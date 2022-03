–

De parte de CGT-LKN Araba March 29, 2022 63 puntos de vista

Este escrito se va a referir a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) definidas en la Ley General de la Seguridad Social RD 8/2015 como asociaciones privadas de empresarios, sin 谩nimo de lucro, que colaboran en la gesti贸n de la Seguridad Social (SS). En cuanto a la cobertura de la SS se refiere b谩sicamente a la atenci贸n sanitaria y prestaciones econ贸micas asociadas a los da帽os en la salud, no a prestaciones como jubilaci贸n, desempleo u otras propias de su acci贸n protectora.

Las actuales mutuas de accidentes de trabajo surgen con la industrializaci贸n en el siglo XIX, como entidades de aseguramiento para atender necesidades econ贸micas de los trabajadores lesionados, incapacitados o enfermos y las de sus familias.

Ante el surgimiento de mutuas de car谩cter sindical el empresariado reacciona creando sus propias mutuas para contrarrestar el poder de atracci贸n de aquellas ligadas a la afiliaci贸n sindical. Entonces las mutuas empresariales limitaban el acceso al derecho a las indemnizaciones en numerosos supuestos entre los que se inclu铆an cuando la lesi贸n fuera fruto de la conducta err贸nea del trabajador o de la actuaci贸n de alg煤n compa帽ero de trabajo. Incluso pod铆a exigirse al trabajador firmar la renuncia a las prestaciones del seguro a la hora de formalizar el contrato, entendiendo que 茅ste conoc铆a el riesgo asociado al trabajo a realizar. Estos contratos fueron conocidos como 鈥渆l derecho a morir鈥 o como 鈥渃ontratos de muerte鈥 [1]. Los numerosos litigios para el cobro de las prestaciones hicieron ineficaces y caras estas aseguradoras[2].

Al objeto de laminar las organizaciones obreras Otto von Bismark, Canciller de Prusia, como respuesta a las fuertes demandas del movimiento socialista-marxista, adem谩s de reprimir e ilegalizar al partido socialdem贸crata en 1878, aplic贸 alguna de sus exigencias. Entre ellas en 1884 inicia el establecimiento de la SS de forma progresiva como aseguramiento p煤blico obligatorio para la poblaci贸n trabajadora asalariada. Primeramente, para atender m茅dicamente lesiones y enfermedades laborales y, posteriormente, para cubrir econ贸micamente indemnizaciones y pensiones por invalidez y enfermedad no necesariamente laborales1. Los trabajadores cubiertos por la Seguridad Social a cambio del derecho a la prestaci贸n correspondiente no pod铆an demandar legalmente a sus empleadores. Esta ausencia de responsabilidad jur铆dica de los patronos por los da帽os constituy贸 una de las bases del sistema de SS en sus inicios. Con m谩s o menos dificultades en las d茅cadas siguientes el modelo fue extendi茅ndose por Europa. En USA la implantaci贸n fue m谩s d茅bil y tard铆a.

Hoy en d铆a en algunos pa铆ses de Europa las prestaciones de Seguridad Social las realizan mutualidades (Alemania, Holanda, B茅lgica), entidades independientes, sin 谩nimo de lucro, de car谩cter solidario, formadas por una comunidad de individuos que comparten un patrimonio destinado a cubrir los riesgos inherentes a la vida laboral u otros. En el resto de pa铆ses corresponde a la Seguridad Social, y sus respectivos sistemas sanitarios p煤blicos, gestionar y atender las prestaciones econ贸micas y sanitarias de las y los trabajadores. Con dos excepciones. En Portugal el empresariado debe asegurar con compa帽铆as de seguro privadas la atenci贸n a enfermedades profesionales y en Espa帽a se dispone de entidades empresariales, las mutuas, para atender sanitaria y econ贸micamente los da帽os laborales y otras prestaciones de SS.

En el Estado espa帽ol el proceso asegurador comienza con la Ley (llamada Dato) de accidentes de trabajo en 1900. Hay que esperar a la Ley 193/1963 de Bases de la SS y la Ley de la SS de 1966 para el establecimiento de su car谩cter p煤blico y de la uniformidad de sus prestaciones a las m煤ltiples entidades de seguro sectoriales[3].

