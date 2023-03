–

De parte de ANRed March 2, 2023 215 puntos de vista

Lo dijo Mar铆a del Carmen Verd煤, de la Coordinadora Contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI), en di谩logo con Est谩s Muteadx. Verd煤 habl贸 acerca del uso de las taser, los m茅todos de represi贸n y la capacitaci贸n de las fuerzas de seguridad. El 17 de marzo, desde las 17.30, CORREPI presenta su informe anual en Plaza de Mayo. Por La Retaguardia.

Entrevista: Pedro Ram铆rez Otero/Luciano Mamone

Redacci贸n: Pedro Ram铆rez Otero/Gabriela Su谩rez L贸pez

Edici贸n: Fernando Tebele

En las 煤ltimas semanas, el debate por las pistolas taser volvi贸 a tener presencia en los medios tradicionales de comunicaci贸n. El reciente asesinato de la polic铆a Maribel N茅lida Zalazar en la estaci贸n Retiro de la l铆nea C de subte, a la que asesinaron con su arma reglamentaria, fue uno de los motivos que gener贸 que la balanza se incline a煤n m谩s a favor del uso de las pistolas taser.

Las fuerzas de seguridad tienen mecanismos represivos muy variados. Las taser se sumar铆an como una herramienta m谩s, que los medios de comunicaci贸n tradicionales, junto con las y los pol铆ticos que defienden su uso, presentan como una opci贸n pr谩cticamente inocua. Uno de los hechos que llam贸 la atenci贸n hace algunas semanas fue la detenci贸n de una persona en la plaza Barrancas de Belgrano. Los efectivos de la Polic铆a de la Ciudad lo redujeron a sillazos. 鈥Si con sillas hacen eso, imag铆nate si les das una taser o si usan el arma de fuego. Estamos hablando de un tipo que estaba alterado en medio de un brote psic贸tico, un shock de excitaci贸n psicomotriz, en situaci贸n de calle, and谩 a saber en qu茅 circunstancias. Y esto es una escena a repetici贸n que sistem谩ticamente termina con una intervenci贸n policial y violenta, causando efectos mucho peores que si directamente no hubieran hecho nada鈥, plante贸 Mar铆a del Carmen Verd煤, de la Coordinadora contra la Represi贸n Policial e Institucional (CORREPI), y remarc贸 que estas situaciones requieren otro tipo de abordaje. 鈥淗ay un mont贸n de situaciones de personas en esas mismas circunstancias que en lugar de terminar apaleadas, dentro de todo con vida, terminan muertas鈥, dijo.

鈥擡n este caso fue la Polic铆a de la Ciudad, pero uno creer铆a que las fuerzas de seguridad deber铆an estar capacitadas para abordar un conflicto con una persona que se pone violenta en la v铆a p煤blica.

鈥擟laramente no lo est谩n. Trasciende cuando es un m煤sico conocido (por el caso de Chano Moreno Charpentier). Ah铆 todo el mundo se pone a opinar, todo el mundo empieza a hablar de la falta de implementaci贸n de la Ley de Salud Mental. Ahora, cuando es un muchacho de barrio, una persona en situaci贸n de calle, nadie se acuerda.

鈥擡n los medios tradicionales hablan de las taser casi como si fueran una herramienta bondadosa, 驴c贸mo le explicar铆as a la gente cu谩l es el peligro de que las fuerzas de seguridad tengan permitido su uso?

