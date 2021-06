–

De parte de SAS Madrid June 2, 2021 44 puntos de vista

Las personas de entre 40 y 49 años recibirán la vacuna monodosis de Janssen, una vez que se termine de inmunizar con ella a la población de entre 50 y 59 años. Si no es este suero, podrán recibir en su lugar Pfizer o Moderna, tal y como ha acordado este martes la Comisión de Salud Pública de cara a la vacunación de esta franja de edad, que empezará este mes de junio, según la planificación que han ido anunciando los distintos gobiernos autonómicos.

Los directores generales de Salud Pública del Ministerio y las comunidades han acordado que “una vez que una vez se haya completado la vacunación de los mayores de 50 años, se continúe vacunando al grupo de 40 a 49 años con las vacunas de ARNm y Janssen”.

Según los últimos datos de Sanidad, el 59,9% de las personas de entre 50 y 59 años tiene al menos una dosis y el 12,7%, la pauta completa. Cuando esté inmunizada esta franja se empezará con la población en la cuarentena, a la que se podrá inocular tres de las cuatro vacunas disponibles menos AstraZeneca, que el Gobierno mantiene vetada a la población menor de 60 años, aunque los trabajadores esenciales con una primera dosis están eligiendo mayoritariamente por ponerse la segunda también de este suero.

Con la incorporación de Janssen a la vacunación de la población entre 40 y 49 años se busca un efecto similar al que ya se logró con la franja de edad de entre 70 y 79 años y de 50 y 59: al no ser necesaria más que una dosis, el proceso de vacunación se acelera porque no hay que esperar al segundo pinchazo. Eso sí, la inmunidad con ella no se alcanza al menos hasta 14 días después de recibirla.

Sin embargo, este suero también está experimentando retrasos en las entregas. El Gobierno había anunciado que a finales de junio se habrían recibido 5,5 millones de dosis de Janssen, pero hasta ahora no se han hecho las entregas intermedias en las cantidades comprometidas.

Además, la franja de la cuarentena es la más numerosa en España: en total, son 7,8 millones de personas para las que no serán suficientes los dosis de Janssen, de manera que también se les inocularán las vacunas de Pfizer y Moderna.

Enlace relacionado 20 Minutos.es (01/06/2021).