Posteriormente, en 1978, el Instituto Nacional de Previsi贸n y Mutualidades Laborales pasa a constituir diversas unidades de gesti贸n de cada tipo de prestaci贸n como el INSS, INSALUD, INE, INSERSO e Instituto Social de la Marina.

Como hemos dicho ya, las MCSS (Antes Mutuas Patronales y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social 鈥揗ATEPSS-) son entidades privadas de empresarios, que tienen por finalidad principal el colaborar en la gesti贸n de la Seguridad Social (Art. 80 LGSS). Las cuotas pagadas a las mutuas son extra铆das de los salarios de las y los trabajadores directamente o de la plusval铆a fruto de su trabajo, de ah铆 la cuota del trabajador/a y la cuota de la empresa.

Para no confundirse diremos que en Espa帽a las mutualidades o montep铆os son sistemas residuales similares a la seguridad social que dan cobertura a colectivos funcionariales como justicia (Mujeju), educaci贸n (Muface), fuerzas armadas (Isfas), diputaciones, ayuntamientos (Montep铆os) etc. Las personas mutualistas conciertan la asistencia sanitaria, sea de origen laboral o no, con entidades privadas o con el sistema p煤blico de salud. Son sistemas financiados por presupuestos p煤blicos con prestaciones en el pasado algo m谩s amplias que las de Seguridad Social y que constituyen una importante fuente de ingresos para la sanidad privada. Caracter铆stica compartida con las MCSS.

Evoluci贸n de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

En la d茅cada de 1960 en la colaboraci贸n con la SS participaban en torno a 200 mutuas, en la de 1990 se manten铆an activas poco m谩s de 100 y hoy fruto de la exigencia de su fortalecimiento por parte de SS no llegan a 20.

Las MCSS gestionaron 13.527 millones de la Seguridad Social en el a帽o 2019.El colectivo protegido en ese ejercicio ascendi贸 a 18 millones de trabajadores de los cuales el 83% son personas asalariadas. Gestionan el 96,42% del total de las cuotas correspondientes a contingencias profesionales. La incapacidad temporal derivada de contingencia com煤n es controlada por las mutuas en el 80% de las personas asalariadas y pr谩cticamente en el 100% del trabajo aut贸nomo[4].

Cuadro 1: Resumen de competencias actuales de Seguridad Social de las mutuas

Gesti贸n de las prestaciones econ贸micas y asistencia sanitaria en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Control de la prestaci贸n econ贸mica por incapacidad temporal en contingencias comunes. Voluntaria para empresas.

Gesti贸n de la prestaci贸n econ贸mica por riesgo laboral no evitable durante el embarazo y lactancia natural

Gesti贸n de las prestaciones econ贸micas por cese en la actividad de las/os trabajadores por cuenta propia

Gesti贸n de la prestaci贸n por cuidado de menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave

Aplicaci贸n de los planes anuales de actuaciones preventivas de la SS.

Hay otras f贸rmulas de cobertura de las contingencias profesionales como es asegurarlas con el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social o que sea la propia empresa quien lo haga una vez constituida en entidad colaboradora con la SS. En el primer caso la asistencia sanitaria es prestada por el sistema p煤blico de salud (SPS) y en el segundo la empresa debe garantizar esta atenci贸n sanitaria sea con recursos privados o p煤blicos. No obstante, estas modalidades de aseguramiento son residuales (3,58% del total de las cuotas). Las MCSS residualmente ejecutan los planes anuales de actuaci贸n preventiva de la SS a los que pueden destinar hasta el 07% de las partidas disponibles para contingencias profesionales. (Pg. 58 memoria SS 2019).

A partir de 1990 los sucesivos gobiernos estatales han ido cediendo competencias de Seguridad Social asign谩ndolas a estas entidades empresariales originariamente gestoras solamente de la cobertura de las contingencias profesionales (Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional). As铆 se les habilit贸 primeramente para controlar la baja o Incapacidad Temporal com煤n (ITc). A las MCSS se les posibilita realizar propuestas el alta m茅dica a trav茅s de Inspecci贸n M茅dica del SPS y la posible realizaci贸n de pruebas diagn贸sticas y tratamientos para adelantar el alta. Posteriormente se aprob贸 equiparar a las/os m茅dicos de mutuas con los inspectores de seguridad social dot谩ndoles de la competencia de dar altas (Art 44 RD Legislativo 6/2000), competencia en espera de desarrollo reglamentario. Se ha acortado el plazo de respuesta del sistema p煤blico a las propuestas de alta de las MCSS de 10 a 5 d铆as, se ha aumentado su posibilidad de proponer el alta desde el anterior d铆a 16 de la baja al primer d铆a de la misma y se les premia financieramente cuantas m谩s propuestas de alta hagan.

