De parte de Kurdistan America Latina September 8, 2021 43 puntos de vista

Despu茅s de la retirada de Estados Unidos y otras fuerzas de la OTAN de Afganist谩n y la toma de ciudades de todo el pa铆s por parte de los talibanes en un per铆odo de tiempo muy corto, se han abierto espacios para la discusi贸n sobre los 鈥減untos muertos鈥, que muchos consideran inherentes al Estado-naci贸n capitalista. Son sistemas que conducen a conflictos y guerras.

El paradigma de 鈥渕odernidad democr谩tica鈥, que se basa en los principios de una 鈥渟ociedad democr谩tica, ecol贸gica y por la libertad de las mujeres鈥, formulado por Abdullah 脰calan, el l铆der encarcelado del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), ofrece alternativas a los c铆rculos viciosos que muchos pa铆ses (especialmente en Oriente Medio y Asia) parecen estar enredados.

脰calan, encarcelado en condiciones de aislamiento severo durante 22 a帽os en la prisi贸n de alta seguridad de tipo F, en la isla de 陌mrali, en Turqu铆a, no solo ha ofrecido soluciones a una serie de problemas (especialmente en relaci贸n con la cuesti贸n kurda) en el quinto volumen de su libro titulado 鈥淢anifiesto por una civilizaci贸n democr谩tica鈥, sino que tambi茅n parece haber predicho la actual crisis en Afganist谩n. En su libro present贸 perspectivas que suger铆an una salida a tales crisis.

Observando que uno de los mayores desastres del Estado-naci贸n se vivi贸 en la l铆nea Afganist谩n-Pakist谩n, 脰calan dijo: 鈥淓l objetivo de la primera ofensiva hacia Afganist谩n fue actuar con urgencia y tomar la iniciativa para que Rusia y China no llenaran el vac铆o hegem贸nico que surgi贸 en Asia Central. Al Qaeda y los talibanes fueron herramientas de primera l铆nea, utilizadas para este prop贸sito鈥.

Tercera Guerra Mundial

Tras se帽alar que el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, en realidad acomod贸 un intento del sistema capitalista de iniciar una 鈥淭ercera Guerra Mundial鈥, 脰calan explic贸: 鈥淒espu茅s de que la Rusia sovi茅tica fuera derrotada por el sistema hegem贸nico mundial, en la d茅cada de 1990, la OTAN declar贸 enemigo al Islam radical. De hecho, se utiliz贸 como m谩scara ideol贸gica. El objetivo era establecer una hegemon铆a plena del sistema capitalista en los pa铆ses musulmanes de Oriente Medio, tarea que qued贸 inconclusa tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo espec铆fico era integrar adecuadamente a los estados, definidos como 鈥榬ebeldes鈥 y 鈥榖andidos鈥, como Ir谩n, Irak, Siria, Libia, etc., en el sistema, y 鈥嬧媋s铆 consolidar la hegemon铆a estadounidense a nivel mundial. El vac铆o hegem贸nico que surgi贸 despu茅s del colapso del sistema sovi茅tico, se llenar铆a mediante la 鈥楾ercera Guerra Mundial鈥, bajo el liderazgo de la hegemon铆a estadounidense. Adem谩s, tambi茅n se evitar铆a el surgimiento de un nuevo competidor potencial, China鈥.

脰calan asegur贸 que Al Qaeda y los talibanes 鈥減odr铆an haber sido aniquilados en 24 horas si as铆 lo hubieran deseado, pero para la 鈥榣egitimidad鈥 de la guerra, su presencia permanecer铆a constantemente en la agenda鈥.

La intervenci贸n de Irak y las dificultades en la arena pol铆tica

脰calan declar贸 que despu茅s del derrocamiento del r茅gimen de Saddam Husein en Irak, fue como si se abriera una 鈥渃aja de pandora鈥 en una regi贸n que alberga demasiadas etnias, religiones y sectas.

