La colaboraci贸n entre el Departamento de estado y las redes sociales en la organizaci贸n de “revoluciones de colores鈥

Este texto es un extracto del libro “Arabesque$鈥 (2015) de Ahmed Bensaada

La importancia de las nuevas tecnolog铆as en derribar reg铆menes no es algo nuevo. De hecho, el movimiento serbio Optor es considerado el primero en la historia que ha utilizado las nuevas herramientas tecnol贸gicas, como el tel茅fono y la internet, en su acci贸n revolucionaria. Las dem谩s revoluciones de colores se han beneficiado de la ayuda y asistencia de Optor. Este es por ejemplo el caso del movimiento ucraniano Pora, cuyos activistas reconocen haber sido entrenados por los especialistas de Optor. “Sin las nuevas tecnolog铆as, admite uno de ellos, jam谩s habr铆amos sido capaces de triunfar”.

Las nuevas tecnolog铆as constituyen sin duda el instrumento ideal para todo revolucionario deseando desestabilizar un r茅gimen. Permiten transmitir e intercambiar informaciones a gran velocidad, adem谩s de facilitar la movilizaci贸n de un gran n煤mero de personas en torno a un proyecto com煤n. As铆, gracias a la multitud de canales y de herramientas disponibles, se pueden emplear para llevar a cabo un diluvio medi谩tico sobre el comportamiento liberticida, brutal e ignominioso de un r茅gimen, y denigrarlo continuamente. Por 煤ltimo, adem谩s de para las revueltas, son fundamentales para la planificaci贸n de las acciones, la toma de decisiones en com煤n y r谩pidas, sin olvidarse de que sirven para comunicarse con los “consejeros” extranjeros, que pueden analizar la situaci贸n y dirigir las acciones en tiempo real. Veremos, m谩s tarde, un ejemplo concreto de este 煤ltimo punto en el caso de Egipto. El corte total de internet y la red de telefon铆a m贸vil por las autoridades egipcias entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2011 es una prueba de la importancia atribuida a estas tecnolog铆as por los servicios de seguridad egipcios.

Descripci贸n del programa “Civil Society 2.0” del Departamento de Estado, seg煤n un documento del gobierno de EEUU. Este programa, impulsado por Hillary Clinton tras ser nombrada secretaria de estado, sirve para coordinar activistas, empresas de los medios sociales y ONGs por todo el mundo para facilitar las actividades desestabilizadoras de Washington

El desarrollo fenomenal de las tecnolog铆as de la informaci贸n y de la comunicaci贸n (TIC) y su popularizaci贸n en el seno de todas las capas de la poblaci贸n han dado lugar al nacimiento de nuevas herramientas y medios de comunicaci贸n muy eficaces. Google, YouTube, Facebook, Twitter son algunos ejemplos ilustres de esto. Han sido desarrollados por empresas estadounidenses y sus lazos con la administraci贸n americana han sido frecuentemente mencionados.

“colaboraci贸n” entre las redes sociales ha quedado en evidencia durante la “revoluci贸n verde”. Hillary Clinton, la Secretaria de Estado de EEUU, afirm贸 que “Twitter es importante para la libertad de expresi贸n iran铆” (鈥淐linton says Twitter is important for iranian free speech鈥, AFP, 17.06.2009). Para evitar la vigilancia de las autoridades iran铆es, una empresa americana situada en Massachusetts desarroll贸 el software de la red TOR, que permite la navegaci贸n an贸nima en Internet, y la puso a disposici贸n de los ciberactivistas iran铆es… As铆, durante el verano de 2009, estaentre las redes sociales ha quedado en evidencia durante la. Hillary Clinton, la Secretaria de Estado de EEUU, afirm贸 que, 17.06.2009). Para evitar la vigilancia de las autoridades iran铆es, una empresa americana situada en Massachusetts desarroll贸 el software de la red, que permite la navegaci贸n an贸nima en Internet, y la puso a disposici贸n de los ciberactivistas iran铆es…

