“Yo ya no me acuerdo ni de por qu茅 ola vamos”, afirma resignada Maite Maza, urgenci贸loga del Hospital 脕lvaro Cunqueiro de Vigo, mientras relata c贸mo el actual aumento de casos de covid-19, causado por las nuevas variantes del coronavirus, est谩 golpeando su departamento y sumiendo a los sanitarios en una suerte de bucle “de repetici贸n” infinito. La situaci贸n ha empeorado en su servicio “desde las 煤ltimas semanas de junio”, en una tendencia a la que no escapa pr谩cticamente ninguna comunidad.

Los ingresos de pacientes covid han aumentado m谩s de un 20% en la 煤ltima semana en todo el pa铆s, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, hasta situarse el pasado martes en los 11.586, una cifra que no se alcanzaba desde hace cinco meses. No obstante, no solo las hospitalizaciones est谩n poniendo en jaque las urgencias, sino tambi茅n un incremento de la afluencia de positivos sintom谩ticos j贸venes y de ancianos que acuden con alguna otra patolog铆a descompensada por el coronavirus, explica la m茅dica.

“Nosotros casi hemos duplicado el porcentaje de pacientes positivos conocidos (aquellos que acuden precisamente por serlo). Es decir, si hace unas semanas est谩bamos en torno a 20, ahora alcanzamos los 40 con facilidad. Adem谩s de esos, nos encontramos con ancianos con deterioro de su estado general que resulta que son positivos tambi茅n. Se juntan los dos efectos”, detalla, Maza, miembro de la junta directiva de la Sociedad Espa帽ola Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Una situaci贸n similar describe su colega Pascual Pi帽era, vicepresidente de SEMES y jefe de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sof铆a de Murcia. La coyuntura en estos servicios se ha agravado, detalla, porque los enfermos con otras patolog铆as que hab铆an dejado de acudir a estos servicios a causa de la pandemia han regresado y se suman a los pacientes covid. “Hace tres a帽os entraban 275 personas al d铆a en mi centro, ahora estamos viendo 330-340. Son casi 50 m谩s”, profundiza.

“Tenemos un aumento del 铆ndice de hospitalizaciones importante. Hace tres semanas est谩bamos con cinco o seis enfermos en el ala covid, y en mi guardia del domingo abr铆 la segunda. No est谩bamos ingresando pr谩cticamente nada y ahora entran seis, siete, hasta diez personas al d铆a por esta enfermedad. Hace quince o veinte d铆as, sobre el 2% de los pacientes de la urgencia eran covid, ahora 11-12%. Se ha quintuplicado”, recalca.

Estancias m谩s largas

Otro de los grandes problemas de las urgencias, apunta Maza, es el incremento de la duraci贸n de las estancias de los ingresados por otras patolog铆as pero positivos en coronavirus (que representan en torno a la mitad en su hospital). “Tardas m谩s en darles el alta, no liberas camas. Cuando quieres ingresar nuevos pacientes, no hay maneras de subirlos a planta en un plazo m铆nimamente razonable. Hay hospitales en los que se pueden encontrar decenas de personas esperando una cama”, a帽ade.

“Se saturan las urgencias con mucha gente pendiente de ingreso, tienes medios espacio, das menos salida a quienes entran y aquello empieza a ser una olla a presi贸n”

“Cuando vamos a hospitalizar a alguien, vemos que hay un embudo. La gente tarda m谩s en ser alta y, adem谩s, hay menos camas a causa de las restricciones, que han provocado el cierre de plantas. Se saturan las urgencias con mucha gente pendiente de ingreso, tienes medios espacio, das menos salida a quienes entran y aquello empieza a ser una olla a presi贸n absoluta”, resalta. En este sentido, la llegada de pacientes procedentes de la Atenci贸n Primaria, al no encontrar soluci贸n all铆 por encontrarse tambi茅n desbordada, agrava la situaci贸n.

“En los dos 煤ltimos a帽os no ha habido descanso”

No se trata, no obstante, de dos situaciones aisladas, sino de un fen贸meno generalizado en toda Espa帽a, sobre el que los sanitarios no se muestran excesivamente optimistas. “Es muy descorazonador, porque ves que todos estamos fatal y no hay mucha expectativa de cambio en el corto plazo”, lamenta Maza. Con ella coincide Pi帽era, que remarca que la ola “est谩 subiendo”: “Tiene pinta de que va a ser largo, con toda la interacci贸n social, los desplazamientos… Yo creo que habr铆a que volver a usar la mascarilla en interiores”.

Con esta perspectiva y los m谩s de dos a帽os de trabajo que cargan a sus espaldas, los urgenci贸logos han acusado el desgaste. “La gente est谩 quemada”, dice el vicepresidente de SEMES. Y con 茅l concuerda Maza, que se帽ala que el aumento sostenido de afluencia se siente desde el verano pasado: “La sensaci贸n ahora mismo es de derrota absoluta, de no acabar. Lo que peor llevamos es la sensaci贸n de repetici贸n, de no terminar de controlar la situaci贸n. Nos sentimos desbordados”.

Incremento de los ingresos en UCI

Esta subida de las hospitalizaciones no se limita a las camas convencionales, sino tambi茅n a las de las UCI, que en la 煤ltima semana han visto incrementarse sus ocupantes en un 16%, de acuerdo con Sanidad. Ahora mismo, en todo el pa铆s albergan en torno a 500 positivos en coronavirus, aunque el incremento en esta ocasi贸n ha sido “sostenido, no tan r谩pido como en otras olas”, subraya el presidente de la Sociedad Espa帽ola de Medicina Intensiva Cr铆tica y Unidades Coronarias (Semicyuc), 脕lvaro Castellanos.

“No sabemos d贸nde vamos a llegar, pero no parece que vayamos a repetir n煤meros de otras olas. Da la impresi贸n de que tiene menor gravedad, un ritmo de ingresos m谩s lento”

El alza en los ingresos en UCI la han percibido desde primeros de junio y afecta a un perfil muy concreto. “La gran mayor铆a de estos pacientes, en torno al 70%, ingresan por otras patolog铆as, aunque den positivo en coronavirus. Estos enfermos, como siempre, son los m谩s vulnerables: mayores de 65, con enfermedades cr贸nicas o con tratamiento inmunosupresor. Esto implica una menor mortalidad, una estancia media m谩s corta y un crecimiento m谩s lento”, ahonda.

En cuanto a la evoluci贸n de este incremento, Castellanos define la situaci贸n como “perfectamente manejable”, a pesar de la “incertidumbre”: “No sabemos d贸nde vamos a llegar, pero no parece que vayamos a repetir n煤meros de otras olas. Da la impresi贸n de que tiene menor gravedad, un ritmo de ingresos m谩s lento”.

