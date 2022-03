El “Servicio de Seguridad de Ucrania” (SBU) fue el encargado de aplastar las movilizaciones contra el golpe de Estado de 2014. Detiene, tortura y asesina a los antifascistas

Recientemente uno de los ucranianos encargados de las negociaciones con Rusia, Denis Kireiev, fue secuestrado y asesinado inmediatamente despu茅s por el SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania.

No fue un caso aislado. Poco antes el alcalde de Kreminna, Vladimir Struk, partidario de negociar con Rusia, tambi茅n fue secuestrado y asesinado por el SBU de un disparo en el coraz贸n a bocajarro.

El SBU, integrado por 30.000 pistoleros, es uno de los cuerpos de polic铆a m谩s aterradores de las 煤ltimas d茅cadas. El a帽o pasado, cuando el gobierno de Zelensky negociaba su ingreso en la OTAN, el Consejo Atl谩ntico pidi贸 su reforma (1).

Fueron los encargados de aplastar las movilizaciones contra el Golpe de Estado de 2014, despu茅s de que una ley del Parlamento ucraniano calificara a la Guerra del Donbass como una 鈥渙peraci贸n antiterrorista鈥 que dura ya 8 a帽os.

Desde entonces el SBU, que se encargaba del contraespionaje, se puso en marcha para detener, torturar y asesinar a los antifascistas, calificados como 鈥減rorrusos鈥.

El SBU puede detener sin orden judicial a cualquier persona, lo que ha favorecido las redadas de miles de personas que ser谩n encarceladas, drogadas, torturadas, desaparecidas o asesinadas.

En 2004, durante la 鈥渞evoluci贸n naranja鈥, el New York Times ya acus贸 al SBU de la desestabilizaci贸n de Ucrania. Mediante amenazas el servicio de seguridad paraliz贸 la intervenci贸n de la milicia, las fuerzas antidisturbios, denunci贸 el peri贸dico.

Los asesinatos selectivos de dirigentes del Donbass

Una d茅cada despu茅s, el SBU volvi贸 a participar en el Golpe de Estado, seg煤n denunci贸 el coronel Vasil Prozorov, dirigente de una unidad antiterrorista del SBU, en una rueda de prensa (2) convocada para describir 鈥渓os cr铆menes de las autoridades ucranianas en el 谩mbito de la operaci贸n antiterrorista鈥, seg煤n reconoci贸.

鈥淓staba profundamente convencido de que en febrero de 2014, el poder en Ucrania fue tomado por un grupo de villanos, que realmente lanzaron una guerra civil en el pa铆s para mantenerse en el poder y elevar su propio nivel de bienestar, sin pensar en el pueblo. No me identifico con estas autoridades. Cuando me di cuenta de que se hab铆a producido un golpe de estado nacionalista, antipopular e incluso nazi, decid铆 luchar contra estas autoridades con cualquier m茅todo a mi alcance鈥, dijo a los periodistas.

En abril de 2014, incluso antes de que comenzaran los enfrentamientos armados en el Donbas, el gobierno de Kiev no plante贸 una soluci贸n pac铆fica del conflicto en la regi贸n.

鈥淓l centro antiterrorista del SBU se encarg贸 efectivamente de la operaci贸n antiterrorista en el este de Ucrania hasta la primavera de 2018, mientras que mis responsabilidades inclu铆an mantener el contacto con otras fuerzas [鈥 Esto me permiti贸 recibir informaci贸n de varios servicios especiales de Ucrania: el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor, la Direcci贸n General de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Polic铆a Nacional e incluso el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, donde asist铆 repetidamente a reuniones a puerta cerrada鈥, a帽adi贸 Prozorov.

Las fuerzas de seguridad ucranianas comenzaron a planificar la operaci贸n en el Donbass antes de lo que oficialmente anunciaron y el ej茅rcito particip贸 ilegalmente en ella. Cuando no lograron resolver r谩pidamente la guerra, el SBU prepar贸 una serie de propuestas para ponerle fin. 鈥淗ubo sugerencias sobre c贸mo justificar las operaciones especiales de las unidades armadas. Adem谩s, dichas operaciones especiales preve铆an inicialmente un gran n煤mero de v铆ctimas civiles, que m谩s tarde ser铆an declaradas c贸mplices de los terroristas鈥, dijo.

El SBU estuvo involucrado en todos los asesinatos de alto perfil en el Donbass. Prozorov lo oy贸 del subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Serhiy Kryvonos. Los pistoleros ucranianos asesinaron a un gran n煤mero de dirigentes de las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk. Por ejemplo, mataron a comandantes conocidos por sus nombres de guerra Givi y Motorola y planearon tambi茅n matar a dos milicianas apodadas Korsa y Bagira, admiti贸 el coronel.

鈥淢e ha sorprendido mucho saber que en los medios de comunicaci贸n rusos se ha extendido la opini贸n de que muchos dirigentes y mandos militares de las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk fueron asesinados en disputas internas. Quiero asegurarles que eso es falso. Fueron neutralizados por los servicios especiales de Ucrania鈥, confes贸 Prozorov.

Las prisiones secretas del SBU en Ucrania

El SBU tiene prisiones secretas en la zona de la operaci贸n antiterrorista del Donbas. Una de ellas, llamada 鈥渓a biblioteca鈥, se encuentra en el aer贸dromo de Mariupol. En ella prisi贸n se tortur贸 y mat贸 a personas, reconoci贸 el coronel.

鈥淣o podemos ignorar un asunto como el de las prisiones secretas en la zona de la ATO [operaci贸n antiterrorista]. Una vez m谩s, no puedo hablar de todas esas prisiones. Pero conozco muy bien la que se encuentra en el aer贸dromo de Mariupol鈥 Es dif铆cil hablar de 鈥榣a biblioteca鈥欌 Empez贸 a funcionar en enero de 2017. No tengo m谩s informaci贸n. En los dos meses de mis rotaciones en el verano y oto帽o de 2014, m谩s de 300 personas pasaron por 鈥榣a biblioteca鈥欌, dijo Prozorov.

Al menos dos detenidos murieron durante las torturas en 鈥渓a biblioteca鈥, a帽adi贸.

Las redes de la CIA en Kiev

Los sicarios de la CIA visitan a menudo las oficinas centrales del SBU en Kiev para planificar operaciones. 鈥淒espu茅s de 2014鈥 los oficiales de la CIA est谩n en Kiev, en apartamentos secretos y casas de campo. A menudo visitan la oficina central del SBU, para celebrar reuniones y planificar operaciones鈥, dijo Prozorov a los periodistas.

Dos representantes del servicio de inteligencia exterior de Reino Unido, el MI6, visitaron el SBU en 2016. 鈥淣o solo vinieron a reunirse con la direcci贸n del SBU, sino que luego visitaron la zona donde se llevaba a cabo la operaci贸n ‘antiterrorista’, la ciudad de Kramatorsk鈥.

—-

Notas

(1) https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/getting-ukraines-security-service-reform-right/

(2) https://www.pakistanpoint.com/en/story/578211/former-sbu-officer-describes-crimes-committed-by-ukrain.html