TOR su software de manera gratuita a trav茅s del mundo, quien financia esta empresa? La web de la empresa americana menciona que TOR recibe fondos de numerosos patrocinadores. Citemos los m谩s emblem谩ticos: Google, Human Rights Watch (HRW), as铆 como del Laboratorio de investigaci贸n de la Marina de EEUU (NRL – United States Naval Research Laboratory). Notemos de paso que HRW ha sido calificado de 鈥渆mpresa conjunta de George Soros y el departamento de estado de EEUU鈥 por el periodista Paul Tranor (InterNLnet, junio de 2004)… Pero, por qu茅 distribuyesu software de manera gratuita a trav茅s del mundo, quien financia esta empresa? La web de la empresa americana menciona querecibe fondos de numerosos patrocinadores. Citemos los m谩s emblem谩ticos:, as铆 como del). Notemos de paso queha sido calificado depor el periodista Paul Tranor ( 鈥淲hos is behind Human Rights Watch鈥 , junio de 2004)…

Mapa oficial del Departamento de Estado de EEUU (2013) de libre acceso en internet mostrando el alcance del programa Techcamp, centrado en crear una red global de contactos formada por ONGs, representantes gubernamentales y empresariales y periodistas en torno a las nuevas tecnolog铆as (FUENTE) Por muy sorprendente que pueda parecer, la p谩gina web de TOR no menciona el nombre de su principal patrocinador, que le ha dado una suma superior a un mill贸n de d贸lares! Un lac贸nico “una ONG an贸nima norteamericana” es la 煤nica informaci贸n. De hecho, la proliferaci贸n de declaraciones de Hillary Clinton sobre las nuevas tecnolog铆as nos permite ver m谩s claro. As铆, en un discurso pronunciado en enero de 2010, anunci贸 el fortalecimiento de un programa heredado de la administraci贸n Bush. Un art铆culo al respecto explica que se trata de “ayuda financiera a las empresas y ONGs desarrollando software contra la censura, para ayudar a opositores que viven bajo reg铆menes autoritarios a superar los bloqueos, encriptar sus mensajes y borrar sus huellas. Los beneficiarios de los fondos federales deben distribuir sus programas de manera gratuita, traducirlos a diferentes lenguajes y ofrecer programas de entrenamiento” (Yves Eudes, “Washington d茅fend l鈥榠nternet libre… mais sous surveillance”, Le Monde, 21.02.2011). As铆 nos enteramos de que TOR era una de las ONGs que recibi贸 fondos federales durante numerosos a帽os. Esta informaci贸n no aparece, evidentemente, en la web de TOR.

Hillary Clinton con activistas egipcios (28.05.2009) Uno de los responsables m谩s conocidos de TOR es un tal Jacob Appelbaum. Este joven hacktivist, que es la cara p煤blica de esta empresa, viaja durante todo el a帽o por todo el mundo para reunirse con ciberdisidentes y mostrarles como utilizar el producto TOR. Y, todo esto, de manera gratuita. No para Appelbaum, sino para los j贸venes disidentes que quieren desestabilizar sus gobiernos. Para hacerse una idea del uso del programa TOR, basta saber que se ha descargado en la internet m谩s de 36 millones de veces tan s贸lo en 2010. Acabemos este breve retrato de Jacon Appelbaum mencionando que es un miembro activo de Wikileaks (Nathaniel Rich, 鈥淭he American Wikileaks Hacker鈥, Rolling Stone, 01.12.2010)… En efecto, 驴quien sino tiene m谩s necesidad de TOR que WikiLeaks para evitar la censura estatal? El representante de Wikileaks en EEUU, Jacob Appelbaum, est谩 tambi茅n a cargo de TOR en los servidores de WikiLeaks. Destaquemos otra vez el aspecto c贸mico de la historia: el gobierno de EEUU financia la creaci贸n de un programa inform谩tico utilizado contra sus propios intereses para divulgar miles de cables secretos de la diplomacia americana, as铆 como videos altamente comprometedores.

Demostrando de facto el inter茅s altamente estrat茅gico que tienen las nuevas tecnolog铆as para la administraci贸n americana, Madame Clinton ha anunciado la creaci贸n de un servicio especial del Departamento de Estado y la puesta a disposici贸n de 30 millones de d贸lares para sesenta organismos dedicados a desarrollar sistemas contra la censura.