En otro orden se les ha asignado la gesti贸n de la prestaci贸n econ贸mica ante riesgo laboral no evitable en situaci贸n de embarazo y lactancia natural, se les ha asignado la competencia de la gesti贸n de la prestaci贸n correspondiente al cuidado de menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave, y por 煤ltimo tambi茅n aplican las actividades de prevenci贸n de riesgos laborales de los planes preventivos anuales de la SS.

Casi todas estas competencias, se han incluido en las leyes de acompa帽amiento de los Presupuestos Generales del Estado anuales y en las de medidas fiscales administrativas y de orden social aprobadas en la 煤ltima semana de cada a帽o. El coincidir con el debate de los presupuestos y en fechas cuasi vacacionales no parece inocente. Ha servido para ocultar el firme camino de desmantelamiento de la SS y la apuesta por crear un doble sistema sanitario. Uno para las y los trabajadores ligado al aseguramiento (Tipo Bismark), de car谩cter centralista, con escasos derechos de sus usuarios y al servicio de las necesidades empresariales y otro general transferido a las Comunidades Aut贸nomas y descapitalizado financiado con los impuestos para el resto de la poblaci贸n. El primero con medios econ贸micos para posibilitar la m谩xima rentabilidad de la mano de obra, el segundo avanzando a la beneficencia. Ambos a riesgo de privatizaci贸n en cuanto a la provisi贸n de sus servicios.

El ejercicio de las competencias

La cobertura de prestaciones por las MCSS (Cuadro1) son una caudalosa fuente de carga de trabajo para las asesor铆as jur铆dico-laborales sean privadas o sindicales.

Se repasan en el cuadro 2 los efectos asociados al ejercicio de las competencias de las mutuas y a la falta de control de sus pr谩cticas por parte de la SS.

Cuadro 2: Competencias de las mutuas y sus 鈥渋ncidencias鈥

Prestaciones Pr谩cticas e incidencias Gesti贸n econ贸mica: o Son numerosos los procedimientos abiertos por fiscal铆a y tribunal de cuentas por mala praxis y por falta de seguimiento de la SS[5] o Resultan escandalosos los sueldos de las/os directivos de estas entidades. De los 21 gerentes de las mutuas en 2020, seis cobraron m谩s de 200.000 euros brutos y 12 son 鈥榗ienmileuristas鈥 pagados por fondos de la SS[6] o El 18-20% de la atenci贸n sanitaria prestada por el sistema p煤blico se asigna a da帽os de origen laboral y cuyo coste se detrae de las mutuas para recaer en los SPS[7]. Derechos sanitarios o Determinaci贸n del car谩cter laboral de las lesiones. 搂 Subdeclaraci贸n de accidentes de trabajo y en especial de enfermedades profesionales 搂 Uso de ingentes recursos (p煤blicos) para abogados, peritos鈥 en litigios contra las y los trabajadores que reclaman la negativa del evidente origen laboral de m煤ltiples da帽os. 搂 Derivaci贸n de asistencia sanitaria desde MCSS a medios privados, no propios ni p煤blicos o Gravedad de las lesiones 搂 Infravaloraci贸n sistem谩tica de la gravedad de los da帽os o Asistencia sanitaria: 搂 Biologicista, no preventiva 搂 Tratamientos de choque con posibles efectos secundarios 搂 Reincorporaci贸n laboral temprana inadecuada 搂 Desresponsabilizaci贸n sanitaria de secuelas tras acelerar el alta o Ausencia de derechos de familiares de accidentados atendidos sanitariamente: o Informaci贸n escasa y muchas veces sesgada sobre los procesos cl铆nicos Participaci贸n en el Control de ITc o Ineficiencia del control ejercido o Sistema perverso. A mayor n煤mero de solicitudes de alta al SPS, mayores ingresos a las Mutuas desde SS. o Bloqueo del SPS por solicitudes de informes y altas de las MCSS. En caso de no ser aceptadas las propuestas requieren informe motivado del SPS. Sin respuesta se procede al alta. o Solo el 13% de las altas que solicitan est谩n justificadas. La SS nada dice al respecto[8]. o Uso de medios privados en la realizaci贸n de pruebas diagn贸sticas y tratamientos a cargo de los fondos p煤blicos (falta de capacidad de control de los establecido en la norma por parte de SS) o El empresariado aprovechando la pandemia Covid-19 reivindica que el alta m茅dica por contingencia com煤n sea realizada por las mutuas. Su oportunidad de oro para acercarse a la deseado acceso a la historia cl铆nica informatizada de las y los trabajadores[9] Actuaciones preventivas de la SS o Sin control, conocido por parte de SS Gesti贸n de la prestaci贸n econ贸mica en Riesgo para el embarazo y lactancia natural o Aplicaci贸n de criterios restrictivos del derecho a la prestaci贸n y ajenos a la evidencia cient铆fica en cuanto a los riesgos laborales

