De parte de Kurdistan America Latina August 9, 2022

Las tasas de matrimonio infantil en los pa铆ses de Medio Oriente han ido en aumento. Los a帽os de guerra en Siria hacen que muchos grupos reaccionarios tomen el control de ciudades y pueblos y este fen贸meno se generalice. Despu茅s del comienzo de la guerra siria en 2011, muchos grupos yihadistas, como Jabhat al-Nusra e ISIS, comenzaron a difundir sus ideas reaccionarias en el norte y el este del pa铆s y allanaron el camino para el matrimonio infantil.

Desde la liberaci贸n de la regi贸n por parte de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias, estas facciones reaccionarias han intensificado sus ataques. Como resultado de la guerra, la gente de la regi贸n ha estado sufriendo muchas crisis sociales, al mismo tiempo que aument贸 la tasa de matrimonio infantil.

Seg煤n un informe publicado por la Casa de la Mujer de Manbij, la tasa de matrimonio infantil creci贸 recientemente en Manbij. El n煤mero de ni帽as que fueron forzadas a casarse en Manbij y sus zonas rurales, fue de 20 en 2022 y el n煤mero de matrimonios infantiles que terminaron en divorcio lleg贸 a 62 en 2022. Seg煤n la investigaci贸n, las razones del aumento de los casos de divorcio son los conflictos en curso, los problemas matrimoniales, las condiciones de vida, el desempleo y las relaciones extramatrimoniales.

鈥淒eben implementarse leyes que protejan a las mujeres鈥

Al afirmar que las leyes que protegen a las mujeres deben implementarse con urgencia, la portavoz del Centro de Investigaci贸n Jineoloji, Yasm卯n Qoco, dijo que muchos padres obligaron a sus hijas a contraer matrimonio infantil despu茅s de que ISIS tom贸 el control de Manbij.

鈥淓l matrimonio infantil tiene muchos efectos negativos -explic贸 Yasm卯n-. Las ni帽as y los ni帽os menores de 18 a帽os son forzados a contraer matrimonio. Los ni帽os son forzados a casarse antes de estar preparados f铆sica y mentalmente. Las ni帽as mor铆an o sufr铆an problemas f铆sicos debido a abortos espont谩neos鈥.

鈥淒eber铆an lanzarse campa帽as de sensibilizaci贸n鈥

Al enfatizar que la cantidad de matrimonios infantiles que terminan en divorcio ha ido en aumento, Yasm卯n Qoco dijo: 鈥淪e deben lanzar campa帽as de sensibilizaci贸n para poner fin a este fen贸meno. Las organizaciones de mujeres son responsables de dar informaci贸n sobre los riesgos y efectos negativos de los matrimonios infantiles. Las organizaciones feministas deber铆an lanzar campa帽as de sensibilizaci贸n, realizar seminarios y reuniones. La ley puede poner fin a esto al imponer una sanci贸n penal por obligar a los ni帽os y a las ni帽as a contraer matrimonio鈥.

Por su parte, la directora de la Casa de Mujeres de Manbij, 陌man El-Hamso, afirm贸 que 鈥渕uchas solicitudes de divorcio se presentaron como resultado de la intervenci贸n de los padres y debido a la situaci贸n financiera. Impedimos los matrimonios de algunos ni帽os y ni帽as. Necesitamos una nueva ley para prevenir el matrimonio infantil, la poligamia y reducir las tasas de divorcio. En el norte de Siria tenemos una ley de mujeres y exigimos al Consejo de Justicia de Mujeres que implemente esta ley鈥.

鈥淓l matrimonio precoz es como tirarse a un pozo profundo鈥

HM, de 19 a帽os, es una de las v铆ctimas del matrimonio precoz en Manbij. Fue forzada a casarse cuando ten铆a 16 a帽os. 鈥淔ui objeto de violencia tanto por parte de mi esposo como de su familia. Fui golpeada y hospitalizada muchas veces. Mi esposo me trat贸 como a una esclava. No sab铆a qu茅 hacer porque era muy joven. No pod铆a decirle a mi familia a lo que me enfrentaba鈥, record贸.

鈥淓l matrimonio precoz es como arrojarse a un pozo profundo -asegur贸 HM-. Quise suicidarme muchas veces. Este matrimonio arruin贸 mi vida. Tuve que dejar la escuela y no ten铆a futuro. Me divorci茅 pero todos me llaman 鈥榤ujer divorciada鈥 y esto me pone muy triste, pero nunca me he arrepentido de mi decisi贸n de divorciarme. No casen a sus hijos a una edad temprana por ning煤n motivo. Exijo la implementaci贸n de la ley que proh铆be el matrimonio precoz鈥.

鈥淪eguiremos luchando鈥

Al mencionar las razones por las que no se implementa la ley de la mujer, la copresidenta del Consejo de Justicia Social de Manbij, Muf卯de El-Hesen, alert贸 que la ley de la mujer no se implementa en Manbij y el norte y el este de Siria debido a las costumbres y tradiciones.

鈥淓l matrimonio precoz es inaceptable. Como Tribunal de Justicia, estamos tratando de poner fin a este fen贸meno mediante la sensibilizaci贸n -remarc贸-. Desde la liberaci贸n de Manbij, hemos lanzado muchas campa帽as de sensibilizaci贸n para poner fin a este fen贸meno. Seguiremos luchando para hacer cumplir las leyes que proh铆ben este fen贸meno鈥.

FUENTE: Sibiliya El-Ibrahim / JINHA / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