TOR, el Departamento de Estado de EEUU ha invertido sumas importantes en el desarrollo de redes WiFi de gran velocidad completamente aut贸nomas que no dependen sobre la infraestructura ya existente: el sue帽o de todo ciberactivista que desea navegar an贸nimamente. Este proyecto, llamado Commotion, est谩 oficialmente a cargo de la Open Technology Initiative (OTI), el departamento de altas tecnolog铆as del think tank New American Foundation, cuyo presidente no es otro que el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt. Dirigido por Sascha Meinrath, el proyecto Commotion dispone de un presupuesto de 2,3 millones de d贸lares a los cuales hay que a帽adir una subvenci贸n de 2 millones de d贸lares concedida por el Departamento de Estado… Sascha Meinrath ha pedido ayuda a uno de sus amigos personales para llevar a cabo su proyecto. 驴Y quien es este amigo? Pues nada menos que Jacob Appelbaum (Yves Eudes, Le Monde, 30.08.2011). Y este inter茅s no ha disminuido con el paso del tiempo, al contrario. Tras, elha invertido sumas importantes en el desarrollo de redesde gran velocidad completamente aut贸nomas que no dependen sobre la infraestructura ya existente: el sue帽o de todo ciberactivista que desea navegar an贸nimamente. Este proyecto, llamado, est谩 oficialmente a cargo de la, el departamento de altas tecnolog铆as del, cuyo presidente no es otro que el presidente ejecutivo de, Eric Schmidt. Dirigido por Sascha Meinrath, el proyectodispone de un presupuesto de 2,3 millones de d贸lares a los cuales hay que a帽adir una subvenci贸n de 2 millones de d贸lares concedida por el… Sascha Meinrath ha pedido ayuda a uno de sus amigos personales para llevar a cabo su proyecto. 驴Y quien es este amigo? Pues nada menos que Jacob Appelbaum (Yves Eudes, “Commotion, le project d鈥榰n internet hors de tout contr貌le” , 30.08.2011).

Mientras el gobierno egipcio cortaba la internet y la telefon铆a m贸vil, Google y Twitter trabajaban juntos para encontrar una soluci贸n que permitiese a los ciberactivistas egipcios comunicarse. La soluci贸n se encontr贸 en un tiempo record y se llama Speak2Tweet, un servicio que permite a cualquier persona usar uno de los tres n煤mero de tel茅fono gratuitos disponibles y dejar mensajes. Estos mensajes de voz pueden ser transformados y registrados como mensajes en Twitter y tambi茅n pueden ser consultados.

Alianza de Movimientos de Juventud (AYM – Alliance of Youth Mouvements). En diciembre de 2008, el gobierno de EEUU organiz贸 un acto que dio lugar a la creaci贸n de Otro ejemplo elocuente de la “sinergia activa” entre el gobierno americano y las empresas del sector de las nuevas tecnolog铆as dedicadas a ayudar a los ciberdisidentes por todo el mundo es la). En diciembre de 2008, el gobierno de EEUU organiz贸 un acto que dio lugar a la creaci贸n de Movements.org , una organizaci贸n americana de car谩cter no lucrativo, seg煤n su web, que declara abiertamente su misi贸n:

1) identificar a los ciberactivistas en las regiones de inter茅s,

2) ponerles en contacto entre ellos, con expertos y miembros de la sociedad civil, y

3) apoyarlos y entrenarlos, aconsej谩ndolos y ofreci茅ndoles una platatforma para iniciar los contactos y poderles desarrollar con el paso del tiempo.

Uno de los fundadores de Movements.org es Jared Cohen, antiguo consejero de las secretarias de estado Condoleezza Rice y Hillary Clinton, y actualmente director de Google Ideas. Seg煤n el New York Times, es 茅l quien se puso personalmente en contacto con el fundador y presidente de Twitter, Jack Dorsey, para pedirle que informase de cuando tienen lugar trabajos de mantenimiento de los servicios de la famosa plataforma de microblogging para no molestar las actividades de los ciberactivistas iran铆es durante las manifestaciones del verano de 2009. En ese momento Jared Cohen trabajaba para el Departamento de Estado y, aunque inicialmente la administraci贸n americana neg贸 su evidente implicaci贸n en apoyo de los ciberactivistas iran铆es, finalmente lo admiti贸.