Es necesario decir que la participaci贸n de las MCSS en el control de la ITc responde al discurso patronal de presunci贸n de la existencia de un fraude generalizado y nunca demostrado en la ITc por parte de las/os trabajadores y en la desconfianza sobre el ejercicio profesional del personal facultativo del SPS de esta actuaci贸n terap茅utica. Probablemente ser铆a rentable estudiar el coste/eficacia de este control de la ITc en el que pueden participar simult谩neamente m茅dicos de atenci贸n primaria y de la Inspecci贸n M茅dica con criterios cl铆nicos, m茅dicos del INSS y de mutuas con criterio de contenci贸n de gasto y a veces m茅dicos polic铆a puestos por las empresas. Orgi谩stico.

La aventura preventiva de las mutuas

Como no pod铆a ser de otro modo el sistema preventivo de las mutuas en el Estado espa帽ol durante la dictadura, 煤nico existente, fue un rotundo fracaso hist贸rico. Resultaba una contradicci贸n en toda regla el asignar a estas organizaciones empresariales la prevenci贸n de da帽os en la salud de las y los trabajadores. Da帽os derivados de unas p茅simas condiciones de trabajo en una dictadura instaurada precisamente en favor de los intereses del empresariado, entre otras clases y estratos poderosos.

Tras la aprobaci贸n del Reglamento de Servicios de Prevenci贸n (RD 37/97) se habilitaron, con fondos de la Seguridad Social, Servicios de Prevenci贸n Ajenos asociados a las Mutuas a la vez que se abr铆a de la posibilidad de constituci贸n de empresas preventivas mercantiles. En poco tiempo, la presi贸n de estos negocios ajenos a mutuas, en manos de aseguradoras y fondos de inversi贸n, hizo al gobierno legislar para obligar el cierre de los servicios gestados en las Mutuas. El proceso de venta de los servicios de prevenci贸n de las Mutuas en gran medida estuvo plagado de ilegalidades y enriquecimiento de los gestores de las mutuas y de estos servicios de prevenci贸n[10]. Pura delincuencia y ausencia de control de la Seguridad Social en el proceso.

Algunas reflexiones finales

驴C贸mo aceptar que el sistema mantenido con cuotas aportadas por las y los trabajadores sea gestionado directamente por la clase propietaria y decisora de unas condiciones de empleo y trabajo generadora de unos de los m谩s altos 铆ndices de siniestralidad laboral en Europa? [11].

Resulta sorprendente el silencio del movimiento sindical y de la izquierda pol铆tica ante la entrega de competencias de la SS a organizaciones empresariales, y la evidencia de retorno a un modelo 鈥淏ismarckiano鈥 de sistema sanitario basado en cotizaciones que distingue entre contingencias profesionales y comunes frente al modelo 鈥淏everidge鈥 universal que atiende el da帽o de las y los trabajadores desde el SPS sea cual sea su origen, como preve铆a la Ley 14/1986 General de Sanidad.

El sistema mutual, de naturaleza empresarial, es juez y parte en la atenci贸n a los da帽os derivados de las condiciones de empleo y trabajo, gestiona competencias p煤blicas como fruto de las pol铆ticas de dejaci贸n de la SS y constituye uno de los caballos de Troya de la sanidad privada contra el sistema p煤blico de salud.

