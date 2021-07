–

De parte de La Haine July 2, 2021 43 puntos de vista

Este escrito tiene como √ļnico prop√≥sito someter al debate algunas de las meditaciones que he venido realizando sobre las vigencias que le atribuyo a las palabras pronunciadas el 30 de junio de 1961 por el l√≠der hist√≥rico de la Revoluci√≥n Cubana, Fidel Castro, para enfrentar las debilidades internas y las amenazas externas que en la actualidad y en el futuro previsible tendr√°n que sortear las instituciones pol√≠ticas, estatales, gubernamentales y no gubernamentales -incluida la Uni√≥n de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)– implicadas en la adecuada implementaci√≥n de los componentes ideol√≥gico-culturales de las pol√≠ticas dirigidas a convertir en realidad el proyecto de edificar, de manera independiente y soberana, un “socialismo pr√≥spero, democr√°tico y sostenible”.

Pero antes de hacerlo creo imprescindible resaltar que, gracias al cumplimiento del que en esa alocuci√≥n Fidel denomin√≥ “uno de los prop√≥sitos fundamentales de la Revoluci√≥n”: desarrollar el arte y la cultura para que estas llegaran a ser “un real patrimonio del pueblo”,[1] as√≠ como de otros de sus objetivos econ√≥micos, sociales y pol√≠ticos, internos e internacionales, ha cambiado de manera radical la composici√≥n socio-clasista, residencial, demogr√°fica, educacional, cient√≠fico-t√©cnica, civilizatoria e , ideol√≥gico-cultural (incluida la cultura pol√≠tica), as√≠ como los patrones migratorios hacia el exterior que ten√≠a la poblaci√≥n cubana en el momento en que Fidel se reuni√≥ en la Biblioteca Nacional de Cuba con las figuras m√°s representativas de la intelectualidad, del arte y la literatura nacional que, a mediados de agosto del mismo a√Īo, participaron activamente en el Congreso fundacional de la UNEAC.

En los a√Īos m√°s recientes esas mutaciones -reflejadas en la pluralidad pol√≠tica de nuestra poblaci√≥n– se han profundizado como consecuencia de la ralentizaci√≥n, de los errores cometidos y de los diversos efectos deseados y no deseados de la que he denominado “actualizaci√≥n del socialismo cubano”,[2] incluido el incumplimiento de varios de los objetivos de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de los Lineamientos para el quinquenio 2016-2021 aprobados por su S√©ptimo Congreso, as√≠ como por el simult√°neo y exponencial incremento de la agresividad desplegada contra nuestro pa√≠s por las diversas estructuras de la maquinaria burocr√°tico imperial de los EEUU, durante los cuatro a√Īos de la reci√©n concluida administraci√≥n de Donald Trump, y duramente los primeros meses de la presidida por Joe Biden.

Cualesquiera que sean los criterios que merezcan esas afirmaciones, tales cambios objetivos y subjetivo-objetivados en los diversos comportamientos sistem√°ticos y cotidianos de diferentes sectores de nuestra cada vez m√°s heterog√©nea y envejecida poblaci√≥n econ√≥mica y pol√≠ticamente activa -incluidos los intelectuales, escritores y artistas de diferentes generaciones– exigen una profunda reflexi√≥n acerca de c√≥mo vamos a entender en las presentes y futuras circunstancias del mundo y de nuestro pa√≠s el sintagma que usualmente se utiliza para recordar, a veces de manera sesgada y descontextualizada, las “palabras de Fidel a los intelectuales”: “Dentro de la Revoluci√≥n todo, contra la Revoluci√≥n nada”.

En esos empe√Īos dirigidos a resignificar esos conceptos, as√≠ como qu√© vamos a entender como “dentro y fuera de la Revoluci√≥n” nunca debemos olvidar que, junto con sintetizar ese “principio general” y “fundamental” que abarcaba a todas y a todos los ciudadanos del pa√≠s,[3] al igual que vindicar el “derecho de la Revoluci√≥n a existir, a desarrollarse y a vencer” a sus enemigos internos y externos, √©l realiz√≥ una cuidadosa diferenciaci√≥n entre los que denomin√≥ “artistas y escritores revolucionarios” (“los que estuvieran dispuestos a sacrificar hasta su propia vocaci√≥n art√≠stica por la Revoluci√≥n”) de los que defini√≥ como artistas, escritores o intelectuales honestos y honrados que no tuvieran “una actitud revolucionaria ante la vida”, pero que fueran capaces “de comprender toda la raz√≥n de ser y la justicia de la Revoluci√≥n”. Asimismo, desigual√≥ a estos √ļltimos de los que denomin√≥ “artistas e intelectuales mercenarios o deshonestos” e inmediatamente despu√©s afirm√≥:

La Revolución tiene que comprender esa realidad y, por lo tanto, debe actuar de manera que todo ese sector de artistas y de intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios, encuentren dentro de la Revolución un campo donde trabajar y crear y que su espíritu creador, aunque no sean escritores y artistas revolucionarios, tengan la oportunidad y la libertad de expresarse, dentro de la Revolución.[4]

Desde mi punto de vista, esas y otras nociones que se ver√°n m√°s adelante conservan plena vigencia. Por consiguiente, estas deben de ser tomadas muy en cuenta por todas nuestras actuales autoridades pol√≠ticas, estatales y gubernamentales; especialmente las directamente vinculadas a las labores educativas, ideol√≥gico-culturales y a la comunicaci√≥n social. Asimismo, por todas las organizaciones sociales, de masas, profesionales y no gubernamentales de raigambre popular que act√ļan en nuestra sociedad pol√≠tica y civil; incluidas las que se han dado en llamar sus “vanguardias art√≠sticas”: la UNEAC y la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z (AHS).

