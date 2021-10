–

Masacre de los jud铆os de la ciudad alemana de Erfurt (1349) durante la peste Negra



por Mark Koyama, R茅mi Jedwab y Noel Johnson

La peste negra, que mat贸 en el siglo XIV a un 40% de la poblaci贸n europea, provoc贸 uno de los periodos de antisemitismo m谩s crudos de la historia.

5 de mayo de 2020

Durante las pandemias, la gente suele buscar chivos expiatorios. En la actual, se han producido episodios de discriminaci贸n en pa铆ses occidentales hacia ciudadanos chinos e individuos de origen asi谩tico. En pa铆ses asi谩ticos, se ha culpado a inmigrantes y minor铆as religiosas de la expansi贸n del virus. Por ejemplo, en China, se ha se帽alado a africanos y cauc谩sicos, mientras que en India los musulmanes est谩n en peligro. Del mismo modo, en Oriente Medio se ha acusado a asi谩ticos y africanos orientales.

Para encontrar ejemplos comparables al brote de la Covid-19 hay que analizar sucesos hist贸ricos como la gripe de 1918 (Aassve et al., 2020) o las plagas que azotaron Europa entre los siglos XIV y XVII (Cummins et al., 2020). Y, en efecto, en el pasado las epidemias serv铆an para convertir a minor铆as en chivos expiatorios (Cohn, 2012).

Pero no todas las comunidades persiguieron a sus minor铆as en una crisis. 驴Cu谩l es la explicaci贸n? En un art铆culo acad茅mico reciente, respondemos a esta pregunta investigando qu茅 provoc贸 que algunas ciudades persiguieran a sus jud铆os durante la peste negra del siglo XIV (Jedwab et al., 2019a).

Entre 1347 y 1352 muri贸 un 40% de la poblaci贸n europea como consecuencia de la peste negra. Como muestra el gr谩fico 1, las tasas de mortalidad entre ciudades fueron muy variables. Algunas, como Z煤rich o N谩poles, fueron devastadas y perdieron hasta dos tercios de sus poblaciones. Otras, como Mil谩n y Praga, sufrieron muchas menos muertes.

Gr谩fica 1. Tasas de mortalidad de la peste negra.

Este shock masivo y heterog茅neo tuvo muchos efectos; uno de los m谩s importantes fue la remodelaci贸n permanente del sistema urbano europeo (Jedwab et al., 2019b). Sin embargo, uno de los efectos m谩s conocidos de la peste negra fue que se culp贸 a los jud铆os de Europa de la enfermedad y que sufrieron uno de los periodos de persecuci贸n m谩s devastadores de la historia. Estimamos que hab铆a 363 ciudades con comunidades jud铆as a lo largo de Europa antes de la peste negra. Durante la pandemia de la plaga, la mitad de los individuos de esas comunidades fueron asesinados o expulsados de sus casas.

Hay dos fuerzas rivales a considerar cuando intentamos explicar por qu茅 una comunidad decidi贸 reprimir a los jud铆os y otra no. Por una parte, es posible que la gente decidiera culpar a los jud铆os de la enfermedad. Por otro lado, es bien conocido que en muchas localidades los jud铆os desempa帽aban un papel econ贸mico vital en profesiones que requer铆an una cualificaci贸n relativamente alta como los pr茅stamos, el comercio o la medicina.

El valor de estos servicios era complementario al de la comunidad no jud铆a y aumentaba en periodos de crisis econ贸mica, adem谩s observamos que se proteg铆a m谩s a los jud铆os cuanto m谩s aumentaba la tasa de mortalidad. Este efecto protector era muy probable si tenemos en cuenta que muchas ciudades durante ese periodo depend铆an de los jud铆os para los ingresos fiscales (Johnson y Kotama, 2019). Cuando aument贸 la mortalidad, los ingresos fiscales se redujeron, y eso hizo que aumentara el valor de los jud铆os y de los servicios que proporcionaban.

Una de las peculiaridades de la peste negra fue que las tasas de mortalidad en ciudades ten铆an un componente aleatorio considerable. Al contrario que otras enfermedades, cuya expansi贸n y virulencia correlaciona directamente con la densidad de poblaci贸n y el comercio, la peste del siglo XIV raramente se transmit铆a de persona a persona o a trav茅s del contacto o tosiendo, sino a trav茅s de mordiscos de pulga. Por eso podemos usar la plaga como una especie de sondeo para investigar cu谩l de los dos factores 鈥揷hivos expiatorios o complementariedades econ贸micas鈥 desempe帽贸 un importante papel a la hora de determinar la probabilidad de persecuci贸n de comunidades jud铆as.