鈥淧ol铆ticamente, habr铆a requerido un r茅gimen estrictamente desp贸tico o el sistema democr谩tico m谩s radical -escribi贸 脰calan-. Los reg铆menes pol铆ticos liberales occidentales no ten铆an posibilidades de ser implementados en esta regi贸n, y tampoco era un lugar que pudiera ser analizado adecuadamente a trav茅s de la sociolog铆a occidental. En resumen, no se trataba de una cultura que pudiera dominarse f谩cilmente mediante instrumentos de los paradigmas ideol贸gicos y pol铆ticos de Occidente. La situaci贸n que surgi贸 fue similar a la situaci贸n que enfrenta Gran Breta帽a despu茅s de la Primera Guerra Mundial. La victoria militar no se pudo trasladar a la arena pol铆tica. Por el contrario, a medida que fueron derrocados los reg铆menes desp贸ticos tradicionales, surgieron problemas sociales reales, que la modernidad capitalista no fue capaz de resolver鈥.

Un 鈥渓impieza superficial鈥 de la modernidad

Indicando que la situaci贸n en Afganist谩n era similar a la de Irak, 脰calan vio la implementaci贸n de los estados-naci贸n en estos pa铆ses como una 鈥渓impieza superficial鈥, lo que cre贸 una 鈥減ercepci贸n de modernidad鈥 que era solo superficial: 鈥淐uando se limpi贸 ese esmalte, la realidad que emergi贸 revel贸 problemas culturales que se hab铆an acumulado durante miles de a帽os. Lo que todos los reg铆menes desp贸ticos tradicionales han hecho hasta ahora, ha sido solo suprimir culturas. Sin embargo, no es posible que destruyan estas culturas. El pulido o limpieza de la modernidad fue tan superficial que incluso con el m谩s m铆nimo movimiento, estaba destinado a ser eliminado y la verdadera imagen emerger铆a鈥.

Al se帽alar que la desintegraci贸n del Estado-naci贸n no solo se experiment贸 en Irak y Afganist谩n, 脰calan afirm贸 que se estaban produciendo situaciones similares en muchos pa铆ses, desde Kirguist谩n, en la frontera con China, hasta Marruecos, en la costa atl谩ntica; desde Sud谩n al sur del Sahara; y desde 脕frica a Bosnia-Herzegovina, en los Balcanes.

鈥淧akist谩n ya no es diferente de Afganist谩n鈥, escribi贸 el l铆der kurdo, y agreg贸 que 鈥淟铆bano, Yemen y Sud谩n est谩n constantemente hirviendo. Mientras Egipto estaba a punto de entrar en un proceso ligeramente democr谩tico, se enfrent贸 al colapso del r茅gimen. Argelia a煤n no ha salido completamente de la guerra civil. Turqu铆a, que se ha declarado una isla de estabilidad, se mantiene viva solo a trav茅s de las operaciones especiales de Gladio. Ni siquiera hay un solo pa铆s del Medio Oriente que no tenga problemas鈥.

Crisis de car谩cter global

Al subrayar que Estados Unidos y sus aliados estaban lejos de resolver la crisis, y que no era probable que los problemas se resolvieran por medios militares, 脰calan tambi茅n observ贸 que la crisis provocada por la insistencia en estructurar los sistemas pol铆ticos como 鈥渆stados-naci贸n鈥, no era exclusivo de pa铆ses como Irak y Afganist谩n. Refiri茅ndose a la formaci贸n de la Uni贸n Europea (UE) como respuesta a una crisis de car谩cter global, escribi贸: 鈥淟a Uni贸n Europea ha estado tratando de mejorarse, limitando la soberan铆a del Estado-naci贸n, durante sesenta a帽os. Dado que incluso estos esfuerzos no son suficientes, queda bastante claro hasta qu茅 punto es un problema global la crisis del Estado-naci贸n. La cuesti贸n ya no es si los estados-naci贸n, y por tanto la modernidad capitalista, est谩n experimentando una crisis estructural; es exactamente lo que surgir谩 y c贸mo vivir despu茅s de la crisis es un problema. 驴Con 鈥榪u茅鈥 y 鈥榗贸mo鈥 se superar谩 la depresi贸n y el caos? Si comparamos la situaci贸n con las secuelas del colapso de los imperios romano u otomano, ser谩 necesario discutir y averiguar qu茅 tipo de reg铆menes, formaciones pol铆ticas y estilos de vida social se desarrollar谩n en lugar de los estados-naci贸n鈥.