Sobre todo, porque, como se demostr√≥ en el referendo para aprobar la nueva Constituci√≥n Socialista de la Rep√ļblica de Cuba, efectuado el 24 de febrero de 2019, al menos, 706 mil 400 ciudadanos de 16 a√Īos o m√°s, con sus votos negativos, desaprobaron el actual ordenamiento jur√≠dico-pol√≠tico de nuestro pa√≠s. Y otros 127 mil 100 depositaron sus votos en blanco; lo que, en t√©rminos relativos, signific√≥ cerca del 10% de los 8 millones 705 mil 723 ciudadanos incluidos por la Comisi√≥n Electoral Nacional en el “potencial electoral” existente en esa fecha.[5]

Sin negar la legitimidad democr√°tica del sistema pol√≠tico cubano y el inobjetable respaldo que le sigue ofreciendo la mayor√≠a absoluta de los ciudadanos a la revoluci√≥n y al socialismo, as√≠ como sin que se puedan saber las diversas razones que influyeron o determinaron sus correspondientes sufragios, ¬Ņvamos a considerar a esos 833 mil 500 compatriotas como “contrarrevolucionarios ac√©rrimos” o sabremos establecer las diferencias entre estos y las personas honestas y honradas que no tienen “una actitud revolucionaria ante la vida”; pero que, a diferencia de los revolucionarios, no est√°n dispuestos “a poner a la Revoluci√≥n por encima de todo lo dem√°s” y, en el caso de los intelectuales, escritores y artistas, a sacrificar sus correspondientes vocaciones por la Revoluci√≥n?

Probablemente sean de las filas de estos √ļltimos que han surgido los diversos grupos intergeneracionales que no se sienten representados por la UNEAC, la AHS, ni por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci√≥n, la Ciencia y la Cultura para la presentaci√≥n de sus correspondientes demandas (m√°s o menos pertinentes, seg√ļn el caso) ante las autoridades pol√≠tico-estatales y espec√≠ficamente ante el Ministerio de Cultura. Asimismo, buena parte de los intelectuales, artistas y escritores que, a trav√©s de las diversas publicaciones que circulan en las redes sociales, expresan sus disgustos y discrepancias, m√°s o menos fundamentadas, con diversas dimensiones del funcionamiento de algunas instituciones pol√≠ticas, estatales y gubernamentales, incluidas las educativas e ideol√≥gico-culturales.

Aunque los intelectuales y artistas revolucionarios no compartamos total o parcialmente sus puntos de vistas y/o el lenguaje estridente con que algunos de ellos los expresan, ¬Ņdebemos colocarlos entre los que Fidel denomin√≥ “artistas e intelectuales mercenarios o deshonestos”? Desde mi punto de vista, las instituciones pol√≠ticas y estatales, incluidos sus medios masivos de comunicaci√≥n social, escritos, radiales, televisivos y/o digitales no deben cometer ese error; ya que como √©l tambi√©n dej√≥ dicho:

La revolución debe tratar de ganar para sus ideas la mayor parte del pueblo; la Revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo; a contar, no solo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos que, aunque no sean revolucionarios, es decir, que, aunque no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ella. La Revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios.[6]

En mi criterio, esa pr√°ctica tiene y tendr√° que seguir siendo la mejor respuesta a las acciones emprendidas por la maquinaria burocr√°tico-imperial de los EEUU y sus poderos aparatos desinformativos e ideol√≥gicos-culturales para tratar de sumar a sus prop√≥sitos contrarrevolucionarios y neo anexionistas a los que Fidel defini√≥ como “intelectuales y artistas honestos y honrados”.

Para contribuir a neutralizar esos y otros planes, apoyados por un peque√Īo grupo de intelectuales y artistas mercenarios y deshonestos, sugiero que, en cuanto las circunstancias epidemiol√≥gicas lo permitan, las diferentes Asociaciones, Secciones y Filiales Provinciales de la UNEAC convoquen a su membres√≠a, as√≠ como a otros artistas, escritores e intelectuales que no la integran a debatir de manera respetuosa sus diversos criterios con relaci√≥n a la actualidad y el futuro de nuestro pa√≠s. Y, en ese contexto, analizar sus acuerdos, desacuerdos o dudas con los diferentes componentes del compendio Ideas, conceptos y directrices del 8vo. Congreso de Partido que, a partir de fines de mayo del presente a√Īo, comenz√≥ a distribuirse entre los directivos de las organizaciones pol√≠ticas, sociales y de masas o a divulgarse en diversos sitios web oficiales de nuestro pa√≠s.[7]

Esa tambi√©n ser√≠a una oportunidad para realizar un an√°lisis cr√≠tico y autocritico del estado del cumplimiento de los acuerdos del IX Congreso de la UNEAC; incluido el deseado (pero a√ļn no logrado) funcionamiento arm√≥nico de sus diferentes asociaciones, secciones y Filiales Provinciales, as√≠ como de sus correspondientes labores editoriales y de extensi√≥n cultural hacia diferentes sectores de nuestra sociedad y especialmente hacia sus nuevas y no tan nuevas generaciones.

