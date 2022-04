–

De parte de Pozol April 18, 2022 53 puntos de vista

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

COMITÉ EJECUTIVO

REGIÓN CENTRO

PREESCOLAR

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de abril de 2022

CE/AED/104

A LAS BASES MAGISTERIALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

POSICIONAMIENTO POLÍTICO ANTE EL HOSTIGAMIENTO ADMINISTRATIVO Y LABORAL DE LAS ESTRUCTURAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INTIMIDACIÓN DEL CHARRISMO SINDICAL CONTRA EL NIVEL DE PREESCOLAR

A más de 100 días del cuarto año del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las condiciones sociales, políticas y económicas en el país no son nada halagadoras; en lo que va del gobierno de la 4T, 3.8 millones de mexicanos pasaron a engrosar las filas de la pobreza y 2.1 millones más en pobreza extrema; en el cuarto trimestre de 2021, la población desocupada fue de 2.2 millones de trabajadores, el desempleo alcanza a 2.6 millones de mexicanos, más de 575 mil trabajadores que laboran bajo el esquema de subcontratación vieron disminuidos sus salarios, en el segundo trimestre de 2021, 796 mil jóvenes no tenían trabajo. La inflación anual se ubicó en 7.28%, se incrementaron los precios de los alimentos como el limón, la carne de res y pollo, el aguacate, aceite comestible, así como el gas LP.

En 2020 la deuda pública representó el 51.5% del PIB, ésta alcanzó en noviembre de 2021 los 13 billones de pesos, una cifra histórica, a pesar de que en sus discursos mañaneros el gobierno de la república se comprometió a no aumentar la deuda pública del país.

Las políticas neoliberales se continúan profundizando bajo el gobierno de la «austeridad republicana» y estás se dirigen principalmente contra la clase trabajadora, contra los pobres del campo y la cuidad; se judicializa y criminaliza la protesta popular contra las organizaciones populares e independientes que luchan por sus demandas, que realizan crítica política al régimen represivo y exigen la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, por la libertad de los presos políticos, por el castigo a los grupos paramilitares que asesinan campesinos, por manifestarse en las calles y denunciar los crímenes de estado de lesa humanidad, que se siguen cometiendo aún bajo el presente régimen neoliberal.

La libertad de expresión, así como el derecho a la información se encuentra gravemente amenazado por el régimen morenista y los grupos de poder; en lo que va del año 2022 han sido asesinados 8 periodistas, México continúa como uni de los países más peligroso para la prensa.

La mañanera de AMLO se ha convertido en el máximo púlpito de la simulación y el cinismo, la hipocresía, la bravuconería y la mendacidad, porque en su régimen aún prevalece la corrupción y la impunidad como política de gobierno.

Con sus discursos demagógicos se ha erigido en el manipulador supremo, gobierna e impone su verdad única e incuestionable sobre la situación del país. Además de denostar e intimidar a todo aquel que haga crítica política a su gobierno, se dirige de manera arbitraria e impune, llamándolos «conservadores» y «neoliberales», lo que violenta gravemente el derecho a la libertad de expresión y manifestación de las ideas. Como ejemplo claro de su política antipopular fue la reforma al art. 533, la ley general de las vías de comunicación, imposición de una ley violatoria de los derechos humanos que criminaliza la protesta y violenta el derecho a la manifestación, pero que en fondo está ley es para defender los intereses del capital privado, de empresarios oligarcas.

Bajo el contexto de profundización de las políticas neoliberales, la reforma educativa transexenal hace estragos contra el magisterio movilizado, la perversa ley de Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) mantiene su agresividad lo que violenta y arrebata los derechos laborales de miles de compañeros con la imposición de la cadena de cambios unilateral y dejando a cientos de maestros de nuevo ingreso sin trabajo; existe una clara política represiva y de oídos sordos por parte del gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación contra militantes de la Asamblea Estatal Democrática (AED-40) al continuar dándole largas y no solucionar las demandas de los compañeros de la Región Selva Ocosingo-Yajalón, a pesar de acuerdos firmados; se violentan los derechos humanos del compañero Juan Manuel Pérez López, maestro de telesecundaria del ejido Matasanos, Mpio. de Jitotol de la Región Norte, quién fue víctima de desaparición forzada durante 12 horas por un grupo de choque al servicio del presidente municipal y el hostigamiento administrativo y laboral del jefe de sector y supervisor.

Dentro de este entorno represivo y de hostigamiento administrativo también han sido víctimas de estos atropellos las compañeras maestras del NIVEL DE PREESCOLAR.

Como parte de los acuerdos políticos firmados el 20 de noviembre de 2013 entre el gobierno federal, el gobierno del estado y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE y de la cual formó parte la AED40, está el respeto de las autoridades educativas para echar andar el proyecto de educación alternativa, que años después dió luz a nuestro Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE), el cual se trabaja en colectivo con los maestros, alumnos y padres de familia en los centros de trabajo.

Sin embargo, por ser una organización política independiente militante de la CNTE y ser consecuentes con sus principios, de hacer crítica política al sistema y sus políticas neoliberales, por defender los derechos laborales, proteger la educación pública y exigir la abrogación de la neoliberal reforma educativa, han sido víctimas de constantes hostigamientos administrativos y laborales, y de persecución política contra sus militantes.