El gr谩fico 2 muestra lo que encontramos. La mortalidad en la peste negra est谩 en el eje horizontal y la probabilidad de que una comunidad jud铆a fuera perseguida est谩 en el eje vertical. Lo primero que se observa es que existe evidencia definitiva que prueba la tesis del chivo expiatorio. Incluso con una tasa de mortalidad cercana a cero hab铆a un 40% de posibilidades de que una comunidad fuera perseguida.

Gr谩fica 2. (A) Persecuciones a jud铆os a lo largo del tiempo.

Gr谩fica 2. (B) Tasas de mortalidad y probabilidad de persecuci贸n.

A medida que la tasa de mortalidad aumenta hasta un 20% la probabilidad tambi茅n aumenta, hasta un 80%. Sin embargo, cuando la tasa de mortalidad supera el 20% la probabilidad de una persecuci贸n comienza a decrecer. Esto es una prueba del efecto de 鈥渃omplementariedad鈥. De hecho, cuando la tasa de mortalidad supera el 20% hay una relaci贸n completamente directa entre mortalidad y persecuci贸n: un aumento de un 1% en la mortalidad provoca un aumento de un 1% en la posibilidad de persecuci贸n.

Los resultados de la gr谩fica 2 son enigm谩ticos, pero el intervalo de confianza del 10% sugiere que hab铆a una considerable heterogeneidad en la respuesta al shock que dieron las ciudades. 驴Cu谩les fueron las fuerzas a nivel de ciudad que ayudaban a determinar si dominaba el efecto del chivo expiatorio o el de la complementariedad? Los historiadores han se帽alado que la importancia econ贸mica de determinadas comunidades jud铆as les permiti贸 sobrevivir a las tormentas de persecuci贸n.

Pogromo de Estrasburgo (1349)

Por ejemplo, en Ratisbona, donde los jud铆os prestaban grandes cantidades de dinero a los mercaderes de la ciudad, la comunidad sobrevivi贸 a las persecuciones de la peste negra. Ratisbona fue tambi茅n capaz de alcanzar nuevas cotas de prosperidad ofreciendo asilo a refugiados jud铆os ricos tras la plaga (Wasserman 2007). Motivaciones similares explican por qu茅 l铆deres en Estrasburgo, Basilea y Friburgo llegaron a la conclusi贸n de que los jud铆os deb铆an ser protegidos de los intentos de persecuci贸n de la poblaci贸n.

Intentamos medir si el efecto econ贸mico de complementariedad realmente desmpe帽贸 un papel para proteger a los jud铆os, recopilando datos sobre menciones a jud铆os y pr茅stamos de dinero. Estos datos est谩n representados en el gr谩fico 3(a). Como el efecto protector deber铆a ser m谩s fuerte donde no hay fuentes no jud铆as de pr茅stamo de dinero que sustituyan a los jud铆os, tambi茅n recopilamos datos de centros financieros europeos no jud铆os, representados con los tri谩ngulos en el gr谩fico 3(a).

Gr谩fica 3. (A) Centros prestamistas

Como era de esperar, el efecto protector de la complementariedad econ贸mica para los jud铆os quer viv铆an en ciudades donde hay prestamistas aumenta en un 50% en relaci贸n con los lugares sin actividades bancarias registradas. De manera similar, si una ciudad ten铆a un alto potencial para el comercio, que se mide, por ejemplo, con su acceso a un gran mercado o por su ubicaci贸n junto a una gran carretera o r铆o, el efecto protector aumentaba. Por el contrario, cuando hab铆a prestamistas que sustitu铆an a los jud铆os, el efecto protector desaparec铆a completamente, dejando solo el efecto del chivo expiatorio, que aumenta la posibilidad de persecuciones.

