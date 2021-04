–

La ministra de Sanidad ha pedido “tranquilidad” a la poblaci贸n porque “hay tiempo” para poder adoptar la “mejor decisi贸n” sobre c贸mo inocular la segunda dosis de AstraZeneca.

La decisi贸n del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de no vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 a帽os deja en el limbo a quienes ya se les ha administrado la primera dosis de esta vacuna. M谩s de dos millones de personas ya han recibido el primer pinchazo en Espa帽a y esperan el segundo, pero la decisi贸n est谩 en el aire.

鈥淭eniendo en cuenta los grupos vacunados, la mayor铆a de la gente que ha recibido esta vacuna es menor de 60 a帽os, porque en principio estuvo limitada a 55 a帽os y, aunque despu茅s se ampli贸 a 65, hay que tener en cuenta que de los grupos esenciales que se han vacunado, como profesores o polic铆as, son personas que en su inmensa mayor铆a no han llegado a los 60鈥, explica Jaime P茅rez Mart铆n, experto de la Asociaci贸n Espa帽ola de Vacunolog铆a (AEV).

La mayor铆a de la poblaci贸n ha sido vacunada hace muy poco con la primera dosis (el 煤ltimo informe recoge que solo 97 personas hab铆an completado la pauta entre 2.154.000 que hab铆an recibido la inyecci贸n), pero 鈥測a hay gente de febrero que tendr铆amos que empezar a inmunizar en mayo con la segunda, as铆 que tenemos poco m谩s de un mes para tomar una decisi贸n鈥, destaca el experto. 驴Cu谩l es la mejor opci贸n? 驴Con qu茅 criterios cient铆ficos se tomar谩? 驴Son seguras todas las alternativas?

Dejarles con una sola dosis

La primera opci贸n es considerar que la dosis recibida es suficiente. De hecho, existen estudios que avalan un buen nivel de protecci贸n de AstraZeneca. Con datos del Reino Unido, un art铆culo de ‘The Lancet’ (aunque es una versi贸n ‘preprint’, a煤n no revisada por expertos) mostr贸 hace semanas que se evitar铆an en un 76% las infecciones sintom谩ticas al menos en los 90 d铆as posteriores y que incluso se reducir铆a la transmisi贸n de la enfermedad un 67%.

No obstante, 鈥渓a segunda dosis administrada a los tres meses multiplica por tres el nivel de anticuerpos original, con lo cual, la duraci贸n de la protecci贸n a medio plazo claramente deber铆a ser mayor con dos dosis鈥, se帽ala P茅rez Mart铆n. Aunque la eficacia no aumenta demasiado con la segunda dosis y no se mide solo por los anticuerpos, esa posibilidad no es la 贸ptima. El argumento a favor ser铆a que una similar, la de Janssen (tambi茅n est谩 basada en un adenovirus) es de una sola dosis.

En cualquier caso, esta opci贸n tiene otras consecuencias inesperadas. 鈥淟a controversia vendr谩 por el pasaporte sanitario鈥, apunta Raquel Carnero, consultora de la industria farmac茅utica especializada en vacunas. Quienes tengan una sola dosis de una vacuna que tiene indicadas dos, t茅cnicamente, no se considerar谩n inmunizados y, por lo tanto, se ver铆an perjudicados salvo que las autoridades modifiquen los criterios para obtener este documento. 鈥淧robablemente, no habr谩 mucha diferencia en cuanto a protecci贸n, pero les est谩s sacando de la ficha t茅cnica. A esta gente no la puedes dejar tirada en junio cuando quiera viajar en avi贸n. Todo tiene consecuencias, pero esta gente no tiene por qu茅 pagarlas鈥, se帽ala la experta.

Por otra parte, algunos expertos consideran que las personas que ya estuvieron infectadas y que han recibido la primera dosis no necesitar铆an recibir una segunda porque estar铆an suficientemente inmunizados. De hecho, la Sociedad Espa帽ola de Inmunolog铆a (SEI) se hab铆a inclinado por recomendar no vacunar en estos primeros meses de campa帽a a las personas que hayan superado el covid, con el objetivo de acelerar la vacunaci贸n en otros colectivos y alcanzar antes la inmunidad de grupo.

Una segunda dosis de otra vacuna

La segunda gran alternativa es una segunda dosis de otra vacuna. De hecho, en febrero la Universidad de Oxford inici贸 un ensayo cl铆nico novedoso en el que los voluntarios recibieron una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech seguida de una dosis de la de AstraZeneca y viceversa. En estos momentos, los investigadores se disponen a analizar la sangre de los participantes para ver si la opci贸n de combinar vacunas ofrece buenos resultados. Se trata de un estudio igual de completo que cualquier otro ensayo cl铆nico, ya que 鈥渕ide seguridad e inmunogenicidad, es decir, el nivel de anticuerpos鈥, explica el experto de la AEV.

De esta forma, se va a analizar si son intercambiables las dosis de estas dos vacunas y con diferentes intervalos de tiempo entre ellas, que van desde las cuatro semanas a los tres meses. Sin embargo, 鈥渓os datos se esperan para principios de verano鈥, apunta P茅rez Mart铆n. As铆 que probablemente habr谩 que tomar una decisi贸n antes de conocerlos. Aunque las vacunas tengan caracter铆sticas diferentes, es de esperar que su combinaci贸n pueda funcionar porque comparten el ant铆geno, la prote铆na S.

La falta de indicaci贸n de esta posibilidad en las fichas t茅cnicas de las vacunas, seg煤n explica Raquel Carnero, plantea el mismo problema a la hora de otorgar derechos como el pasaporte a las personas que hipot茅ticamente puedan recibir dosis de vacunas distintas, salvo que antes se d茅 luz verde a este procedimiento, lo que deber铆a estar avalado por estudios que a煤n no han arrojado datos suficientes.