La l铆nea Afganist谩n-Pakist谩n

脰calan hace las siguientes evaluaciones en el 煤ltimo cap铆tulo de su volumen titulado 鈥淪oluci贸n de la modernidad democr谩tica en la crisis de Oriente Medio鈥, con respecto a los problemas que han surgido a lo largo de la l铆nea Afganist谩n-Pakist谩n: 鈥淯no de los mayores desastres del punto muerto del Estado-naci贸n se ha experimentado en la l铆nea Afganist谩n-Pakist谩n. La ra铆z del problema de Cachemira tambi茅n se basa completamente en el concepto Estado-naci贸n. Los problemas Pakist谩n-India, Pakist谩n-Bangladesh han sido y siguen siendo el resultado de las mismas mentes nacionalistas. Por su propia naturaleza, las perspectivas de 鈥榮oluci贸n鈥 y los 鈥榓cuerdos de paz鈥 de los estados-naci贸n conducen al estancamiento y la guerra. Estos ejemplos concretos demuestran este hecho con bastante claridad. En Afganist谩n, se intentaron todos los modelos republicanos, realistas y socialistas reales de nacional-estatismo. El resultado es ahora una sociedad disuelta en una espiral de violencia ciega, sin capacidad para sostenerse a s铆 misma鈥.

La 鈥渘aci贸n democr谩tica鈥 como soluci贸n

脰calan hizo las siguientes sugerencias despu茅s de una evaluaci贸n exhaustiva sobre la ra铆z de los problemas: 鈥淣o es concebible ninguna noci贸n y fuente de voluntad que no sea la noci贸n y el marco te贸rico de una naci贸n democr谩tica para lograr el objetivo de unir estas sociedades en el camino hacia una existencia libre y democr谩tica. A menos que los problemas sociales se resuelvan cambiando la mentalidad, no se resolver谩n s贸lo estructuralmente. La mentalidad de la naci贸n democr谩tica constituye el marco integrador m谩s apropiado para una amplia variedad de culturas y pueblos, desde Asia Central hasta la India. Mientras persista la mentalidad de Estado-naci贸n, ya sea en forma de nacionalismo religioso o secular, es inevitable que estas sociedades se desintegrar谩n a煤n m谩s y se ahoguen en conflictos鈥.

脰calan tambi茅n llam贸 la atenci贸n sobre un 鈥減royecto de Unidad Nacional Democr谩tica鈥 como posible soluci贸n: una iniciativa con potencial para ser implementado en Oriente Medio: 鈥淟a alternativa m谩s apropiada a la intensa desintegraci贸n que los estados-naci贸n de tipo paquistan铆 ya est谩n experimentando, es un proyecto de Unidad Nacional Democr谩tica que se desarrollar谩 en todo el Medio Oriente (鈥) Como hemos dicho claramente, la mentalidad de naci贸n democr谩tica y la estructura de autonom铆a democr谩tica de la modernidad democr谩tica, constituye el modelo igualitario, libertario y democr谩tico m谩s adecuado y, por tanto, el nuevo paradigma que puede sacarnos de esta ca贸tica situaci贸n. Es un modelo que muestra a todos, y a todas las sociedades, el camino hacia una paz y seguridad duraderas鈥.

FUENTE: Abdullah 脰calan / Medya News / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