鈥Ning煤n arma es no letal. Es una contradicci贸n. Es un ox铆moron hablar de un arma no letal, porque arma es algo que permite da帽ar a otro y lo que puede da帽ar puede matar. Depende de c贸mo lo usen. Concretamente tenemos ejemplos de las llamadas armas no letales: el gas lacrim贸geno. 驴Qu茅 mat贸 a Carlos Fuentealba? Un cartucho de gas lacrim贸geno. 驴Cu谩ntas muertes tuvimos en el 19 y 20 de diciembre de 2001 y en otras circunstancias por disparos de posta de goma a corta distancia? Y esto sin hablar de lesiones grav铆simas, como por ejemplo, la p茅rdida de un ojo. Pensemos en los seis compa帽eros que perdieron un ojo en la represi贸n el 18 de diciembre de 2017, cuando fue la movilizaci贸n contra la infame reforma previsional de (Mauricio) Macri. Entonces no existe tal cosa como un arma no letal. Todo depende de c贸mo se use. Segundo: nos dicen que es preferible una descarga el茅ctrica que un tiro. 驴Por qu茅 me fuerzan a ponerme en la situaci贸n de tener que elegir entre que me den una descarga el茅ctrica o me peguen un tiro? No quiero ninguna de las dos. Tercero: si un instrumento, una herramienta, produce una descarga el茅ctrica sobre el cuerpo de una persona, eso se llama picana. Y no me interesa el voltaje. De la misma manera que no me interesa cu谩ntas veces le ponen la bolsita a un pibe en la cabeza para dificultarle mec谩nicamente la respiraci贸n con el submarino seco, o cu谩ntas veces le sumergen la cabeza en el tacho de agua podrida en el submarino h煤medo. Una vez es tortura. La cuesti贸n de la intenci贸n es solamente para disfrazar el 鈥渘o hablemos de tortura, hablemos de apremios, severidad de vejaciones, etc茅tera鈥. Entonces, si produce una descarga el茅ctrica sobre el cuerpo de una persona, es una picana. Y en nuestro pa铆s, con nuestra historia, con una herramienta de tortura que inventaron los polic铆as y que sabemos c贸mo ha sido utilizada en la represi贸n social y pol铆tica, es intolerable que esa arma pueda estar en poder de la fuerza de seguridad.

鈥擣rente a una situaci贸n en la que la polic铆a tiene que controlar a una persona agresiva, 驴cu谩l crees que es la soluci贸n m谩s factible?

鈥Hay montones de mecanismos para reducir a una persona con la m铆nima fuerza necesaria, sin causar ning煤n da帽o grave ni irreparable. Cualquiera que tenga cinco minutos para prender la televisi贸n lo ve en las series extranjeras. Vos fijate que ten茅s polic铆as de todo el mundo, Inglaterra, los pa铆ses escandinavos, buena parte de Europa, donde la polic铆a, el patrullaje urbano ni siquiera lleva arma de fuego. Llevan esos bastones extensibles o directamente se manejan con otro tipo de entrenamiento para poder reducir a alguien.

Las fuerzas de seguridad en Argentina tienen una corta capacitaci贸n, que queda expuesta constantemente. Un claro ejemplo es el de Zalazar, la polic铆a de 35 a帽os que fue asesinada en Retiro luego de que un hombre le sac贸 su arma reglamentaria. 鈥Muri贸 por culpa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la puso en la calle con un arma que no estaba capacitada para custodiar. Porque que a un polic铆a le saquen el arma de la cartuchera, y no se la sac贸 un agente del contraespionaje s煤per entrenado, se la sac贸 un chab贸n que estaba dado vuelta, que dec铆a estupideces cuando lo sub铆an al patrullero, que adem谩s se sent铆a mal y no pod铆a caminar. Entonces, evidentemente nadie le explic贸 c贸mo ten铆a que proteger ese armamento valios铆simo y peligros铆simo鈥, dijo la integrante de CORREPI.

鈥擳eniendo en cuenta la violencia que sufren los pibes de los barrios cuando son detenidos, 驴las taser podr铆an sumarse como un nuevo elemento de tortura en esos casos?

鈥擯ero que no te quepa la menor duda. Y esto no es novedad. El 19 de abril de 1991, el d铆a que Walter Bulacio fue detenido por el personal de la Comisar铆a 35 en aquel famoso festival de rock, cuando el pap谩 de Walter al d铆a siguiente logr贸 llegar a la comisar铆a despu茅s de que fue informado de la detenci贸n y en un patrullero lo trasladaron desde la comisar铆a hasta el Hospital Pirovano, despu茅s nos cont贸 de ese viaje. Nos dijo que le llam贸 la atenci贸n que vio dentro del patrullero un aparatito raro que le pregunt贸 al chofer qu茅 era y era una picana port谩til. Entonces estamos hablando de algo que no es ninguna novedad. Desde CORREPI venimos denunciando esta utilizaci贸n mendaz de estas armas de tortura desde hace m谩s de 20 a帽os y sistem谩ticamente en el inicio de cada campa帽a electoral.

El 17 de marzo desde las 17.30 se presenta, como cada a帽o, el informe de CORREPI en Plaza de Mayo.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/02/las-pistolas-taser-son-una-picana.html