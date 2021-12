–

Tengo que decir algo. Para sorpresa de absolutamente nadie,

yo no soy cristiano. Adem谩s, nunca me he llevado especialmente bien con mi familia.

No es que sean mala gente (la mayor铆a) sino que no me une nada a ellos; no son personas

que hayan estado presentes en mi vida de una manera intensa ni tengo, por

tanto, raz贸n alguna para querer verlos. Eso quiere decir que hace muchos a帽os

que considero algo alien铆genas las celebraciones de estas 茅pocas. Para m铆 son

d铆as normales, y como tal los tomo a la hora de preparar mi comida y mi cena.

Si he mencionado lo de la familia es porque supongo que

todos tenemos claro que la Nochebuena, la Navidad y los Reyes ya no son fiestas

cat贸licas. Hace bastante que el sentido religioso de estas fiestas ha

desaparecido, sepultado por anuncios estridentes, decoraci贸n de Pap谩 Noel, regalos

bajo el 谩rbol y jerseys feos. S铆, sigue habiendo villancicos, y los Ayuntamientos

siguen poniendo belenes. Si preguntas por la calle todo el mundo sabe lo que se

celebra. Pero nadie lo vive como tal. 驴Cu谩nta gente va a la misa del gallo?

驴Cu谩nta gente piensa en estas semanas como los d铆as santos donde Jesucristo, el

hijo de Dios y 茅l mismo dios tambi茅n, nace con el fin de salvarnos a todos? No

dir茅 que absolutamente nadie, pero m谩s bien poca gente.

Eso significa que no ser cristiano no te incapacita para

celebrar la Navidad, porque la principal fuerza que nos lleva en estos d铆as no

es la devoci贸n sino la inercia. Celebramos comidas y vemos a la familia porque

es lo que hemos hecho toda la vida. Porque es lo que 芦se hace禄. A veces la

gente lo vive como algo aplastante, triturador: tener que ver, por pura

inercia, a personas a las que no se soporta, o a las que se aprecia de manera distante.

Sin embargo, a m铆 me result贸 f谩cil romperla. Un a帽o dej茅 de ir a todo y al a帽o

siguiente nadie contaba de verdad conmigo. 脡xito.

Una de las cosas que m谩s me estragaba de estas fiestas era

la cantidad de comida. Yo no soy una persona de mal comer, pero hay niveles y

niveles. Entrante, primero, segundo, tercero, postres y, al lado, quesos para

servirse. Alcohol, turrones, carne y pescado caros. Comida especial que ha requerido

tremendo esfuerzo para prepararse y lo requerir谩 para limpiar y recoger. Cebarse

aunque no haya dinero, y as铆 durante varios d铆as. Ese derroche, ese tirar la

casa por la ventana, ese acabar necesitando sal de frutas y tumbarse un rato,

de verdad que no lo entiendo.

Por supuesto, tampoco se llevar谩 nadie una sorpresa si digo que

es generacional. Somos nietos de quienes vivieron la posguerra. Mucha gente

pas贸 hambre durante los veinte a帽os que van del 芦cautivo y desarmado禄 al final

de la autarqu铆a, y eso dej贸 su poso en la clase media que surgi贸 despu茅s. No hay

m谩s que releer los c贸mics de Bruguera de aquella 茅poca: en Navidad, se come

bien y se aparenta. El peor miedo es no poder comprar el pavo y pasar la Nochebuena

comiendo sopas de ajo, m谩s a煤n si hay alg煤n invitado a la mesa que pueda ver que

no hay prosperidad sino apariencia.

Lo que tienen las cosas generacionales es que se acaban

cuando siguen pasando generaciones. Resulta que a mi alrededor se sigue celebrando

la Navidad. Esa inercia contin煤a y continuar谩. Pero la forma en que se celebra

ha cambiado much铆simo, hasta el punto de que, en los 煤ltimos a帽os, s铆 he decidido

participar en las fiestas, e incluso ser yo anfitri贸n de alguna de ellas. Porque

claro, cuando celebras de una manera que te gusta, la cosa cambia.

Una reuni贸n con la 芦familia elegida禄, que es la manera en

que los pedantes posmodernos llamamos a las amistades cercanas. Juegos de mesa

en vez de agrias discusiones sobre pol铆tica. Evitaci贸n por completo del

discurso del rey, el bel茅n y el arbolito. Comida hecha por cada uno de los

asistentes, sin que el anfitri贸n (la anfitriona) tenga que matarse a cocinar, y

sin llenar la mesa de viandas pesadas y de consumo casi obligatorio (芦pero 驴no

vas a tomar ni un trocito peque帽o?禄). As铆 s铆 celebro, joder.

驴C贸mo evolucionar谩n estas fiestas en las d茅cadas que vienen?

Bueno, podr铆a pasar cualquier cosa, pero parece claro que vivimos en una

sociedad cada vez m谩s laica y donde cada vez se consideran menos inamovibles

los lazos familiares. Tener relaci贸n superficial con la familia de origen va a

estar cada vez mejor visto, al igual que va a estarlo no aguantar a quien no

quieres aguantar. Las tradiciones de 铆ndole religiosa seguir谩n transform谩ndose

en una actividad festiva sin ninguna clase de connotaci贸n m铆stica.

Asimismo, cada vez hay m谩s personas de las generaciones que

no hemos conocido (de forma generalizada) el hambre y que, por el contrario, s铆

conocemos de primera mano los problemas asociados a la alimentaci贸n, como el

sobrepeso y la obesidad. Por ello, daremos menos importancia a los atracones como

s铆mbolo de estatus. Las comidas y cenas familiares, se celebren con quien se

celebren, ser谩n menos pesadas y m谩s variadas, porque cada vez prestamos m谩s

atenci贸n a las opciones 茅ticas de la gente en cuanto al men煤.

Quien cree que la religi贸n es un freno al capitalismo puede

considerar que este es un futuro horrible. Ya me veo a ciertos popes de la

derecha (incluso algunos que se hacen llamar de izquierdas) deplorar que la

gente pase un poco de padres y abuelos y celebre las fiestas como se le cante,

o no las celebre en absoluto. 隆Atomizaci贸n, p茅rdida de valores! Tenemos que

celebrar la Navidad de la misma forma que se ha celebrado siempre, porque esas

reuniones, esos atracones y esa paliza de curro que se daba la abuela no eran,

en ning煤n caso, producto de circunstancias hist贸ricas concretas: eran

atemporales.

Claro, esto es mentira. Ni siquiera creo que todo este

sector que brama contra cierto fantasma de 芦izquierda brilli brilli malasa帽era禄

lo piense de verdad: es solo un discurso que les sirve para rellenar su

columnita semanal. Lo cierto es que los tiempos cambian y los valores tambi茅n

lo hacen. Unas fiestas con personas a las que se quiere de verdad y en las que

se come de manera moderada no son intr铆nsecamente peores que la tonelada de

pavos y turrones que ordena la tradici贸n. Habr铆a incluso quien dir铆a que pueden

ser mucho menos consumistas, porque, de hecho, se consume menos en ellas.

Sea como sea, las cosas est谩n cambiando. La fiesta pas贸 de

ser algo religioso a pura ostentaci贸n, lujo y artificio ante familiares y

extra帽os, y ahora est谩 volviendo a mutar. Quiz谩s en tiempos venideros sea solo

una simple excusa para sentarnos con aquellos a quienes queremos, pasar un rato

agradable y luego cada uno a su casa y Dios a la de nadie porque no existe. Yo,

desde luego, por unas navidades as铆 s铆 que firmo.

