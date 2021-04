Proyecci贸n-Documental “Cronica de una herida abierta” I帽igo Cabacas.

No es casual que los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), no los cat贸licos de Bolivia, hayan sido participes directos en la conspiraci贸n y derrocamiento del presidente Evo Morales Ayma en noviembre de 2019, junto a las embajadas de EEUU, Brasil y la Uni贸n Europea (UE) y los opositores conservadores y neoliberales internos Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Fernando Camacho y Samuel Doria, puesto que su oposici贸n pol铆tica al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue continua y sistem谩tica desde el a帽o 2006.

Su papel durante el Golpe de Estado fue de coordinar las reuniones realizadas en la Universidad Cat贸lica con las personalidades se帽aladas para 鈥渘ombrar鈥 a Jeanine A帽ez como presidenta, al margen del orden constitucional y suplantando las tareas que correspond铆an a la Asamblea Legislativa inmediatamente despu茅s que se produjo el mot铆n policial y la insubordinaci贸n del comando de las Fuerzas Armadas que pidieron la renuncia del presidente constitucional y democr谩ticamente elegido. Monse帽or Eugenio Scarpellini represent贸 a la CEB en esas reuniones.

Pocos minutos antes de que A帽ez asumiera el gobierno de facto con una biblia gigante en las manos y la banda presidencial colocada por un alto comandante militar, varios obispos estuvieron reunidos con ella cuando se produc铆a la ruptura del proceso democr谩tico. En esa misma tarea de desestabilizaci贸n del gobierno de Morales estuvieron varias iglesias evang茅licas fundamentalistas que realizaron movilizaciones en varias ciudades del pa铆s.

Diecis茅is meses despu茅s de estos hechos, nuevamente la CEB, a trav茅s de su presidente, monse帽or Ricardo Centellas, se pronunci贸 hace pocos d铆as negando que haya existido Golpe de Estado, aunque reconoce que en la reuni贸n indicada 鈥渓a sucesi贸n constitucional de la senadora Jeanine A帽ez se la determin贸 en un consenso un谩nime y que los representantes de los partidos comunicaron esta posible soluci贸n a la Asamblea Plurinacional鈥 y que 鈥渓a bancada del MAS no cumpli贸 el acuerdo alcanzado en la reuni贸n y no se presentaron a la Asamblea Legislativa鈥. Entonces, si no exist铆a qu贸rum en el legislativo por ausencia de los parlamentarios del MAS, que ten铆an dos tercios de votos, mal se pod铆a haber nombrado legalmente la sucesi贸n presidencial.

Los obispos demandan ahora la libertad de Jeanine A帽ez y dos de sus ministros, detenidos por causas de sedici贸n, conspiraci贸n y terrorismo, por una parte, y por las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal, en las que murieron 36 personas por operaciones militares autorizadas por el Decreto Supremo 4078 del 16 de noviembre de 2019, por otra. En este contexto, el obispo de Santa Cruz, Monse帽or Sergio Gualberti, dominicalmente se pronuncia con sermones opositores al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca.

Los obispos ya hab铆an adoptado una posici贸n pol铆tica cuando apoyaron a los gobiernos neoliberales, incluso el obispo de El Alto, Monse帽or Jes煤s Juarez, en varias oportunidades se convirti贸 en un defensor de los mismos criticando las movilizaciones de los movimientos sociales de campesinos, ind铆genas, mujeres y trabajadores que enfrentaban las reformas conservadoras.

CALPU