Jared Cohen conoce bien Oriente Medio. En 2007 public贸 el libro “Children of Jihad: A Young American Travels Among the Youth of Middle East”; para hacerse una idea de los lectores de Jared Cohen, basta decir que el libro ha sido comentado por Frank Carlucci (antiguo Secretario de Defensa, antiguo Director adjunto de la CIA, y antiguo miembro de la direcci贸n de la NED), y Zbigniew Brzezinski (antiguo Consejero de seguridad nacional).

Volvamos a Movements.org. Adem谩s de Jared Cohen, este organismo ha sido fundado tambi茅n por Jason Liebman, que ha trabajado para los Departamentos de Estado y de Defensa, adem谩s de para Google. Como demuestra un art铆culo de 2010, Liebman no solo tiene una relaci贸n directa con Hillary Clinton, sino tambi茅n con Eric Schmidt, Jack Dorsey y todos los jefes de empresas de las nuevas tecnolog铆as con los que se ha reunido durante las recepciones organizadas por el departamento de estado. A la salida de una de estas reuniones, que tuvo lugar en enero de 2010, Liebman contaba sus impresiones:

“Me qued茅 impresionado por el compromiso de la se帽ora Clinton en la discusi贸n y su aut茅ntico entusiasmo no solo por aprender, sino tambi茅n para asegurarse de que actuemos. Desde la organizaci贸n de una delegaci贸n sobre la tecnolog铆a que fue a Irak el pasado mes de abril hasta el env铆o a Irak el pasado mes de abril del representante del presidente de Google Eric Schmidt a Bagdad el pasado mes y la organizaci贸n de dicha recepci贸n, queda claro que el Departamento de Estado de EEUU es parte del proceso de apoyar con fuerza y apoyar y alentar la diplomacia digital. Trabajando junto a los altos responsables gubernamentales y los del sector privado, nos hemos agrupado para determinar cu谩les son los medios m谩s eficaces para sacar provecho de los instrumentos de la tecnolog铆a digital para promover la diplomacia en todo el mundo”.

驴Quedan a煤n dudas sobre la complicidad entre la administraci贸n norteamericana y los empresarios de las nuevas tecnolog铆as?

Para completar el “retrato” del entorno de la AYM, a帽adamos que su director ejecutivo, David Nassar, ha dirigido los programas para Oriente Medio de NDI, USAID y IRI. Adem谩s, el curriculum y las actividades de los responsables de la AYM permiten demostrar los lazos evidentes entre la administraci贸n americana, las empresas del sector de las nuevas tecnolog铆as y los organismos de “exportaci贸n de la democracia”. Pero esto queda a煤n m谩s claro con lo que sigue a continuaci贸n.

La lista de los participantes de la cumbre de 2008 hacen menci贸n a un panel de seleccionados: Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, Sherif Mansour, responsable de programas de Freedom House para la regi贸n MENA (Middle East and North Africa), Megan Schmidt de Google (as铆 como otros dos mandos m谩s de esta empresa), James Glassman, Subsecretario de Estado para los asuntos p煤blicos (as铆 como otros ocho mandos m谩s del Departamento de Estado), Larry Diamond, codirector del International Forum for Democracy Studies del NED, y Shaarik Zafar, consejero del Departamento de la Seguridad Interior.

Otra informaci贸n interesante: los miembros de la campa帽a presidencial de 2008 en la internet del presidente Obama, Scott Goodstein, Sam Graham-Felsen y Koe Rospars tambi茅n participaron y compartieron su experiencia con j贸venes ciberactivistas de 15 pa铆ses de los 5 continentes. La lista de los patrocinadores de este acto tambi茅n resulta interesante: Google, YouTube, Facebook y el Departamento de Estado tomaron parte.

La Cumbre de 2009 no se ha quedado atr谩s. Adem谩s de reunir a numerosos representantes de Google, YouTube, el Departamento de Estado, Freedom House, el IRI y el Banco Mundial, ha estado marcada por la presencia de Jack Dorsey, y por una intervenci贸n destacada de Hillary Clinton en persona… Eva Golinger, especialista en las relaciones entre EEUU y Venezuela, ha escrito: “Esta cumbre ha… reunido a los expertos de las nuevas tecnolog铆as y redes sociales, as铆 como a funcionarios de las agencias de Washington, especialistas en la subversi贸n y desestabilizaci贸n de gobiernos contrarios a la agenda de Washington. El objetivo era formar a esos j贸venes en el uso de las redes sociales para promover las acciones pol铆ticas contra sus gobiernos”.

