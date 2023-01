–

January 17, 2023

El d├şa 26 de diciembre sali├│ a la luz la convocatoria de oposiciones para profesorado de Ense├▒anza Secundaria, profesorado especialista de Formaci├│n Profesional, profesorado Escuela Oficial de Idiomas, catedr├íticos y profesorado de M├║sica y Artes Esc├ęnicas en la Comunidad Valenciana. en total 1437 plazas. Menos mal que fue el d├şa 26 y no el 28, porque hubi├ęramos pensado que se trataba de una broma de esas que se hacen en el d├şa de los Inocentes y que ya no le hacen gracia a nadie.

Para aquel que no lo sepa, os ponemos en situaci├│n; estas oposiciones son la consecuencia de una denuncia del Tribunal Superior de Justicia Europeo a Espa├▒a por la alta tasa de interinidad no resuelta en la funci├│n p├║blica. ┬┐ Qu├ę creen que hizo el Estado espa├▒ol para solucionar el problem├│n del que le acusaba mam├í Europa? Decidi├│ hacer una ley para reducir esa interinidad a un 8%, que es lo exigido para que el personal est├ę en condiciones de dignidad laboral; la conocida como Ley Iceta. Hasta ah├ş todo bien, hasta que le├şmos la ley y lo que que ven├şa a decir b├ísicamente era que, si el personal interino, que la administraci├│n ten├şa en fraude de ley, no superaba un concurso de m├ęritos con un n├║mero de plazas muy inferior al de personas en fraude de ley y/o posteriormente, un proceso de oposiciones en el que no est├ín convocadas todas las especialidades, se ir├şan a la calle. Pues , de aquella fant├ística idea, esta soluci├│n ideal, el mayor ERE encubierto de la historia para echar a la calle a los profesionales de la educaci├│n que han dedicado su vida a ense├▒ar a los hijos y las hijas de los trabajadores de este pa├şs. Es a la escuela p├║blica donde van los hijos e hijas de las obreras. As├ş que , hagamos recapitulaci├│n, si una persona interina est├í en fraude de ley ( a causa de la administraci├│n) , realiza un concurso de m├ęritos con un n├║mero de plazas irrisorio ( a causa de la administraci├│n) y no lo supera debido al n├║mero ├şnfimo de plazas y posteriormente, no le dan opci├│n a presentarse a una oposici├│n porque su especialidad no est├í convocada( a causa de la administraci├│n), la que se queda sin trabajo es esa persona , que se va a la calle con una indemnizaci├│n de 20 d├şas por a├▒o trabajado con un m├íximo de 12 meses desde el ├║ltimo contrato. Es decir, con no llega a un mes de sueldo, gracias a que la administraci├│n y, esto s├ş lo ha hecho bien, en la citada ley ya se cubri├│ las espaldas para no dejar vac├şas a las arcas p├║blicas con este desprop├│sito. Porque, ┬┐a qui├ęn le importan los y las funcionarias? Si solo o├şr el nombre produce cara de desprecio en toda aquella persona que no sabe o no quiere saber que tambi├ęn somos precarias, que tambi├ęn nos echan a la calle y nos contratan cuando les viene en gana, que tambi├ęn trabajamos cerca o lejos de nuestras familias, seg├║n necesidades de la administraci├│n y que tambi├ęn nos despiden sin explicaci├│n y sin indemnizaci├│n. Y despu├ęs nos preguntamos que c├│mo no est├ín contentos los docentes, con las vacaciones que tienen. Todas las Navidades de vacaciones y adem├ís con regalo incluido, un despido a escala nacional que no va a importar a nadie. Y esto es porque ya se ha encargado la administraci├│n y el sistema capitalista en defenestrar todo lo p├║blico, lo que es de todas y para todas vive un desprestigio incomprensible. Y luego nos quejamos en la cena de Nochebuena de ! Hay que ver c├│mo est├í la educaci├│n p├║blica, hay que ver la sanidad!. Porque ya se sabe, ! Si quieres vivir bien, m├ętete a trabajar para el Estado!.

Inma Sell├ęs

Secci├│ sindical d┬┤Ensenyament de CGT-Val├Ęncia