La falta de derechos de las y los trabajadores, las escandalosas irregularidades econ贸micas de gesti贸n de las mutuas son la norma. En los 煤ltimos a帽os m谩s del 25% de las entidades han sido sancionadas o acusadas de pr谩cticas corruptas (Prevenci贸n Integral 28/01/2021).

Parece que las organizaciones sindicales m谩s all谩 de atender caso a caso los efectos de las pr谩cticas mutuales, carecen de estrategia, de voluntad o de capacidad para entender y abordar este gran problema de las y los trabajadores, la desconsideraci贸n de sus intereses de salud. La izquierda pol铆tica desclasada no parece que entienda lo impropio del uso de las cotizaciones sociales fruto del trabajo contra los intereses de salud de la poblaci贸n trabajadora.

Tras este repaso uno se pregunta si las mutuas son responsables de sus desaguisados o lo son los gobiernos que gestionan la SS y no ejerce sus responsabilidades de control o lo que es tambi茅n probable que esa falta de control forma parte de la estrategia neoliberal de desmantelamiento de derechos socio laborales y de privatizaci贸n del sistema p煤blico de salud.

Hay alternativas:

Constituci贸n de las administraciones p煤blicas como empresas auto aseguradoras colaboradoras con la Seguridad Social. Con ello la asistencia sanitaria de las contingencias profesionales de millones de trabajadores/as p煤blicos y los correspondientes recursos financieros de las cotizaciones a Seguridad Social pasar铆an a los SPS fortaleci茅ndolos

Integraci贸n de los recursos sanitarios de las MCSS en el sistema p煤blico de salud en base a la disposici贸n final tercera de la Ley General de Sanidad. Requiere nada m谩s (y nada menos) el acuerdo de los ministerios concernidos, Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, lo cual hace improbable la plasmaci贸n de esta alternativa con el PSOE en el Gobierno y m谩s improbable si cabe con un gobierno del PP.

Avances en la cogesti贸n de las mutuas entre empresariado y trabajadoras/es. Es la propuesta de los sindicatos estatales mayoritarios. Tiene el riesgo m谩s que evidentes de fortalecer la burocratizaci贸n de las organizaciones sindicales mayoritarias.

Todas ellas en cualquier caso dependen de un debate y una movilizaci贸n socio laboral hoy no existente.

24/02/2022

I帽aki Moreno Sueskun, miembro del grupo impulsor de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria

Notas

[1] Guyton G.P. A brief history of workers鈥 compensation https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1888620/pdf/IowaOrthopJ-19-106.pdf

[2] Balat D. The employer-health insurance connection an 鈥榓ccident of history鈥. 11/09/19. https://thehill.com/opinion/healthcare/469739-the-employer-health-insurance-connection-an-accident-of-history

[3] Mart铆nez Mateo, CJ. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Tesis Doctoral. Granada 2017.

[4] Memoria econ贸mico-financiera y de gesti贸n de las mutuas colaboradoras con la seguridad social ejercicio 2019. Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones. Direcci贸n General de Ordenaci贸n de la Seguridad Social.

[5] https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8797.pdf

[6] https://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/2872744/21-directivos-mutuas-seguros-2020-seis-cobraron-200000-euros-brutos-12-cienmileuristas

[7] https://blogs.publico.es/dominiopublico/3351/el-escandalo-de-las-mutuas-patronales/

[8] Memorias anuales de la Secci贸n de Inspecci贸n M茅dica del Instituto de salud P煤blica y laboral de Navarra 2015 al 2020 (ISPLN). http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/75366057-0BD9-45A2-916F-61AC731CFA93/473338/Memoria2020.pdf

[9] Correspondencia ministerial sobre bajas laborales. Iritzia (Opini贸n): Diario Gara 18/01/2022.

[10] https://www.prevencionintegral.com/en/actualidad/noticias/2020/12/10/tribunal-cuentas-culpa-seguridad-social-por-no-vigilar-reventa-mutuas

[11] Prevenci贸n Integral. El dato del d铆a: Mapa europeo de la siniestralidad laboral. https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/11/10/dato-dia-mapa-europeo-siniestralidad-laboral

Fuente: https://vientosur.info/las-mutuas-patronales-espanolas-y-su-peligrosa-ignorancia/