驴Qu茅 factores contribu铆an al chivo expiatorio? Seg煤n la teor铆a del chivo expiatorio, cuando los miembros de una mayor铆a experimentan un shock, suelen echar la culpa a un objetivo espec铆fico para as铆 dotar de sentido a un suceso dram谩tico y aumentar su sensaci贸n de poder. Una de las razones por las cuales los jud铆os se convirtieron en chivos expiatorios durante la peste negra es que los cristianos pensaban que los jud铆os hab铆an envenenado los pozos y que eso explicaba la muerte y miseria.

Los historiadores han descubierto que la fuente de este rumor falso y particularmente da帽ino est谩 en el Castillo de Chill贸n, a orillas del lago Lem谩n, en Suiza. El r铆o Rin surge tambi茅n de ah铆, y era una v铆a fluvial especialmente crucial, que transportaba no solo bienes y gente sino tambi茅n informaci贸n. Las ciudades que estaban cerca del Castillo de Chill贸n o del Rin 鈥揺s decir, las que estaban m谩s cerca de la red de noticias falsas鈥 eran m谩s propensas a perseguir a las comunidades jud铆as (gr谩fico 3b). De hecho, en esas ciudades el efecto protector estaba completamente ausente.

Otra posible causa del chivo expiatorio est谩 en el antisemitismo latente que se manifiesta de manera violenta cuando llega la plaga (Voth and Voigtl盲nder 2012). Hemos recogido datos de ciudades con un historial de persecuci贸n a los jud铆os. Por ejemplo, en el gr谩fico 3(b) se muestran ciudades donde los jud铆os fueron acusados de profanar s铆mbolos cristianos, o de asesinatos rituales de no jud铆os durante los siglos XIII y XIV. El gr谩fico 3(b) tambi茅n muestra los lugares donde se produjeron pogromos perpetrados por los caballeros de camino a la primera cruzada en 1096. En las ciudades que estaban cerca de estos lugares, la probabilidad de persecuci贸n era sustancialmente superior y el efecto protector estaba completamente ausente.

Gr谩fica 3. (B) Focos de desinformaci贸n

La probabilidad de que se produjera el efecto del chivo expiatorio tambi茅n se ve铆a afectada por el momento en que la peste negra afectaba a una ciudad. Si llegaba durante una fiesta religiosa, que fomentaba actitudes antisemitas, era m谩s probable que hubiera persecuciones. Si la gente empezaba a enfermar en Pascua 鈥揷uando los cristianos medievales recordaban constantemente que los jud铆os desempe帽aron un papel en la crucifixi贸n de Cristo鈥 entonces las comunidades jud铆as corr铆an mayor peligro.

Esto es lo que les ocurri贸 a las comunidades jud铆as de M煤nich, Valencia y Grenoble, por ejemplo. Por el contrario, si la peste negra llegaba a una ciudad durante Cuaresma 鈥揷uando se supon铆a que los cristianos deb铆an abstenerse de comer y beber mucho y tambi茅n deb铆an dedicarse a la reflexi贸n鈥, era menos probable que los jud铆os sufrieran ataques.

Tambi茅n analizamos si las ciudades que masacraron sus comunidades jud铆as sufrieron una penalizaci贸n en t茅rminos de crecimiento. Esa penalizaci贸n la encontramos en fuentes contempor谩neas, que muestran c贸mo algunas ciudades permitieron a las comunidades jud铆as reasentarse tras la peste negra, espec铆ficamente para reabastecer las arcas p煤blicas y reconstruir la econom铆a. Como consecuencia, descubrimos que las ciudades que mataron a sus comunidades jud铆as durante la peste negra cargaron con el coste durante siglos, ya que crecieron, de media, un 20% m谩s despacio que las ciudades que protegieron a sus valiosos vecinos jud铆os.

La experiencia de los jud铆os durante la peste negra sirve para se帽alar los peligros de las noticias falsas y el racismo latente en la sociedad. En tiempos de crisis, las fake news y los sentimientos racistas se transforman f谩cilmente en violencia. La historia de la peste negra tambi茅n demuestra que una manera de prevenir esa violencia es fomentar los v铆nculos comerciales entre todos los grupos de la sociedad. Las aptitudes para el comercio de las comunidades jud铆as fueron importantes para la recuperaci贸n posterior a la peste negra. Eso sugiere que los intentos de algunos pa铆ses por cerrar sus econom铆as a bienes y trabajadores extranjeros, como consecuencia de la Covid-19, posiblemente da帽en su recuperaci贸n en el futuro.