La existencia de estas cumbres y la lista de personas que participan en ellos nos informan de muchas formas. Para empezar, nos muestran, que el gobierno estadounidense identifica a los ciberactivistas “interesantes” en todo el mundo (y en especial en el mundo 谩rabe) por medio de las embajadas y se encarga de hacerles participar en dichos encuentros. Asimismo, nos muestran que los lideres mundiales del sector de las nuevas tecnolog铆as est谩n involucrados en la formaci贸n de los ciberdisidentes y, por tanto, en la desestabilizaci贸n de gobiernos extranjeros. Finalmente, demuestran la estrecha colaboraci贸n entre el gobierno americano, los organismos de “exportaci贸n de la democracia” y las grandes empresas activas en el sector de las nuevas tecnolog铆as.

Twitter y Facebook se prohibe en las manifestaciones que tienen lugar en el territorio de los EEUU?. La prueba de este doble lenguaje es la detenci贸n de dos estadounidenses arrestados por haber usado las redes sociales para ayudar a los manifestantes durante la cumbre del G20 en Pittsburg, en septiembre de 2009 (20 minutes, 07.10.2009: Es razonable plantearse una serie de preguntas sobre esta vasta campa帽a americana de promoci贸n de la democracia en el extranjero por medio de j贸venes de otros pa铆ses a los que se forma en el uso de las nuevas tecnolog铆as con el fin de derrocar a sus gobiernos. En efecto, 驴como es posible creer en la sinceridad del gobierno americano, si el uso dese prohibe en las manifestaciones que tienen lugar en el territorio de los EEUU?. La prueba de este doble lenguaje es la detenci贸n de dos estadounidenses arrestados por haber usado las redes sociales para ayudar a los manifestantes durante la cumbre delen Pittsburg, en septiembre de 2009 (, 07.10.2009: “Arr茅t茅 pour avoir utilis茅 Twitter lors d鈥榰ne manifestation aux Etats-Unis” ).

“Si la gente usa las redes sociales para las acciones violentas, lo debemos impedir. Trabajamos junto a la polic铆a, los servicios secretos y la industria para estudiar la manera mediante la cual podamos impedir que estas personas se comuniquen mediante estas webs y servicios cuando sepamos que est谩n preparando actos violentos o criminales” (Le Monde, 11.08.2011: “un joven de 20 y otro de 22 a帽os han sido condenados a cuatro a帽os de c谩rcel por incitar a disturbios v铆a Facebook” (ZDNet, 17.08.2011: “facebookianos” 谩rabes son tratados como h茅roes por occidente, los “facebookianos” occidentales son maltratados como vulgares delincuentes. Y lo mismo ha ocurrido a ra铆z de los violentos disturbios que tuvieron lugar en Inglaterra durante el verano de 2011. David Cameron, primer ministro brit谩nico, aprovech贸 para hacer m煤ltiples declaraciones. Pero la que llam贸 m谩s la atenci贸n es la relacionada con las redes sociales:, 11.08.2011: “David Cameron quiere privar a los alborotadores de las redes sociales” )… El principio de la libertad de expresi贸n tan loado en los pa铆ses 谩rabes aparentemente no tiene raz贸n de ser en las tierras de su majestad y sus s煤bditos. Finalmente, la justicia brit谩nica ha actuado con severidad:, 17.08.2011: “Dos ingleses condenados a 4 a帽os de prisi贸n por incitar a disturbios en Facebook” ). De esta forma, mientras los谩rabes son tratados como h茅roes por occidente, losoccidentales son maltratados como vulgares delincuentes.

TechCamp, la tecnolog铆a al servicio del golpismo

El ejemplo de Ucrania

Mientras las revoluciones de color a menudo se manifiestan a trav茅s de una variedad de canales (NED, USAID, IRI o el NDI son solo algunos ejemplos), en Ucrania hubo una cantidad de participantes relativamente nuevos participando en el juego de la desestabilizaci贸n nacional.