Igualmente, para definir de manera colectiva los aportes que los que acudan a esa convocatoria est√©n dispuestos a realizar para contribuir a actualizar las pol√≠ticas estatales dirigidas a mejorar las actuales condiciones de trabajo de los artistas y escritores (no pocos de ellos, afectados por los contradictorios resultados que hasta ahora ha tenido “la tarea ordenamiento”) con vistas a lograr que sus obras se coloquen a la altura del hero√≠smo cotidiano de la absoluta mayor√≠a de nuestro pueblo; ya que, como indic√≥ el entonces presidente de Cuba, Osvaldo Dortic√≥s Torrado, en su escasamente recordado discurso inaugural del Primer Congreso de Escritores y Artistas de Cuba:

¡Al pueblo hay que ir, y no digo descender, porque al pueblo se asciende y no se desciende! Al pueblo hay que ir, ¡pero honrándolo!, y se le honra desde [nuestro] saber profesional cuando a él se acude con las armas de la mejor excelencia literaria y artística. Al pueblo hay que ir, para encontrar el contenido temático de las producciones futuras, la inspiración cotidiana o la inspiración suprema. Y al pueblo debe regresarse, después, con la producción literaria o artística para devolverle el tesoro que a artistas y escritores el pueblo sabe regalarles todos los días. [8]

Especialmente, si entendemos “la cultura” como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a la sociedad o a un grupo social y que abarca, adem√°s de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.[9] Y, por tanto, varios de los diversos componentes de la que, en medio de las agudas “batallas de ideas” que se estaban y a√ļn se est√°n librando en el mundo y en Nuestra Am√©rica (incluida Cuba), Fidel defini√≥ como “cultura general e integral”.

Creo que ese ser√≠a el mejor homenaje que las y los actuales intelectuales, artistas y escritores cubanos de diferentes generaciones y g√©neros, podemos y debemos ofrecerles a los que, deponiendo sus contradicciones individuales o grupales, pol√≠ticas, ideol√≥gicas, filos√≥ficas y est√©ticas, se congregaron hace 60 a√Īos para fundar, echar a andar y ensanchar sistem√°ticamente las filas de la UNEAC con todos los artistas, escritores e intelectuales identificados con el criterio previamente expresado por Fidel acerca de que “ser√° noble, ser√° bello y ser√° √ļtil, todo lo que sea noble, sea √ļtil y sea bello” para “las grandes mayor√≠as” de nuestro pueblo.[10]

* Luis Suárez Salazar (Guantánamo, Cuba, 14 de mayo de 1950), integrante de la Sección de Literatura Histórico-Social de la Asociación de Escritores de la UNEAC.

—-

Notas

[1] Fidel Castro: “Palabra a los intelectuales”, en Jos√© Bell, Delia Luisa L√≥pez y Tania Caram. Documentos de la Revoluci√≥n Cubana 1961, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008, p. 173.

[2] Luis Su√°rez Salazar: “La actualizaci√≥n del socialismo: una cr√≠tica ut√≥pica”, en Gabriela Pulido Llano, Mario Ayala y Alberto Consuegra Sanfiel (editores.) Mirando a Cuba hoy: reformas y configuraciones en una etapa, Buenos Aires: Imago Mund√≠, 2016, pp. 29-52.

[3] Aunque me identifico con la necesidad de realizar una diferenciaci√≥n de g√©nero en el discurso oral y escrito, en lo adelante utilizar√© el denominado “g√©nero no marcado” (masculino) que incluye tanto a las mujeres, como a los hombres.

[4] Fidel Castro: ob. cit., p. 172.

[5] Luis Su√°rez Salazar y Tania Garc√≠a Lorenzo: “Los resultados del referendo del 24 de febrero de 2019: apuntes para un an√°lisis diferente al de la CNE”, in√©dito.

[6] Fidel Castro: ob. cit., p. 172.

[7] Ren√© Tamayo Le√≥n: “Pensar y actuar en Cuba”, en Granma, 24 de mayo de 2021, p. 5

[8] Osvaldo Dortic√≥s: “Los artistas intelectuales y artistas juntos y dentro del pueblo”, en Jos√© Bell, Delia Luisa L√≥pez y Tania Caram, ob. cit. p. 199.

[9] UNESCO: “Declaraci√≥n sobre Diversidad Cultural. Una visi√≥n, una plataforma conceptual, un semillero de ideas, un paradigma nuevo”, p. 4, en www.educatolerancia.com, acceso 25 de mayo de 2021.

[10] Fidel Castro, ob. cit. p. 170.

www.uneac.org.cu