Las compañeras de preescolar por llevar el PCE, constantemente son amenazadas y hostigadas administrativamente con oficios de exhorto, notas de extrañamiento y descuentos arbitrarios sin ni siquiera notificarles; las jefas de sector y supervisoras gozan al hacer los descuentos, agreden a las compañeras por no acatar las «normas» de Secretaría y no llevar los consejos técnicos escolares (Ctes) de la reforma educativa, que ha resultado ser un fracaso, además de pérdida de tiempo en los jardines, les exigen llenado de papeleos engorrosos que terminan siempre en la basura. Las amenazan de que sí no llevan los Ctes no podrán «promocionarse», es el gancho para luego caer en las redes de corrupción de la USICAMM.

La represión y hostigamiento administrativo la ordena la secretaria de educación Rosa Aide Domínguez Ochoa y lo operan sus estructuras, la jefa del departamento, jefas de sector y supervisoras, es tal el acoso que actúan como gendarmes de penitenciaría, desde sus oficinas les exigen a las directoras que enliste a todas aquellas compañeras que no lleven los Ctes y ejecuten los descuentos.

Las jefas de sector y supervisoras no han sido capaces (porque son insensibles) de visitar los jardines y conocer sus necesidades, actúan como capataces de la SE imponiendo la nefasta reforma educativa y su perversa ley USICAMM.

Demandas como la exigencia de maestras de base (porque en los jardines les han impuesto provisionales recomendados), personal administrativo, contratación de niñeras, intendentes, maestros de música y de educación física; carencia de material didáctico ; falta de material de higiene para realizar los filtros sanitarios; infraestructura educativa, construcción de aulas, cocinas, patios cívicos, bardeado y sanitarios, desayunos calientes y nutritivos para niños de jardines marginados y de colonias populares, no han sido atendidas y permanecen las solicitudes encarpetados en los escritorios.

En este marco represivo, el nivel de preescolar siempre fue visto como bastión del charrismo sindical, los charros hacían y desasían con el nivel, colocaban a familiares y recomendadas donde se les pegaba la gana violentando derechos de antigüedad, negociaban con las permutas y con las claves en carrera magisterial, en los ascensos imponían a sus capataces incondicionales para controlar.

Con la imposición de la neoliberal reforma educativa las compañeras de preescolar adquirieron conciencia de lucha en las largas jornadas de lucha y la necesidad de organizarse políticamente en la Asamblea Estatal Democrática (AED-40) para luchar por su trabajo y defender sus derechos laborales.

Los charros de la sección 40 han perdido toda credibilidad y legitimidad en todo el magisterio estatal y están sumamente desesperados por el próximo relevo seccional, no tienen bases; hace unos días convocaron a reunión a las zonas 01, 14, 25, 54 y 67 que pertenecen a la delegación D-I-18, para eso las convocaron en varios puntos para dividirlas, pero las compañeras consecuentes se pusieron de acuerdo para que la mayoría estuviera donde llegarían los charros, acto seguido los charros Rubén Solis y Jaqueline Archila supuestos coordinadores les dijeron que la delegación D-I-18 desaparecería para formar otra porque tenía varias zonas, las compañeras se opusieron rotundamente, a tal grado que los charros amenazaron con realizar la reunión con la lista que tenían en la mano, las compañeras se negaron a salir y les refregaron en la cara que eran sindicalizadas y tenían todo el derecho de permanecer y no permitir la desaparición de la delegación. Los charros se fueron con la cola entre las patas sin poder imponer sus caprichos.

Desde este espacio de denuncia, les decimos a los charros y que se oiga fuerte, la delegación D-I-18 es una delegación democrática de la AED40.

Ante el hostigamiento administrativo y laboral, la persecución política contra los militantes de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 SNTE-CNTE, llamamos a cerrar filas y estar dispuestos a acudir al llamado para frenar toda política represiva que se implemente contra nuestros compañeros.

Exigimos al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, a la secretaria de educación Rosa Aidé Domínguez Ochoa y sus estructuras de acoso jefas de sector y supervisoras, respeten nuestro quehacer educativo, el PCE es un proyecto que tiene como objetivo llevar a las aulas las herramientas de enseñanza aprendizaje que enriquezcan el conocimiento en nuestros niños y alumnos.

¡¡Ya Basta!! Dejen la «normatividad» como política de la SE aún lado, las necesidades y demandas de los centros escolares, delegaciones y regiones están por encima de cualquier normatividad de la SE.

¡¡EXIGIMOS CADENA DE CAMBIOS ESTATAL, ABIERTA Y DEMOCRÁTICA, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS!!

¡¡RECHAZAMOS LA CADENA DE CAMBIOS UNILATERAL, MEZQUINA Y CORRUPTA DE LA USICAMM!!

¡¡EXIGIMOS LA DESAPARICIÓN INMEDIATA DE LA PERVERSA LEY USICAMM!!

¡¡ABROGACIÓN DE LA NEOLIBERAL REFORMA EDUCATIVA TRANSEXENAL!!

“POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, HUMANISTA, CIENTÍFICA Y POPULAR”

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA

