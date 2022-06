–

De parte de Kurdistan America Latina June 22, 2022 245 puntos de vista

En un c谩lido d铆a de la semana, Hilwa Ibrahim, de 50 a帽os, estaba sentada pacientemente junto a otras mujeres yezid铆es en la oficina de la ONG Organizaci贸n Emma para el Desarrollo Humano, en la ciudad de Sharya, a unos 15 kil贸metros al sur de Duhok.

Vestida con una prenda completa de color morado oscuro y sandalias, y un hijab azul claro, esboz贸 una sonrisa y entr贸 en la sala. Su aspecto cansado y envejecido indicaba el calvario al que hab铆a sobrevivido.

鈥淢i marido fue asesinado por ISIS鈥, fueron las primeras palabras que pronunci贸.

Recordaba el mes de agosto de 2014, cuando ISIS arras贸 el distrito de Sinjar (Shengal), de mayor铆a yezid铆, en el norte de Irak, de donde ella es originaria, lanzando lo que se ha descrito como un genocidio contra la minor铆a 茅tnico-religiosa yezid铆 de Irak.

En ese momento, Ibrahim y todos los miembros de su familia, junto con otras decenas de personas, fueron capturados y llevados a Tal Afar, a unos 50 kil贸metros al este de Sinjar.

Ibrahim relat贸 su historia, explicando c贸mo los secuestrados fueron separados por g茅nero, con los hombres asesinados, y las mujeres y ni帽as obligadas a la esclavitud sexual.

A ella la enviaron a lo que ser铆an dos a帽os y cuatro meses de cautiverio del ISIS, mientras que su marido fue asesinado a tiros.

鈥淓llos (ISIS) nos hicieron las peores cosas imaginables a las mujeres鈥, dijo Ibrahim a Al Jazeera, prefiriendo no entrar en detalles.

鈥淎 los chicos m谩s j贸venes les arrebataron a sus padres, los adoctrinaron, los entrenaron para luchar y los obligaron a unirse a las filas del ISIS鈥, a帽adi贸.

As铆 es como su hijo Hamadi, que ahora tendr铆a 23 a帽os, acab贸 reclutado a la fuerza. Su hermano Sabry y su sobrino Daham tambi茅n est谩n desaparecidos. Como muchos otros yezid铆es, no sabe si sus familiares est谩n vivos o muertos.

鈥淣o tengo ning煤n alivio. Sigo buscando justicia鈥, dijo Ibrahim.

鈥淐omo supervivientes, no queremos que se nieguen nuestros derechos y los de nuestros seres queridos鈥 Nos estamos muriendo por dentro al ver que no se hace nada鈥, agreg贸.

Ibrahim vive con sus siete hijos en una modesta vivienda en Sharya desde 2017. Otros yezid铆es sobreviven en campamentos o asentamientos informales, repartidos por la regi贸n semiaut贸noma del Kurdist谩n iraqu铆.

鈥淣adie nos ha ayudado -se quej贸 Ibrahim-. Realmente no s茅 si alg煤n d铆a se me har谩 justicia鈥.

Falta de aplicaci贸n

El 1 de marzo del a帽o pasado, el Parlamento iraqu铆 ratific贸 la Ley de Supervivientes Yezid铆es, que ofrece reparaciones a las mujeres yezid铆es y a otras supervivientes de los cr铆menes del ISIS, incluyendo compensaciones econ贸micas, rehabilitaci贸n, tratamiento m茅dico y oportunidades econ贸micas. Sin embargo, la legislaci贸n no se ha aplicado plenamente hasta la fecha, ni se han asignado fondos suficientes para apoyarla.

鈥淣o hay una voluntad real por parte del gobierno iraqu铆 de aplicar la ley de forma efectiva鈥, dijo Bahar Ali, director y cofundador de la Organizaci贸n Emma a Al Jazeera, se帽alando que, como el presupuesto federal de Irak a煤n no ha sido aprobado debido a que los pol铆ticos no se han puesto de acuerdo para formar un nuevo gobierno, la financiaci贸n no est谩 asegurada.

Ali dijo que los 煤nicos pasos que se hab铆an dado hasta ahora eran el nombramiento del jefe de la Direcci贸n de Asuntos de Supervivientes y la apertura de una oficina temporal en Mosul para acoger a este organismo.