Por ejemplo, incluso algo aparentemente inocuo como un “TechCamp” sirvi贸 como un frente para el aparato de la revoluci贸n de colores ucraniana. Aunque el concepto “TechCamp” se presenta como juntar personas influyentes e importantes del p煤blico con miembros de la comunidad tecnol贸gica con el objetivo de lograr una mayor capacitaci贸n y comprensi贸n, la verdad es que estos “TechCamps” son en realidad operaciones empleadas para difundir metodolog铆as para llevar a cabo revoluciones de color por el pa铆s de destino.

John F. Tefft, embajador de EEUU en Ucrania, da la bienvenida a los participantes del #TechCamp en Kiev (12-13.09.2012)

En noviembre de 2013, Oleg Tsarev , ex diputado de Ucrania y ahora miembro de un parlamento separatista en el este de Ucrania, intent贸 advertir a la Rada (el parlamento ucraniano) del uso del “TechCamp” como herramienta de desestabilizaci贸n.

“Como representantes del pueblo ucraniano, los activistas de la organizaci贸n p煤blica “Volya” recurrieron a m铆 proporcionando pruebas claras de que dentro de nuestro territorio con apoyo y participaci贸n directa de la Embajada de los EEUU en Kiev se lleva a cabo el proyecto “TechCamp” bajo el cual se prepara una guerra civil en Ucrania. El proyecto actualmente es supervisado y bajo la responsabilidad del embajador de los Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey R. Pyatt”.

La Secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton saluda mediante una teleconferencia a los partipantes del #TechCamp en Kiev (FUENTE)

“La organizaci贸n “Volya” logr贸 acceder a las instalaciones del proyecto “TechCamp” camufl谩ndose como un equipo de especialistas inform谩ticos. Para su sorpresa, se llevaron a cabo sesiones informativas sobre las peculiaridades de los medios de comunicaci贸n modernos. Los instructores estadounidenses explicaron c贸mo las redes sociales y las tecnolog铆as de Internet pueden utilizarse para la manipulaci贸n selectiva de la opini贸n p煤blica as铆 como para activar el potencial de protesta provocar disturbios violentos en el territorio de Ucrania, la radicalizaci贸n de la poblaci贸n y el desencadenamiento de luchas internas. Los instructores estadounidenses mostraron ejemplos del uso exitoso de las redes sociales utilizadas para organizar protestas en Egipto, T煤nez y Libia”.

“teor铆as conspirativas”, sino hechos admitidos por la Embajada de EEUU en Ucrania en Maidan: Las declaraciones de Tsarev no eran, sino hechos admitidos por la Embajada de EEUU en Ucrania en su p谩gina web sobre el TechCamp Kyiv 2.0 que tuvo lugar semanas antes de iniciarse el golpe del

TechCamps patrocinados por el Departamento de Estado en Ucrania han capacitado a m谩s de 200 organizadores de la sociedad civil de todo el pa铆s y Bielorrusia… La adopci贸n de estas tecnolog铆as por parte de las organizaciones de la sociedad civil ayudar谩 a apoyar las misiones de estos grupos.

Presentaci贸n del programa “Civil Society 2.0” en la p谩gina web del Departamento de Estado de EEUU. El objetivo es “ayudar a ONGs… a usar las nuevas herramientas y tecnolog铆as digitales para aumentar el alcance e impacto de su trabajo”. Parte de este programa es el TechCamp, una iniciativa del Departamento de Estado cuyo objetivo es organizar actos mediante los cuales “entender los desaf铆os a los que hacen frente las organizaciones de la sociedad civil y obtener el apoyo de la comunidad tecnol贸gica para resolverlos”; El primer Techcamp tuvo lugar en 2010 en Santiago de Chile (FUENTE)

El programa Civil Society 2.0

Dos de los principales problemas del golpismo tradicional son el secretismo y la falta de apoyo popular. Ambos est谩n intimamente relacionados entre s铆: la puesta en marcha del golpe se lleva a cabo evitando que el gobierno a derrocar pueda descubrirlo (e impedirlo); debido a este secretismo y a los grupos implicados en llevarlo a cabo (militares, fuerzas represivas), el apoyo de la sociedad es m铆nimo. Y as铆 se cierra el c铆rculo, ya que esa falta de apoyo a un derrocamiento del gobierno hace inevitable el empleo de medios impopulares para llevarlo a cabo. Si a esto le a帽adimos que organizar un golpe de estado “tradicional” cuesta enormes cantidades de dinero, y que los reg铆menes as铆 impuestos son bastante inestables, a pesar de las apariencias (como denuncia Gene Sharp), no es dificil entender por qu茅 EEUU ha desarrollado el concepto del “golpismo blando”.