Segunda dosis de AstraZeneca

Aunque parece descartado por la decisi贸n del Consejo Interterritorial, la posibilidad de completar la inmunizaci贸n con una segunda dosis de la misma vacuna sigue ah铆 y algunos expertos apuestan por ella. 鈥淎unque todav铆a no se haya identificado, cuando se produce un efecto adverso tan raro con un f谩rmaco, en general hay un factor predisponente espec铆fico en esa persona鈥, se帽ala en Twitter el experto Federico Martin贸n-Torres, investigador del Hospital Cl铆nico Universitario de Santiago. 鈥淪i no hubo problemas con la primera dosis, es improbable que los haya con la segunda鈥, a帽ade.

De hecho, parece que todos los casos identificados se han dado en la primera dosis, pero este dato puede ser enga帽oso porque apenas se han administrado segundas dosis de esta vacuna, ya que el intervalo para aplicar la segunda llega hasta los tres meses. 鈥淪acar conclusiones de ah铆 es precipitado鈥, advierte P茅rez Mart铆n. La clave para tomar la decisi贸n va a estar en los datos del Reino Unido. 鈥淪on los que van a empezar a dar segundas dosis de forma masiva en las pr贸ximas semanas y se ver谩 si el riesgo de la segunda dosis es igual, mayor o menor鈥.

Diferentes estrategias en la UE

Aunque Bruselas pidiera a los Estados miembros coordinaci贸n en sus medidas respecto a AstraZeneca y un criterio unitario que no genere desconfianza entre la poblaci贸n, los ministros de Sanidad de los diferentes pa铆ses han decidido seguir cada uno su propia estrategia. En Italia el Ministerio de Salud ha dejado como “recomendable” la inyecci贸n para mayores de 60 y ya ha informado que inocular谩 la segunda dosis a aquellos a los que ya tengan la primera.

B茅lgica, en cambio, solo administrar谩 el suero de AstraZeneca a mayores de 55 a帽os, y Reino Unido ha establecido como recomendaci贸n que las personas sanas menores de 30 a帽os reciban si es posible una vacuna diferente a la de la farmac茅utica brit谩nica.

Madrid y Catalu帽a critican el “ir y venir” del Gobierno

Aunque hoy la Comisi贸n de Salud P煤blica analizar谩 las cuestiones pendientes sobre AstraZeneca y valorar谩 la ampliaci贸n de inmunizar con este suero “a las personas hasta 70 a帽os”, la decisi贸n sobre qu茅 hacer con los vacunados con una sola dosis parece que tomar谩 m谩s tiempo.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido “tranquilidad” a la poblaci贸n porque “hay tiempo” para poder adoptar la “mejor decisi贸n” sobre c贸mo inocular la segunda dosis de AstraZeneca (Espa帽a ha adquirido 12.232.200 dosis de esta vacuna).

“Pido tranquilidad con la segunda dosis porque hay tiempo. Hasta principios de mayo no se va a producir el intervalo entre la primera y la segunda, por lo que estamos trabajando en el marco europeo y en la ponencia de vacunas para ver qu茅 posibilidades hay”, ha se帽alado la ministra.

El revuelo tras el anuncio de la EMA y el de Sanidad y el Consejo Interterritorial de ayer por la noche se reflej贸 en las comunidades aut贸nomas. Castilla y Le贸n decid铆a por la ma帽ana, de forma unilateral, paralizar la vacunaci贸n con AstraZeneca, en contra del criterio del Gobierno.

Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid (la 煤nica comunidad que se opuso a la decisi贸n de la Interterritorial), Isabel D铆az Ayuso, ha criticado que el Consejo Interterritorial haya cambiado “constantemente de criterio” durante la pandemia, dando “palos de ciego” y “creando inseguridad constantemente”. “Lo que no se puede estar es a mitad de la partida, cuando tant铆sima gente ya est谩 vacunada, cuando ya por fin empieza a haber un poco de claridad en qu茅 vacunas son para qu茅 grupos, volver a cambiar otra vez”, ha a帽adido en una entrevista.

Por su parte, el viceconsejero de Salud P煤blica madrile帽o, Antonio Zapatero, cree que lo m谩s recomendable ser铆a administrar la segunda dosis de AstraZeneca, con la posibilidad de acotar a ciertos subgrupos de pacientes con m谩s riesgo.

Quien tambi茅n se ha pronunciado ha sido la ‘consellera’ de Salud de la Generalitat, Alba Verg茅s, que ha criticado el “ir y venir” del Gobierno a la hora de decidir a qu茅 grupo de edad se ha de administrar la vacuna de Oxford.

“Nosotros hab铆amos defendido siempre que este criterio de edad fuera el prioritario porque es el criterio de riesgo para el covid”, ha destacado. Seg煤n ha recordado, Catalu帽a ya hab铆a denunciado “este tope (de edad) que hab铆a puesto el Estado espa帽ol y que no compart铆an otros pa铆ses porque nos parec铆a inadecuado y no ayudaba a una estrategia de vacunaci贸n con toda la coherencia que ha de tener”.

Y por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto N煤帽ez Feij贸o, ha pedido disculpas a la ciudadan铆a por los “vaivenes e informaciones contradictorias” sobre AstraZeneca. Aunque ha indicado que esta decisi贸n no es competencia de la comunidad aut贸noma, ha dicho lamentar “profundamente” estos cambios que se producen y espera que se pueda concretar “en los pr贸ximos d铆as” la situaci贸n al respecto.