鈥淩etrasar o no aplicar la ley adecuadamente significa prolongar el trauma de los supervivientes y aumentar su desesperanza鈥, argument贸 Ali, a帽adiendo que el efecto se siente ampliamente entre las v铆ctimas yezid铆es, que siguen sin tener acceso a empleos, oportunidades educativas y servicios.

Como organizaci贸n de mujeres que trabaja para ayudar a los supervivientes yezid铆es, Emma ha abogado por el procesamiento de los autores de los cr铆menes. Tambi茅n pidi贸 la creaci贸n de un tribunal internacional para juzgar los cr铆menes cometidos por el ISIS.

Vendida tres veces

Eman Abdullah entr贸 en el despacho de Emma con aspecto tranquilo y serio. La joven de 20 a帽os ten铆a una mirada endurecida, se帽al de que iba a compartir detalles sobre el periodo m谩s oscuro de su vida.

Abdullah estuvo cautiva del ISIS durante un a帽o, luego de ser capturada en el verano de 2014.

鈥淓ntonces solo ten铆a 13 a帽os y no sab铆a que pod铆a existir tal brutalidad禄, dijo Abdullah a Al Jazeera. 鈥淯n grupo del ISIS me secuestr贸 con seis miembros de mi familia y muchas otras personas; me metieron en el maletero de un coche: junto a m铆 estaba el cuerpo de un hombre decapitado鈥, record贸.

Despu茅s de ser conducida a Mosul, Abdullah dice que la mantuvieron en un edificio con otras 500 mujeres yezid铆es antes de ser trasladada a otro bloque. Cuando el ISIS descubri贸 que su padre era polic铆a, Abdullah dijo que la golpearon tan fuerte que todav铆a siente dolor por las heridas.

Abdullah explic贸 que los nombres de las mujeres y ni帽as solteras se escrib铆an en un papel y se sacaban de una caja para repartirlos entre los combatientes del ISIS.

鈥淯n hombre eligi贸 a tres de nosotras. Vino a la habitaci贸n donde me pusieron, me at贸 las manos con una cuerda sobre la cama y me viol贸鈥, relat贸 Abdullah. 鈥淓sa fue la primera vez que me cas茅 a la fuerza con un miembro del ISIS鈥.

La entonces adolescente puntualiz贸 que fue esclavizada durante cinco d铆as antes de ser vendida en el mercado de esclavos del ISIS a otro combatiente, con el que estuvo tres d铆as antes de ser revendida de nuevo.

鈥淓l tercer hombre del ISIS tambi茅n me oblig贸 a convertirme al Islam禄, record贸 Abdullah. 鈥淢e aprend铆 de memoria 101 p谩ginas del Cor谩n para poder ser liberada鈥.

Finalmente, la Oficina de Rescate de Yezid铆es Secuestrados (KYRO) pudo liberar a Abdullah y a otros miembros de la familia que hab铆an sido capturados.

La familia residi贸 en el campo de desplazados internos de Sharya durante siete a帽os, y fue desplazada de nuevo el pasado junio. Ahora viven en una casa alquilada de tres habitaciones en Sharya.

Abdullah ha hecho un llamamiento activo a las autoridades federales iraqu铆es, al Gobierno Regional del Kurdist谩n, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que hagan justicia a los supervivientes yezid铆es.

Se calcula que unas 7.000 mujeres y ni帽as yezid铆es fueron v铆ctimas de la campa帽a de secuestros, violaciones y esclavizaci贸n del ISIS, y que m谩s de 3.000 mujeres siguen desaparecidas.

Hasta ahora, s贸lo un miembro del ISIS ha sido condenado con cargos relacionados con el genocidio contra la minor铆a yezid铆 en un juicio penal en Alemania.

鈥淓st谩 claro para todo el mundo lo que necesitamos. Y sin embargo, por ocho a帽os hemos visto inacci贸n鈥, dijo Abdullah. 鈥淭odav铆a no hemos visto que se haga nada por nosotros, las v铆ctimas del genocidio, que ha tenido un fuerte impacto en nuestras vidas, ya que cada uno de nosotros tiene al menos un familiar afectado鈥.

FUENTE: Alessandra Bajec / Al Jazeera / Rojava Azadi Madrid

