener m谩s respeto de sus esposos y alivianar la carga [econ贸mica] de sus familias”. La familia de He Ying, de diez miembros, que sol铆a vivir junta en una casa de 80 m2, ahora vive en tres departamentos que suman 200 m2. Viven en una comunidad con tres jardines de infancia bien equipados y dotados de buen personal, una escuela primaria y una secundaria. Antes ten铆a que caminar dos horas para llevar y buscar a su hijo menor a la escuela, pero ahora el trayecto dura cinco minutos.

El hijo mayor de He Ying, al que tuvo que dejar al cuidado de su madre cuando emigr贸 por trabajo, asiste ahora a un curso de t茅cnico de mantenimiento de ascensores en la ciudad. “Hay 64 ascensores en esta comunidad”, explica He Ying. “Espero que cuando se grad煤e pueda volver y trabajar en nuestra comunidad para servir a la gente”.

La superaci贸n de la extrema pobreza en China es un logro de una envergadura y escala nunca antes vistas en la historia. M谩s que un punto de llegada es una fase en la construcci贸n del socialismo que debe profundizarse y expandirse. Para asegurar la prosperidad en el campo, el gobierno chino ha puesto en marcha un programa de revitalizaci贸n rural para consolidar y expandir los logros de la reducci贸n de la pobreza.

La superaci贸n de la pobreza extrema en China es un logro de una magnitud y escala nunca vistas en la historia. En lugar de ser un punto final, es s贸lo una fase de la construcci贸n del socialismo, que debe profundizarse y ampliarse. Para garantizar la prosperidad en el campo, el gobierno chino ha puesto en marcha un programa de revitalizaci贸n rural para consolidar y ampliar los avances en la lucha contra la pobreza. Son muchos los retos que tienen por delante las mujeres campesinas, como combatir los valores patriarcales y promover la igualdad de g茅nero, aumentar su participaci贸n en la fuerza de trabajo, reducir la brecha digital y proporcionar educaci贸n t茅cnica a las mujeres, y ampliar la oferta de servicios de cuidado de ni帽os y ancianos.

El 茅xito de un programa nacional de la envergadura del RFP no debe medirse s贸lo con cifras abstractas, sino en comparaci贸n con la vida de las campesinas pobres como He Ying. El estudio pretend铆a presentar algunas de las experiencias e historias tanto de las personas que salieron -y se sacaron a s铆 mismas – de la pobreza como de las que ayudaron en ese proceso. La construcci贸n de un mundo donde se erradique la pobreza es esencial para la construcci贸n del socialismo. Poder estudiar, tener un hogar, alimentarse bien y disfrutar de la cultura son deseos comunes a la clase trabajadora y a las mujeres pobres de todo el mundo. Son aspectos que forman parte del proceso de llegar a ser humano.

capiremov.org. Traducido por Luiza Man莽ano