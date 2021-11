–

por James Bolt

30 de septiembre de 2021

En el verano, cuando el resto del mundo se estaba abriendo, estado tras estado en Australia comenzaron a imponer nuevas restricciones para lidiar con un puñado de casos de Covid. Nos convirtió en un hazmerreír mundial. Pero nadie se ríe ahora.

Hubo un tiempo en el que, incluso en Melbourne, podíamos reírnos de lo absurdo de nuestras medidas contra el Covid. Nos dijeron que podíamos quitarnos las mascarillas, que siguen siendo obligatorias en el interior y en el exterior, para tomar un café, pero no para beber una cerveza. También nos dijeron que si vivíamos con otros cinco adultos, no se nos permitía salir todos de la casa en un grupo. En el interior, no corríamos ningún riesgo el uno para el otro, pero afuera aparentemente éramos un bocado para virus.

Desde entonces, la risa se ha convertido en ira. Después de más de 230 días de confinamiento, lo que quedaba del tejido social de Melbourne ha desaparecido. Y la ciudad ha sido sacudida por semanas de protestas y violencia.

El 17 de septiembre, el gobierno de Victoria anunció que ordenaría la vacunación obligatoria para la industria de la construcción. Dio a los trabajadores de la construcción seis días para recibir su primera vacuna o se les prohibió trabajar. Como era de esperar, no todos los trabajadores de la construcción estaban satisfechos con esto. Descargaron su ira contra su sindicato el lunes siguiente protestando frente a sus oficinas. El sindicato afirmó extrañamente que la protesta estaba compuesta por agitadores neonazis y de extrema derecha. De manera igualmente extraña, el gobierno victoriano decidió parar toda la industria de la construcción durante dos semanas. Incluso a los vacunados se les prohibió trabajar. Los manifestantes regresaron en mayor número al día siguiente, atrayendo a personas de muchos otros ámbitos de la vida.

La policía adoptó una línea muy dura. Los videos de brutalidad policial se han extendido por todo el mundo. A una anciana la tiraron al suelo y le rociaron con gas pimienta en la cara. Un hombre que hablaba pacíficamente con los agentes de policía en una estación de tren fue empujado por la espalda por otro agente y su cabeza se estrelló contra el suelo duro. La policía también ha disparado balas de goma contra los manifestantes.

Sin embargo, la violencia no solo proviene de la policía. Otro video que circula en línea muestra solo una línea de oficiales de policía parados hombro con hombro, tratando de detener a una multitud rebelde de cientos. La multitud se abrió paso. Numerosos agentes fueron hospitalizados tras el caos de ese día.

Este es el precio de nuestra ‘victoria’ contra el Covid. Sí, nuestras muertes por Covid son bajas, mucho más bajas que las del resto del mundo. Pero, ¿cuánto tiempo más podemos vivir así?

Pues bien, a los habitantes de Melbourne se les ha ordenado vivir así hasta el 26 de octubre como muy pronto. Ahí es cuando está programado que termine el sexto confinamiento de Melbourne, aunque serías una persona afortunada si encontraras una sola persona que piense que realmente terminará ese día. Para entonces, Melbourne habrá estado sometida a confinamiento por más tiempo que cualquier otra ciudad del planeta.

Llegamos a este punto porque nuestros líderes han estado persiguiendo el objetivo de Zero Covid. Los éxitos de 2020 se les subieron a la cabeza y creían que podían hacer lo que ningún otro país ha hecho: eliminar el virus. Esta mentalidad fue lo que llevó a Melbourne a un confinamiento el 5 de agosto tras registrar solo ocho casos. Ha estado confinada desde entonces.

Sin embargo, hay algunos signos de esperanza. El primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, ha reconocido que la variante Delta es demasiado virulenta para ser eliminada. Ahora dice que los victorianos tendrán que aprender a vivir con el Covid.

Las palabras de Andrews son prometedoras, pero sus acciones no lo son. Melbourne no está aprendiendo a vivir con el virus, está aprendiendo a vivir con el autoritarismo. Vivir con el virus significa que te tienen que permitir poder reunirte en grupos, estar con otras personas, disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecer: música, arte, cine, deporte, salir de noche. Todas estas actividades siguen estando muy restringidas o están totalmente prohibidas. ¿En qué planeta está cumpliendo con el toque de queda de las 21:00 mientras se ‘vive con el Covid’?

Quienes apoyan las restricciones siempre dicen que aún no nos hemos vacundo lo suficiente para poder vivir con el Covid. Pero es probable que el estado de Victoria no cumpla con sus objetivos de vacunación hasta algún momento de noviembre. Solo entonces las personas podrán ir a las casas de los demás y quitarse las máscaras en público.

Aunque el sueño de Zero Covid está muerto sobre el papel, todavía tratamos de contener el Covid a toda costa. Las personas que ya han sido empujadas más allá de sus límites todavía sufren restricciones draconianas en todos los aspectos de la vida.

Mientras los australianos ven a sus compatriotas siendo rociados con gas pimienta, rodeados de negocios cerrados, se desesperan por el legado que Zero Covid ha dejado para su otrora gran nación.