“Revoluciones de colores” es combinar ONGs con el uso de nuevas tecnolog铆as, con el objetivo de explotar al m谩ximo los canales de comunicaci贸n modernos para movilizar a la poblaci贸n contra el gobierno. Debido a que la revoluci贸n digital ha sido iniciada en EEUU, el gobierno de Washington disfruta de un estrecho contacto con las empresas del sector, que podr铆a considerarse incluso una relaci贸n simbi贸tica; un ejemplo perfecto es Oracle, una empresa que hoy domina el sector de bancos de datos y surgi贸 a partir de un proyecto de la CIA del mismo nombre, seg煤n ha reconocido su fundador, Larry Ellison (Business Insider, 29.09. 2014). Un componente b谩sico de lases combinarcon el uso de nuevas tecnolog铆as, con el objetivo de explotar al m谩ximo los canales de comunicaci贸n modernos para movilizar a la poblaci贸n contra el gobierno. Debido a que la revoluci贸n digital ha sido iniciada en EEUU, el gobierno de Washington disfruta de un estrecho contacto con las empresas del sector, que podr铆a considerarse incluso una relaci贸n simbi贸tica; un ejemplo perfecto es, una empresa que hoy domina el sector de bancos de datos y surgi贸 a partir de un proyecto de ladel mismo nombre, seg煤n ha reconocido su fundador, Larry Ellison ( “The CIA Made Larry Ellison A Billionaire” , 29.09. 2014).

Logo oficial del programa Civil Society 2.0 del departamento de Estado de EEUU Consciente de la necesidad de desatar todas las sinerg铆as posibles entre activistas y empresas tecnol贸gicas, el Departamento de Estado de EEUU puso en marcha el programa Civil Society 2.0; seg煤n la p谩gina web del Departamento de Estado, el objetivo del programa CS 2.0 es:

Civil Society (CS) 2.0 es un esfuerzo del Departamento de Estado para impulsar a la comunidad tecnol贸gica a ayudar a las organitaciones de la sociedad civil por todo el mundo suministrando capacidades, recursos y asistencia que permita a las organizaciones de la sociedad civil aprovechar los 煤ltimos avances de la comunidad tecnol贸gica y desarrollar sus capacidades digitales. Mediante CS 2.0 se fomentan nuevos esfuerzos de la sociedad civil y las organizaciones existentes tendr谩n caminos listos para poder entender, acceder y usar r谩pidamente las 煤ltimas tecnolog铆as para poder organizarse, comunicar, obtener fondos y defender sus objetivos e intereses lo mejor posible.

Uno de los objetivos fundamentales del programa GS 2.0 es:

Desarrollar una red de organizaciones que promuevan el CS 2.0, como el Departamento de Estado, al Banco Mundial y la ONU, las cuales trabajar谩n sobre el terreno con personal de apoyo tecnol贸gico, incluyendo ONGs del sector de las nuevas tecnolog铆as, para ayudar a identificar las necesidades y requerimentos v谩lidos a partir de las organizaciones de la sociedad civil, y para suministrar informaci贸n, consultas y recomendaciones sobre proyectos espec铆ficos de la sociedad civil (FUENTE)

Resumiendo: el Departamento de Estado (= Ministerio de Asuntos Exteriores) de EEUU, cuya raz贸n de ser es defender los intereses estadounidenses por todo el mundo, se encarga de aconsejar y financiar a ONGs para asegurarse de que las protestas sociales logren tener el m谩ximo impacto. Para ello, el programa CS 2.0 no s贸lo pone fondos y ayuda especializada a su disposici贸n, sino que se encarga tambi茅n de que las empresas del sector de las nuevas tecnolog铆as ayuden a las ONGs a alcanzar su m谩ximo potencial mobilizador.

Los repetidos esc谩ndalos (por ejemplo, sobre TOR), y los documentos secretos que ha filtrado Edward Snowden ponen de manifiesto que el uso masivo de las nuevas tecnolog铆as es una de las principales armas actuales al servicio de la hegemon铆a de EEUU.

