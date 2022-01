–

LAS NIEVES EXPLOTA Y ACOSA TRABAJADORAS.

Este viernes 28 de enero, a las 13 horas nos volvimos a concentrar en la puerta de LAS NIEVES para exigir nuestros derechos como trabajadoras y en defensa de la delegada del SAT en la Residencia La Milagrosa, donde la empresa acosadora granadina tiene lasubcontrata de limpieza.



El origen de este conflicto viene derivado de la concesi贸n del servicio de limpieza a LAS NIEVES en la residencia La MILAGROSA. Tras concluir la concesi贸n la anterior empresa subcontratada, en marzo del 2021, es cuando la actual se hace cargo de la limpieza de toda la residencia.

Con la llegada de LAS NIEVES comienzan los enga帽os en las subrogaciones de contratos, despidos, reducci贸n dr谩sticas de horas trabajadas y de los derechos de las compa帽eras. Una pr谩ctica habitual de empresas de limpieza a la que LAS NIEVES no es ajena.

Y coincidiendo con esta actitud tan propia de LAS NIEVES, comienza el acoso de la empresa contra la delegada sindical del SAT, que no es otra cosa que una trabajadora que lleva 20 a帽os desempe帽ando sus servicios, primero como limpiadora y posteriormente como responsable en esta empresa. El motivo del acoso es la negativa de la compa帽era a hacer dejaci贸n de sus derechos y a que, desde un principio, protest贸 y no porque quisiera que se le mantuviera como responsable, sino porque exigi贸 que se le tratara como al resto de las compa帽eras. La compa帽era no quiere otra cosa que eso, pero la empresa ha respondido d谩ndole los trabajos que nadie desempe帽a, haci茅ndome trabajar en los peores sitios, asign谩ndome tareas que desempe帽an dos trabajadoras para que las haga ella sola, amenaz谩ndola con sanciones y despidos y manteniendo un acoso constante contra su persona por parte que ejerce una encargada que obedece ciegamente las consignas que le dicta la empresa.

驴 En qu茅 consiste el acoso laboral?

El acoso laboral, popularmente conocido con el t茅rmino de mobbing, se define como el conjunto de acciones continuadas de violencia psicol贸gica injustificada (insultos, humillaciones, menosprecios, aislamiento, difusi贸n de rumores, etc.), y a veces incluso f铆sica o sexual, que superiores, compa帽eros de trabajo o la propia empresa ejercen sobre la v铆ctima. Todas estas conductas se realizan de forma consciente, abusiva y premeditada con el objetivo de degradar el clima laboral de la v铆ctima de modo que sienta miedo al ir a trabajar y que acabe por abandonar su puesto de trabajo.

Generalmente el acoso laboral se ejerce sin que haya testigos, aprovechando encuentros personales para verter amenazas o insultar, difundiendo falsos rumores, menospreciando el trabajo realizado por la v铆ctima, sobrecarg谩ndola de trabajo o asign谩ndola tareas intrascendentes alejadas de su capacidad profesional, someti茅ndola a medidas disciplinarias por hechos inexistentes o banales, aisl谩ndola de sus compa帽eros, obstaculizando su vida familiar con horarios abusivos o neg谩ndola permisos y vacaciones en fechas adecuadas.