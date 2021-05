63 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos dieron hoy la voz de alarma sobre los planes para diluir significativamente la legislaci贸n de la UE que obligar铆a a las empresas multinacionales a revelar, d贸nde pagan sus impuestos a nivel mundial, pa铆s por pa铆s (CBCR o reporte pa铆s por pa铆s).

Los Estados miembros de la UE negociaron recientemente un gran avance en el tema despu茅s de a帽os de estancamiento, pero el proyecto de directiva que se est谩 negociando con el Parlamento Europeo contiene serias deficiencias que har铆an que el plan careciera de sentido.

Esto contrasta con los desarrollos actuales en materia de transparencia fiscal en EE. UU. E indica que la UE ha pasado de ser un l铆der mundial a un rezagado mundial, lo que socava gravemente la confianza p煤blica y mundial en la ambici贸n y la credibilidad de la UE en estos temas. El Congreso de los EE. UU. Introdujo recientemente una legislaci贸n que requerir铆a informes completos, p煤blicos y globales pa铆s por pa铆s. Esta legislaci贸n avanza en la C谩mara y el Senado. Si la legislaci贸n de los EE. UU. se convierte en ley la UE, bajo la posici贸n del Consejo, le seguir铆a.

El borrador que actualmente est谩n considerando los negociadores de las instituciones de la UE requerir铆a que las empresas multinacionales divulguen sus pagos de impuestos, pero solo los realizados en la UE y en los pa铆ses de la lista de para铆sos fiscales de la UE, una lista pol铆tica que no incluye para铆sos fiscales importantes. Los pagos en grandes extensiones del mundo estar铆an exentos de las nuevas reglas.

Esto significa que los ciudadanos permanecer铆an en gran parte a oscuras sobre las agresivas estrategias de planificaci贸n fiscal de muchas grandes empresas. Los datos de la presentaci贸n de informes ser铆an ineficaces para analizar posibles esquemas de evasi贸n fiscal. Es probable que tambi茅n tenga el efecto perverso de que las empresas decidan trasladar partes de su planificaci贸n fiscal fuera de la UE para evitar el requisito de divulgaci贸n.

A medida que el mundo busca recuperarse de la crisis social y econ贸mica causada por la pandemia de COVID-19, la lucha contra la elusi贸n fiscal desempe帽ar谩 un papel fundamental para garantizar una recuperaci贸n eficaz y sostenible que goce de la confianza del p煤blico.

El CBCR p煤blico genuino, que cubre todas las operaciones globales de las multinacionales, es una herramienta esencial para lograrlo. La experiencia con el sector bancario, que ha estado sujeto a informes p煤blicos pa铆s por pa铆s desde 2015, muestra que el CBCR p煤blico es proporcionado y efectivo.

Las organizaciones abajo firmantes no podemos apoyar el pusil谩nime texto actualmente sobre la mesa. Hacemos un llamamiento a los Estados miembros y a la Presidencia portuguesa del Consejo para que alcancen un acuerdo ambicioso con el Parlamento Europeo.

La legislaci贸n de la UE deber铆a incluir un requisito para la presentaci贸n de informes a nivel mundial por parte de grandes empresas y cerrar las lagunas existentes. Los ciudadanos de la UE no se merecen menos.

Una carta en la que se exponen nuestras preocupaciones con m谩s detalle ha sido enviada a los estados miembros de la UE.

Organizaciones firmantes:

11.11.11

ActionAid Denmark

ActionAid Ireland

ActionAid Netherlands

Attac

Attac Austria

Attac Li猫ge

Attac Spain

Attac Wallonie Bruxelles

Austria Chamber of Labour

Austrian Trade Union Confederation (脰GB)

Both ENDS

CCFD Terre Solidaire

Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK)

Church Action for Tax Justice

Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity (CRASH)

Comisiones Obreras

Confederation of Christian Trade Unions of Belgium

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

Diakonia Sweden

Ekvilib Institute

European Attac Network

European Public Service Union

European Trade Union Confederation

FACT Coalition

Fair Tax Finland

Financial Transparency Coalition

Finnish Association for Nature Conservation

Finnish Confederation of Professionals (STTK)

Finnish Development NGOs 鈥 Fingo

Finnish League for Human Rights

Finnwatch

French Democratic Confederation of Labour Union of Public Employees (FOA)

Focus

KIOS Foundation

Koordinierungsstelle der 脰sterreichischen Bischofskonferenzf眉r internationale Entwicklung und Mission (KOO)

Netzwerk Steuergerechtigkeit

Nyt Europa

Open State Foundation

Oxfam IBIS

Oxfam Italia

Oxfam

Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires

Pro Ethical Trade Finland

Public Services International

R茅seau Foi et Justice Afrique-Europe

Sherpa

Tax Justice Network

Tax Research UK

Transparency International EU

Transparency International France

Transparency International Germany

Transparency International Italy

Transparency International Netherlands

Transparency International Spain

Transparency International Portugal

UILPA

Uni茫o Geral de Trabalhadores Portugal

Uni贸n General de Trabajadores Espa帽a

Uni贸n Sindical Obrera

Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation